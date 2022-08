Biden prahlt damit, dass die USA den Al-Qaida-Führer Al-Zawahiri getötet haben, aber der wurde schon vor 2 Jahren für tot erklärt

Die Vereinigten Staaten haben angeblich den Al-Qaida-Führer Ayman al-Zawahiri mit einem Präzisionsdrohnenangriff getötet. Das gab Präsident Joe Biden am Montag in einer Rede im Weißen Haus bekannt. „Ich habe einen Präzisionsschlag autorisiert, der ihn ein für alle Mal vom Schlachtfeld entfernt“, prahlte Biden.

Es gibt nur ein Problem für Biden, dessen verheerende Präsidentschaft dringend die Art von Schuss in den Arm braucht, den die Tötung eines Terroristenführers geben kann. Der Al-Qaida-Anführer al-Zawahiri wurde schon einmal als tot gemeldet. Vielleicht war er ein solcher Schurke, dass man ihn zweimal töten musste? Übrigens hier eine weitere Meldung aus dem Jahre 2020, dass der „Terrorist“ ermordet wurde. ..und hier auch noch. Es gibt sicherlich noch mehr Quellen.

Nach Bidens Bericht vom Montag hatte sich al-Zawahiri in der Kabuler Innenstadt versteckt, um seine Familie wiederzusehen, und wurde durch einen „präzisen, maßgeschneiderten Luftangriff“ mit zwei Hellfire-Raketen getötet, wie ein hoher Regierungsbeamter sagte.

Der Drohnenangriff wurde am Samstag um 21.48 Uhr ET durchgeführt und von Biden persönlich genehmigt, nachdem er sich wochenlang mit seinem Kabinett und wichtigen Beratern getroffen hatte, sagte der Regierungsbeamte und fügte hinzu, dass zum Zeitpunkt des Drohnenangriffs kein amerikanisches Personal in Kabul vor Ort war.

Diese Geschichte klingt schon allein deshalb zweifelhaft, weil Biden den Schlag offenbar genehmigt hat (er riet Barack Obama bekanntlich davon ab, Osama bin Laden im Jahr 2012 auszuschalten, als die schwächelnde Obama-Regierung zufälligerweise einen Schuss in den Arm brauchte).

Die Geschichte ist auch deshalb zweifelhaft, weil al-Zawahiri schon früher für tot erklärt wurde.

Im November 2020 berichtete die britische Zeitung The Sun, die zum Murdoch-Imperium gehört, dass der Al-Qaida-Führer in seinem afghanischen Bergversteck an Asthma gestorben sei.

An Asthma zu sterben, war für die Regierung Biden kein nützliches Propagandainstrument. Er musste mit Hilfe von CIA-Präzisionsschlägen, die von Biden genehmigt wurden, der nach seinen jüngsten weitschweifigen Reden zu urteilen, wahrscheinlich denkt, dass Al-Qaida eine Eiskrem-Marke ist, auf glorreiche Weise ausgeschaltet werden.

Tucker Carlson warf Biden vor, er habe es gewagt, Afghanistan zu erwähnen, den Ort seiner größten Demütigung.

„Man muss schon sehr dreist sein, um mit Afghanistan zu prahlen oder das Wort überhaupt zu erwähnen“, sagte Carlson und bezog sich dabei auf Bidens weithin kritisierten Abzug der US-Truppen aus dem Land im August 2021, der zur Übernahme des Landes durch die Taliban führte.

„Bill Clinton lässt den Begriff ‚Monica Lewinsky‘ nicht beiläufig fallen“, fügte Carlson hinzu und setzte die Kontroverse um den Sexskandal zwischen dem Ex-Präsidenten und Lewinsky mit der Verurteilung Bidens wegen Afghanistan gleich.

„Sein Rückzug aus diesem Land vor fast einem Jahr war der beschämendste Moment in der amerikanischen Außenpolitik seit dem Fall von Saigon im April 1975“, sagte er. „Biden wählte einen Weg, der darauf ausgelegt schien, den Interessen der Vereinigten Staaten größtmöglichen Schaden zuzufügen“.