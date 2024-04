Die Vogelgrippe ist nicht auf den Menschen übertragbar; wenn doch, dann nur, weil sie in einem Labor erzeugt wurde

Von Rhoda Wilson

Das Vogelgrippevirus wurde in Labors in den USA durch Funktionserweiterung so verändert, dass es infektiös und auf Säugetiere übertragbar ist.

Diese Forschung läuft seit mindestens einem Jahrzehnt. In dieser Zeit ist es zu Laborunfällen gekommen, von denen einer Ende 2019 bekannt ist.

Es sind diese Laborunfälle, die ein Infektionsrisiko für Menschen und Säugetiere darstellen, nicht die natürlich vorkommende Vogelgrippe.

Am 25. März 2024 wurde die Weltgesundheitsorganisation (“WHO”) von den nationalen Behörden Vietnams über einen Fall von menschlicher Infektion mit dem Influenza-A-Virus (H5N1), der Vogelgrippe, informiert.

Gemäß den Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) 2005 ist eine Infektion des Menschen mit einem neuen Subtyp des Influenza-A-Virus ein Ereignis, das potenziell große Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit hat und der WHO gemeldet werden muss. Die WHO bewertet dann auf der Grundlage der verfügbaren Informationen das Risiko für die Allgemeinbevölkerung. Im Fall der Vietnamesen stufte die WHO das Risiko dieses Virus als gering ein.

Am 1. April wurde eine Person in Texas positiv auf die Vogelgrippe H5N1 getestet. Der Texaner arbeitete mit Milchkühen, die “vermutlich mit H5N1-Vogelgrippeviren infiziert waren”, so die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC”). Dies war der zweite menschliche Fall von H5N1-Vogelgrippe, der in den Vereinigten Staaten gemeldet wurde. Einen ersten Fall gab es 2022 in Colorado bei einem Geflügelarbeiter.

Der Fall des Texaners wurde auch der WHO gemeldet. Die WHO stufte das von diesem Virus ausgehende Gesundheitsrisiko für die Allgemeinbevölkerung als gering ein, und für beruflich exponierte Personen gilt das Infektionsrisiko als gering bis mäßig.

Letzte Woche haben wir einen Artikel von Dr. Joseph Mercola veröffentlicht, in dem er gewarnt hat: “Während wir uns vorwärts bewegen, ist es wichtig, ein Auge auf die Erzählungen zu haben, mit denen wir gefüttert werden. Wenn die Vogelgrippe zu einer Epidemie oder Pandemie beim Menschen wird, gibt es viele Gründe für den Verdacht, dass es sich um ein waffenfähiges Virus handelt, und die angebotene “Lösung” wird die gleiche sein wie die für Covid-19: “Lassen Sie sich impfen”.” Dr. Mercola hat auch einige Ratschläge gegeben, was zu tun ist, wenn ein solches Virus freigesetzt wird.

John Leake stimmt zu, dass eine H5N1-Epidemie wahrscheinlich auf ein Virus zurückzuführen wäre, das in einem Labor erzeugt wurde. “H5N1 ist NICHT effizient auf den Menschen übertragbar und stellt daher nur ein geringes Risiko für den Menschen dar”, bemerkt er. “Viel gefährlicher … ist die Möglichkeit, dass ein im Labor modifiziertes H5N1-Virus aus einem Labor entweicht.”

Eine Geschichte der H5N1-Laborunfälle

Von John Leake

Vor genau einem Jahr veröffentlichte die Enthüllungsjournalistin und Autorin Alison Young in USA Today einen Bericht über einen Unfall, der sich am 9. Dezember 2019 im Influenza-Forschungsinstitut der Universität von Wisconsin ereignete.

Bei dem Unfall handelte es sich um Experimente mit einem H5N1-Influenzavirus, das durch Gain-of-Function (“GoF”) modifiziert worden war, um es unter Frettchen übertragbar zu machen. Der Leiter des Forschungsteams – ein renommierter Virologe namens Yoshihiro Kawaoka – hatte durch seine umstrittene GoF-Forschung zu H5N1 internationale Aufmerksamkeit (oder Berühmtheit) erlangt. Wie Alison Young berichtete:

… Ende 2011 erfuhr die Welt, dass zwei wissenschaftliche Teams – eines in Wisconsin unter der Leitung des Virologen Yoshihiro Kawaoka und ein anderes in den Niederlanden unter der Leitung des Virologen Ron Fouchier – das Virus möglicherweise in diese Richtung gebracht hatten. Jedes dieser Labors hatte H5N1-Viren erzeugt, die die Fähigkeit erlangt hatten, sich über die Luft zwischen Frettchen zu verbreiten, dem Tiermodell, das zur Untersuchung des Verhaltens von Grippeviren beim Menschen verwendet wird. Das Endziel dieser Arbeit war es, die Welt vor zukünftigen Pandemien zu schützen, und die Forschung wurde von zwei der bekanntesten Wissenschaftler der Vereinigten Staaten mit Worten und finanziellen Mitteln unterstützt: Dr. Francis S. Collins, Direktor der National Institutes of Health (“NIH”), und Dr. Anthony Fauci, Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases der NIH. Kawaoka behauptete, es wäre “unverantwortlich, nicht zu untersuchen”, wie sich das Virus in der Natur entwickeln könnte. “Einige Leute haben argumentiert, dass die Risiken solcher Studien – z. B. Missbrauch und versehentliche Freisetzung – den Nutzen überwiegen. Ich entgegne, dass H5N1-Viren, die in der Natur zirkulieren, bereits eine Bedrohung darstellen“, sagte er zu der Zeit.

Im November 2013 ereignete sich in Kawaokas Forschungsteam ein Unfall mit Nadelstichen, der auf die Nichteinhaltung der festgelegten Quarantänevorschriften zurückzuführen war. Obwohl dieser Unfall nicht zu einer Infektion führte, war er dennoch alarmierend. In Youngs Bericht heißt es weiter:

Im Jahr 2014 wuchs auf höchster Ebene der US-Regierung das Unbehagen über das Risiko eines Unfalls mit einem manipulierten Virus. Auf den Nadelstich-Vorfall in Wisconsin, der innerhalb der NIH Fragen aufgeworfen hatte, aber nicht öffentlich bekannt wurde, folgte 2014 eine Reihe aufsehenerregender Unfälle in Bundeslaboratorien – von Sicherheitsverstößen mit Anthrax und Vogelgrippe bei der CDC bis hin zur Entdeckung vergessener Pockenampullen, die jahrzehntelang in einem Lagerraum auf dem NIH-Campus aufbewahrt worden waren. Im Oktober 2014 kündigte das Büro für Wissenschafts- und Technologiepolitik des Weißen Hauses unter Hinweis auf diese Vorfälle in Bundeslabors ein Moratorium für neue Bundesmittel für bestimmte Gain-of-Function-Forschung an, während die Risiken und Vorteile der umstrittenen Experimente untersucht wurden. Der Finanzierungsstopp blieb drei Jahre lang in Kraft, bis er schließlich im Dezember 2017 aufgehoben wurde. Aber erst 2019 durften einige der gestoppten Experimente im Rahmen eines überarbeiteten Bundesaufsichtsverfahrens wieder aufgenommen werden, das dafür kritisiert wurde, dass die Einzelheiten der neuen Experimente und die Grundlage für die Genehmigungen der Regierung geheim gehalten wurden.

Der zweite Unfall in Kawaokas Team ereignete sich weniger als ein Jahr, nachdem die GoF-Experimente wieder zugelassen worden waren. Diesmal arbeitete ein Laborforscher in der Ausbildung mit Frettchen, die mit dem GoF-modifizierten H5N1 infiziert waren, als sich der Schlauch seiner Atemschutzmaske von der Haube löste, so dass er die möglicherweise kontaminierte Luft im Schrank einatmen konnte. Auch hier wurden die Quarantänevorschriften nicht ordnungsgemäß befolgt, und der Vorfall wurde den NIH nicht umgehend gemeldet.

Auch wenn der Unfall angeblich nicht zu einer Infektion des Menschen geführt hat, wirft er doch viele Fragen zur Vorsicht bei der Manipulation des H5N1-Virus in einem Labor auf, um es für Säugetiere ansteckend und übertragbar zu machen.

Der Bericht von Alison Young hat mich dazu veranlasst, ihr Buch “Pandoras Spielchen: Laborlecks, Pandemien und eine gefährdete Welt“, das am 25. April 2023 erscheint. Young forscht und berichtet seit langem über Biolabore und ihre wechselvolle Geschichte. Die meisten Manipulationen von Krankheitserregern im Labor werden angeblich vorgenommen, um Impfstoffe gegen sie zu entwickeln, für den Fall, dass ihre natürlichen Varianten jemals den Menschen infizieren sollten, aber diese Begründung ist höchst fragwürdig, wenn nicht gar verlogen.

Am 18. Dezember 2013 schrieb die Foundation for Vaccine Research einen von 56 Wissenschaftlern (darunter Nobelpreisträger) unterzeichneten Brief an die Europäische Kommission, in dem sie die GoF-Experimente des Virologen Ron Fouchier mit H5N1 scharf kritisierten.

Die 56 Wissenschaftler vertreten vehement die Meinung, dass das natürlich vorkommende H5N1 NICHT effizient auf den Menschen übertragen werden kann und daher kaum eine Gefahr für den Menschen darstellt.

Viel gefährlicher sei die Möglichkeit, dass ein im Labor modifiziertes H5N1-Virus aus einem Labor entweicht. Die Wissenschaftler verweisen auf das Wiederauftreten der H1N1-Influenza im Jahr 1977 nach einer 20-jährigen Pause, das höchstwahrscheinlich aus einem Labor in der ehemaligen Sowjetunion entkommen war.