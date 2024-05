Impfstoffe in der Vorbereitung, bevor eine Pandemie ausgebrochen ist

Es versteht sich von selbst, dass es sich beim unten übersetzten Artikel nicht mehr als um eine Werbeplattform von Big-Pharma handelt. Dass Bill Gates dabei die Hand im Spiel hat, wird beim Guardian nicht verheimlicht.

Auf der Webseite steht: Diese Website wird zum Teil mit Unterstützung der Bill and Melinda Gates Foundation finanziert. Der Journalismus und andere Inhalte sind redaktionell unabhängig und sollen sich auf die globale Entwicklung konzentrieren.

theguardian schreibt:

Wissenschaftler entwickeln Impfstoff, der vor künftigen Coronaviren schützen könnte

Forscher sehen experimentelle Injektion als Schritt zur Entwicklung von Impfstoffen vor Ausbruch einer Pandemie

Wissenschaftler haben einen Impfstoff entwickelt, der gegen ein breites Spektrum von Coronaviren schützen kann, darunter auch solche, die bisher nicht bekannt sind.

Der experimentelle Impfstoff, der an Mäusen getestet wurde, markiert einen Strategiewechsel hin zur “proaktiven Vakzinologie”, bei der Impfstoffe entwickelt und zur Herstellung vorbereitet werden, bevor ein potenziell pandemisches Virus auftritt.

Der Impfstoff wird hergestellt, indem harmlose Proteine verschiedener Coronaviren an winzige Nanopartikel gebunden werden, die dann injiziert werden, um die körpereigene Abwehr auf die Bekämpfung der Viren vorzubereiten, sollten diese jemals eindringen.

Da der Impfstoff das Immunsystem auf Proteine trainiert, die in vielen verschiedenen Arten von Coronaviren vorkommen, ist der Schutz, den er auslöst, extrem breit gefächert und wirkt sowohl gegen bekannte als auch unbekannte Viren derselben Familie.

“Wir haben gezeigt, dass ein relativ einfacher Impfstoff dennoch eine spezifische Reaktion gegen eine Reihe verschiedener Viren hervorrufen kann”, sagt Rory Hills, Forscher an der Universität Cambridge und Erstautor des Berichts. “Das bringt uns unserem Ziel, Impfstoffe zu entwickeln, bevor eine Pandemie ausbricht, einen Schritt näher.

Tests an Mäusen haben gezeigt, dass der Impfstoff eine breite Immunantwort gegen Coronaviren auslöst, darunter auch gegen SARS-Cov-1, den Erreger der SARS-Epidemie von 2003, obwohl den Impfstoff-Nanopartikeln keine Proteine dieses Virus zugesetzt wurden. Einzelheiten der Arbeit, die in Zusammenarbeit mit den Universitäten Cambridge und Oxford sowie dem California Institute of Technology durchgeführt wurde, sind in Nature Nanotechnology veröffentlicht.

Der universelle Coronavirus-Impfstoff könne in bestehenden mikrobiellen Fermentationsanlagen hergestellt werden, sagte Hills und fügte hinzu, dass die Forscher mit Industriepartnern an Möglichkeiten arbeiten, den Prozess zu skalieren. Die Nanopartikel und die viralen Proteine können zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten hergestellt und zu einem Impfstoff vermischt werden.

Die medizinischen Aufsichtsbehörden haben keine Verfahren für die proaktive Vakzinologie, und die Forscher sagen, dass diese mit den zuständigen Behörden entwickelt werden müssten. Sollte sich der Impfstoff beim Menschen als sicher und wirksam erweisen, könnte er als Auffrischungsimpfung für Covid eingesetzt werden, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass er auch gegen andere Coronaviren schützt.

Wahrscheinlicher ist, dass die Länder diesen Impfstoff und andere Impfstoffe gegen andere Erreger bevorraten, sobald sie hergestellt und zugelassen sind. “Sollte ein Coronavirus oder ein anderer Erreger ausbrechen, könnte man auf bereits vorhandene Impfstoffvorräte zurückgreifen und hätte einen klaren Plan, um die Produktion bei Bedarf schnell hochzufahren”, so Hills.

Prof. Mark Howarth, einer der Hauptautoren der Studie, sagte: “Wissenschaftler haben bei der letzten Pandemie großartige Arbeit geleistet, indem sie schnell einen hochwirksamen Covid-Impfstoff hergestellt haben. Wir müssen herausfinden, wie wir es in Zukunft noch besser machen können, und eine wichtige Komponente dabei ist, dass wir mit der Herstellung der Impfstoffe im Voraus beginnen.