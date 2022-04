3 Faktoren, die die kommende Nahrungsmittelknappheit noch verschlimmern werden

Ein Zusammentreffen verschiedener Umstände hat einen „perfekten Sturm“ für die weltweite Nahrungsmittelproduktion ausgelöst, und nun ist dieser „perfekte Sturm“ dabei, noch schlimmer zu werden. Monatelang habe ich vor dieser Krise gewarnt, und in den letzten Wochen habe ich dokumentiert, wie schlimm die Lage bereits überall auf der Welt geworden ist. Der Leiter des UN-Welternährungsprogramms warnt, dass dies die schlimmste weltweite Nahrungsmittelkrise seit dem Zweiten Weltkrieg sein wird, und selbst Joe Biden gibt zu, dass die sich anbahnende Nahrungsmittelknappheit „real sein wird“. Leider gibt es einige neue Entwicklungen, die die Lage erheblich zu verschärfen drohen.

In den letzten Tagen ist die Zahl der neu bestätigten COVID-Fälle in China auf ein Rekordhoch gestiegen, worauf die chinesischen Behörden mit beispiellosen Abriegelungen reagiert haben.

Infolgedessen sind nun fast 400 Millionen Chinesen ganz oder teilweise abgeriegelt…

Fast 400 Millionen Menschen in 45 Städten Chinas sind im Rahmen der strengen chinesischen Null-Covid-Politik ganz oder teilweise eingeschlossen. Nach Angaben von Nomura Holdings machen sie zusammen 40 % oder 7,2 Billionen Dollar des jährlichen Bruttoinlandsprodukts der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aus.

Analysten läuten die Alarmglocken, sagen aber, dass die Anleger nicht richtig einschätzen, wie ernst die Auswirkungen dieser anhaltenden Isolationsanordnungen auf die Weltwirtschaft sein könnten.

Chinesische Abriegelungen sind viel brutaler als Abriegelungen in der westlichen Welt.

Wahrscheinlich haben Sie schon Videoaufnahmen von Bewohnern Shanghais gesehen, die buchstäblich aus den Fenstern ihrer Wohnungen schreien.

So etwas habe ich noch nie gesehen, und diese Abriegelungen werden so lange andauern, wie sich COVID weiter ausbreitet.

Zum Vergleich: Die Zahl der Menschen, die derzeit in China eingesperrt sind, ist größer als die Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten.

Es erübrigt sich zu sagen, dass diese Sperrungen die chinesische Wirtschaft zum Stillstand bringen, und das wird sich auf den gesamten Planeten auswirken. Im Hafen von Shanghai ist die Aktivität „im Wesentlichen zum Stillstand gekommen“…

Der Hafen von Shanghai, über den 2021 mehr als 20 % des chinesischen Frachtverkehrs abgewickelt wurden, ist praktisch zum Stillstand gekommen. Lebensmittel, die in Schiffscontainern ohne Zugang zur Kühlung festsitzen, verfaulen.

Für uns in der westlichen Welt ist dies ein enormes Problem, denn unsere Geschäfte sind normalerweise mit Waren gefüllt, die in China hergestellt wurden.

Und das gilt sogar für unsere Lebensmittelversorgung. Wir schicken zum Beispiel riesige Berge von Äpfeln nach China, wo sie verarbeitet und als Apfelsaft zu uns zurückgeschickt werden.

Wir müssen hoffen, dass die Abriegelungen in China bald enden, denn wenn das nicht geschieht, wird es wahrscheinlich zu enormen Engpässen auf dem ganzen Planeten kommen.

In der Zwischenzeit wird sich die Düngemittelkrise in den Vereinigten Staaten noch weiter verschärfen.

Ich habe bereits früher darüber geschrieben, dass die in die Höhe schießenden Kosten für Düngemittel viele Landwirte in den USA vor massive Probleme stellen werden, und nun könnten viele dieser Landwirte aufgrund von „von der Eisenbahn verordneten Transportkürzungen“ überhaupt nicht mehr in der Lage sein, den von ihnen benötigten Dünger zu bekommen. Das Folgende stammt direkt aus einer von CF Industries veröffentlichten Mitteilung…

CF Industries Holdings, Inc. (NYSE: CF), ein weltweit führender Hersteller von Wasserstoff- und Stickstoffprodukten, hat heute seine Kunden, die von der Union Pacific beliefert werden, darüber informiert, dass die von der Bahn verordneten Transportkürzungen zu Verzögerungen bei der Ausbringung von Stickstoffdünger während der Frühjahrssaison führen werden und dass das Unternehmen auf absehbare Zeit keine neuen Verkäufe über die Union Pacific annehmen kann. Dem Unternehmen ist bekannt, dass es eines von nur 30 Unternehmen ist, das von diesen Beschränkungen betroffen ist. CF Industries beliefert seine Kunden über die Eisenbahnlinien der Union Pacific hauptsächlich von seinem Donaldsonville-Komplex in Louisiana und seinem Port Neal-Komplex in Iowa aus. Die Bahnlinien bedienen wichtige landwirtschaftliche Gebiete wie Iowa, Illinois, Kansas, Nebraska, Texas und Kalifornien. Zu den betroffenen Produkten gehören Stickstoffdünger wie Harnstoff und Harnstoff-Ammoniumnitrat (UAN) sowie Dieselabgasflüssigkeit (DEF), ein Produkt zur Emissionskontrolle, das für Dieselfahrzeuge benötigt wird. CF Industries ist der größte Hersteller von Harnstoff, UAN und DEF in Nordamerika, und sein Donaldsonville-Komplex ist die größte einzelne Produktionsanlage für diese Produkte in Nordamerika.

Ich war erstaunt zu hören, dass 30 verschiedene Unternehmen von diesen Kürzungen betroffen sein werden.

Jemand bei Union Pacific muss uns klare Antworten auf die Frage geben, was wirklich vor sich geht, denn der CEO von CF Industries sagt, dass diese Änderung „zu keinem schlechteren Zeitpunkt für die Landwirte kommen könnte“…

Der Zeitpunkt dieser Maßnahme von Union Pacific könnte für die Landwirte nicht schlechter sein, sagte Tony Will, Präsident und Chief Executive Officer von CF Industries Holdings, Inc. Durch diese Transportbeschränkungen wird sich nicht nur die Auslieferung von Düngemitteln verzögern, sondern es kann auch sein, dass zusätzlicher Dünger, der für die Frühjahrsausbringung benötigt wird, die Landwirte überhaupt nicht erreichen kann. Indem Union Pacific diese willkürliche Beschränkung nur einer Handvoll Verlader auferlegt, gefährdet sie die Ernten der Landwirte und erhöht die Lebensmittelkosten für die Verbraucher.

Dies geschieht natürlich nach einer katastrophalen Winterweizenernte in den Vereinigten Staaten, und die Winterweizenernte in China wird als die schlechteste der Geschichte bezeichnet.

Wir brauchen also in den kommenden Monaten dringend eine wirklich gute Anbausaison, und die wird nun durch weitere Probleme in der Lieferkette gefährdet.

Gleichzeitig verschärft sich die neue Vogelgrippe-Pandemie in den USA immer weiter.

Am Freitag haben wir erfahren, dass Idaho der 27. US-Bundesstaat ist, in dem Fälle in einer kommerziellen Einrichtung bestätigt wurden…

Am Freitag gab das US-Landwirtschaftsministerium einen weiteren Ausbruch bekannt, diesmal in zwei Herden in Idaho, dem 27. Bundesstaat, in dem das Virus seit Februar nachgewiesen wurde.

Nach Angaben des USDA lag der Preis für ein Dutzend Eier im November bei etwa 1 Dollar. Im Moment liegt er bei 2,95 Dollar und steigt weiter.

Die Kosten für Eier sind bereits völlig aus dem Ruder gelaufen, und sie werden noch weiter steigen.

Wenn Sie keine Eier oder nichts, was Eier enthält, essen, dann wird Sie das nicht betreffen.

Leider wird die große Mehrheit von uns davon betroffen sein, und wir werden gewarnt, dass diese Pandemie in den kommenden Monaten noch viel schlimmer werden könnte.

Natürlich werden auch die Kosten für Hühner- und Putenfleisch weiter in die Höhe schießen. Einer meiner Leser hat mir gerade geschrieben, dass der Preis für Hühnerbrust in seinem örtlichen Geschäft um 43 Prozent gestiegen ist…

Ich dachte, ich gebe Ihnen ein kurzes Update zum Thema Inflation/Nahrungsmittelknappheit.

Ich komme gerade aus dem Dollar General Store in Holden, MO, zurück. Ich wollte ein paar Tyson-Hühnerbrüste kaufen, um mich für die Zukunft einzudecken. Sie sind von $6,95 auf $9,95 gestiegen. Das ist ein Preisanstieg von 43%!!! Es gab reichlich davon (6 Packungen), aber ich hatte das Gefühl, dass ich sie mir nicht leisten konnte, also habe ich keine gekauft.

Michael, hast du etwas von einer Verknappung von Crackers gehört? Ich musste 4 Monate warten, bis eine bestimmte Sorte Cracker im Dollar General Store wieder auf Lager war. Ich hatte auch große Schwierigkeiten, Saltine Crackers in unserem örtlichen Lebensmittelgeschäft zu bekommen. Vor 2 Wochen hatten sie endlich 1(!!!) Schachtel der Sorte, die ich kaufe, und ich habe sie sofort gekauft. Diese Woche wieder keine. Ich weiß nicht, was das Problem ist.

Benzin kostet hier $3,49. Dieselkraftstoff kostet $4,69. Ich habe Mitleid mit den Leuten, die diese großen Diesel-Pickups mit 40-Gallonen-Tanks haben. Ich habe Einkäufe und Besorgungen in einer Fahrt kombiniert und lasse meinen Pickup in der Einfahrt stehen, um Benzin zu sparen.

Viele der Faktoren, die zu dieser wachsenden globalen Nahrungsmittelkrise beitragen, liegen außerhalb unserer Kontrolle.

Aber wenn wir wenigstens die Schießerei in der Ukraine stoppen könnten, wäre das ein Hoffnungsschimmer für uns.

Leider sind die Verhandlungen völlig gescheitert, und US-Außenminister Antony Blinken erklärte gerade gegenüber CNN, dass der Krieg bis zum Ende des Jahres andauern könnte…

Außenminister Antony Blinken hat Washingtons europäischen Verbündeten mitgeteilt, dass die USA glauben, der Krieg in der Ukraine könne bis Ende 2022 andauern, berichtete CNN am Freitag unter Berufung auf zwei europäische Beamte. Dem Bericht zufolge sind viele westliche Beamte der Ansicht, dass ein kurzfristiges Ende des Krieges nicht in Sicht ist, und öffentliche Kommentare von US-Beamten spiegeln dies wider. Der Nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan warnte vor einem „langwierigen Konflikt“, der „Monate oder sogar noch länger“ andauern könnte, wie er sagte.

Auf die Ukraine und Russland entfallen in der Regel etwa 30 Prozent aller weltweiten Weizenexporte, und deshalb brauchen wir dringend ein Ende dieses Krieges.

Leider wird das nicht passieren.

In diesen Tagen scheint fast alles schief zu gehen, was bei der weltweiten Nahrungsmittelproduktion schief gehen kann, und es werden die Weichen für die Art von schrecklicher globaler Hungersnot gestellt, vor der ich unablässig gewarnt habe.

Unsere Politiker können vielleicht Geld drucken, aber sie können keine Lebensmittel drucken.

Wenn Sie darauf warten, dass sie ihre Zauberstäbe schwingen und eine perfekte Lösung für diese Krise herbeizaubern, dann fürchte ich, dass Sie bitter, bitter enttäuscht sein werden.