22 Studien und Berichte wecken Zweifel an der Wirksamkeit des COVID-Impfstoffs und der Impfung von Kindern

childrenshealthdefense.org: Die Beweise dafür, dass die COVID-Impfstoffe gegen die Delta-Variante nicht so wirksam sind wie behauptet, zeigen die Probleme mit Impfvorschriften auf, die die Arbeitsplätze von Millionen von Menschen bedrohen, und lassen weitere Zweifel an der Notwendigkeit der Impfung von Kindern aufkommen.

Die Beweise häufen sich, dass die COVID-19-Impfstoffe gegen die Delta-Variante, die sich im Herbst 2021 durchgesetzt hat, nicht so wirksam sind wie angegeben.

Die Delta-Variante lernt zu gedeihen. Die Beweise haben sich weiter gehäuft und zeigen, dass die Geimpften eine ähnliche (sehr hohe) Viruslast aufweisen wie die Ungeimpften, und dass die Geimpften ebenso infektiös sind.

Die Gesamtheit der Ergebnisse deutet darauf hin, dass die weltweite Infektionsexplosion – nach der Doppelimpfung, z. B. in Israel, Großbritannien, den USA usw. -, die wir erlebt haben, möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass die Geimpften die Epidemie/Pandemie auslösen und nicht die Ungeimpften. Wir haben gegen den Wildtyp des Virus geimpft, der nicht länger ein dringendes Problem darstellt.

Die Daten scheinen darauf hinzudeuten, dass die Infektion im Verhältnis 50:50 verläuft (Geimpfte gegenüber Ungeimpften), während das Vereinigte Königreich 70 % der Todesfälle bei den Geimpften (Delta-Variante) meldet, obwohl es eine Debatte über die Differenzierung auf der Grundlage des Alters von < 50 gegenüber > 50 Jahren gibt.

Offensichtlich sind es die Geimpften, die sich anstecken und somit das Virus in weitaus höherem Maße weitergeben. Dies entkräftet die Forderung nach Impfpässen.

Das Modell der Marek-Krankheit („undichte“, nicht sterilisierende, nicht neutralisierende, unvollkommene Impfstoffe, die zwar die Symptome lindern, aber die Infektion oder Übertragung nicht stoppen) bei Hühnern und das Konzept der antigenen Erbsünde (wenn eine anfängliche Exposition oder Grundierung des Immunsystems suboptimal ist (Eugyppius), z. B. die Impfung mit den Epitopen des Spike-Proteins 2020, dann ist die suboptimale Grundierung im Grunde „fixiert“. Das heißt, es präjudiziert die lebenslange Immunantwort bei erneuter Exposition aufgrund des Immungedächtnisses oder des Lernens.

Hier präsentiere ich eine Kombination aus 22 Studien und Geschichten, die unterstreichen, wie groß das Problem für die National Institutes of Health, die Centers for Disease Control and Prevention, die U.S. Food and Drug Administration und die Impfstoffentwickler ist.

Sie verdeutlicht die Probleme mit den Impfstoffvorschriften, die derzeit die Arbeitsplätze von Millionen von Menschen bedrohen. Sie lässt weitere Zweifel an den Argumenten für die Impfung von Kindern aufkommen.

Beispielhafte Fälle:

Gazit et al. aus Israel zeigten, dass „SARS-CoV-2-naive Geimpfte ein 13,06-faches (95% CI, 8,08 bis 21,11) erhöhtes Risiko für eine Durchbruchinfektion mit der Delta-Variante hatten, verglichen mit den zuvor Infizierten“. Acharya et al. fanden „keinen signifikanten Unterschied bei den Zyklusschwellenwerten zwischen geimpften und ungeimpften, asymptomatischen und symptomatischen Gruppen, die mit SARS-CoV-2 Delta infiziert waren.“ Riemersma et al. fanden „keinen Unterschied in der Viruslast, wenn sie ungeimpfte Personen mit solchen verglichen, die Impfstoff-‚Durchbruchs‘-Infektionen hatten. Darüber hinaus werden Personen mit Impfstoff-Durchbruchsinfektionen häufig positiv getestet und weisen eine Viruslast auf, die der Fähigkeit entspricht, infektiöse Viren auszuscheiden“.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass „geimpfte Personen, wenn sie sich mit der Delta-Variante infizieren, eine Quelle für die Übertragung von SARS-CoV-2 auf andere sein können.“

Sie berichteten über „niedrige Ct-Werte (<25) bei 212 von 310 vollständig geimpften (68 %) und 246 von 389 (63 %) ungeimpften Personen. Bei der Untersuchung einer Untergruppe dieser Proben mit niedrigem Ct-Wert wurde in 15 von 17 Proben (88 %) von ungeimpften Personen und in 37 von 39 (95 %) von geimpften Personen infektiöses SARS-CoV-2 nachgewiesen.“

Chemaitelly et al. berichteten über eine Studie in Katar, aus der hervorging, dass die Wirksamkeit des Impfstoffs (Pfizer) nach 5 bis 6 Monaten fast auf Null zurückging und selbst der unmittelbare Schutz nach ein bis zwei Monaten stark übertrieben war. Einem Bericht von Siri zufolge entfallen bis zu 90 % der Krankenhausaufenthalte in den USA auf die Geimpften. Riemersma et al. berichteten über Daten aus Wisconsin, die bestätigen, dass geimpfte Personen, die sich mit der Delta-Variante infiziert haben, SARS-CoV-2 auf andere (geimpfte und ungeimpfte) Personen übertragen können (und dies auch tun).

Sie fanden eine erhöhte Viruslast bei den ungeimpften und geimpften symptomatischen Personen (68 % bzw. 69 %, 158/232 und 156/225). Dies bedeutete, dass es keinen Unterschied zwischen geimpften und ungeimpften Personen in Bezug auf die Ansteckung und Übertragung (symptomatisch) gab.

Darüber hinaus wurden bei den asymptomatischen Personen erhöhte Viruslasten (29 % bzw. 82 %) bei den ungeimpften und geimpften Personen festgestellt. Dies deutet darauf hin, dass sich die Geimpften leicht infizieren, das Virus beherbergen, kultivieren und übertragen können, und dies möglicherweise unwissentlich tun.

Subramanian berichtet, dass der beobachtete Anstieg von COVID-19 nicht mit dem Grad der Impfung zusammenhängt, wenn 68 Länder und 2947 Bezirke in den USA untersucht werden. Mit anderen Worten, es gibt keine klar erkennbare Beziehung (vielleicht eine geringfügig positive Assoziation, bei der eine höhere Impfung die Übertragung nicht verringert). Chau et al. (HCWs in Vietnam, Ho Chi Minh) untersuchten die Übertragung der SARS-CoV-2-Delta-Variante bei geimpftem Gesundheitspersonal in Vietnam, und ihre Ergebnisse bringen die Landschaft der COVID-19-Injektionen weiter ins Wanken und liefern katastrophale Ergebnisse.

69 Beschäftigte im Gesundheitswesen wurden positiv auf SARS-CoV-2 getestet. 62 nahmen an der klinischen Studie teil. Die Forscher berichteten: „Es wurden 23 vollständige Genomsequenzen erhalten.

Sie gehörten alle zur Delta-Variante und unterschieden sich phylogenetisch von den zeitgenössischen Sequenzen der Delta-Variante, die aus Fällen mit gemeinschaftlicher Übertragung gewonnen wurden, was auf eine kontinuierliche Übertragung zwischen den Arbeitnehmern hindeutet. Die Viruslast der Fälle, die mit der bahnbrechenden Delta-Variante infiziert waren, war 251-mal höher als die der Fälle, die mit alten Stämmen infiziert waren, die zwischen März und April 2020 nachgewiesen wurden.“

Ein CDC-Bericht von Brown im MMWR (Barnstable, Massachusetts, Juli 2021) ergab, dass von 469 Fällen von COVID-19 74 % bei vollständig geimpften Personen auftraten. „Die Geimpften hatten im Durchschnitt mehr Viren in der Nase als die Ungeimpften, die sich infiziert hatten.“ Nosokomialer Krankenhausausbruch in Finnland (Ausbreitung unter HCW und Patienten): „Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser Ausbruch gezeigt hat, dass trotz vollständiger Impfung und universeller Maskierung des Gesundheitspersonals Durchbruchsinfektionen durch die Delta-Variante über symptomatisches und asymptomatisches Gesundheitspersonal stattfanden und nosokomiale Infektionen verursachten.“ Ein nosokomialer Ausbruch in einem israelischen Krankenhaus (der sich auch auf HCW und Patienten ausbreitete) zeigte, dass PSA und Masken im Gesundheitswesen im Wesentlichen unwirksam waren. Die Indexfälle waren in der Regel vollständig geimpft, und die meisten (wenn nicht alle) Übertragungen erfolgten zwischen Patienten und Personal, das maskiert und vollständig geimpft war, was die hohe Übertragung der Delta-Variante zwischen geimpften und maskierten Personen unterstreicht. Der Bericht Nr. 42 der britischen Gesundheitsbehörde Public Health England (Seite 23) gab Anlass zu ernster Besorgnis, als er berichtete, dass „die N-Antikörperreaktion im Laufe der Zeit nachlässt und (iii) jüngste Beobachtungen aus Überwachungsdaten der UK Health Security Agency (UKHSA) zeigen, dass die N-Antikörperspiegel bei Personen, die sich nach zwei Impfdosen infizieren, niedriger zu sein scheinen“. Dieser britische Bericht Nr. 42 (Tabelle 2, Seite 13) sowie die Berichte 36 bis 41 zeigen einen ausgeprägten und sehr beunruhigenden Trend, nämlich dass die doppelt geimpften Personen eine höhere Infektionsrate (pro 100.000) aufweisen als die nicht geimpften, und zwar insbesondere in den älteren Altersgruppen, z. B. ab 30 Jahren. Die Direktorin der CDC, Rochelle Walensky, hat zugegeben, dass die Impfstoffe die Übertragung nicht verhindern, was das Eingeständnis eines gescheiterten Impfstoffs ist. Levin et al. „führten eine sechsmonatige prospektive Längsschnittstudie mit geimpften Mitarbeitern des Gesundheitswesens durch, die monatlich auf das Vorhandensein von Anti-Spike-IgG und neutralisierenden Antikörpern getestet wurden“… sie fanden heraus, dass „sechs Monate nach Erhalt der zweiten Dosis des BNT162b2-Impfstoffs die humorale Reaktion bei Personen im Alter von 65 Jahren oder älter erheblich abnahm, insbesondere bei Männern…“ 40 % der lokalen Covid-19-Fälle in Syracuse, New York, betreffen die Geimpften. Israel: Ein führender israelischer Gesundheitsbeamter berichtete, dass 95 % der schweren und 90 % der neuen Krankenhauseinweisungen für COVID-19 auf die Geimpften entfallen. Suthar et al. untersuchten die Dauerhaftigkeit der Immunreaktionen auf den BNT162b2 mRNA-Impfstoff. Sie „analysierten die Antikörperreaktionen auf den homologen Wu-Stamm sowie auf mehrere bedenkliche Varianten, einschließlich der neu auftretenden Mu-Variante (B.1.621), und die T-Zell-Reaktionen bei einer Untergruppe dieser Freiwilligen sechs Monate (Tag 210 nach der Erstimpfung) nach der zweiten Dosis …

„Die Daten zeigen ein deutliches Nachlassen der Antikörperreaktionen und der T-Zell-Immunität gegen SARS-CoV-2 und seine Varianten sechs Monate nach der zweiten Immunisierung mit dem BNT162b2-Impfstoff.“

Nordström in Schweden berichten über ihre Studie, die zeigt, dass (die Kohorte umfasste 842.974 Paare (N=1.684.958), darunter Personen, die mit 2 Dosen ChAdOx1 nCoV-19, mRNA-1273 oder BNT162b2 geimpft wurden, geimpften und nicht geimpften Vergleichspersonen) „Die Wirksamkeit des BNT162b2-Impfstoffs gegen die Infektion nahm schrittweise von 92 % (95 % CI, 92-93, P<0-001) an Tag 15-30 auf 47 % (95 % CI, 39-55, P<0-001) an Tag 121-180 ab, und ab Tag 211 konnte keine Wirksamkeit mehr festgestellt werden (23 %; 95% CI, -2-41, P=0-07). „ Der Aufruf von CDC-Direktorin Rochelle Walensky und Dr. Fauci zu Auffrischungsimpfungen sagt im Grunde alles, was man wissen muss: Der Impfstoff hat die Versprechen nicht gehalten. Yahi et al. berichteten, dass „im Falle der Delta-Variante neutralisierende Antikörper eine geringere Affinität für das Spike-Protein haben, während erleichternde Antikörper eine auffallend erhöhte Affinität aufweisen. Daher kann ADE ein Problem für Menschen sein, die Impfstoffe erhalten, die auf der ursprünglichen Spike-Sequenz des Wuhan-Stamms basieren (entweder mRNA oder virale Vektoren)“. Israel bereitet sich auf eine vierte Auffrischungsimpfung vor, und es zeigt sich, dass der Impfstoff sein überzogenes Versprechen nicht einhalten kann.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Menschen den Impfstoff wollen und dass es ihnen freistehen sollte, ihn als Individuen zu akzeptieren. Der öffentliche Nutzen einer allgemeinen Impfung wird heute stark angezweifelt, und es sollte nicht erwartet werden, dass sie zur Beseitigung der sozialen Kosten des Virus beiträgt, geschweige denn von den Regierungen vorgeschrieben wird.

Ursprünglich veröffentlicht vom Brownstone Institute.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten und Meinungen sind die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten von Children’s Health Defense wider.