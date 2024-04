Pepe Escobar: Irans “neue Gleichung” reicht weit über Westasien hinaus

Ein Allerheiligstes wurde im Heiligen Land zertrümmert, als der Iran eine recht maßvolle, stark choreografierte Reaktion auf den israelischen Terroranschlag auf sein Konsulat/Botschafter in Damaskus inszenierte, eine faktische Aushöhlung des Wiener Übereinkommens über diplomatische Immunität.

Dies wird sich direkt darauf auswirken, wie das anglo-amerikanische System mit dem gleichzeitigen Konflikt mit Russland, China und dem Iran – den drei wichtigsten BRICS-Mitgliedern – umgeht.

Das Hauptproblem ist, dass die Eskalationen bereits eingebaut sind – und nur schwer wieder zu entfernen sein werden. Der totale Abbruchkrieg gegen Russland, der Völkermord in Gaza – mit seiner expliziten Politik, die von Prof. Michael Hudson meisterhaft entschlüsselt wurde – und die Abkopplung/Gestaltung des Geländes gegen China werden nicht einfach verschwinden, da alle Kommunikationsbrücken mit der globalen Mehrheit weiterhin in Brand gesetzt werden.

Doch die iranische Botschaft stellt in der Tat eine “Neue Gleichung” auf, wie Teheran sie getauft hat, und ist ein Vorbote vieler weiterer Überraschungen, die von Westasien ausgehen werden.

🇮🇷Military parades were held throughout Iran to commemorate Army Day pic.twitter.com/1cvNQnZiaZ — Sputnik (@SputnikInt) April 17, 2024

Der Iran wollte – und hat – eine klare Botschaft gesendet. Neue Gleichung: Wenn das biblische psychopathische Gebilde weiterhin iranische Interessen angreift, wird es fortan innerhalb Israels einen Gegenangriff ausführen. Und das alles in “Sekundenschnelle”, denn der Sicherheitsrat in Teheran hat bereits alle Verfahren gebilligt.

Eine Eskalation scheint jedoch unvermeidlich. Der ehemalige israelische Ministerpräsident Ehud Barak: “Netanjahu wird von seinen [fundamentalistischen] politischen Partnern beeinflusst, eine Eskalation einzuleiten, damit er sich an der Macht halten und die Ankunft des Messias beschleunigen kann.”

Im Vergleich dazu der iranische Präsident Raisi: “Der kleinste Akt gegen die Interessen Teherans wird mit einer massiven, umfassenden und schmerzhaften Antwort gegen alle seine Operationen beantwortet werden.“

Abschied vom “unbesiegbaren” Verteidigungslabyrinth

Für Teheran bestand die Aufgabe, die Intensität des Zusammenstoßes zwischen Israel und der Achse des Widerstands in Westasien zu regulieren und gleichzeitig eine strategische Abschreckung zu schaffen, die die “strategische Geduld” ersetzen sollte, darin, eine dreifache Welle zu starten: einen Drohnenschwarm, der den Weg für Marschflugkörper und ballistische Raketen öffnet.

Die Leistung der viel gepriesenen Iron Dome, Arrow-3 und David’s Sling – unterstützt von F-35-Kampfjets und den Seestreitkräften der USA und des Vereinigten Königreichs – war nicht gerade herausragend. Es gibt kein Video, auf dem zu sehen ist, wie das Arrow-3-System als “äußere Schicht” etwas im Weltraum abschießt.

Mindestens neun ballistische Raketen durchdrangen das dichte israelische Verteidigungsnetz und trafen die Stützpunkte Nevatim und Ramon. Israel schweigt sich über das Schicksal seiner Geheimdienstanlage auf den Golanhöhen aus, die von Marschflugkörpern getroffen wurde.

Im klassischen Kriegsnebel ist es unerheblich, ob Teheran Hunderte oder Dutzende Drohnen und Raketen abgeschossen hat. Ungeachtet des Medienrummels der NATO ist zweifelsfrei bewiesen, dass das angeblich “unbesiegbare” israelische Verteidigungssystem – von in den USA hergestellten AD/ABM-Systemen bis zu israelischen Nachbauten – in einem echten Krieg gegen einen technologisch fortgeschrittenen Gegner hilflos ist.

Was mit einer einzigen Operation erreicht wurde, hat einige Fachleute aufhorchen lassen. Der Iran zwang Israel, seinen Bestand an Abfangjägern aufzubrauchen und mindestens 1,35 Milliarden Dollar auszugeben – und gleichzeitig wurde seine Strategie der eskalatorischen Dominanz und Abschreckung völlig zunichte gemacht.

Der psychologische Schlag war sogar noch härter.

Was wäre, wenn der Iran ohne eine großzügige Vorwarnung eine mehrtägige Serie von Angriffen gestartet hätte? Was wäre, wenn die USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich und – das verräterische – Jordanien nicht zu einer koordinierten Verteidigung bereit wären? (Die – verblüffende – Tatsache, dass sie alle im Namen Tel Avivs direkt Feuerkraft abgaben, wurde überhaupt nicht analysiert). Was wäre, wenn der Iran ernsthafte industrielle und infrastrukturelle Ziele getroffen hätte?

Eine Gleichung aufstellen, ohne einen Drehpunkt zu stören

Wie vorauszusehen war, gab es in der gesamten NATO weniger als null Diskussionen über den plötzlichen Zusammenbruch des Mythos der Festung Israel – der den größeren Mythos des Zionismus untermauert, der den in Israel lebenden Menschen uneinnehmbare Sicherheit bietet. Jetzt nicht mehr. Dieses Narrativ ist D.O.A.

Iran seinerseits könnte sich nicht weniger darum scheren, was die NATOstan spinnt. Die Hinwendung zur Neuen Gleichung war in der Tat so großzügig, dass sie Tel Aviv einen Ausweg aus der Deeskalation bot – den es auf Israels Gefahr hin nicht nutzen wird.

Für Tel Aviv bedeutet alles, was bisher geschehen ist, eine strategische Niederlage auf der ganzen Linie: im Gazastreifen, im Libanon, mit der Wirtschaft im Keller, mit dem völligen Verlust der Legitimität in der Welt und nun mit dem zusätzlichen schmerzhaften Verlust der Abschreckung.

Alle Augen richten sich jetzt auf das, was als Nächstes passieren könnte: Wird sich endlich herausstellen, ob sich der Hegemon durchsetzt oder ob Israel die Show “mit dem Hund wedeln” betreibt?

Es ist wichtig, die Sichtweise der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China zu berücksichtigen. Unter chinesischen Wissenschaftlern herrscht Einigkeit darüber, dass der Hegemon es vorzieht, nicht zu viele Ressourcen in Westasien einzusetzen, da dies das – bereits zusammenbrechende – Projekt Ukraine und die strategische Planung zur Bekämpfung Chinas im asiatisch-pazifischen Raum beeinträchtigen würde.

Was Russland anbelangt, so hat Präsident Raisi persönlich mit Präsident Putin telefoniert und sie haben alle relevanten Details am Telefon besprochen. Kühl, ruhig und gelassen.

Darüber hinaus wird der stellvertretende iranische Außenminister Ali Bagheri Kani, der erklärt hat, dass der Iran auf jeden neuen israelischen Angriff “innerhalb von Sekunden” reagieren wird, im Laufe dieser Woche zur Konferenz über die Nichtverbreitung von Kernwaffen nach Moskau reisen und sich dort auch mit den höchsten Vertretern des russischen Außenministeriums treffen.

Es ist bemerkenswert, dass es dem Iran gelungen ist, die neue Gleichung zu schaffen, ohne seine eigene Ausrichtung auf Eurasien – nach dem Scheitern des Atomabkommens von 2015 – zu stören und gleichzeitig den komplexen Rahmen für die Verteidigung Palästinas zu schützen.

Die Optionen des Hegemons sind düster. Sie reichen von der endgültigen Vertreibung aus Westasien und dem Persischen Golf bis zu einem nicht zu gewinnenden existenziellen Konflikt mit drei Zivilisationsstaaten – Russland, China und Iran.

Was als Szenario Nummer eins übrig bleibt, ist ein sorgfältig kalkulierter Rückzug in einen leicht zu kontrollierenden Hinterhof: Lateinamerika, insbesondere Südamerika, mit dem neuen, bequemen, souveränitätsberaubten Vermögenswert Argentinien.

Und natürlich die Aufrechterhaltung der Kontrolle über ein de-industrialisiertes und seiner Souveränität beraubtes Europa.

Das ändert nichts an der Tatsache, dass die Machtprojektion der USA weltweit im Schwinden begriffen ist. Der Strauss’sche Psychowahn der Neokonservativen ist unhaltbar. Die Frage ist, ob sie schrittweise aus dem US-Machtgefüge entfernt werden können, bevor sie versuchen, die globale Mehrheit in ihre irrationalen Tiefen des Untergangs zu stürzen.

Und vergessen Sie nicht die neue BRICS-Gleichung

Im Gegensatz dazu wollen mehr als 40 Länder der Globalen Mehrheit den BRICS beitreten – und es werden immer mehr, so der Vorsitzende des russischen Ratsausschusses für internationale Angelegenheiten, Grigorij Karasin.

Nach einem Treffen der Vorsitzenden der Ausschüsse für internationale Angelegenheiten der BRICS-Parlamente in der vergangenen Woche in Moskau stellte Karasin fest, dass viele BRICS-Mitgliedsländer verstehen, dass sie nicht übereilt eine starre Charta aufstellen sollten, “wenn man sieht, wie kontraproduktiv und sogar provokativ die Europäische Union agiert“. Flexibilität ist das Gebot der Stunde.

Alastair Crooke hat ein zentrales Thema angesprochen, das sich durch mein neues Buch Eurasia v. NATOstan zieht: “Alles, was an der westlichen Zivilisation gut und wahr war, ist in Russland erhalten geblieben und gedeiht. Dies ist die unausgesprochene Erkenntnis, die die westlichen Eliten so wütend macht. Und das ist auch der Grund, warum die BRICS-Staaten zum Teil so offensichtlich auf Russland als Führungsmacht setzen.“

Die neue Gleichung, die der Iran, ein souveränes BRICS-Mitglied, aufgestellt hat, wird Wunder bewirken, um diesen – multilateralen, multikulturellen – Zustand der Zusammenarbeit zu festigen, während das Imperium und sein “Flugzeugträger” in Westasien, außer in der Abteilung für verdeckte Operationen, zunehmend auf die Rolle eines Papiertigers reduziert werden.