5 Gründe, warum die Antwort von Pfizer an Präsident Trump völliger Unsinn ist

Von Clayton J. Baker, MD

Am 1. September 2025 veröffentlichte Präsident Trump auf Truth Social eine Forderung nach Transparenz. Konkret forderte er die Veröffentlichung der Daten, die er von Pharmaunternehmen zu den modifizierten mRNA-basierten Covid-Impfstoffen erhalten hatte, und nannte dabei ausdrücklich Pfizer. Er schrieb:

Es ist sehr wichtig, dass die Pharmaunternehmen den Erfolg ihrer verschiedenen Covid-Medikamente rechtfertigen. Viele Menschen halten sie für ein Wunder, das Millionen von Leben gerettet hat. Andere sind anderer Meinung! Da die CDC in dieser Frage auseinandergerissen wird, möchte ich eine Antwort, und zwar JETZT. Mir wurden Informationen von Pfizer und anderen gezeigt, die außergewöhnlich sind, aber sie scheinen diese Ergebnisse nie der Öffentlichkeit zu zeigen. Warum nicht??? … Sie zeigen mir TOLLE Zahlen und Ergebnisse, aber sie scheinen sie nicht vielen anderen zu zeigen. Ich möchte, dass sie sie JETZT der CDC und der Öffentlichkeit zeigen und dieses CHAOS auf die eine oder andere Weise aufklären!!!

In derselben Botschaft stellte Präsident Trump auch öffentlich den Erfolg der Operation Warp Speed in Frage.

Am 8. September veröffentlichte Pfizer eine Pressemitteilung, in der die Ergebnisse der Phase-3-Studien für die neueste Version seiner mRNA-Gentherapie gegen Covid für 2025-2026 angepriesen wurden. Sie beginnt wie folgt:

Pfizer Inc. und BioNTech SE gaben heute positive Topline-Ergebnisse einer laufenden klinischen Phase-3-Studie bekannt, in der die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität einer 30-µg-Dosis des LP.8.1-angepassten monovalenten COMIRNATY® (COVID-19-Impfstoff, mRNA) 2025-2026 Formula bei Erwachsenen ab 65 Jahren und bei Erwachsenen im Alter von 18 bis 64 Jahren mit mindestens einer Grunderkrankung, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren COVID-19-Verlauf darstellt, untersucht. Die vorläufigen Daten zeigen einen robusten Anstieg der neutralisierenden Antikörper gegen die LP.8.1-Sublinie von SARS-CoV-2 nach der Impfung.

Das Dokument von Pfizer ist voller Täuschungen, was angesichts der langen Geschichte von Betrug und Kriminalität bei Pfizer keine Überraschung ist. Es ist jedoch aufschlussreich, die Pressemitteilung zu lesen, da sie einige der betrügerischen Tricks offenbart, die in der Impfstoffindustrie häufig angewendet werden.

Hier sind meine fünf wichtigsten Gründe, warum die Antwort von Pfizer an Präsident Trump völliger Unsinn ist. Diese sind:

Pfizers lange Geschichte von Kriminalität und Betrug Eine Antikörperreaktion ist nicht gleichbedeutend mit Immunität Die Bekämpfung von Atemwegsviren mit Impfstoffen ist sinnlos Behauptungen zur Sicherheit sind unbegründet Covid rechtfertigt keine Auffrischungsimpfungen

Pfizers lange Geschichte von Kriminalität und Betrug

Lange vor Covid hatte sich Pfizer als eines der kriminellsten Unternehmen der Geschichte etabliert, mit einem Strafregister, das British Petroleum erröten lassen würde. Seit 2000 wurden Pfizer und seine Tochtergesellschaften wegen 107 Straftaten für schuldig befunden, deren Gesamtwert sich auf unglaubliche 11.261.560.400 Dollar belief.

Das ist richtig: über hundert Verstöße mit Strafen in Höhe von insgesamt über 11 Milliarden Dollar. Mindestens 22 davon waren Verstöße gegen den False Claims Act – das bedeutet, dass Pfizer in den letzten 25 Jahren unglaubliche 22 Mal wegen Betrugs an der Regierung verurteilt wurde.

Die Pressemitteilung von Pfizer enthält nur eine Zusammenfassung ihrer Studien. Sie enthält nicht die Rohdaten, wie von Präsident Trump angeordnet. In der Pressemitteilung heißt es lediglich: „Die Unternehmen haben diese Daten der FDA vorgelegt.“ In dieser Hinsicht wird sie der Forderung des Präsidenten nach Transparenz in keiner Weise gerecht.

Pfizer beendet seine Pressemitteilung mit einem 1.100 Wörter langen, kursiv gedruckten Haftungsausschluss, der wie folgt beginnt:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand vom 8. September 2025. Pfizer übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse oder Entwicklungen zu aktualisieren.

Meiner Meinung nach besagt dieser Haftungsausschluss im Wesentlichen Folgendes: Wir stellen hier Vermutungen über die Zukunft an, und diese Pressemitteilung könnte sich als völliger Unsinn herausstellen. Wir übernehmen keine Verantwortung, uns zu korrigieren, sollte dies der Fall sein.

Vertrauen Sie den von Pfizer gemeldeten Ergebnissen? Wenn ja, kann ich Ihnen ein Schnäppchen für eine Brücke zwischen Brooklyn und Manhattan anbieten. Hoffen und beten wir, dass der Präsident und seine Berater sich genau vor Augen halten, mit wem sie es hier zu tun haben und dass dieses Dokument in keiner Weise die vom Präsidenten geforderte Transparenz bietet.

Eine Antikörperreaktion ist nicht gleichbedeutend mit Immunität

Nehmen wir einmal an, Pfizer sagt diesmal die Wahrheit. (Ich weiß, dass das eine gewagte Annahme ist, aber lassen Sie mich einen Moment lang fantasieren.) Nehmen wir an, dass die Covid-Impfung von Pfizer in der Version 2025-2026 tatsächlich „eine mindestens vierfache Erhöhung der LP.8.1-neutralisierenden Antikörpertiter” bewirkt, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Na und?

Wenn diese Behauptung unklar klingt, dann deshalb, weil sie es ist. Es ist nicht so, wie Pfizer behauptet,

die präklinischen Daten untermauern, die die kürzlich erfolgte Zulassung des LP.8.1-angepassten COVID-19-Impfstoffs durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) stützten, der eine verbesserte [sic] Immunantwort gegen mehrere zirkulierende SARS-CoV-2-Sublinien zeigte.

Die Gleichsetzung der Antikörperproduktion mit der „Immunantwort“ ist eine intellektuell unehrliche sprachliche Taschenspielertrick, der in der Welt der Impfstoffe nur allzu typisch ist.

Die Antikörperproduktion, ob robust oder nicht, ist keine Garantie für eine klinisch relevante Immunität. Ganz und gar nicht. Die Behauptung, dass ein Impfstoff, der eine starke Antikörperreaktion hervorruft, Sie vor einer Ansteckung, einer Übertragung oder einer Erkrankung schützt, ist eine fehlerhafte Schlussfolgerung, die auf falschen Prämissen beruht.

Die Gleichsetzung von Antikörperproduktion mit Immunität ist eine der grundlegenden Lügen der Impfstoffkunde. Es ist, als würde ein gieriger, übereifriger Sportagent seinen 18-jährigen Nachwuchs-Pitcher als ewigen Major-League-All-Star deklarieren, nur weil er den Ball mit 98 Meilen pro Stunde werfen kann.

Der Junge mag einen starken Arm haben. Aber wenn er keinen Strike werfen kann, ist er nutzlos.

Das menschliche Immunsystem ist äußerst komplex und übersteigt das Verständnis der Menschheit als Ganzes, geschweige denn das von Albert Bourla, Paul Offit oder anderen Impfstoff-Fanatikern, die Sie nennen möchten. Antikörper sind nur eines der Elemente der Immunantwort auf Infektionen. Ein wichtiges, aber nur eines.

Denken Sie daran, dass entgegen den wiederholten Behauptungen von Pfizer, Fauci, Rochelle Walensky, den traditionellen Medien und Joe „Winter der schweren Erkrankungen und Todesfälle” Biden selbst, die ursprünglichen Pfizer-Covid-Impfungen die Empfänger nicht davor geschützt haben, sich mit dem Virus anzustecken oder es zu verbreiten. Diese Impfungen haben ebenfalls eine starke Antikörperreaktion hervorgerufen. Aber sie haben nicht das bewirkt, was uns wiederholt versprochen wurde. Nicht einmal annähernd.

Die Bekämpfung von Atemwegsviren mit Impfstoffen ist sinnlos

Selbst wenn Antikörper ausreichen würden, um Immunität zu gewährleisten, müssen die Antikörper, deren Produktion durch einen Impfstoff in Ihrem Körper angeregt wird, mit dem vorgesehenen Teil des Virus – dem Antigen – übereinstimmen, um eine positive Wirkung zu erzielen. Wenn das Virus während der Entwicklung des Produkts ausreichend mutiert, erkennen die durch den Impfstoff induzierten Antikörper, die für die alte Version des Zielantigens entwickelt wurden, die neue, mutierte Version des Antigens, an das sie sich binden sollen, nicht mehr. Mit anderen Worten: Sie „haften“ nicht und erfüllen nicht ihre beabsichtigte Aufgabe.

Kleine, einfache RNA-basierte Atemwegsviren, wie dasjenige, das Covid, Influenza und die meisten Erkältungen verursacht, mutieren schnell und ständig. Wenn wir von der neuesten „Variante“ von Covid hören, bezieht sich dies auf das jüngste Produkt dieses ständigen Evolutionsprozesses.

Wenn es um einfache, schnell mutierende Viren wie SARS-CoV-2 oder Influenza geht, sind Impfstoffentwickler wie angehende Fashionistas, die nur bei Filene’s Basement einkaufen. Sie sind für immer in einem vergeblichen Wettlauf gefangen, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, obwohl sie nur Zugang zu den Designs der letzten Saison haben.

Wenn Hersteller wie Pfizer ihre Produkte jedoch effektiv genug vermarkten können, wird dieser fatale Fehler zu einem Feature und nicht zu einem Bug. Vorausgesetzt, Pfizer kann die Menschen davon überzeugen, dass sie wiederholte Auffrischungsimpfungen benötigen, stellen saisonale Impfstoffe ein unschlagbares Geschäftsmodell dar. Haftungsfreie Medikamente für gesunde Menschen? Cha-ching! Jedes Jahr jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind eine Impfung verabreichen, nach einem endlosen Abonnementmodell? Cha-ching!

In Wirklichkeit sind wir in Bezug auf Impfstoffe den Atemwegsviren unterlegen. Sie sind zu wendig und zu schnell, um mit ihnen Schritt zu halten. Impfstoffe sind letztendlich nur Waffen, die für den letzten Krieg geeignet sind.

Am besten bedecken Sie Ihren Husten, waschen Sie Ihre Hände und lassen Sie Ihr Immunsystem das tun, was es am besten kann. (Ganz zu schweigen davon, dass Sie aufhören sollten, harmlose Viren in tödliche Biowaffen zu verwandeln.) Aber wo bleibt dabei das Geld?

Behauptungen zur Sicherheit sind unbegründet

In der Pressemitteilung von Pfizer heißt es: „Das Sicherheitsprofil des Impfstoffs entsprach früheren Studien, und es wurden keine neuen Sicherheitsbedenken festgestellt.“

Klingt gut? Moment mal. In der Pressemitteilung heißt es auch, dass

nur 100 Teilnehmer eingeschlossen wurden

die Daten nur von „auswertbaren Teilnehmern“ stammen, ohne anzugeben, wie viele Teilnehmer ausgeschieden sind

die Studie über einen Zeitraum von 14 Tagen durchgeführt wurde

das Sicherheitsprofil des Impfstoffs „mit früheren Studien übereinstimmte“, ohne anzugeben, was die früheren Studien gezeigt haben

Da haben wir wieder einmal die klassischen Tricks, die für Impfstoffstudien typisch sind.

„Sicherheit“ kann nicht auf der Grundlage einer erbärmlich kleinen Studie mit weniger als hundert Probanden, die nur zwei Wochen lang beobachtet wurden, festgestellt werden.

„Sicherheit“ kann nicht einfach dadurch festgestellt werden, dass man angibt, die Ergebnisse seien „im Einklang“ mit „früheren Studien“, ohne uns die Ergebnisse der früheren Studien mitzuteilen.

„Sicherheit“ kann nicht ohne einen Vergleich mit einem echten Placebo festgestellt werden.

Pfizers Beschönigung des Themas „Sicherheit“ in dieser Pressemitteilung wäre komisch, wenn wir nicht das Ausmaß der Impfstoff-bedingten Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit den früheren Versionen der Covid-modifizierten mRNA-Injektionen kennen würden.

Covid verdient keine Auffrischungsimpfungen

Lassen Sie es mich ganz offen sagen: Das SARS-CoV-2-Virus verdient einfach keinen Impfstoff mehr – wenn es das überhaupt jemals getan hat. Mittlerweile ist diese Tatsache nicht mehr nur ein Elefant im Raum. Es ist ein riesiger Elefant, der mit voller Lautstärke trompetet.

Ende 2019 wurde SARS-CoV-2 aus dem Labor in die menschliche Bevölkerung freigesetzt. Ja, es handelte sich um ein gentechnisch verändertes Virus mit Funktionsgewinn. Ja, es war zunächst gefährlich für ältere Menschen und Personen mit schweren Vorerkrankungen.

Wie alle Lebewesen entwickeln sich Viren jedoch so, wie es für ihr eigenes Überleben und ihre Fortpflanzung am besten ist. Mit der Beständigkeit eines Naturgesetzes begünstigt die Virusentwicklung – insbesondere bei einfachen, schnell mutierenden Viren wie SARS-CoV-2 – unfehlbar Mutationen, die den Erreger für seinen Wirt weniger tödlich, dafür aber zwischen einzelnen Wirten leichter übertragbar machen.

Das ist natürlich aus evolutionärer Sicht vollkommen sinnvoll. Durch Mutation und natürliche Selektion lernt das Virus, mit seinem Wirt zu leben, anstatt ihn zu töten. Ob Mensch oder Virus – es ist weder für Sie noch für Ihre Kinder von Vorteil, in ein neues Zuhause zu ziehen und es sofort niederzubrennen.

Mit anderen Worten: Wie wir alle nach den letzten fünf Jahren intuitiv wissen, hat sich SARS-CoV-2 von einem im Labor entwickelten Biowaffenvirus zu einem weiteren gewöhnlichen Erkältungsvirus entwickelt – genau wie andere bereits existierende Coronaviren.

Die Daten bestätigen dies ebenfalls. Ein neuer Bericht der CDC aus dem Jahr 2024 besagt, dass Covid nicht mehr zu den zehn häufigsten Todesursachen in den Vereinigten Staaten gehört. Selbstmord, die zehnthäufigste Todesursache im Jahr 2024, wurde mit 48.000 Todesfällen angegeben. Die Autoren des Berichts haben keine Angaben zur genauen Zahl der Todesfälle gemacht, die auf Covid zurückzuführen sind, oder zu dessen genauer Rangfolge, sondern nur vage angegeben, dass es „immer noch unter den Top 15“ ist.

Wir müssen daraus schließen, dass die Zahl der Covid-Todesfälle für 2024 definitiv unter 48.000 liegt, möglicherweise sogar deutlich darunter. Angesichts der Zurückhaltung der „Experten“, uns die genaue Zahl zu nennen, und angesichts der Tatsache, dass es sich durchaus um Platz 15 auf der Liste handeln könnte, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Zahl sogar noch viel niedriger ist.

Bevor wir voreilig den modifizierten mRNA-Impfungen den Verdienst für diesen Rückgang zuschreiben, sollten wir beachten, dass die Akzeptanzrate für Covid-Auffrischungsimpfungen stark gesunken ist. Ende 2023, einen Monat nach der Einführung der damals neuen Covid-Auffrischungsimpfungen, die mit großem Aufwand beworben wurden, ließen sich nur 7 % der Erwachsenen und 2 % der Kinder impfen – eine Akzeptanzrate, die „Experten“ als „katastrophal“ bezeichneten.

Dennoch verschwand Covid im folgenden Jahr von der Liste der häufigsten Todesursachen.

Zusammenfassung

Die Antwort von Pfizer auf die sehr vernünftige Forderung von Präsident Trump nach Transparenz der Daten zu ihrer neuesten Version der modifizierten mRNA-Covid-Impfungen ist nichts weniger als eine Beleidigung der Intelligenz jedes Lesers, einschließlich des Präsidenten selbst.

Es scheint, dass Pfizer-CEO Albert Bourla Präsident Trump zynisch schmeichelte, indem er einen Nobelpreis für die Operation Warp Speed forderte, während Pfizer gleichzeitig versuchte, den Präsidenten und alle Amerikaner mit diesem irreführenden Dokument zu täuschen.

Möge Präsident Trump all diese Unehrlichkeit durchschauen. Möge er Pfizers Antwort auf seine Forderung nach Ehrlichkeit und Transparenz als das erkennen, was sie ist: völliger Unsinn.