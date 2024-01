24 Entwicklungen, auf die man 2024 achten sollte

Von Jordan Schachtel

Seien Sie auf das vorbereitet, was kommen wird.

Wir wünschen Ihnen zu Beginn des Jahres 2024 alles Gute.

Im Geiste des neuen Jahres haben wir eine Liste von 24 Entwicklungen (in keiner besonderen Reihenfolge) zusammengestellt, die es wert sind, in diesem Jahr beobachtet zu werden.

#1 Eine weitere künstliche Hysterie?

Aber für die verbliebenen wahren Gläubigen hat Covid seinen Status als gruseliger Schnupfen völlig verloren. Was kommt als nächstes?

#2 Der Wahnsinn des Gelddruckens

Die Vereinigten Staaten sind mit 34 Billionen Dollar verschuldet und werden weiterhin Geld drucken (und damit das Vermögen aller entwerten) müssen, um die Rechnungen zu bezahlen und das Defizit an Steuereinnahmen auszugleichen.

#3 Umkehrung der Zinssätze

Die US-Notenbank scheint mit dem Ergebnis ihrer bisherigen Zinserhöhungen zufrieden zu sein und deutet an, dass die Senkung der Zinssätze bevorsteht, wobei für 2024 mehrere Zinssenkungen erwartet werden.

#4 Krieg im Nahen Osten

Der anhaltende Krieg zwischen Israel und der Hamas zieht immer neue Teilnehmer an, während sich die Zusammenstöße zwischen der IDF und der Hisbollah im Libanon weiter aufheizen. Wird sich der Iran auf direktere Weise weiter einmischen?

#5 Was wird aus den Seewegen?

Wird die US-Marine die Seewege weiterhin schützen, oder wird die Regierung Biden zulassen, dass Nationalstaaten und internationale Terrorgruppen den internationalen Handel blockieren?

#6 Die Fortsetzung/Unterbrechung des Krieges zwischen Russland und der Ukraine

Die Ukraine hat einen bedeutenden Teil ihres Territoriums im Osten des Landes verloren, und nun scheint sich ein längerfristiges Patt abzuzeichnen. Werden Kiew und Moskau dem Krieg endlich ein Ende setzen? Werden externe Akteure den Kriegsparteien weiterhin ihren Willen aufzwingen?

#7 China und Taiwan

Ist dies das Jahr, in dem China einen großen Schritt auf Taiwan zu macht, oder ist die KPCh glücklich, weiterhin das lange Spiel zu spielen?

#8 Bitcoin-ETF

Alle großen Jungs an der Wall Street streiten sich darum, wer am besten positioniert ist, um eine Genehmigung der SEC für ihre geplanten Bitcoin-ETFs zu erhalten. Es wird erwartet, dass die SEC in Kürze eine Entscheidung in dieser Angelegenheit treffen wird.

#9 Davos 2024

Die technokratischen Tyrannen des Weltwirtschaftsforums werden sich in ein paar Wochen zu ihrem jährlichen Treffen in Davos treffen, um zu entscheiden, was sie mit uns „nutzlosen Essern“ machen wollen.

#10 Die lateinamerikanische Freiheitsrenaissance

Wie wird der Rest Lateinamerikas auf die jüngste Wahl von Javier Milei in Argentinien und die steigenden Zustimmungsraten von Nayib Bukele aus El Salvador reagieren?

#11 Die Wahlen 2024

Werden Donald Trump und Joe Biden 2024 erneut gegeneinander antreten, oder wird sich ein unerwarteter Kandidat durchsetzen? Wird die unabhängige Kandidatur von RFK große Wellen schlagen? Schafft es Joe Biden als Kandidat in den DNC?

#12 Eine zunehmend multipolare Welt

Während die USA immer weiter von ihrem früheren hegemonialen Status der Pax Americana abrutschen, gibt es mehrere Nationalstaaten, die darauf hoffen, diese Lücken zu füllen.

#13 Die Rückkehr des radikalen Islams?

Werden wir Zeuge des weltweiten Wiederauflebens der radikal-islamischen Barbarei?

#14 Was wird aus der überdrehten akademischen Welt?

Wird es an den Universitäten zu einer echten Reform kommen, oder werden die „wokesters“ weiterhin Amerikas jungen Köpfen ihren Willen aufzwingen?

#15 Werden die Bösewichte zur Rechenschaft gezogen?

Vom Fiasko im Wuhan-Labor bis zur schnellsten Machtübernahme in der modernen Geschichte gibt es viele nicht angeklagte Tyrannen der Covid-Hysterie-Ära, die für ihre Verbrechen gegen die Menschheit noch vor Gericht gestellt werden müssen. Werden Fauci, die Pharmaindustrie, politische Despoten und der Rest der Bande zur Rechenschaft gezogen werden?

#16 Fortschritte in der „KI“

Künstliche Intelligenz (KI) ist derzeit in der Tech-Welt in aller Munde. Werden diese Programme immer ausgefeilter, oder wird die Welt der Technologie ein neues Unterfangen finden, das die Köpfe in diesem Bereich erobert hat?

#17 Das neue Klimanarrativ

E.S.G. ist zu einem giftigen Begriff geworden, der mit dem Untergang der Zivilisation assoziiert wird. Deshalb haben BlackRock & Friends beschlossen, das Narrativ des Klimaschwindels umzubenennen. Allerdings haben sie sich nicht für einen funktionierenden Slogan entschieden, der von Regierungen und multinationalen Konzernen übernommen und weiterentwickelt wurde.

#18 Die nächste „Katastrophe“ der Menschenfeinde

Den Befürwortern der Entvölkerung fällt es schwer, uns davon zu überzeugen, dass wir kein Rindfleisch mehr essen sollten, weil furzende Kühe Gaia zerstören. Bill Gates, Yuval Noah Harari und die gleich gesinnten üblichen Verdächtigen werden sich etwas Besseres einfallen lassen müssen, um die Massen davon zu überzeugen, die Ideologie der Menschenfeinde zu übernehmen.

#19 NATO-Erweiterung

Schweden scheint dazu bestimmt zu sein, noch in diesem Jahr der NATO beizutreten, und auch ein Beitritt der Ukraine ist nicht auszuschließen.

#20 Illegale Migration in den USA und Europa

Sowohl in den USA als auch in Europa werden die Grenzen mit Migranten überschwemmt, die von den jeweiligen Wohlfahrtsstaaten profitieren wollen. Die USA verzeichneten im Dezember einen Rekord an Grenzübertritten. Wird das Problem besser oder schlimmer werden?

#21 Neue technologische Durchbrüche?

Werden wir endlich einen Durchbruch im Quantencomputing, in der Fusionsenergie und in anderen viel gepriesenen, aber immer wieder auf Eis gelegten Bereichen der Technologieforschung erleben?

#22 CBDCs

Regierungen auf der ganzen Welt drängen auf die Einführung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs), um eine größere Kontrolle über ihre jeweilige Gesellschaft zu erlangen. Es ist zu erwarten, dass in diesem Jahr viele dieser CBDCs in Betrieb genommen werden.

#23 Wird der Dollar weiterhin dominieren?

Werden die BRICS-Mitgliedsstaaten endlich die Entthronung des US-Dollars als globale Reservewährung anstreben? Wird sich stattdessen ein verteiltes, erlaubnisfreies Geld wie Bitcoin durchsetzen? Werden wir ein Wiederaufleben von Gold, Silber und anderen Edelmetallen erleben?

#24 Das Unerwartete erwarten

Als wir das neue Jahr 2019 eingeläutet haben, hätten wir niemals vorhergesagt, dass sich 2020 so entwickeln würde, wie es sich entwickelt hat. Da eine Reihe von fabrizierten globalen Hysterien in den Hintergrund des täglichen Lebens treten, ist das Jahr 2024 dazu bestimmt, ein Jahr der unvorhersehbaren Ereignisse und Umstände zu werden.