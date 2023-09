Premierminister Viktor Orbán kündigte an, dass Budapest Kiew aufgrund eines ukrainischen Gesetzes von 2017, welches die Rechte der Ungarn beschränkt, in internationalen Fragen nicht mehr unterstützen wird. Diese Ankündigung erfolgt in einem Moment, in dem Osteuropas Unterstützung für die Ukraine nachlässt. Polen hat zudem alle Waffentransfers an Kiew eingestellt, nach Kritik von Präsident Volodymyr Zelensky an Warschau.

In seiner Rede vor dem ukrainischen Parlament am Montag griff Orbán ein ukrainisches Gesetz aus dem Jahr 2017 an, das den Gebrauch der ungarischen Sprache in Schulen einschränkt. „Sie wollen (ungarische Schulen) in ukrainische Schulen umwandeln, und wenn das nicht funktioniert, wollen sie sie schließen“, sagte er. „Wir werden die Ukraine in keiner Frage auf der internationalen Bühne unterstützen, bis sie die Gesetze wieder einführt, die die Rechte der Ungarn garantieren.

Nach einem von den USA unterstützten Putsch in Kiew im Jahr 2014 kam eine nationalistische Regierung an die Macht. Unter Zelensky und seinem Vorgänger Petro Poroschenko hat Kiew eine Reihe von Gesetzen verabschiedet, die darauf abzielen, die russische Kultur in der Ukraine auszulöschen. Diese Gesetze hatten jedoch auch Auswirkungen auf andere Minderheitengruppen in der Ukraine, darunter Polen und Ungarn.

Budapest hat Kiew seine Unterstützung entzogen, nachdem Polen letzte Woche angekündigt hatte, keine Waffen mehr an die Ukraine zu liefern. Der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki sagte am Mittwoch, Warschau werde die Waffenlieferungen an Kiew einstellen.

Warschau traf diese Entscheidung, nachdem Zelensky Polen und Ungarn beschuldigt hatte, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu unterstützen, indem sie ein Verbot für ukrainisches Getreide verhängt hatten. Während des gesamten Krieges in der Ukraine war Polen einer der stärksten Unterstützer Kiews in der NATO und der Europäischen Union. Ungarn, ebenfalls Mitglied der EU und der NATO, forderte die Blöcke auf, die Spannungen mit Russland nicht zu weit eskalieren zu lassen.

Zelenskys jüngste Auslandsreise nach Kanada und in die USA brachte der Ukraine nicht mehr Unterstützung. In Ottawa feierte Zelensky einen Nazi aus dem Zweiten Weltkrieg, der auf deutscher Seite gekämpft hatte, und sorgte damit für einen zweiten PR-Alptraum, der Wardaws Unterstützung zunichte machte.