4x geimpfte Jugendliche sterben mit 318% höherer Wahrscheinlichkeit als nicht geimpfte Gleichaltrige

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Junge Menschen, die mehrere COVID-Impfungen erhielten, hatten ein deutlich höheres Sterberisiko als diejenigen, die sich nicht impfen ließen, so die Daten des britischen Amts für nationale Statistiken

Eine Analyse von The Exposé ergab, dass im Februar 2023 die Sterblichkeitsrate bei denjenigen, die vier COVID-19-Impfungen erhalten hatten, um 318 % höher war als bei der nicht geimpften Gruppe

In den anderen untersuchten Monaten lag die Sterblichkeitsrate bei Jugendlichen, die vier Impfungen erhalten hatten, zwischen 221 % und 290 % höher als bei denen, die nicht geimpft worden waren

Eine andere Studie ergab, dass geimpfte Kinder im Vergleich zu ungeimpften Kindern deutlich häufiger an Asthma, Allergien, Ekzemen, Atemwegsinfektionen, Verhaltensproblemen und anderen Gesundheitsstörungen erkrankten

Separate Untersuchungen ergaben, dass für jedes gerettete Leben fast 14-mal mehr Todesfälle durch die modifizierte mRNA [COVID-19]-Injektion verursacht wurden

Junge Menschen, die mehrere COVID-Impfungen erhalten hatten, starben signifikant häufiger als diejenigen, die sich nicht impfen ließen, so die Daten des britischen Office for National Statistics (ONS). Die Daten umfassen Todesfälle nach Impfstatus vom 1. April 2021 bis zum 31. Mai 2023, als die COVID-19-Impfkampagne in vollem Umfang wirksam war.

Die Analyse der Daten durch The Exposé ergab die beunruhigende Erkenntnis, dass diejenigen mit den meisten COVID-19-Impfungen am schlechtesten abschnitten:

“Unsere Analyse konzentrierte sich auf die Sterblichkeitsraten pro 100.000 Personenjahre von Januar bis Mai 2023 bei Einwohnern in England im Alter von 18 bis 39 Jahren, und was wir gefunden haben, ist wirklich schockierend. Erste Beobachtungen der Daten belegen, dass Personen in dieser Altersgruppe, die vier Dosen eines COVID-19-Impfstoffs erhalten hatten, höhere Sterblichkeitsraten aufwiesen als ihre ungeimpften Altersgenossen.”

Sterblichkeitsrate 318% höher bei vierfach geimpften Jugendlichen

Wie der kanadische Onkologe und Krebsforscher Dr. William Makis feststellte: “Je mehr mRNA-Spritzen man bekommt, desto größer ist die Schädigung des Immunsystems”, was zu einer Reihe von Gesundheitsproblemen führen kann, nicht zuletzt zu einem höheren Risiko für eine beeinträchtigte Krebsüberwachung und Turbokrebs.

Die Exposé-Analyse legt nahe, dass Mehrfachimpfungen auch die Sterblichkeitsrate in der Altersgruppe der 18- bis 39-Jährigen erhöhen. In jedem Monat hatten diejenigen, die vier COVID-19-Impfungen erhalten hatten, ein deutlich höheres Sterberisiko als diejenigen, die keine Impfung erhalten hatten. Im Januar 2023 beispielsweise lag die Sterblichkeitsrate bei denjenigen, die nie eine COVID-19-Impfung erhalten hatten, bei 31,1 pro 100 000 Personenjahren.

Bei denjenigen, die eine Vierfachimpfung erhalten hatten, lag die Sterblichkeitsrate dagegen bei 106 pro 100 000 Personenjahre. Selbst bei denjenigen, die eine COVID-19-Impfung erhalten hatten, war die Sterblichkeitsrate mit 53,3 pro 100.000 Personenjahre in diesem Monat viel höher als bei den Ungeimpften. Laut dem Exposé:

“In den übrigen Monaten blieb die Sterblichkeitsrate ungeimpfter Jugendlicher und junger Erwachsener im Bereich von etwa 20 pro 100.000 Personenjahre. Bei vierfach geimpften Jugendlichen und jungen Erwachsenen sank die Sterblichkeitsrate nur im April auf 80,9 pro 100.00 und blieb in den übrigen Monaten zwischen 85 und 106 pro 100.000. Von Januar bis Mai lag die durchschnittliche Sterblichkeitsrate pro 100.000 Personenjahre bei ungeimpften Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei 26,56 und bei vierfach geimpften Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei schockierenden 94,58 pro 100.000. Das bedeutet, dass die vierfach Geimpften im Durchschnitt ein 256 % höheres Sterberisiko hatten als die Ungeimpften, wenn man die Sterblichkeitsrate pro 100.000 Personen zugrunde legt.”

Im Februar 2023 jedoch hatten diejenigen, die vier COVID-19-Impfungen erhalten hatten, eine um 318 % höhere Sterblichkeitsrate als die nicht geimpfte Gruppe. In den anderen Monaten lag die Sterblichkeitsrate bei Jugendlichen mit vier Impfungen zwischen 221 % und 290 % höher als bei denen, die nicht geimpft wurden.

“Diese Zahlen sind äußerst besorgniserregend und deuten stark darauf hin, dass die Covid-19-Impfung die Sterblichkeitsrate einer Person erhöht, was wiederum darauf hindeutet, dass die Covid-19-Impfung Jugendliche und junge Erwachsene zu Zehntausenden tötet”, berichtet The Exposé.

COVID-19-Spritzen töteten mehr Menschen, als sie retteten

Andere Forschungsarbeiten kamen zu ähnlichen Schlussfolgerungen, dass mRNA-COVID-Spritzen tödlich sein können. Ein inzwischen zurückgezogener Bericht, der in der Zeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, forderte ein weltweites Moratorium für die mRNA-COVID-19-Impfung und begründete dies mit einer signifikanten Zunahme schwerwiegender unerwünschter Ereignisse bei denjenigen, die die Injektion erhalten hatten, sowie mit einem “inakzeptabel hohen Schaden-Nutzen-Verhältnis”.

Unter Berücksichtigung des absoluten Risikos und der “number needed to vaccinate” (NNV), einer Kennzahl, die angibt, wie viele Menschen geimpft werden müssen, um einen zusätzlichen Fall einer bestimmten Krankheit zu verhindern, ergab die Überprüfung, dass “für jedes gerettete Leben fast 14 Mal mehr Todesfälle durch die modifizierten mRNA-Injektionen verursacht wurden”.

Auf die Frage, warum die Studie zurückgezogen wurde, sagte Studienautor Steve Kirsch: “Es geht darum, das Narrativ zu unterstützen.” Der Internist und Kardiologe Dr. Peter McCullough, ein weiterer Autor der Studie, nannte den Rückzug einen “erstaunlichen Akt der wissenschaftlichen Zensur”.

Die Autoren der Studie – M. Nathaniel Mead, Stephanie Seneff, Ph.D., Russ Wolfinger, Ph.D., Jessica Rose, Ph.D., Kris Denhaerynck, Ph.D., Kirsch und McCullough – forderten nicht nur ein weltweites Moratorium für mRNA-COVID-19-Impfungen, sondern sagten auch, dass die Impfungen sofort aus dem Impfplan für Kinder gestrichen und Auffrischungen ausgesetzt werden sollten.

“Es ist unethisch und skrupellos, einem Kind einen experimentellen Impfstoff zu verabreichen, bei dem das Risiko, an Covid-19 zu sterben, gegen Null geht, aber das Risiko dauerhafter Herzschäden auf der Grundlage der besten verfügbaren prospektiven Daten bei 2,2 Prozent liegt”, heißt es in dem Papier.

Das Moratorium ist aufgrund des Risikos schwerwiegender unerwünschter Ereignisse, der Mechanismen hinter diesen unerwünschten Ereignissen, der Sterblichkeitsdaten und der Probleme mit der Unwirksamkeit, der Impfstoffkontrolle und der Verarbeitung gerechtfertigt. Laut dem Bericht:

“Die Zulassung der COVID-19 mRNA-Impfstoffe durch die Bundesbehörde auf einer flächendeckenden Basis für die gesamte Bevölkerung wurde nicht durch eine ehrliche Bewertung aller relevanten Zulassungsdaten und eine angemessene Abwägung von Risiken und Nutzen gestützt. Angesichts der umfangreichen, gut dokumentierten SAEs [schwerwiegende unerwünschte Ereignisse] und des unannehmbar hohen Verhältnisses zwischen Schaden und Nutzen fordern wir die Regierungen auf, ein weltweites Moratorium für die modifizierten mRNA-Produkte zu befürworten, bis alle relevanten Fragen in Bezug auf Kausalität, Rest-DNA und abweichende Proteinproduktion beantwortet sind.”

Sind ungeimpfte Kinder gesünder als geimpfte?

Eine weitere Studie, die dem Narrativ widerspricht, wurde ebenfalls zurückgezogen. Die Studie von Dr. Paul Thomas, dem die ärztliche Approbation entzogen wurde, nachdem er sich für eine informierte Zustimmung zu Impfungen ausgesprochen hatte, und James Lyons-Weiler vom Institut für reines und angewandtes Wissen (IPAK) analysierte Daten aus einem Zeitraum von zehn Jahren in einer pädiatrischen Praxis.

Sie konzentrierte sich auf den Vergleich der gesundheitlichen Ergebnisse zwischen geimpften und ungeimpften Kindern. Die Daten zeigten, dass geimpfte Kinder signifikant höhere Raten aufwiesen:

Asthma

Allergien

Ekzem

Nasennebenhöhlenentzündung

Gastroenteritis

Infektionen der Atemwege

Mittelohrentzündung

Bindehautentzündung

Probleme mit der Atmung

Verhaltensauffälligkeiten

Außerdem hatte keines der 561 nicht geimpften Kinder eine Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS), während 0,063 % der teilweise und vollständig geimpften Kinder daran erkrankten. “Die Auswirkungen dieser Ergebnisse auf die Nettoauswirkungen von Impfungen auf die öffentliche Gesundheit der gesamten Bevölkerung und auf die informierte Zustimmung zur menschlichen Gesundheit sind zwingend”, schreiben sie.

Die Studie weist auch darauf hin, dass die Rate der Autismus-Spektrum-Störungen in ihrer Praxis nur halb so hoch war wie im nationalen Durchschnitt der USA (0,84 % gegenüber 1,69 %). Die ADHS-Rate in der Praxis war ebenfalls etwa halb so hoch wie die nationale Rate. Die Daten deuten darauf hin, dass die ungeimpften Kinder in der Praxis nicht ungesünder sind als die geimpften, und die Gesamtergebnisse könnten sogar darauf hindeuten, dass die ungeimpften pädiatrischen Patienten in dieser Praxis insgesamt gesünder sind als die geimpften”, so die Autoren.

Die Forscher fordern weitere Studien zu diesem Thema, die unabhängig von der Impfstoffindustrie durchgeführt werden sollten, und betonen die Notwendigkeit einer unvoreingenommenen Forschung, um die Auswirkungen von Impfungen auf die Gesundheit von Kindern zu verstehen. Der kanadische Onkologe und Krebsforscher Dr. William Makis erklärte:

“Die Ergebnisse waren nicht einmal annähernd vergleichbar. Es ist ein totaler Knockout. Wenn man den TV-Medien zuhört, könnte man meinen, dass die Ergebnisse genau das Gegenteil von diesen Erkenntnissen sein würden. Es gibt einen Grund dafür, dass es in den 100 Jahren, in denen Kinder geimpft werden, NIE retrospektive Studien gegeben hat. Würden Sie nicht gerne 5-, 10-, 15- oder sogar 20-Jahres-Studien über geimpfte und nicht geimpfte Kinder sehen? Wäre das nicht SEHR hilfreich? Warum hat es nie solche Studien gegeben? Sie würden zu 100% und ohne den Schatten eines Zweifels beweisen, dass Impfstoffe nicht nur Infektionen und Übertragungen NICHT verhindern, sondern Kindern ernsthaft schaden – insbesondere bei Allergien, Mittelohrentzündungen, Autismus, Atemproblemen, Nasennebenhöhlenentzündungen, Atemwegsinfektionen, Augenentzündungen, Magen-Darm-Infektionen, Ekzemen und Verhaltensstörungen. WENN IMPFSTOFFE INFEKTIONEN VERHINDERN, warum sind dann die Infektionen bei allen von Dr. Thomas geimpften Kindern signifikant höher? Dies sind ernste, lebensverändernde chronische Erkrankungen. Impfstoffe verlagern das Immunsystem auf Allergien und Autoimmunität, und es kommt zu immer mehr Infektionen anderer Art. Kurz gesagt, was bedeutet das? Es bedeutet, dass Impfstoffe das Immunsystem eines Kindes zerstören, jede Impfung ist anders, mit unterschiedlichen lebenden Viren und Toxinen, und sie treffen ein Kind mit einem schwächeren Immunsystem zuerst.”

Andere Studien zeigen, dass Gesundheitsprobleme bei geimpften Kindern häufiger auftreten

Während der Mainstream nur die Vorstellung verbreitet, dass “Impfstoffe sicher und wirksam sind”, haben mehrere Studien gezeigt, dass dies nicht immer der Fall ist. Eine Studie untersuchte die Gesundheitsergebnisse von geimpften und ungeimpften Kindern aus drei Arztpraxen in den USA.

Geimpfte Kinder hatten im Vergleich zu ungeimpften Kindern ein viel höheres Risiko, an verschiedenen Gesundheitsproblemen zu leiden. Insbesondere die Wahrscheinlichkeit, an schweren Allergien, Autismus, Magen-Darm-Erkrankungen, Asthma, ADHS und chronischen Ohrentzündungen zu erkranken, war bei geimpften Kindern deutlich höher.

So hatten geimpfte Kinder ein mehr als viermal so hohes Risiko für schwere Allergien und ein mehr als 20-mal so hohes Risiko für ADHS im Vergleich zu ungeimpften Kindern. Die geimpften Kinder, die nicht gestillt oder per Kaiserschnitt entbunden wurden, hatten das höchste Risiko für negative gesundheitliche Folgen.

Eine andere Studie ergab, dass Kinder, die vor ihrem ersten Geburtstag geimpft wurden, ein höheres Risiko für Entwicklungsverzögerungen, Asthma und Ohrinfektionen hatten. Je mehr Impfdosen die Kinder erhielten, desto höher war ihr Risiko für diese Gesundheitsprobleme. Als die Wissenschaftler außerdem Entwicklungsverzögerungen im Zeitverlauf untersuchten, stieg das Risiko mit zunehmendem Alter der Kinder, d. h. im Alter von 6 bis 24 Monaten.

Das Risiko für vier Gesundheitsstörungen – Entwicklungsverzögerungen, Asthma, Ohrinfektionen und Magen-Darm-Erkrankungen – stieg ebenfalls an, wenn das Alter für eine mögliche Diagnose von mindestens 3 Jahren auf mindestens 5 Jahre erhöht wurde. In einem anderen Beispiel untersuchten Forscher die Gesundheit von US-Kindern, die zu Hause unterrichtet werden, und verglichen diejenigen, die geimpft waren, mit denen, die nicht geimpft waren.

Während die geimpften Kinder seltener an Windpocken oder Keuchhusten (Pertussis) erkrankten, war die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie an Lungenentzündung, Ohrenentzündungen, Allergien und neurologischen Entwicklungsstörungen wie Lernschwäche, ADHS oder Autismus litten.

Ein besonders hohes Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen wurde bei Kindern festgestellt, die sowohl als Frühgeborene als auch als geimpfte Kinder auf die Welt kamen; bei diesen Kindern war die Wahrscheinlichkeit, an einer neurologischen Entwicklungsstörung zu erkranken, 6,6 Mal höher als bei anderen Kindern.

Die Tatsache, dass bei den nicht geimpften Kindern kein Zusammenhang zwischen Frühgeburt und NDD festgestellt wurde, lässt die beunruhigende Möglichkeit aufkommen, dass das Impfschema für Frühgeborene für die neurologischen Störungen einiger Frühgeborener verantwortlich sein könnte, von denen man bisher annahm, dass sie einfach eine Folge der Frühgeburt sind.

Frühere Forschungsarbeiten, die in der Fachzeitschrift Human & Experimental Toxicology veröffentlicht wurden, zeigten auch, dass die Kindersterblichkeitsrate mit der Impfrate im Kindesalter korreliert, wobei Länder mit hoher Impfrate eine höhere Kindersterblichkeit aufweisen. Eine erneute Analyse der Studie, die im Februar 2023 in der Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, bestätigte die positive Korrelation zwischen der Anzahl der Impfdosen und der Kindersterblichkeitsrate.

So wie es aussieht, sollte das Impfschema für Kinder nicht als sicher und wirksam für alle angesehen werden – und der Zusammenhang zwischen mRNA-COVID-19-Impfungen und erhöhter Sterblichkeit sowie anderen erheblichen Gesundheitsproblemen sollte jeden zu denken geben. Wenn Sie nach einer COVID-19-Impfung oder einer anderen Impfung ungewöhnliche Symptome entwickelt haben, sollten Sie einen Experten zu Rate ziehen.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat auch ein Behandlungsprotokoll für Verletzungen durch COVID-19-Impfungen entwickelt. Es heißt I-RECOVER und kann unter covid19criticalcare.com heruntergeladen werden.

