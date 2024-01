Top-Klimaexperte warnt: Kohlendioxid verursacht keine globale Erwärmung

Einer der weltweit führenden Klimaexperten hat sich zu Wort gemeldet, um die Öffentlichkeit zu warnen, dass die Behauptung der globalistischen grünen Agenda, Kohlendioxid verursache die „globale Erwärmung“, „völlig falsch“ sei.

In den vergangenen Jahren haben nicht gewählte Bürokraten, Wirtschaftseliten und ihre Verbündeten in den Regierungen der Welt und in den Medien die „Dekarbonisierungs“-Agenda vorangetrieben.

Diese Agenda, die vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und den Vereinten Nationen (UN) unterstützt wird, behauptet, dass Kohlendioxid die sogenannte „Klimakrise“ verursacht.

Die Lösung dieser angeblichen „Krise“ besteht darin, dass die Regierungen der Welt die „Netto-Null“-Ziele des WEF einhalten, um die „Agenda 2030“ und die „Agenda 2050“ zu erfüllen.

Der Plan des WEF zielt darauf ab, „vom Menschen verursachte Emissionen“ wie Kohlendioxid zu eliminieren, um „den Planeten zu retten“.

Kritiker argumentieren jedoch, dass „Dekarbonisierung“ nur ein Euphemismus für die menschenfeindliche Agenda des WEF ist.

Natürlich ist die größte Quelle von Kohlendioxid auf der Erde der Mensch und seine Aktivitäten wie die Verbrennung fossiler Brennstoffe.

Der durchschnittliche Mensch atmet an einem durchschnittlichen Tag etwa 2,3 Pfund (ca. 1 kg) Kohlendioxid aus.

Multipliziert man diese Zahl mit einer Weltbevölkerung von 8,1 Milliarden Menschen, die 365,25 Tage im Jahr atmen, ergibt sich ein jährlicher CO₂-Ausstoß von 3,4 Milliarden Tonnen.

Experten weisen jedoch schnell darauf hin, dass diese Zahl bedeutungslos ist, da die menschliche Atmung Teil eines „geschlossenen Kreislaufs“ ist, in dem unser Kohlendioxidausstoß durch das Kohlendioxid ausgeglichen wird, das wir mit Weizen, Mais, Sellerie und Uglifrüchten aufnehmen.

Die Anti-Kohlenstoff-Agenda zielt jedoch direkt auf den Menschen und seine Aktivitäten ab.

Laut WEF besteht die Antwort darin, dass die Menschen ihre Lebensqualität drastisch einschränken und gleichzeitig riesige Geldsummen an die globale Elite überweisen sollen.

Laut dem Klimaexperten Willie Soon hat Kohlenstoff jedoch nichts mit dem Klimawandel zu tun.

Soon macht alles, um die grüne Agenda zu entlarven und die Öffentlichkeit zu warnen, dass die Behauptungen gegen Kohlenstoff eine Lüge sind.

Der Experte erklärt, dass der Klimawandel ein natürliches Phänomen ist, das sich seit Milliarden von Jahren abspielt und nichts mit menschlichen Aktivitäten zu tun hat.

Die Menschheit müsse über die Erde hinausschauen, um die Ursache zu finden.

Soon, ein Gastmitglied des wissenschaftlichen Beirats des Zentrums für Energie, Klima und Umwelt der Heritage Foundation, sagt, dass die Rotation der Erde um die Sonne die Temperatur des Planeten beeinflusst und nicht das Kohlendioxid, wie die globalen Machteliten behaupten.

Zum Beispiel schmolzen die Gletscher, weil die Sonne heller wurde und mehr Sonnenenergie in das Klimasystem einspeiste“, sagt Soon.

Soon, der früher am Center for Astrophysics-Harvard & Smithsonian forschte, hat während seiner gesamten Karriere versucht, die Fakten über den Klimawandel zu erforschen, denn „in der Wissenschaft geht es nicht um Glauben“.

„In der Wissenschaft geht es um Daten“, sagt er.

Globalisten behaupten, dass der Anstieg von Kohlendioxid der Hauptfaktor für den Klimawandel ist, und das ist völlig falsch“, sagt Soon.

„Das ist eine so verzerrte Sichtweise“, dass sie meiner Meinung nach korrigiert werden muss.

Soon erläutert die falsche Anti-Kohlenstoff-Agenda in einem Interview mit The Daily Signal Podcast“ für den zweiten Teil einer dreiteiligen Serie über den Klimawandel“.

Er erklärt, warum die Sonne die Ursache des Klimawandels ist und wie sie die Erwärmungs- und Abkühlungszyklen der Erde beeinflusst.

„Bürokraten und Wirtschaftseliten können diese Zyklen nicht ändern“.