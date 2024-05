3 Gründe, warum die Europäische Union aus den Fugen gerät

Unser Volk ist seit Jahren mit einer beispiellosen Asylkrise konfrontiert. Und was tut die Europäische Union? Statt unsere Grenzen zu schützen, will sie noch mehr Migration organisieren.

1: Mit dem EU-Migrationspakt wollen sie bis zu 4,5 Millionen Nichteuropäer pro Jahr importieren. „Das hat unser Volk nicht gewollt“, stellt der Europaabgeordnete Tom Vandendriessche (Vlaams Belang) fest.

2: Mit ihrem Klimawahn wollen sie auch unser ganzes Leben bestimmen. Was wir noch essen dürfen, wie wir uns fortbewegen dürfen, wo wir wohnen dürfen. Dieser Klimawahnsinn macht unsere Bevölkerung ärmer und untergräbt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen”, so der Europaabgeordnete.

„Diese Europäische Union entwickelt sich zu etwas, das wir nie wollten. Das Gegenteil von dem, was wir für gut hielten: nicht Wohlstand und Frieden, sondern Verarmung und Unsicherheit“.

3: Und als ob das alles bis jetzt nicht genug wäre, wollen sie noch mehr Macht für die EU. In der Lage sein, EU-Schulden zu machen, in der Lage sein, EU-Steuern zu erheben, in der Lage sein, eine EU-Armee aufzubauen.

Diese Europäische Union gerate völlig aus den Fugen, betont Vandendriessche. “Wir müssen die Kontrolle zurückgewinnen.