3. Weltkrieg?!

Wolfang Eggert. Ich habe das knapp eineinhalbstündige Interview für euch auf 14min heruntergebrochen. Darin spricht er unter anderem über Putin, unseren verblendeten Widerstand, die Selbsterfüllung biblischer Prophetien durch die NWO Endzeitsekte, Chabad Lubawitsch, 3. Tempel, den Antichristen und natürlich auch Trump. Was in diesem Ausschnitt kommuniziert wird, kann ich komplett unterschreiben und es spiegelt auch genau das wieder, was ich seit langer Zeit, allen Anfeindungen zum Trotz, versuche zu vermitteln.

