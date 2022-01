4 Videos: Kasachstan-Neue Front gegen Russland und Dr. Daniele Ganser im Gespräch und wir befinden uns in einer Kollektiv-Psychose und Geld entsteht immer aus dem Nichts

Seit einigen Tagen herrschen gewaltsame Randalen und Ausschreitungen in Kasachstan, nach genau der selben Schablone wie zuvor u.a. in der Ukraine, Weißrussland und Nordafrika, was ebenfalls offensichtlich aus dem Ausland gesteuert wird, mit dem Ziel, Russland Probleme zu bereiten. Allerdings brauchen sich die Feinde und Gegner Russlands hier keine allzu großen Hoffnungen machen, denn selbst wenn die Staatsmacht in Kasachstan das nicht alleine gebacken bekommt, wird Russland alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um diesem kriminellen Treiben ein Ende zu bereiten.

Dr. Daniele Ganser im Gespräch mit Dr. G. Hüther: Machtstreben spaltet, Liebe verbindet (2.11.2021)

„Wir befinden uns in einer Kollektiv-Psychose“ – Dr. Hans-Joachim Maaz im Gespräch

Unsere Gesellschaft ist nicht gesund, sagt Psychiater Hans-Joachim Maaz. Ganz und gar nicht. Sie ist durchzogen von individuellen narzisstischen Persönlichkeitsstörungen, die in einer solchen Masse auftreten, dass sie zu einer pathologisch kranken Gesellschaft, einer Normopathie, wird.

„Geld entsteht immer aus dem Nichts“ (Reaction BR Rundfunk)

Die Anfragen haben sich gehäuft und nun endlich ist es da! Hier ist mein erstes Reaction-Video zum Bayerischen Rundfunk mit dem Thema „keine Angst vor Schulden“. Ulrike Herrmann (Wirtschaftsjournalistin) äußert im Interview, warum Schulden für Deutschland kein Problem sind und ich wiederum reagiere auf ihre Aussagen, viel Spaß!