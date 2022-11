4 Gründe, warum das offizielle COVID-Narrativ in sich zusammenfällt

Es wird immer deutlicher, dass die wichtigsten und einflussreichsten Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt die Öffentlichkeit angesichts des aktuellen Stands der wissenschaftlichen und medizinischen Informationen offenkundig belügen.

Von Rob Verkerk, Ph.D.

Warum sage ich das?

Die Antwort ist einfach: Weil die einflussreichsten Gesundheitsbehörden der Öffentlichkeit sowohl in Worten als auch in Taten die Ansicht vermitteln, dass COVID-19-„Impfstoffe“ „sicher und wirksam“ sind, obwohl die Gesamtheit der verfügbaren Beweise das Gegenteil nahelegt.

Lassen Sie mich das erklären.

Auf der Webseite des größten „Gesundheitssystems“ der Welt, dem National Health Service des Vereinigten Königreichs, wird in fettgedruckter Schrift die Sicherheit und Wirksamkeit der COVID-19-„Impfstoffe“ erklärt.

Die Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention wiederholen, wie so viele andere auch, dieselben Informationen, wobei sie zur Hervorhebung fett gedruckten Text verwenden, ganz in der neuen Tradition des Gleichschrittes.

Es ist allgemein anerkannt, dass der Anteil der nachgewiesenen Fälle von Schädigungen durch COVID-19-Impfstoffe im Vergleich zur Gesamtzahl der verabreichten Dosen derzeit sehr gering ist. Aber dieser Maßstab reicht nicht aus, um ein Produkt für sicher zu erklären.

Schließlich scheint die Gesellschaft ein Kinderspielzeug auch dann für unsicher zu halten, wenn nur ein theoretisches Verletzungsrisiko besteht – ganz zu schweigen von einem nachgewiesenen Risiko, das zum Tod oder zu bleibenden Schäden geführt hat.

Nach dem Oxford Dictionary ist ein sicheres Produkt ein Produkt, das „frei von Verletzungen oder Schäden“ ist. Das Cambridge Dictionary bietet eine ähnliche Bedeutung: „nicht in Gefahr oder wahrscheinlich geschädigt werden“. Natürlich gibt es einige Schäden, die unvermeidlich sind und von den meisten Menschen, denen ein injizierbares Medikament, selbst Kochsalzlösung, angeboten wird, ohne Weiteres akzeptiert würden.

Zu diesen geringfügigen Schäden gehören die üblichen Reaktionen, die durch die Verletzung der Haut durch die Injektionsnadel verursacht werden, oder sogar das Risiko einer Ohnmacht aufgrund von „Nadelphobie“. Außerdem gibt es Nocebo-Reaktionen wie Kopfschmerzen oder Müdigkeit.

Aber darum geht es hier nicht. Vielmehr geht es um die rasch wachsende Zahl von Beweisen, die zeigen, dass es erhebliche Unterschiede bei den schwerwiegenden Reaktionen zwischen der Injektion eines Placebos und einer echten Injektion gibt.

Leider wurden einige der klinischen Studien nicht mit Kochsalzlösungs-Kontrollen durchgeführt, sondern mit anderen Impfstoffen oder mit Mischungen von Adjuvantien, um das Gesamtbild zu verwirren – wahrscheinlich absichtlich.

Davon abgesehen, sollten wir uns zwei relativ aktuelle Beweise aus den verfügbaren Daten ansehen, die jedes Gericht wahrscheinlich nur schwer ignorieren könnte und die zeigen, dass die COVID-19-„Impfstoffe“ nicht als sicher angesehen werden sollten und können, da sie sich deutlich von den Ergebnissen der Behandlungs- und Placebogruppe unterscheiden.

Studie 1: Haas et al., Journal of the American Medical Association (Januar 2022)

Bei der ersten Studie handelt es sich um eine umfassende Meta-Analyse von 12 klinischen Studien, die im Januar dieses Jahres im renommierten Journal of the American Medical Association veröffentlicht wurde.

Die Studie wurde von Julia Haas vom Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston geleitet, und zu dem achtköpfigen Autorenteam gehörte auch der leitende Autor Ted Kaptchuk von der Harvard Medical School. Es handelt sich weder um eine marginalisierte Zeitschrift noch um eine marginalisierte oder diskreditierte Autorenschaft.

Die Ergebnisse zeigen eine deutliche und ausgeprägte, statistisch signifikante Zunahme des Schweregrads und der Anzahl der unerwünschten Ereignisse bei den Empfängern der COVID-19-Impfstoffe (mRNA, adenovirale Vektoren und Protein-Untereinheiten) im Vergleich zu den Kontrollpersonen – insbesondere nach der zweiten von zwei Dosen, die in den Studien verabreicht wurden.

Das war’s – die Behauptung, die COVID-19-Impfstoffe seien „sicher“, ist damit hinfällig.

Eine zweite Studie in einer bedeutenden Fachzeitschrift sollte nicht nur GAME OVER, sondern einen SLAM DUNK bedeuten. Es hat sich herausgestellt, dass es mindestens eine gibt. Tatsächlich gibt es noch viele weitere; ich habe lediglich zwei zusammengesetzte Studien (Meta-Analysen) ausgewählt, die wiederum viele andere Studien einschließen.

Studie 2: Fraiman et al., Vaccine (September 2022)

Die Autorenschaft der zweiten Studie, die ich ausgewählt habe, ist ebenso hochkarätig, darunter führende Forscher von der UCLA, Stanford und der University of Maryland, letztere mit Peter Doshi als leitendem (letztem) Autor, der auch leitender Redakteur bei The BMJ ist.

Die Autoren haben die verfügbaren Daten aus den Phase-3-Studien, die Pfizer und Moderna zur Erlangung ihrer Zulassungen für den Notfalleinsatz (EUAs) verwendet haben, mühsam auseinandergepflückt.

Die Autoren stellten fest, dass die Risiken für schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in den COVID-19-„Impfstoff“-Armen im Vergleich zu Placebos signifikant höher waren, wobei die Risikoverhältnisse in den „Impfstoff“-Armen für diejenigen unerwünschten Ereignisse, die als „von besonderem Interesse“ definiert wurden, zwischen 1,36 und 1,57 Mal höher lagen.

Dabei handelt es sich um Kriterien, die von der Brighton Collaboration speziell für COVID-19-Impfstoffe entwickelt und von der Weltgesundheitsorganisation gebilligt wurden.

Die häufigen Probleme mit der Blutgerinnung und der Herzgesundheit, die wir heute beobachten können, waren in den Daten, die von der US-amerikanischen Food and Drug Administration, der britischen Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency und der Europäischen Arzneimittelagentur zum Zeitpunkt der Ausstellung der EUAs geprüft wurden, eigentlich verborgen.

Sie wurden von den Aufsichtsbehörden einfach ignoriert. Das gilt auch für die Gerinnungsstörungen, die akuten Herzverletzungen und die Myokarditis/Perikarditis, die alle in den Zeitschriften auftauchten.

Joseph Fraiman und Kollegen, die Autoren der Studie, hatten Schwierigkeiten, den Daten dieser Studien auf den Grund zu gehen, da sowohl Pfizer als auch Moderna die Protokolle geheim hielten und die Daten der einzelnen Teilnehmer nicht veröffentlichten.

Sie entschlossen sich, das Schreiben, das sie im August an Albert Bourla und Stéphane Bancel, die jeweiligen Vorstandsvorsitzenden von Pfizer und Moderna, schickten, in einer Rapid Response an The BMJ zu veröffentlichen, in dem sie ihre Besorgnis über die Intransparenz zum Ausdruck brachten. Wir haben bereits 2020 auf dieses große Problem aufmerksam gemacht, hier und hier.

Belastendes Material – und doch kein einziges Wort von der Impfgegner-Brigade. Geben Sie (wie ich es gerade getan habe) „Doshi“ in die Suchleiste des Vaccine Confidence Project ein und Sie werden null Treffer finden.

Geben Sie dann „Offit“ ein, wie Paul Offit, Direktor des Vaccine Education Center und behandelnder Arzt in der Abteilung für Infektionskrankheiten am Kinderkrankenhaus von Philadelphia, ebenfalls ein langjähriger Impfstoffbefürworter, wenn auch einer, der gegenüber COVID-19-Impfstoffen für gesunde Kinder Vorsicht walten lässt.

Wenn Sie den Namen Offit eingeben, erhalten Sie mehrere Seiten mit Treffern. Haben sie nicht erkannt, dass es diese Art von Unlogik und Unausgewogenheit ist, die unser Misstrauen noch verstärkt?

Was in den Phase-3-Studien verschwiegen wurde, ist das beunruhigende Bild des Spektrums neurologischer Schädigungen, das wir jetzt bei der realen, bevölkerungsweiten Einführung beobachten, die offenbar mit den COVID-19-Impfstoffen in Verbindung steht, wenn auch nicht häufig, so doch vorhersehbar ungewöhnlich.

Ferner gibt es Hinweise auf eine steigende Krebsinzidenz, die zwangsläufig durch Krebsfälle bei denjenigen getrübt wird, die während der Sperren keine Standardbehandlung erhalten haben, sowie durch sich abzeichnende Hinweise auf eine Erschöpfung der natürlichen Killer- und T-Zellen nach wiederholter COVID-19-„Impfung“.

Noch schwieriger wird es sein, die durch diese neue Technologie verursachten Langzeitkomplikationen zu entschlüsseln, die sich nach der Impfung unweigerlich verzögern und immer schwieriger zu entschlüsseln sind, je mehr Menschen geimpft werden, während das Virus weiter zirkuliert und Menschen infiziert.

Ganz oben auf der Beobachtungsliste stehen Fruchtbarkeit, Autoimmunerkrankungen und das Sammelsurium an chronischen, degenerativen Krankheiten, die mit der alternden Bevölkerung einhergehen, insbesondere in den Industrieländern.

Sind COVID-„Impfstoffe“ unvermeidlich unsicher?

US-Gerichte haben vor etwa 40 Jahren festgestellt (z. B. hier und hier), dass herkömmliche Impfstoffe „unvermeidlich unsicher“ sind. Dieser Präzedenzfall schuf die Voraussetzungen dafür, dass Impfstoffhersteller von den Regierungen eine Entschädigung verlangen können, die sie im Falle einer unverschuldeten (d. h. nicht fahrlässigen) Verletzung immun gegen Strafverfolgung machen würde.

Eine Entschädigung wäre dann in Fällen möglich, in denen die Verursachung eines Impfschadens nachgewiesen werden kann. So lautete die Theorie.

Diejenigen unter uns, die sich seit vielen Jahren mit dieser Problematik befassen, wissen, wie schwierig es ist, die Kausalität zu beweisen.

Diejenigen, die es noch besser wissen, sind die Impfgeschädigten selbst, da sie oft jahrelang versuchen, sich im Namen ihrer Angehörigen durch die Entschädigungsregelungen in verschiedenen Ländern zu kämpfen, was mit enormen persönlichen Kosten verbunden ist.

In den meisten Fällen werden sie aus dem Verfahren ausgeschlossen und müssen mit ihren lebensverändernden Verletzungen ohne jegliche staatliche Unterstützung zurechtkommen.

Beunruhigenderweise ist es für die Behörden angesichts der Tatsache, dass so viele von uns dem Virus ausgesetzt waren, auch ein Leichtes, COVID-19-„Impfstoff“-Schäden unter dem allgemeinen Begriff „long COVID“ zu verschleiern.

Allein in Großbritannien schätzt das Office for National Statistics, dass mit Stand vom 3. September 2,3 Millionen Menschen in Privathaushalten leben, die nach eigenen Angaben unter long COVID-Symptomen leiden.

Abgesehen von der Frage der Vermischung von „Impfstoff“ und virusbedingten Schäden deuten die aktuellen Daten, die sogar von offiziellen Quellen gemeldet werden, auf ein neu auftretendes Problem von noch nie dagewesenem Ausmaß hin.

Die offiziellen Daten im Zusammenhang mit COVID-19-Impfungen in den USA, die vom Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet werden und auf OpenVAERS.com zusammengefasst sind, zeigen derzeit:

59.127 dauerhaft behindert

34.492 lebensbedrohliche Verletzungen

31.569 Todesfälle

53.302 gemeldete Fälle von Myokarditis/Perikarditis

180.915 Krankenhausaufenthalte

Betrachten wir diese Zahlen aus der Perspektive einer anderen, weit verbreiteten und weit genutzten Technologie: dem Auto. Die Zahl der Menschen, die in den USA durch Autounfälle starben, 40.698 im Jahr 2018, liegt in der gleichen Größenordnung wie die VAERS-Zahl für COVID-19-Impfstoffe.

Allerdings wird die VAERS-Zahl weithin als Unterschätzung der tatsächlichen Zahl angesehen, wobei Pantazatos und Seligmann (2021) darauf hinweisen, dass die gemeldete Zahl der unerwünschten Ereignisse möglicherweise nur 5 % der Gesamtzahl ausmacht.

Aber selbst wenn wir uns an die offiziellen Zahlen halten, wie können wir COVID-19-„Impfstoffe“ als sicher betrachten? Wie in der Gesellschaft im Allgemeinen halten wir auch Kraftfahrzeuge nicht für intrinsisch sicher. Sie sind von Natur aus oder unvermeidlich unsicher.

Deshalb hat die Gesellschaft eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, um sie sicherer zu machen, von der Konstruktion der Fahrzeuge über die Zulassung von Fahrern bis hin zur Entwicklung sichererer Autos und Straßen und natürlich der Schaffung von Gesetzen, die von Menschen und Robotern durchgesetzt werden, um ein sicheres (aber nicht völlig sicheres) Fahren und die Nutzung der Straßen zu gewährleisten.

Die Spritzen hingegen werden von Menschen verabreicht, die sagen, dass die Produkte, die sie verabreichen, sicher sind, ohne einen Hinweis darauf, dass sie zum Tod oder zu dauerhaften Schädigungen führen könnten, obwohl dies eine reale, wenn auch unwahrscheinliche Folge ist.

Es wird nicht zugegeben, dass die Hersteller, ähnlich wie die Autohersteller, unter Druck gesetzt werden sollten, sicherere COVID-19-Impfstoffe herzustellen.

Es scheint, als sollten wir blind akzeptieren, was sie mit halsbrecherischer Geschwindigkeit produziert haben – und es einfach in Kauf nehmen (das bedeutet, dass wir Verletzungen hinnehmen und dafür bezahlen, da wir, die Steuerzahler, die staatlichen Entschädigungsprogramme finanzieren).

Es ist nicht nur die unablässige Verwendung des Wortes „sicher“ durch die Behörden und die sogenannten „Gesundheitssysteme“ – es sind auch ihre Handlungen.

Ganz oben auf der Liste steht die Tatsache, dass sie als sicher genug eingestuft werden, um sie den Schwächsten unter uns zu verabreichen, einschließlich Babys im Alter von 6 Monaten und schwangeren Frauen. Welche schwangere Frau oder frisch gebackene Mutter unterschreibt schon eine Einverständniserklärung, in der sie aufgefordert wird, mögliche Schäden oder zukünftige Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit ihres ungeborenen Kindes oder Babys in Kauf zu nehmen? Offenbar keine.

Die Behauptung der Wirksamkeit, die im Mantra „sicher und wirksam“ zum Ausdruck kommt, ist ebenfalls zweifelhaft. Aber es ist schwieriger, dagegen zu argumentieren, da die Gesundheitsbehörden, wie sie es getan haben, sagen könnten, dass sie an anderer Stelle qualifiziert haben, was sie meinen.

Dazu gehört der Hinweis, dass die Wirksamkeit nur über kurze Zeiträume wie sechs Monate oder weniger gemessen wird, und dass sie sich jetzt auf den Schutz vor schweren Krankheiten und Tod bezieht und nicht auf die Fähigkeit des Produkts, die Übertragung von Mensch zu Mensch zu verhindern (der übliche Zweck von Impfstoffen).

Daher sollten wir diese Büchse der Pandora jetzt noch nicht öffnen.

Risse im Narrativ

Inmitten des düsteren Hintergrunds der COVID-19-„Impfstoff“-bedingten Schäden gibt es etwas Licht; Licht, das durch die Risse im Narrativ bricht. Immer mehr Menschen, die früher die unbestreitbare Sicherheit der COVID-19-„Impfstoffe“ vertraten, machen eine Kehrtwende.

Das liegt vor allem an den verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnissen und an der Tatsache, dass so viele Menschen entweder direkt negative Auswirkungen erlebt haben oder Menschen kennen, die ihnen nahe stehen, denen es so erging.

Ich habe das Gefühl, dass sowohl die Behörden als auch die Medien und Technologieunternehmen, die versuchen, die Botschaft zu kontrollieren und abweichende Meinungen durch Zensur und Manipulation der Botschaften mithilfe der Verhaltenswissenschaft zu unterdrücken, die Macht der Erfahrung unterschätzt haben.

Ich möchte Ihnen vier wichtige Bereiche nennen, in denen sich diese Risse zeigen.

Der erste ist die Wissenschaft – und ich habe Ihnen weiter oben in diesem Artikel Beispiele für zwei große Studien in großen Fachzeitschriften von Autoren aus renommierten Institutionen genannt. Das ist ein großer Unterschied zu Anfang/Mitte 2021, als diese Signale nur in Studien auf Preprint-Servern und gelegentlich in kleineren Fachzeitschriften zu finden waren.

Ein Artikel in Science – einer der einflussreichsten wissenschaftlichen Zeitschriften der Welt – ist mir vor etwa 10 Tagen besonders ins Auge gefallen.

Es handelt sich dabei nicht um eine Studie, sondern um einen Überblicksartikel, der das erhöhte Myokarditis-Risiko nach einer COVID-19-Impfung auf der Grundlage allgemein veröffentlichter Daten beleuchtet (d. h. die Risiken werden zwangsläufig unterschätzt).

Der Artikel enthält Zitate von anerkannten Experten, darunter Paul Offit, die keine Auffrischungsimpfung für Kinder oder gesunde Menschen unter 65 Jahren empfehlen.

Auch der Gedanke an ein bisher unbeschriebenes Post-Impf-Syndrom, das speziell mit COVID-19-Impfstoffen in Verbindung gebracht wird, wie Josef Finsterer vom Zentrum für Neurologie und Neurophysiologie in Wien, Österreich, erklärt, dringt in die medizinische Fachwelt vor.

Die Schulmediziner haben oft keine Ahnung, wie sie diese Krankheit behandeln sollen, da ihre Gesundheitssysteme keinen vorgegebenen Behandlungspfad vorgeben. Aber sie haben oft zu viele Fälle gesehen, die zeitlich mit Impfungen in Verbindung gebracht wurden, um weiterhin zu leugnen, was sie beobachten.

Der zweite Bereich, in dem sich Risse zeigen, sind die Politiker. Nehmen wir die jüngste All Party Parliamentary Group on Covid-19 Vaccine Damage, über die wir am 27. Oktober gesondert berichtet haben. Und eine verblüffende Meinungsänderung ist die von Danielle Smith, der 19. Premierministerin von Alberta, Kanada, die ihr Amt erst am 11. Oktober angetreten hat.

Auf die Frage eines Journalisten von Rebel News antwortete Frau Smith:

Ich bedaure zutiefst jeden, der aufgrund seines Impfstatus in unangemessener Weise diskriminiert wurde. Es tut mir zutiefst leid für jeden Regierungsangestellten, der aufgrund seines Impfstatus entlassen wurde. Ich würde sie wieder willkommen heißen, wenn sie zurückkommen wollen.

Das ist eine 360-Grad-Wende gegenüber der Vorgängerin von Premierministerin Smith. Ihre vollständige Antwort auf einer Pressekonferenz können Sie hier sehen.

Ein Datenleck der australischen Regierung, über das Sky News Australia am 26. Oktober berichtete, enthüllte, dass die australische Regierung eine 80-fache Erhöhung der Zahlungen für COVID-19-Impfschäden auf fast 77 Millionen Dollar im Jahr 2023 vorsieht. Das wird einige Politiker zweifellos erfreuen.

Ein dritter Bereich ist das Erkennen eines korrupten oder kaputten Systems durch die Hauptakteure. Nehmen wir an, was Amerikas führender Prozessanwalt für Impfschäden zu den Aussichten für COVID-19-Impfstoffschäden gesagt hat.

Im Juni 2021 sagte Maglio der Nachrichtenagentur Reuters, nicht einem Lokalblatt oder gar der Epoch Times, dass „das derzeitige System für die Bearbeitung von COVID-bezogenen Klagen anders ist [als frühere Systeme] – und nicht auf eine gute Art und Weise“.

Auf der Website von Maglios Anwaltskanzlei, Maglio Christopher & Toale, findet sich eine Erklärung, die für viele Opfer von COVID-19-„Impfstoff“-Schäden sehr entmutigend sein dürfte:

Wenn sowohl die führende Anwaltskanzlei, die sich mit dem US-amerikanischen „Impfgericht“ befasst, als auch die Nachrichtenagentur Reuters darin übereinstimmen, dass es ein „schwarzes Loch“ für COVID-19-Impfstoffklagen gibt, um es mit den Worten von Reuters zu sagen, dann bedeutet das, dass die Hauptakteure, nicht nur diese unordentlichen Verschwörungstheoretiker, erkennen, dass das System manipuliert wurde, um gegen das öffentliche Interesse zu arbeiten.

Genauer gesagt, um eine geschützte Klasse zu begünstigen – die Leute, die von der Herstellung dieser neuen „Impfstoff“-Technologien profitieren, die an Menschen erprobt werden, als wären sie Versuchskaninchen. Gleichzeitig wird es für die Geschädigten immer schwieriger, für die Schäden, die garantiert auftreten können, entschädigt zu werden.

So ekelhaft das auch ist, es ist auch genau das, was die Leute dazu bringt, zu sagen, wisst ihr was, ich werde nicht mehr auf das Zeug hereinfallen, das uns die Gesundheitsbehörden erzählen, einschließlich der Tatsache, dass sie behaupten, COVID-19-Impfstoffe seien sicher. Sie wundern sich, warum wir den Regierungen misstrauen und warum die Politik in vielen Ländern zu einer Art Zirkus geworden ist.

Rob Verkerk, Ph.D., ist Gründer, Geschäftsführer und wissenschaftlicher Leiter der Alliance for Natural Health International.