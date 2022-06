4 Schreckensgeschichten, die Sie (buchstäblich) vom Essen abhalten sollen

Plötzlich sollen ganz normale Lebensmittel Krebs verursachen – warum? Und wer profitiert davon?

Wir berichten seit Monaten über die sich abzeichnende Nahrungsmittelkrise. Wir haben beschrieben, wie die Wirtschaft absichtlich sabotiert wurde, um die Lebenshaltungskosten, insbesondere für Lebensmittel, durch Abriegelungen und Sanktionen in die Höhe zu treiben.

Aber Propagandakriege sind wie normale Kriege: Sie haben Schauplätze, Fronten und offene für verdeckte Kampagnen.

Ja, das große Geräusch bei Lebensmitteln ist, dass wir uns ändern müssen, um „den Planeten zu retten“, aber es gibt noch mehr in kleineren Sphären zu tun. Eine ständige Flut von Berichten, Artikeln und Studien soll das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Lebensmittel, die wir essen, untergraben.

Hier sind vier Beispiele, die alle erst in den letzten zehn Tagen erschienen sind.

Rindfleisch verursacht Krebs

Am 3. Juni berichtete MedicalXpress über eine neue Studie, die – angeblich – (wir werden dieses Wort noch oft verwenden) herausfand, dass rotes Fleisch das Krebsrisiko bei bestimmten Menschen erhöht.

Die „Studie“, die an der Boston University School of Medicine durchgeführt und ursprünglich im Journal of Nutrition veröffentlicht wurde, will herausgefunden haben, dass „unverarbeitetes“ rotes Fleisch das Risiko für Darmkrebs {CRC} erhöht – bei schwarzen Frauen:

Der Verzehr von unverarbeitetem rotem Fleisch wurde in der vorliegenden Studie mit einem erhöhten Darmkrebsrisiko in Verbindung gebracht; dies ist der erste positive Beweis dafür, dass rotes Fleisch eine Rolle in der Ätiologie von Darmkrebs bei schwarzen Frauen spielt.

Das gilt auch für Fisch

Am 9. Juni berichtete Sky News über eine weitere Studie, die ergab, dass der regelmäßige Verzehr von Fisch ebenfalls das Risiko erhöht – diesmal für Hautkrebs.

Diese „Studie“, die von der Brown University durchgeführt und in der Zeitschrift Cancers Causes and Control veröffentlicht wurde, behauptet, dass diejenigen, die mehr als 40 g Fisch pro Tag essen, ein um 22 % erhöhtes Risiko für Hautkrebs haben:

Wir fanden heraus, dass ein höherer Gesamtfischkonsum, Thunfischkonsum und Konsum von nicht gebratenem Fisch positiv mit dem Risiko sowohl für das maligne Melanom als auch für das Melanom in situ verbunden war. Weitere Studien sind erforderlich, um die möglichen biologischen Mechanismen zu untersuchen, die diesen Zusammenhängen zugrunde liegen.

…Noch mehr Krebs, dieses Mal durch Milchprodukte

Eine dritte Studie, wiederum in MedicalXpress und diesmal vom 9. Juni, ergab ein erhöhtes Risiko für Prostatakrebs bei Männern, die viel Milch trinken.

Die „Studie“, die an der Loma Linda University Health durchgeführt und im American Journal of Clinical Nutrition veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss:

Männer mit einem höheren Verzehr von Milchprodukten, aber nicht von Kalzium aus anderen Lebensmitteln, hatten ein höheres Prostatakrebsrisiko als Männer mit einem geringeren Verzehr. Die Zusammenhänge waren nicht linear, was darauf hindeutet, dass das Risiko bei relativ niedrigen Dosen am stärksten anstieg.

Dies deckt sich mit einer Studie aus dem vergangenen Jahr, die von denselben Forschern durchgeführt wurde und in der festgestellt wurde, dass der Konsum von Milch das Brustkrebsrisiko erhöht.

Oh, und wer seine eigenen Hühner hält, bekommt eine Lebensmittelvergiftung

Diesmal handelt es sich nicht um eine Studie – und technisch gesehen geht es auch nicht nur um Lebensmittel -, aber am 10. Juni berichtete CBSNews, dass die US-Gesundheitsbehörde CDC eine „Untersuchung“ über eine Zunahme von Lebensmittelvergiftungen einleitet, die angeblich mit der Haltung eigener Hühner zusammenhängen:

Bundesgesundheitsbeamte untersuchen mehrere Ausbrüche von Salmonelleninfektionen in mehreren Bundesstaaten, die mit Geflügel aus dem eigenen Garten in Verbindung gebracht werden, und geben an, dass in diesem Jahr bisher mehr als 200 Amerikaner erkrankt sind, wobei ein Todesfall gemeldet wurde. Das in Teilen der USA bereits beliebte Hobby der Hinterhofhaltung wurde während der Pandemie noch beliebter, da die Amerikaner, die zu Hause geblieben sind, Hühnerställe aufstellten, um frische Eier zu bekommen und sich mit den Tieren zu vergnügen. Aber solche Bemühungen um eine kleine Landwirtschaft können ihren Preis haben.

Natürlich kommt dies direkt nach dem Ausbruch der „Vogelgrippe“, in deren Folge zehn Millionen Stück Geflügel gekeult wurden und die Preise für Eier und Hühner in die Höhe schossen.

Interessanterweise sind Bio- und Freilandhühner bereits jetzt am stärksten von der Vogelgrippe betroffen, was einige zu der Frage veranlasst, ob die Vogelgrippe das Ende der Freilandhühner“ bedeuten könnte.

Keine Hühner aus Freilandhaltung, keine eigenen Hühner… hmmm… es sieht so aus, als ob die einzige Möglichkeit, an Hühner (und Eier) zu kommen, bald die großen Lebensmittelkonzerne sein werden.

Die Lösung

Laut The ScienceTM sind also alle natürlichen Lebensmittel, die die Menschen (und die meisten anderen Tiere) seit Tausenden und Abertausenden von Generationen gegessen haben, plötzlich in der Lage, uns alle mit Krebs zu infizieren.

Ich persönlich flippe aus.

Aber keine Sorge, es gibt ein paar fertige Lösungen für dieses Problem: Wenn Sie sich von all den ekligen Hühnern, Eiern und Milch fernhalten wollen, versuchen Sie es mit „alternativen Proteinformen“.

Das ist Mediensprache für den Verzehr von Insekten.

Der Vorstoß in diese Richtung begann schon vor Jahren mit Artikeln wie diesem vom März 2021: „Wenn wir den Planeten retten wollen, liegt die Zukunft der Ernährung in Insekten“.

Es gab viel Gegenwind, und „Eat Ze Bugs (iss “ wurde zu einem ironischen Slogan für diejenigen, die sich dem neuen Normalzustand widersetzen. Diese Reaktion verdrängte die „Lasst uns Insekten essen“-Geschichten eine Zeit lang aus den Nachrichten. Aber jetzt sind sie wieder da.

Am 22. Mai berichtete Forbes über eine weitere neue „Studie“, die angeblich ergab, dass der Verzehr von Insekten die Umweltbelastung um mehr als 80 % verringern könnte.

Am 28. Mai behauptete The Sun, dass der Verzehr von Insekten (unter anderem) „die Nahrungsmittelknappheit lösen“ könne.

Am 6. Juni forderte die BBC-Kindersendung Newsround Kinder dazu auf, die (eher irreführenden) Fragen zu stellen: „Eating insects: Sollten wir mehr davon essen? Warum sind sie so gut?

Und am 11. Juni fragte der Toronto Star einfach

Warum essen wir noch nicht alle Insekten?

Ja, die Medien, die sich für den Verzehr von Insekten aussprechen, haben wieder an Energie gewonnen. Aber der große Schritt, der angepriesen wird, ist zweifellos die Umstellung auf im Labor gezüchtetes Fleisch und Milchprodukte. Die Propaganda läuft auf Hochtouren.

Ende Mai berichtete das Wissenschaftsmagazin FreeThink über ein neues Unternehmen namens Formo, das im Labor gezüchtete Milchprodukte erforscht – „echter Käse ohne Kuh“. Während TechCrunch über die pflanzlichen Ei-Ersatzprodukte von YoEgg berichtete.

Am 6. Juni berichtete Forbes, dass „zellgezüchtete Meeresfrüchte nicht nur eine Idee sind, sondern Realität“.

Erst vor drei Tagen wurde bekannt gegeben, dass das israelische Unternehmen ReMilk die Genehmigung erhalten hat, seine „präzisionsfermentierten, kuhlosen Milchprodukte“ in den USA zu verkaufen.

Während sich also die Nachrichten überschlagen mit Meldungen, dass Rindfleisch, Fisch und Milch Krebs oder Lebensmittelvergiftungen verursachen, sind die Mainstream-Medien voll mit Berichten über die Vorteile von kultivierten Proteinen.

Medizinische Fachzeitschriften veröffentlichen Artikel wie diesen, in dem behauptet wird, dass im Labor gezüchtetes Fleisch „gesünder“ ist als natürliches Fleisch.

In einem von der Schmidt Foundation gesponserten Artikel im Guardian vom 4. Juni heißt es, dass Fleisch aus dem Labor den Planeten retten könnte, wenn die Menschen „davon überzeugt werden können, vernünftige Entscheidungen bei der Ernährung zu treffen“.

Am 6. Juni titelte CNN:

Wie „im Labor gezüchtetes“ Fleisch dem Planeten und unserer Gesundheit helfen könnte

…und behauptet weiter, dass künstliches Fleisch „künftige Pandemien“ verhindern würde, indem es das Risiko der Übertragung von Zoonoseviren beseitigt.

Die Botschaft könnte nicht klarer sein.

Cui bono?

Nehmen wir also an, dass im Laufe des nächsten Jahres immer mehr natürliche Fleisch-, Fisch- und Milchprodukte auf dem Markt durch im Labor gezüchtete oder pflanzliche Alternativen ersetzt werden. Wer würde davon profitieren?

Die Antwort darauf ist leider vorhersehbar: Es sind die gleichen Leute, die immer profitieren.

Die Probleme sind vielfältig, die Reaktionen unterschiedlich, aber die Lösung ist immer dieselbe: mehr Geld und mehr Macht für die Elite.

Bill Gates hat in großem Umfang in Unternehmen investiert, die Fleisch im Labor züchten, sowie in Unternehmen, die „Eier“ auf pflanzlicher Basis herstellen. Jeff Bezos hat das Gleiche getan.

Es ist interessant, dass der CEO eines der größten Geflügellieferanten der Welt erst gestern die EU aufgefordert hat, den Verkauf von Zuchtfleisch zuzulassen.

Und warum?

Weil die großen Ölkonzerne auf die Klimawandelhysterie mit umfangreichen Investitionen in erneuerbare Energien reagiert haben und die Fleischkonzerne fleißig alternative „Fleisch“-Firmen aufkaufen.

Wenn die „Marktkräfte“ und die „klimafreundliche Politik“ ins Spiel kommen, werden die Regierungen Maßnahmen wie die vorgeschlagenen „Fleischsteuern“ einführen, die es billiger machen, falsches Fleisch zu kaufen als echtes.

Am Ende profitieren dieselben Leute, egal woher Sie Ihren Strom beziehen, und – da der Krieg gegen Lebensmittel weitergeht – werden dieselben Leute profitieren, egal ob Sie echtes Fleisch, im Labor gezüchtetes Fleisch oder „alternative Proteinformen“ kaufen.

Diejenigen, die am meisten darunter leiden werden, sind Familienbetriebe, kleine lokale Unternehmen und alle Erzeuger von biologischem und ethischem Fleisch und Milchprodukten. Viele von ihnen werden aus dem Geschäft gedrängt werden.

In der Zwischenzeit hat die Öffentlichkeit die „Wahl“ zwischen erpresserisch teurem, mit Hormonen und Antibiotika verseuchtem, massenproduziertem Fleisch und gefälschtem, im Labor gezüchtetem Fleisch, das aus Gott-weiß-was besteht.

Und da beide Optionen von denselben Unternehmensriesen hergestellt werden, werden Sie sich in beiden Fällen die gleichen Taschen füllen.

Guten Appetit.