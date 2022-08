Wenn es keine Viren gibt, wie können wir sie dann sehen?

stevekirsch: Diejenigen, die behaupten, „Viren existieren nicht“, werden es schwer haben, diese beiden Arbeiten zu erklären. Und eine dritte Arbeit zeigt alle Kochschen Postulate für SARS-CoV-2, die in einer führenden medizinischen Fachzeitschrift veröffentlicht wurde.

Diejenigen, die glauben, dass es keine Viren gibt, sollten diese beiden Veröffentlichungen lesen, die zeigen, dass es Viren gibt, die groß genug sind, um sie zu sehen, und die eine deutliche Form haben, die man leicht beobachten kann:

Wenn es keine Viren gibt, wie können wir sie dann mit einem normalen Mikroskop sehen?

Wenn Sie glauben, dass diese Papiere gefälscht sind, müssen Sie den Beweis für die Fälschung antreten. Mit haltlosen Anschuldigungen kommen Sie bei meinen Lesern nicht durch.

Außerdem wurden die Kochschen Postulate in dieser in Nature veröffentlichten Arbeit für das SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen:

Unsere Ergebnisse belegen die Pathogenität von SARS-CoV-2 in Mäusen, was – zusammen mit früheren klinischen Studien1 – die Postulate von Koch7 vollständig erfüllt und bestätigt, dass SARS-CoV-2 der für COVID-19 verantwortliche Erreger ist.

Natürlich haben Massey et al. eine andere Definition der Koch’schen Postulate, die schwierig, zeitaufwendig und teuer zu erfüllen ist, so dass sie behaupten würden, dass es nicht IHRER Interpretation der Koch’schen Postulate entspricht.

Sie weigern sich rundheraus, mit uns über dieses Thema zu diskutieren, ob mit oder ohne Wette. Sie können nicht argumentieren, dass es eine Verschwendung ihrer Zeit ist, weil wir ihnen 1 Million Dollar zahlen, wenn sie Recht haben. Das ist eine Chance. Warum verzichten sie darauf? Antwort: Weil sie wissen, dass sie verlieren würden.

P.S. Ich würde Tom Cowan, Christine Massey, Mark Bailey usw. dazu befragen, aber keiner von ihnen will mit mir reden.

Woher wissen wir, dass es Viren gibt? Durch Experimente aus 100 Jahren!

Diese Artikel zeigen, wie man mit „Wissenschaft“ beweisen kann, dass es Viren gibt.

Und wie? Ganz einfach. Die in den letzten 100 Jahren beobachteten Daten passen besser zur Hypothese „Viren existieren“ als zur Nullhypothese. Es ist nicht komplizierter als das.

Allerdings ist es für viele Menschen schwierig zu verstehen, dass die Wissenschaft genau wie ein Gerichtssaal funktioniert, wenn es darum geht, Beweise gegen die Hypothese „er hat es getan“ oder „er hat es nicht getan“ abzuwägen. In einem Gerichtssaal würden die Geschworenen niemals sagen: „Um zu beweisen, dass er es getan hat, müssten Sie die Mordwaffe isolieren“ oder „Sie müssten ein Video von ihm sehen, wie er das Verbrechen begeht.“

Leserkommentar

Von Don Newmeyer:

Für einen Zellbiologen wie mich ist dies eine besonders langwierige und fast sinnlose Debatte. Seit Jahrzehnten wird an diesen Viren geforscht, und die wissenschaftliche Gemeinschaft hätte sicherlich Zweifel angemeldet, wenn es welche gegeben hätte. Wir streiten uns über alles, was nicht niet- und nagelfest ist. (Die einzige Ausnahme ist die politisch motivierte Monomanie der letzten Zeit.) Ich frage mich, ob die Virusleugner tatsächlich so zahlreich sind, oder nur eine lautstarke Minderheit.

Antwort: Ja: Nur eine lautstarke Minderheit, die nicht einmal den Mut hat, 100 Dollar darauf zu wetten, dass sie Recht haben. Sie sind von ihren Überzeugungen überhaupt nicht überzeugt. Sie lassen sich nicht auf eine Debatte ein und benutzen Ad-hominem-Angriffe als Ausrede, um ihre Position nicht verteidigen zu müssen.

Hier sind einige der Artikel, die ich geschrieben habe (und einer von Jeff Green):

Die Herausforderung „Klärung der Virusdebatte

Wir boten ihnen an, die Arbeit in ihrer Herausforderung zu übernehmen. Sie lehnten dies ab und gingen zu Ad-hominem-Angriffen über. Schließlich ist das die Art und Weise, wie Wissenschaft funktioniert.

Sie haben 500.000 Dollar. Sie könnten ihre Herausforderung EINFACH finanzieren und es tun. Warum tun sie es nicht? Wir wissen es nicht, weil sie diese Frage nicht beantworten wollen.

Wenn es das Virus wirklich gäbe, sollte man meinen, dass wenigstens eine Person meine 1-Million-Dollar-Wette in dieser Sache annehmen würde. Man braucht nur 200.000 $, um die Wette anzunehmen, eine Summe, die Christine Massey nach eigenen Angaben hat. Derzeit gibt es keine Interessenten für meine Wette. Warum würden Christine Massey und ihre Freunde die Wette nicht annehmen? Weil sie wissen, dass sie verlieren werden.

Der Kopf hinter dieser Herausforderung ist Tom Cowan. Er ist kein Wissenschaftler. Er erzählt den Leuten, dass 5G COVID verursacht. Okay, Tom, warum gab es in Südkorea (dem ersten Land, das 5G massiv eingeführt hat) bis vor kurzem keine COVID? Das ist der Grund, warum er nicht mit mir reden will; es würde schlecht aussehen, wenn seine Anhänger sehen würden, wie lächerlich seine Behauptungen sind. Kein seriöser Wissenschaftler würde jemals eine solche unbegründete Behauptung aufstellen.