Großbritannien lehnt Unterzeichnung des WHO-Pandemievertrags ab

Peter Imanuelsen

Dies ist eine wichtige Botschaft für Freiheit und Souveränität.

Vor kurzem habe ich darüber berichtet, wie der letzte Entwurf des WHO-Pandemievertrags verwässert wurde.

Nun wird berichtet, dass Großbritannien sich weigert, den Pandemievertrag der Weltgesundheitsorganisation zu unterzeichnen, und es keinen Vertrag unterzeichnen wird, der die Souveränität Großbritanniens untergräbt.

Das sind ausgezeichnete Nachrichten.

Der Grund für die Ablehnung des Abkommens ist jedoch, dass die Länder verpflichtet werden, 20 Prozent der pandemiebezogenen Gesundheitsprodukte zur Verfügung zu stellen. Also Dinge wie Impfstoffe, Medikamente und Schutzausrüstung wie Gesichtsmasken.

Mit anderen Worten: Es handelt sich im Grunde um eine Form des globalen Kommunismus.

Denn genau das ist sie. Die WHO ist ein Haufen nicht gewählter Eliten, die Ihr Leben kontrollieren wollen.

Wussten Sie, dass Dr. Tedros, der Chef der WHO, in Wirklichkeit für eine kommunistische Junta unter einem marxistischen Diktator in Äthiopien gearbeitet hat?

Der jetzige WHO-Chef ist auch Mitglied der TPLF-Partei, die ursprünglich eine kommunistische Partei war.

Der WHO-Chef hat also einen kommunistischen Hintergrund und sagt den Menschen, wie sie leben sollen?

Die vermögenden Länder werden gezwungen, Medikamente und Ausrüstung an die WHO abzugeben.

Und was ist mit den anderen Teilen des Vertrages, zum Beispiel, dass die WHO den Ländern “Empfehlungen” geben kann, wie sie Quarantäne oder Impfungen einführen sollen? Das war in Ordnung, aber der WHO Medikamente und Impfstoffe zu schenken, das ging zu weit!

Aber es ist gut, dass ein bedeutsames Land sich jetzt weigert, den Vertrag in seiner jetzigen Form zu unterzeichnen.

Großbritannien hat erklärt, es werde darauf bestehen, dass jedes Pandemieabkommen die nationale Souveränität respektiert.

Könnte dies der Beginn des Scheiterns der WHO-Pandemievereinbarung sein?

Wie viele andere Länder könnten sich der Ablehnung anschließen und dem Beispiel Großbritanniens folgen?

Das ist eine gewaltige Entwicklung, und ich werde die nächsten Schritte genau beobachten. Bleiben Sie auf dem Laufenden und erhalten Sie meine Updates, sobald es Neuigkeiten gibt!