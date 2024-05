Rumble ist in Russland blockiert, nachdem er Zensuranfragen abgelehnt hat, sagt der CEO

Rumble vs. Russia: Die Videoplattform wird wegen Zensurverweigerung blockiert, was Fragen über die Einhaltung der Regeln durch andere Tech-Giganten aufwirft.

Die russische Regierung hat offiziell den Zugang zur Videoplattform Rumble gesperrt, nachdem sich das Unternehmen geweigert hatte, den Zensuraufforderungen nachzukommen. Chris Pavlovski, CEO von Rumble, bestätigte die Nachricht und betonte das Engagement der Plattform für Meinungsfreiheit und ihre Weigerung, sich Druck von außen zu beugen.

“Russland hat Rumble offiziell blockiert, weil wir uns geweigert haben, ihren Zensurforderungen nachzukommen”, sagte Pavlovski. Er wies auf den offensichtlichen Widerspruch in der Behandlung verschiedener Technologieunternehmen hin und bemerkte: “Ironischerweise ist YouTube immer noch in Russland aktiv, und jeder muss sich fragen, welche russischen Forderungen Google und YouTube erfüllen”.

Die Sperrung erfolgt inmitten zunehmender Spannungen über die Internetfreiheiten in Russland. Die Regierung hat ihre Kontrolle über Online-Inhalte verschärft und verlangt von Plattformen, Inhalte zu entfernen oder zu sperren, die sie für politisch heikel oder schädlich hält.

Das Vorgehen gegen Rumble wirft Fragen über die Aktivitäten anderer Tech-Giganten in dem Land auf, insbesondere über YouTube. Googles eigener Videodienst ist weiterhin in Betrieb, was darauf hindeutet, dass er die russischen Regulierungsanforderungen erfüllt, die Rumble abgelehnt hat.

In einem aufschlussreichen Interview mit X Spaces sprach Pavlovski über die jüngste Entscheidung Russlands, die Plattform zu sperren, was er mit der festen Haltung des Unternehmens gegen Zensurforderungen in Verbindung brachte. Pavlovski zog Parallelen zwischen den aktuellen Ereignissen und den Herausforderungen der Vergangenheit und verwies vorwiegend auf eine ähnliche Situation in Frankreich.

“Vor zwei Jahren haben wir Frankreich verlassen, als sie uns drohten, uns auf Telco-Ebene abzuschalten, sodass wir beschlossen, das Land ganz zu verlassen”, sagte Pawlowski. Frankreich forderte Rumble auf, die russischen Nachrichtenquellen zu schließen. Pavlovski wies auf die große Aufmerksamkeit hin, die diese Entscheidung zuvor in den Medien erhalten habe, was im krassen Gegensatz zur aktuellen Unterberichterstattung über das Rumble-Verbot in Russland stehe. “Jede Zeitung in den Vereinigten Staaten und Kanada hat darüber berichtet, dass wir russische Nachrichtenquellen auf Rumble zulassen”, fügte er hinzu.

Pawlowski erklärte, dass Rumble wiederholt von der russischen Regierung aufgefordert worden sei, verschiedene Kanäle zu zensieren, die nicht gegen die Nutzungsbedingungen verstießen. Er zählte auf, um welche Arten von Inhalten es sich dabei handelte: “Einer der Accounts hatte mit Marihuana zu tun, ein anderer schien eine Art Verschwörungskanal zu sein? Und der andere schien ein arabischer Kanal zu sein, der politisch war…”.

Die Weigerung, diesen Forderungen nachzukommen, machte Rumble in Russland unzugänglich. Pawlowski wies auf die Folgen für andere Plattformen hin, die noch in Russland aktiv sind, und warf die Frage auf, ob sie sich an die Regeln hielten. “Rumble war die Speerspitze, wenn es um Meinungsfreiheit ging? Was bedeutet das? Befolgen [andere Plattformen] jede einzelne Anfrage, die kommt? Oder was genau passiert? Ich denke, das ist eine wirklich wichtige Frage, die sich jeder stellen muss, denn natürlich ist Rumble nicht so groß wie YouTube.

Pawlowski erwähnte, dass sie seit etwa einem Monat vermuteten, dass Russland Rumble blockiert, aber es wurde erst diese Woche bestätigt: “Es könnte vor etwa einem Monat passiert sein, aber wir haben bestätigt, dass Russland Rumble auf eine Blockierliste gesetzt hat und wir innerhalb Russlands komplett unzugänglich sind. Komplett.”

Die Nachricht über die Blockade in Russland folgte auf Pawlowskis Aussage über die Zensurforderungen eines anderen Landes – Brasilien. Am Dienstag sprach Pawlowski vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses und beschrieb den Rückzug des Unternehmens aus Brasilien aufgrund von Zensurforderungen der linksgerichteten Justiz des Landes.

Die Anhörung unter Vorsitz des Abgeordneten Chris Smith befasste sich mit der Aushöhlung der bürgerlichen Freiheiten in Brasilien unter Präsident Luiz Inácio Lula da Silva und dem Richter am Obersten Gerichtshof Alexandre de Moraes. Die Zeugen, darunter der amerikanische Journalist Michael Shellenberger, kritisierten die repressiven Maßnahmen der brasilianischen Regierung, die die freie Meinungsäußerung unterdrücken und dazu führen, dass diejenigen, die die staatliche Zensur anprangern, krimineller Handlungen beschuldigt werden.