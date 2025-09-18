IGV und DSA: Wenn der WHO-Generalsekretär eine pandemische Notlage ausruft, endet in der EU die Meinungsfreiheit

Dass die Meinungsfreiheit nicht bei den Grundrechten erwähnt ist, die durch das geplante Zustimmungsgesetz zu den neuen Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) beeinträchtigt werden, hat einen Grund: Es wäre die EU, nicht die Bundesregierung, die im Fall einer „pandemischen Notlage“ die Meinungsfreiheit im Internet außer Kraft setzen könnte und würde.

Wie berichtet, heißt es im Entwurf für ein Zustimmungsgesetz zur Reform der IGV, dass durch dieses Gesetz „die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person, des Brief- und Postgeheimnisses und der Freizügigkeit eingeschränkt“ werden. Nicht erwähnt ist die Meinungsfreiheit. Das hat einen guten Grund. Es liegt mutmaßlich daran, dass sich nötigenfalls die EU und nicht die Bundesregierung um die Beseitigung der Meinungsfreiheit kümmern würde.