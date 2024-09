Wie Amerika jetzt seine Putsche durchführt: der Bangladesch-Putsch

Eric Zuesse

Seit 1984 (nachdem die CIA zu bekannt dafür geworden war, Putsche anzuzetteln) ist Amerikas Putschmaschine nicht mehr die CIA, sondern die National Endowment for Democracy(NED). Der US-Putsch, der im August dieses Jahres die Kontrolle über Bangladesch übernommen hat, ist ein typisches Beispiel dafür:

Das US-Regime wollte einen Luftwaffenstützpunkt auf einer bestimmten Insel in Bangladesch errichten, weil dieser Standort die nationale Sicherheit Chinas gefährden und Chinas Fähigkeit, sich vor einer US-Invasion zu schützen, schwächen würde.

Am 28. Mai 2024 titelte der Indian Express “China praises Bangladesh PM Hasina for refusing to permit foreign air base” und berichtete:

China lobte am Dienstag Bangladeschs Premierministerin Sheikh Hasina für ihre Entscheidung, die Genehmigung für einen ausländischen Militärstützpunkt zu verweigern, und würdigte dies als Ausdruck des starken nationalen Geistes und des Engagements des bangladeschischen Volkes für die Unabhängigkeit.

Ohne ein Land zu nennen, sagte die 76-jährige Hasina am Sonntag , man habe ihr eine problemlose Wiederwahl bei den Wahlen am 7. Januar angeboten, wenn sie einem ausländischen Land erlaube, einen Luftwaffenstützpunkt auf bangladeschischem Gebiet zu errichten.

Hasina, die das strategisch günstig gelegene südasiatische Land seit 2009 regiert, sicherte sich bei den einseitigen Wahlen im Januar, die von der größten Oppositionspartei Bangladeschs, der Nationalistischen Partei (BNP) des ehemaligen Premierministers Khalida Zia, boykottiert wurden, insgesamt eine fünfte Amtszeit.

“Wenn ich einem bestimmten Land erlaubt hätte, einen Luftwaffenstützpunkt in Bangladesch zu errichten, hätte ich kein Problem damit gehabt”, zitierte die Zeitung Daily Star Bangladesh Hasina mit den Worten.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, antwortete auf eine Frage zu Hasinas Äußerungen bei einem Medienbriefing hier: “China hat die Rede von Premierministerin Hasina zur Kenntnis genommen, die den nationalen Geist des bangladeschischen Volkes widerspiegelt, unabhängig zu sein und sich nicht vor äußerem Druck zu fürchten.” Die Premierministerin von Bangladesch nannte zwar nicht den Namen des Landes, das ihr das Angebot gemacht hatte, betonte aber, dass das Angebot von einem “weißen Mann” kam.

Mao sagte, dass einige Länder ihre eigenen egoistischen Interessen verfolgen, offen mit den Wahlen anderer Länder handeln, sich brutal in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einmischen, die regionale Sicherheit und Stabilität untergraben und ihre hegemoniale, tyrannische Natur rundum offenlegen.

Dieser US-gestützte Putsch gipfelte am 4. August 2024, als die demokratisch gewählte Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina, zurücktrat und von einem Luftwaffenstützpunkt in Bangladesch mit einem Lockheed-Martin C-130J-Militärtransportflugzeug der bangladeschischen Luftwaffe ins benachbarte Indien ausgeflogen wurde. Von dort sollte sie nach Großbritannien weiterreisen, doch die britische Regierung informierte sie während des Fluges, dass ihr Asylantrag abgelehnt worden sei.

Am 5. August titelte die indische Zeitung Express News “Meet General Waker-Uz-Zaman, the man in charge of Bangladesh after PM Sheikh Hasina’s resignation”, zeigte ein Video der zehnstündigen Pressekonferenz des Generals und eröffnete den dazugehörigen gedruckten Nachrichtenbericht:

Nachdem Sheikh Hasina am Montag als Premierministerin von Bangladesch zurückgetreten und aus dem Land geflohen war, trat General Waker-Uz-Zaman, der Stabschef der Armee, vor und verkündete die Bildung einer Übergangsregierung. Er wandte sich von einem Podium aus an die Nation und erklärte vor den Augen der internationalen Medien: “Ich übernehme die gesamte Verantwortung (für das Land). Bitte kooperieren Sie.”

Er erhielt seine Ausbildung an der Militärakademie von Bangladesch und absolvierte weiterführende Studien am Defence Services Command and Staff College in Mirpur und am Joint Services Command and Staff College in Großbritannien. Darüber hinaus verfügt er über Abschlüsse in Verteidigungsstudien der Nationalen Universität von Bangladesch und des King’s College, University of London.

Das übliche Verfahren für einen US-Staatsstreich ist die Ernennung einer “geschäftsführenden” Regierung, bis ein “rechtmäßiges” Staatsoberhaupt eingesetzt werden kann, das stark von der US-Regierung abhängig ist.

Brian Berletic schreibt auf X:

Muhammad Yunus, der nach einem von den USA unterstützten Regimewechsel gerade als Präsident von Bangladesch vereidigt worden war, hatte die USA 2009 um Hilfe bei der Änderung von Gesetzen in Bangladesch in seinem Namen gebeten, wie aus US-Diplomatenberichten hervorgeht…

Yunus stand über die US-Botschaft und durch Reisen nach Washington D.C. in regelmäßigem Kontakt mit der US-Regierung;

Im Jahr 2009 bat er die USA, Druck auf Premierministerin Sheikh Hasina auszuüben, damit sie ein Gesetz zurücknimmt, das der Regierung die Kontrolle über die Wahl des Präsidenten seiner Bank gibt;

Die US-Botschaft stimmte zu, Druck auf die Premierministerin auszuüben, und versprach, „die möglichen negativen Konsequenzen“ für die Regierung zu berücksichtigen, sollte sie sich weigern, das Gesetz rückgängig zu machen;

Im selben Telegramm wird eingeräumt, dass die US-Regierung Yunus unterstützt, wenn es darum geht, die herrschende Regierung herauszufordern;

Yunus war Fulbright-Stipendiat des US-Außenministeriums, erhielt die Freiheitsmedaille des US-Präsidenten und eine Medaille des Kongresses und unterzeichnete mindestens einen Brief, der von der National Endowment for Democracy in Umlauf gebracht wurde;