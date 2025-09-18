Thierry Meyssan

Die innere Logik jeder Verwaltung besteht darin, zu kontrollieren, was sie verwaltet. Das bedeutet, dass jede Regierung erwägt, ihre Opposition zu zensieren. In einer Republik hingegen müssen die politischen Führer ihre Verwaltungen kontrollieren und dafür sorgen, dass sie die von der Bevölkerung gewünschten und gebilligten Prinzipien einhalten. Heute jedoch geben die europäischen Staaten – und insbesondere Frankreich –die von ihnen geschaffenen Werte auf und zögern nicht mehr, nach Belieben zu zensieren.

In der ganzen Welt wird Voltaire als der Mann gefeiert, der die Meinungsfreiheit am besten verteidigt hat und uns dazu gebracht hat, sie als Voraussetzung für die Errichtung jeglicher Demokratie zu begreifen. Dies war auch die Denkweise der Zarin Katharina II. von Russland, mit der er lange Zeit zusammenlebte, sowie die von JD Vance, dem Vizepräsidenten der Vereinigten Staaten, für den dieser „grundlegendste europäische Wert“, der „mit den Vereinigten