USA haben keine DNA-Bestätigung für den Tod von Ayman al-Zawahiri

Das Weiße Haus sagt, es habe „visuelle“ Bestätigung und Bestätigung durch „andere Quellen

Das Weiße Haus erklärte am Dienstag, dass es keine DNA-Bestätigung dafür habe, dass der oberste Al-Qaida-Führer Ayman al-Zawahiri bei einem CIA-Drohnenangriff in Kabul am Wochenende getötet wurde, und sagte, es habe seinen Tod auf andere Weise bestätigt.

„Wir haben keine DNA-Bestätigung. Wir werden diese Bestätigung auch nicht bekommen. Offen gesagt, basierend auf mehreren Quellen und Methoden, von denen wir Informationen gesammelt haben, brauchen wir sie nicht“, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses, John Kirby, gegenüber CNN.

„Wir haben eine visuelle Bestätigung, aber wir haben auch eine Bestätigung durch andere Quellen“, fügte Kirby hinzu.

Präsident Biden kündigte den Drohnenangriff am Montag an und erklärte, der US-Geheimdienst habe Zawahiri Anfang des Jahres aufgespürt und er sei vor kurzem in die Innenstadt von Kabul gezogen. Zawahiri lebte Berichten zufolge mit seiner Familie in einem sicheren Haus im Kabuler Stadtteil Sherpur, wo sich früher die US-Botschaft befand.

Nach der Ankündigung des Drohnenangriffs durch Biden erklärte ein Beamter der US-Regierung gegenüber Reportern, die US-Geheimdienste seien „sehr zuversichtlich„, dass es sich bei der getöteten Person um Zawahiri handele. Die USA sind dafür bekannt, dass sie bei ihren Drohnenangriffen auch Zivilisten töten, aber Biden sagte, es sei niemand zu Schaden gekommen, und vonseiten der Taliban gab es keine Berichte über zivile Opfer.

Die Taliban verurteilten den US-Drohnenangriff und erklärten, er verstoße gegen die Vereinbarung von Doha, während die USA erklärten, die Anwesenheit Zawahiris in Kabul bedeute, dass die Taliban sich nicht an die Vereinbarung hielten. Die Darstellung der Taliban über den Angriff stimmt mit der Darstellung der USA überein, obwohl sie nicht bestätigt haben, dass Zawahiri getötet wurde.