Neue Studie aus der Tschechischen Republik bestätigt, dass Covid-Impfstoffe praktisch keine Wirkung gegen Todesfälle haben

Dr. Eyal Shahar

Im Jahr 2021 wurden wir mit Bildern überflutet, die zeigten, wie wirksam die mRNA-Impfstoffe gegen den Tod durch Covid waren. Wir sahen zum Beispiel, dass die Covid-Mortalitätskurve bei denjenigen, die das Zwei-Dosen-Protokoll absolviert hatten, deutlich niedriger war als bei denjenigen, die nicht geimpft worden waren. Um das zu verdeutlichen, wurde uns ein konsistentes Muster über alle Altersgruppen hinweg oder nach Altersadjustierung gezeigt.

Vieles davon war eine Illusion. Damals wurden keine vergleichbaren Diagramme für die Sterblichkeit der Nichtgeimpften erstellt. Dann hätte man sehen können, dass die Geimpften auch bei der nichtkoviden Mortalität besser abschneiden. Natürlich erwartet niemand, dass diese Impfstoffe den Tod durch Krebs, Herzkrankheiten, Schlaganfall usw. verhindern.

Die Pseudowirksamkeit von Covid-Impfstoffen gegen den Tod durch nicht-covid Ursachen ist keine neue Beobachtung. Die gleiche Art von Pseudowirksamkeit wurde vor langer Zeit bei Grippeimpfstoffen entdeckt. Sie wird als “Effekt bei gesunden Geimpften” bezeichnet. Aus verschiedenen Gründen, die nichts mit den Impfstoffen zu tun haben, sind geimpfte Personen im Durchschnitt gesünder als ungeimpfte und sterben daher seltener an “irgendetwas”, einschließlich Grippe und Covid. Ob geimpft oder nicht, sie hätten eine niedrigere Covid-Sterblichkeit als ihre ungeimpften Kollegen.

Wenn wir versuchen, den Effekt der Covid- (oder Grippe-) Impfung zu schätzen, wird der Effekt der gesunden Geimpften zum Bias der gesunden Geimpften, eine Quelle der Verzerrung, die es zu eliminieren gilt. (Umgekehrt könnte man auch von einer Verzerrung durch “ungesunde Ungeimpfte” sprechen.) Die Forschung zu diesem Thema ist jedoch spärlich. Weder die Pharmaindustrie noch die Gesundheitsbehörden haben ein Interesse daran, herauszufinden, dass die gängigen Impfstoffe nicht so wirksam sind, wie behauptet wird, oder sie überhaupt nicht wirksam sind.

Eine aktuelle Studie aus der Tschechischen Republik leistet einen wichtigen Beitrag zur wissenschaftlichen Literatur über Covid und die Wirkung von gesunden Impflingen. Erstens haben die Autoren das Phänomen in einem weiteren Land beobachtet, was seinen universellen Charakter unterstreicht. Zweitens liefern sie eindeutige Beweise dafür, dass diejenigen, die sich freiwillig impfen ließen (oder dazu gezwungen wurden), tatsächlich gesünder waren. Drittens zeigen sie, dass das Phänomen in der Abfolge der Dosen konsistent ist, wie aus den britischen Daten über Auffrischungsimpfungen hervorgeht: Diejenigen, die bis zur nächsten Dosis weitermachten, waren gesünder als diejenigen, die dies nicht taten. Schließlich zeigen sie, dass das in ihren Daten beobachtete Muster durch simulierte Daten reproduziert werden kann, wenn ein Impfstoff keine Wirkung hat und nur der Effekt der gesunden Geimpften zum Tragen kommt. Es lohnt sich, die ganze Studie zu lesen, unabhängig davon, ob Sie ein wissenschaftlicher Experte sind oder nicht.

Was wurde in der Studie gemacht?

Die Autoren berechneten die Raten aller Todesursachen in Perioden mit Covid-Wellen und in Perioden mit wenigen (fast keinen) Covid-Todesfällen. Letztere sind im Wesentlichen Raten von Todesfällen ohne Covidimpfung, was bedeutet, dass jeder “Effekt” der Covidimpfung in diesen Perioden ein Pseudo-Effekt ist: es ist das Phänomen der gesunden Geimpften allein. In jeder Periode wurde die Sterblichkeitsrate zwischen den ungeimpften und den verschiedenen Gruppen von Geimpften verglichen.

Ich werde auf ein zentrales Thema eingehen: den Pseudo-Effekt des Zwei-Dosen-Protokolls, der vier Wochen nach der zweiten Dosis auftritt, wenn die Menschen als vollständig geschützt gelten. Um diese Gruppe im Vergleich zu den Ungeimpften hervorzuheben, habe ich in Abbildung zwei schräge Pfeile eingezeichnet. Beachten Sie, dass diese Balken Raten und nicht Zählungen von Todesfällen in einem Zeitraum mit niedriger Covid-Todesrate (grüner Bereich) darstellen. Auch hier handelt es sich um Todesfälle jeglicher Ursache, von denen jedoch 99,7% nicht mit Covid assoziiert waren. Sie können daher als Raten von Nicht-Covid-Todesfällen betrachtet werden und werden im Folgenden auch so bezeichnet.

In jeder Altersgruppe ist die Rate der nicht durch Kokzidien verursachten Todesfälle bei den effektiv Geimpften (gelb) deutlich niedriger als bei den Ungeimpften (schwarz). Dies ist natürlich ein Pseudo-Effekt der Impfung. Es ist der Effekt der gesunden Geimpften oder eine Verzerrung, wenn man versucht, die tatsächliche Wirksamkeit gegen Kokzidiosentodesfälle abzuschätzen.

Die Autoren haben mir freundlicherweise ihre Daten zur Verfügung gestellt, die in meiner Tabelle für die Zeit unter Covid zusammengefasst sind.

Wie aus der Berechnung hervorgeht, ist der “Bias-Faktor” (letzte Zeile) einfach der Kehrwert des Pseudo-Effekts der Impfung. Er gibt an, wie viel wahrscheinlicher es ist, dass die Ungeimpften “im Allgemeinen” im Vergleich zu denjenigen, die das Impfprogramm mit zwei Dosen mindestens vier Wochen früher abgeschlossen haben, sterben. Formal sollte er als Bias-Korrekturfaktor bezeichnet werden, aber wir wollen uns kurz fassen.

In der folgenden Tabelle werden die Ergebnisse aus der Tschechischen Republik mit Daten aus dem Vereinigten Königreich und den USA in ähnlichen Altersgruppen verglichen (meine Berechnung auf der Grundlage der verfügbaren Daten).

Bemerkenswert ist, dass der Verzerrungsfaktor in den Daten verschiedener Länder und Kulturen in einem engen Bereich zwischen 2 und 3,5 schwankt; in der ältesten Altersgruppe ist er niedriger, beträgt aber immer noch mindestens 2. Insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit, an verschiedenen Ursachen zu sterben, für Ungeimpfte zwei- bis dreimal höher als für vollständig Geimpfte.

Andere Daten deuten darauf hin, dass sich der Unterschied im Laufe der Zeit verringerte (da die nicht geimpften Überlebenden mit der Zeit “gesünder” wurden und einige der weniger Gesunden starben), aber dies dauerte Monate, nicht nur einige Wochen. Als eine dritte Dosis eingeführt wurde, wechselten die Gesünderen in die Gruppe mit drei Dosen und ließen eine kränkere Gruppe mit “nur zwei Dosen” zurück. Infolgedessen schien die Gruppe mit zwei Dosen nun eine höhere Sterblichkeitsrate zu haben als die ungeimpfte Gruppe. Diese Beobachtung wurde fälschlicherweise als Beweis für impfbedingte Todesfälle interpretiert (die es zweifellos gab).

Um die Verzerrung durch die gesunden Geimpften zu beseitigen, multiplizieren wir die verzerrte Covid-Mortalitätsrate mit dem Verzerrungsfaktor, wie an anderer Stelle erläutert. Wenn unter anderem das verzerrte Verhältnis der Covid-Todesfälle 0,4 (60 % “Impfeffektivität”) und der Verzerrungsfaktor 2,5 beträgt, ist der korrekte Effekt auf die Covid-Todesfälle 0,4 × 2,5 = 1, was 0 % Impfeffektivität entspricht.

Abschließend möchte ich ein weiteres Beispiel für die Verzerrung durch gesunde Impflinge und die tatsächliche Wirksamkeit nach Korrektur anführen.

In einer Studie an US-Veteranen wurden Überlebenskurven von vollständig geimpften und ungeimpften älteren Menschen nach einem PCR-Test erstellt (siehe Abbildung unten). Ich werde einen Tod nach einer positiven PCR als “Covid-Tod” und einen Tod nach einer negativen PCR als “Nicht-Covid-Tod” bezeichnen. Das ist natürlich nur eine Annäherung, aber das ist alles, was wir aus dem Papier herauslesen können, um zwischen den beiden Todesarten zu unterscheiden. In Studien mit Covidimpfstoffen werden nur selten Daten zu Nicht-Covidimpfstoff-Todesfällen nach Impfstatus angegeben, sodass wir diese Daten oft aus den vorhandenen Daten ableiten müssen.

Ich habe das Mortalitätsrisiko für drei Zeitpunkte visuell geschätzt, bei denen die Überlebenswahrscheinlichkeiten für einen paarweisen Vergleich nahe an den Markierungen auf der Y-Achse lagen (zwei %-Intervalle). Meine groben Schätzungen sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Wie Sie sehen können, hat die Korrektur der Verzerrung durch gesunde Impflinge die Schätzungen der Wirksamkeit von etwa 70% auf etwa 10% verändert. Und das ist nicht die einzige Verzerrung in Beobachtungsstudien mit Covid. Eine weitere starke Verzerrung ist die unterschiedliche Fehlklassifikation der Todesursache. Wäre eine Wirksamkeit übrig geblieben, wenn alle Verzerrungen beseitigt worden wären? Haben diese Impfstoffe wirklich Leben gerettet?

Lassen Sie mich mit einer Bemerkung schließen, die sich nicht auf die Covidien-Impfstoffe, sondern auf die Grippeimpfstoffe bezieht.

Auf der Website der amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC finden Sie Informationen über die Wirksamkeit der jährlichen Grippeimpfung. In der Regel liegt sie bei älteren Menschen nicht über 50 % (Hazard Ratio 0,5). Inzwischen sollten Sie in der Lage sein, die korrekte Wirksamkeit zu berechnen, z.B. mit einem Verzerrungsfaktor von 2.

*

Dr. Eyal Shahar ist emeritierter Professor für öffentliche Gesundheit an der Universität von Arizona. Sein neuestes Buch The Covid Pandemic: Unconventional Analytical Essays (2020-2023) ist jetzt erhältlich.