Krebs-Tsunami bis 2050: WHO-prognostiziert einen Anstieg von 77% der Krebserkrankungen

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Die Internationale Agentur für Krebsforschung der Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass es im Jahr 2050 mehr als 35 Millionen neue Krebsfälle geben wird

Dies entspricht einem Anstieg von 77 % gegenüber den geschätzten 20 Millionen Krebsfällen im Jahr 2022

Die WHO macht für die steigenden Krebsraten eine alternde Bevölkerung verantwortlich, zusammen mit Tabak, Alkohol, Fettleibigkeit und Luftverschmutzung

Die WHO ignorierte das Auftreten schnell wachsender “Turbo-Krebsarten” bei Menschen, die eine oder mehrere COVID-19-Impfungen erhalten haben

Viele dieser Krebsarten treten bei jungen Menschen auf, viele von ihnen unter 30 Jahren, bei denen es in der Familie keine Krebsvorgeschichte gibt; es gibt Behandlungsprotokolle, die bei der Heilung von Verletzungen nach der Impfung helfen

Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation hat eine beängstigende Vorhersage über die weltweite Krebsbelastung veröffentlicht. Sie geht von mehr als 35 Millionen neuen Krebsfällen im Jahr 2050 aus – ein Anstieg um 77 % gegenüber den geschätzten 20 Millionen Krebsfällen im Jahr 2022.

Während die WHO die alternde Bevölkerung als Hauptursache für die steigende Krebsbelastung nennt, zusammen mit Tabak, Alkohol, Fettleibigkeit und Luftverschmutzung, ignoriert sie den besorgniserregenden Trend von Turbokrebs, der kurz nach der COVID-19-Impfung auftritt.

Krebsfälle werden bis 2050 deutlich zunehmen

Die IARC-Schätzungen der Krebsbelastung basieren auf den besten Datenquellen, die in [185] Ländern im Jahr 2022 zur Verfügung standen”. In diesem Jahr wird es schätzungsweise 20 Millionen neue Krebsfälle und 9,7 Millionen Todesfälle geben, wobei die WHO berichtet: “Etwa einer von fünf Menschen erkrankt im Laufe seines Lebens an Krebs, etwa einer von neun Männern und eine von zwölf Frauen stirbt an der Krankheit.”

Etwa zwei Drittel der neuen Krebsfälle und Todesfälle wurden durch 10 Krebsarten verursacht. Am häufigsten war Lungenkrebs, gefolgt von weiblichem Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs und Magenkrebs. Aufgeschlüsselt nach Geschlecht war Brustkrebs die am häufigsten diagnostizierte Krebsart – und die häufigste Krebstodesursache – bei Frauen. Bei Männern war es Lungenkrebs.

Lungenkrebs und Darmkrebs standen bei den Frauen an zweiter und dritter Stelle der diagnostizierten Krebsarten und der häufigsten Todesursachen. Bei den Männern hingegen waren Prostata- und Darmkrebs die zweit- und dritthäufigsten Krebsarten, während Leber- und Darmkrebs die zweit- und dritthäufigsten Krebstodesfälle verursachten.

Auch auf der Grundlage des Index der menschlichen Entwicklung (HDI), eines statistischen Instruments, das drei Dimensionen der menschlichen Entwicklung bewertet, wurden Unterschiede festgestellt: ein langes und gesundes Leben, Zugang zu Wissen (Schulbildung) und ein angemessener Lebensstandard. Nach Angaben der WHO:

“Was die absolute Belastung angeht, so wird erwartet, dass Länder mit hohem HDI den größten absoluten Anstieg der Inzidenz erfahren werden, mit zusätzlichen 4,8 Millionen neuen Fällen im Jahr 2050 im Vergleich zu den Schätzungen von 2022. Der proportionale Anstieg der Inzidenz ist jedoch in Ländern mit niedrigem HDI (142 % Anstieg) und in Ländern mit mittlerem HDI (99 %) am auffälligsten. Auch die Krebssterblichkeit wird sich in diesen Ländern im Jahr 2050 voraussichtlich fast verdoppeln.”

Was treibt die Krebsraten in die Höhe?

Die WHO machte eine Kombination aus Alter und Umweltfaktoren für den prognostizierten Anstieg der Krebsbelastung verantwortlich und erklärte:

“Die schnell wachsende weltweite Krebsbelastung spiegelt sowohl die Alterung und das Wachstum der Bevölkerung als auch die veränderte Exposition der Menschen gegenüber Risikofaktoren wider, von denen mehrere mit der sozioökonomischen Entwicklung zusammenhängen. Tabak, Alkohol und Fettleibigkeit sind die Schlüsselfaktoren für die zunehmende Krebsinzidenz, wobei die Luftverschmutzung nach wie vor ein wichtiger Faktor bei den Umweltrisikofaktoren ist.”

Nicht erwähnt wurde jedoch das Auftreten von schnell wachsenden Krebserkrankungen der Brust, des Dickdarms, der Speiseröhre, der Niere, der Leber, der Bauchspeicheldrüse, der Gallenwege, des Gehirns, der Lunge und des Blutes – einschließlich äußerst seltener Krebsarten. Wie der kanadische Onkologe und Krebsforscher Dr. William Makis in dem oben erwähnten Highwire-Interview feststellte, treten diese Krebsarten bei jungen Menschen auf, viele von ihnen unter 30 Jahren und ohne familiäre Krebsvorbelastung.

Sie treten bei schwangeren Frauen und kleinen Kindern auf. Ebenso merkwürdig ist die Tatsache, dass sich die meisten von ihnen zum Zeitpunkt der Diagnose bereits im Stadium 3 oder 4 befinden, wobei die Symptome erst Tage oder Wochen zuvor auftreten. Die Krebsarten wachsen und breiten sich so schnell aus, dass viele dieser Patienten sterben, bevor die Behandlung überhaupt beginnen kann. Die meisten von ihnen sind auch resistent gegen herkömmliche Behandlungen.

Das Phänomen ist so häufig geworden, dass der Begriff “Turbokrebs” geprägt wurde, um diese schnell wachsenden Krebsarten bei Menschen zu beschreiben, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben.

Turbo-Krebsfälle nach COVID-19-Impfungen gemeldet

In einem Fallbericht, der von dem Internisten und Kardiologen Dr. Peter McCullough und Kollegen beschrieben wurde, entwickelte sich bei einem 56-jährigen Mann kurz nach einer mRNA-COVID-19-Spritze ein Basaloidkarzinom, eine aggressive Krebsart.

Die ersten Symptome, die nur vier Tage nach der Impfung auftraten, ähnelten denen der Bell’schen Lähmung und beinhalteten Kopfschmerzen – doch schon bald entwickelte sich ein Tumor an seinem Ohr und im Gesicht. Dies geht aus der Studie hervor:

“Wir stellen dies in den Zusammenhang mit einer Vielzahl von Beeinträchtigungen des Immunsystems, die möglicherweise mit den mRNA-Injektionen zusammenhängen, von denen zu erwarten ist, dass sie ein aggressiveres Auftreten und Fortschreiten von Krebs begünstigen. Die Art der Malignität, die wir beschreiben, deutet auf ein Populationsrisiko für das Auftreten einer Vielzahl von relativ häufigen Krebszellen des basaloiden Phänotyps hin, die das Potenzial für eine metastatische Erkrankung haben könnten. … Da Gesichtslähmung/Schmerzen zu den häufigsten neurologischen Nebenwirkungen nach einer mRNA-Injektion gehören, sollte eine sorgfältige Inspektion des Haut-/Weichgewebes durchgeführt werden, um Malignität auszuschließen.”

Dies ist nur ein Beispiel. In einem anderen Fallbericht, der in Frontiers in Medicine veröffentlicht wurde, wurde ebenfalls ein “schnelles Fortschreiten” des angioimmunoblastischen T-Zell-Lymphoms (AITL) – einer seltenen Form des Non-Hodgkin-Lymphoms (NHL) – nach einer mRNA-COVID-Auffrischungsimpfung festgestellt. AITL ist eine Krebsart, die das Lymphsystem befällt und in erster Linie T-Zellen betrifft, eine Art weißer Blutkörperchen, die eine entscheidende Rolle im Immunsystem spielen.

“Da nukleosidmodifizierte mRNA-Impfstoffe die follikulären T-Helferzellen stark aktivieren, ist es wichtig, die möglichen Auswirkungen der zugelassenen SARS-CoV-2-mRNA-Impfstoffe auf Neoplasmen zu untersuchen, die diesen Zelltyp betreffen”, heißt es in der Studie.

Der Krebs trat bei einem 66-jährigen Mann auf, nur wenige Tage nachdem er seine dritte Pfizer-Impfung erhalten hatte. Ironischerweise erhielt er die Impfung, um sich während der Chemotherapie zu schützen, und innerhalb von acht Tagen explodierte der Krebs einfach und breitete sich wie ein Lauffeuer aus.

Makis zufolge würde ein solches Fortschreiten normalerweise ein paar Jahre oder zumindest ein paar Monate dauern. “Eine so schnelle Entwicklung wäre im natürlichen Verlauf der Krankheit höchst unerwartet”, heißt es in der Studie.

Wie könnten COVID-19-Spritzen Krebs auslösen?

Im Mai 2021 führte ich ein Interview mit Stephanie Seneff, Ph.D., seit mehr als fünf Jahrzehnten leitende Wissenschaftlerin am MIT, über die wahrscheinlichen Gefahren des Ersatzes von Uracil in der RNA, die in den COVID-Spritzen verwendet wird, durch synthetisches Methylpseudouridin. Uracil ist eine der vier Nukleobasen in der Nukleinsäure RNA, die durch die Buchstaben A, G, C und U dargestellt werden.

Dieser Prozess des Ersetzens von Buchstaben im genetischen Code wird als Codon-Optimierung bezeichnet, die bekanntermaßen problematisch ist.

Damals sagte Seneff voraus, dass die Spritzen zu einem Anstieg von Prionenerkrankungen, Autoimmunerkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen in jüngeren Jahren, Blutkrankheiten und Herzversagen führen würden, und einer der Hauptgründe dafür ist, dass sie die RNA in den Spritzen mit synthetischem Methylpseudouridin genetisch manipuliert haben, das die Stabilität der RNA erhöht, indem es ihren Abbau hemmt.

Wenn jedoch Teile des Codes auf diese Weise ersetzt werden, kann das resultierende Protein leicht falsch gefaltet werden, was mit einer Reihe von chronischen Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und Herzversagen in Verbindung gebracht wurde. Wie Makis erklärt, kann die Pseudouridin-Insertion auch die angeborene Immunüberwachung unterdrücken, indem sie die Aktivität der Toll-like-Rezeptoren dämpft, und eine nachgelagerte Wirkung davon ist eine verminderte Krebsüberwachung.

“Je mehr mRNA-Spritzen man einnimmt, desto größer ist die Schädigung des Immunsystems, desto größer ist das Risiko einer gestörten Krebsüberwachung und damit auch das Risiko von Turbokrebs”, sagt Makis.

DNA-Kontamination in COVID-Impfung entdeckt

In einer Preprint-Studie untersuchten der Mikrobiologe Kevin McKernan – ein ehemaliger Forscher und Teamleiter des MIT-Humangenomprojekts – und Kollegen die Nukleinsäurezusammensetzung von vier abgelaufenen Fläschchen der mRNA-Spritzen von Moderna und Pfizer. “Es wurde eine DNA-Kontamination festgestellt, die die Anforderungen der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) von 330ng/mg und der FDA von 10ng/Dosis übersteigt.

Neben dem Spike-Protein und der mRNA in den COVID-19-Spritzen entdeckte McKernans Team also auch Promotoren des Affenvirus 40 (SV40), die seit Jahrzehnten im Verdacht stehen, beim Menschen Krebs zu verursachen, darunter Mesotheliome, Lymphome und Krebserkrankungen des Gehirns und der Knochen.

Der Generalarzt des US-Bundesstaates Florida, Dr. Joseph Ladapo, forderte ein Ende der Verwendung von COVID-19 mRNA-Spritzen, da er Bedenken wegen der in den Produkten enthaltenen DNA-Fragmente hegte. In einem Schreiben vom 6. Dezember 2023 an die U.S. Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention (Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention) erläuterte Ladapo die Ergebnisse, die das Vorhandensein von Lipid-Nanopartikel-Komplexen und der SV40-Promotor/Enhancer-DNA belegen.

Die Richtlinien berücksichtigen jedoch nicht die Lipid-Nanopartikel und andere Faktoren in der COVID-19-Impfung, die das Eindringen von DNA in eine Zelle verstärken könnten.

“Lipid-Nanopartikel sind ein effizientes Vehikel für den Transport der mRNA in den COVID-19-Impfstoffen in menschliche Zellen und können daher ein ebenso effizientes Vehikel für den Transport von kontaminierter DNA in menschliche Zellen sein.

Das Vorhandensein von SV40-Promotor/Enhancer-DNA kann auch ein einzigartiges und erhöhtes Risiko der DNA-Integration in menschliche Zellen darstellen”, heißt es in einer Pressemitteilung des Florida Department of Health (DOH). Außerdem, so das Florida DOH, heißt es in der FDA-Anleitung von 2007:

“Die DNA-Integration könnte sich theoretisch auf die Onkogene eines Menschen auswirken – die Gene, die eine gesunde Zelle in eine Krebszelle verwandeln können.

Die DNA-Integration kann zu einer chromosomalen Instabilität führen.

Der Leitfaden für die Industrie erörtert die biologische Verteilung von DNA-Impfstoffen und wie eine solche Integration unbeabsichtigte Teile des Körpers beeinflussen könnte, einschließlich Blut, Herz, Gehirn, Leber, Niere, Knochenmark, Eierstöcke/Hoden, Lunge, ableitende Lymphknoten, Milz, den Ort der Verabreichung und die Unterhaut an der Injektionsstelle.”

Wie man sich von einer Verletzung nach einer Impfung erholt

Wenn Sie eine COVID-19-Spritze erhalten haben, können Sie einige Schritte unternehmen, um sich von dem Angriff auf Ihr System zu erholen. Denken Sie daran, dass das Immunsystem umso stärker geschädigt wird, je mehr mRNA-Spritzen Sie erhalten haben. Der erste Schritt ist also, weitere COVID-Impfungen zu vermeiden. Wenn Sie ungewöhnliche Symptome entwickelt haben, sollten Sie einen Experten aufsuchen.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat auch ein Behandlungsprotokoll für Verletzungen nach der Impfung entwickelt. Es heißt I-RECOVER und kann unter covid19criticalcare.com heruntergeladen werden.

Dr. Pierre Kory, der die FLCCC mitbegründet hat, ist dazu übergegangen, mehr oder weniger ausschließlich Impfgeschädigte zu behandeln. Weitere Informationen finden Sie unter DrPierreKory.com. McCullough untersucht auch Behandlungen nach der Impfung, die Sie unter PeterMcCulloughMD.com finden können.

Der Weltgesundheitsrat hat auch Listen von Mitteln veröffentlicht, die helfen können, das Spike-Protein zu hemmen, zu neutralisieren und zu beseitigen, das nach Ansicht der meisten Experten ein Hauptverursacher ist. Ich habe diese in meinem Artikel aus dem Jahr 2021, “World Council for Health Reveals Spike Protein Detox“, vorgestellt.

Artikel als PDF

Quellen: