26 republikanische Gouverneure sagen der WHO: “Wir werden den Pandemievertrag nicht einhalten”.

In einer gemeinsamen Erklärung vom 29. August warfen die Gouverneure der WHO vor, mit der Pandemievereinbarung zu versuchen, “die Gesundheitspolitik aus einer Hand zu kontrollieren”.

Sechsundzwanzig US-Gouverneure – mehr als die Hälfte der Staatsoberhäupter des Landes – haben öffentlich erklärt, dass sie einen globalen Versuch der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Gesundheit der Amerikaner zu kontrollieren, nicht akzeptieren werden.

In ihrer Erklärung vom 29. August warfen die 26 Gouverneure – allesamt Republikaner – und die Republican Governors Association der WHO vor, durch die Förderung eines “Pandemieabkommens” oder “Pandemievertrags” zu versuchen, “die Gesundheitspolitik der Welt zu kontrollieren”.

“Einfach ausgedrückt”, schrieben sie, “werden sich die republikanischen Gouverneure nicht beugen”.

Seit 2021 arbeitet die WHO an Vorschlägen für eine Pandemiekonvention und an Änderungen ihrer Internationalen Gesundheitsvorschriften.

Bei der letzten Sitzung der Weltgesundheitsversammlung der Organisation, die am 1. Juni endete, konnten sich die Verhandlungsführer der WHO nicht auf einen endgültigen Entwurf für eine Pandemiekonvention einigen. Sie machten jedoch “konkrete Zusagen, die Verhandlungen über eine globale Pandemiekonvention spätestens in einem Jahr, möglicherweise aber erst 2024 abzuschließen”, so die WHO.

Die Aktivistin für Gesundheitsfreiheit, Dr. Meryl Nass, Internistin und Gründerin von Door to Freedom, einer Organisation, die sich gegen die Vorschläge der WHO für ein Pandemieabkommen einsetzt, sagte gegenüber The Defender, die Erklärung der Gouverneure sei “zu diesem Zeitpunkt sehr notwendig”, da die Vereinten Nationen (UN) – die die WHO leiten – “versuchen, die globale Kontrolle über Notfälle wie Cyber-Notfälle, Notfälle in der Versorgungskette oder Notfälle im Weltraum zu erlangen”.

“Das Spiel ist aus”, sagte Nass. “Es hat sich herumgesprochen, dass das System der Vereinten Nationen dazu benutzt wird, Kontrolle zu zentralisieren und nationale Souveränität zu usurpieren.

Die Gouverneure haben erklärt, dass sie sich weigern, einem Pandemieabkommen der WHO zuzustimmen, weil es die Macht in den Händen der WHO konsolidieren und damit die nationale Souveränität, die Rechte der Bundesstaaten und die verfassungsmäßig garantierten Freiheiten der Amerikaner bedrohen würde.

Nass sagte:

Das waren alle republikanischen Gouverneure in den Vereinigten Staaten, mit Ausnahme des republikanischen Gouverneurs von Vermont [Phil Scott]. Er regiert einen Staat, der stark von den Demokraten dominiert wird, und hatte vielleicht das Gefühl, dass er nicht das politische Kapital aufbringen konnte, um mitzumachen und diese Erklärung einstimmig zu verabschieden.

Die 26 Gouverneure verwiesen auf einen Brief vom 22. Mai an Präsident Joe Biden, in dem 24 republikanische Gouverneure ihre Besorgnis über den WHO-Vorschlag zum Ausdruck brachten.

In dem Brief heißt es, der von der WHO vorgeschlagene Vertrag würde “der WHO, insbesondere ihrer unkontrollierbaren Generaldirektorin, die Macht geben, die Rechte der US-Bürger einzuschränken, einschließlich der Freiheiten wie Redefreiheit, Privatsphäre, Reisefreiheit, Wahl der medizinischen Versorgung und Einwilligung nach Aufklärung, und damit gegen die Grundprinzipien unserer Verfassung verstoßen”.

WHO scheitert bei der Verabschiedung der Pandemiekonvention, hält aber an ihr fest

Seit mehr als zwei Jahren versucht die WHO, eine Pandemiekonvention zu verabschieden.

Im Dezember 2021 richtete die Weltgesundheitsversammlung der Organisation ein “zwischenstaatliches Verhandlungsgremium” ein, das im Rahmen der WHO-Verfassung ein internationales Abkommen zur Stärkung der Prävention, Abwehrbereitschaft und Reaktion der Organisation auf Pandemien ausarbeiten sollte. Die US-Regierung unterstützte diese Initiative.

Auf der letzten Tagung der Weltgesundheitsversammlung konnten sich die WHO-Verhandlungsführer zwar nicht auf einen endgültigen Vertragsentwurf einigen, billigten aber eine Reihe von Revisionen der Internationalen Gesundheitsvorschriften der WHO.

Viele der restriktiveren Vorschläge, die die Befürworter der Gesundheitsfreiheit beunruhigt hatten, wurden jedoch nicht angenommen, berichtet The Defender.

Nass schrieb auf ihrem Substack, dass die Weltgesundheitsversammlung “etwas beschließen musste, um das Gesicht zu wahren, und die Globalisten erkannten, dass sie nicht besser dastanden, wenn sie eine Entscheidung hinauszögerten”.

Maßnahmen der US-Bundesstaaten “entscheidend” für Scheitern des WHO-Pandemieplans

Die Maßnahmen der US-Bundesstaaten seien “zentral” für das Scheitern des WHO-Plans, die Kontrolle über die öffentliche Gesundheit während eines erklärten Notfalls zu zentralisieren, sagte Nass gegenüber The Defender.

“Children’s Health Defense und Door to Freedom haben bei der Entwicklung dieser Strategie eine zentrale Rolle gespielt”, sagte sie:

Der 10. Zusatzartikel der Verfassung behält den Staaten alle Befugnisse vor, die nicht ausdrücklich der Zentralregierung übertragen wurden. Das Gesundheitswesen war nie eine Bundesbehörde.

Deshalb haben wir die Bürgerinnen und Bürger aufgefordert, sich mit ihren Generalstaatsanwälten, Gouverneuren, Gesetzgebern – und Bundesbeamten – in Verbindung zu setzen und sie aufzufordern, die Zuständigkeit für die Gesundheit nicht an die WHO abzugeben.

Im Mai forderten nicht nur 24 Gouverneure in einem Brief die Regierung Biden auf, das WHO-Abkommen abzulehnen, sondern auch 49 Senatoren.

Ferner erklärten 22 Generalstaatsanwälte gegenüber Biden, sie würden sich “jedem Versuch widersetzen, der WHO die Möglichkeit zu geben, direkt oder indirekt die öffentliche Politik für unsere Bürger zu bestimmen”.

Zahlreiche Bundesstaaten, darunter Utah, Florida, Louisiana und Oklahoma, haben Gesetze erlassen, um die WHO daran zu hindern, sich über die Befugnisse der Bundesstaaten in Fragen der öffentlichen Gesundheitspolitik hinwegzusetzen.

“Ich bin sicher”, fügte Nass hinzu, “dass diese Bemühungen weltweit Gehör fanden und zur Ablehnung der WHO-Vorschläge beitrugen.