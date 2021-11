Dr. McCullough: Corona-Impfstoff dringt in das Herz ein, woraufhin der Körper das Herz angreift

Weltweit sind zahlreiche Fälle von Myokarditis, einer Entzündung des Herzmuskels, nach einer Corona-Impfung gemeldet worden. Der amerikanische Internist und Kardiologe Peter McCullough erklärte im Gespräch mit dem Arzt Alfred Johnson, wie eine Corona-Impfung eine Herzmuskelentzündung verursachen kann.

Er sagte, dass sich eine durch eine natürliche Infektion verursachte Myokarditis deutlich von einer durch den Impfstoff verursachten Myokarditis unterscheidet. Fälle von Myokarditis, die nach einer natürlichen Koronainfektion auftreten, sind mild, betonte Dr. McCullough.

Der Internist sagte, dass es inzwischen Studien gibt, die zeigen, dass die Lipid-Nanopartikel direkt in das Herz gelangen. „Dann produziert das Herz das Spike-Protein und der Körper greift das Herz an.“ Die mRNA ist in diesen Lipid-Nanopartikeln verpackt, damit sie vom Körper nicht direkt abgebaut und in die Zellen aufgenommen werden kann.

McCullough sagte auch, dass die Troponinwerte bei einer durch den Impfstoff verursachten Myokarditis 10 bis 100 Mal höher sind als bei einer durch eine natürliche Infektion verursachten Myokarditis. Bei einer Herzschädigung haben die Menschen eine erhöhte Menge Troponin im Blut.

„Neunzig Prozent der Kinder, die nach der Impfung eine Myokarditis bekommen, müssen ins Krankenhaus eingeliefert werden“, sagte er.

