Larry C. Johnson

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf einen kürzlich erschienenen Artikel in Bloomberg News lenken, der sich mit den Handelsbeziehungen Chinas zu Afrika und den schwerwiegenden Folgen für Donald Trumps Versuch befasst, eine Änderung der chinesischen Politik gegenüber Russland zu erzwingen. Laut Bloomberg

Mit einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr auf 122 Milliarden US-Dollar hat das Umsatzwachstum auf dem Kontinent mit 1,5 Milliarden Einwohnern in diesem Jahr andere wichtige Märkte weit übertroffen, während die Aufträge aus den USA eingebrochen sind. Chinas Exporte nach Afrika sind im Jahr 2025 bisher höher als im gesamten Jahr 2020 und werden voraussichtlich erstmals 200 Milliarden US-Dollar überschreiten. Obwohl die Handelsbeziehungen keine Anzeichen einer Verringerung der Unausgewogenheit zeigen und China einen weitaus höheren Überschuss mit Afrika als im letzten Jahr erzielt, öffnet Peking seinen Binnenmarkt und nutzt gleichzeitig die Chance, den Infrastrukturbedarf des Kontinents zu decken. . . . Der zunehmende Protektionismus in Washington hat Afrika einen zusätzlichen Anreiz gegeben, bei Peking einzukaufen. Eine Reihe von Waren aus mehr als 30 Ländern des Kontinents, die im Rahmen des African Growth and Opportunity Act zollfreien Zugang zu den amerikanischen Märkten hatten, unterliegen nun einer Reihe von Zöllen der Trump-Regierung. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2025 unterzeichnete Afrika laut einem Bericht der australischen Griffith University und des Green Finance & Development Center, das an der Fudan-Universität in Shanghai gegründet wurde, Bauverträge mit China im Wert von 30,5 Milliarden US-Dollar. Das ist fünfmal so viel wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres und der höchste Wert unter allen Regionen, die in Xis Infrastrukturinitiative einbezogen sind.

Ich denke, dies ist ein weiterer Datenpunkt, der auf die derzeitige dramatische Umstrukturierung der internationalen Finanz- und Handelsinfrastruktur hinweist und das Ende der Dominanz der USA, insbesondere im internationalen Handel, markiert. Die folgenden beiden Grafiken sollten alle Wirtschaftsberater von Trump von der Überzeugung abbringen, dass China für seine Exporte von den USA abhängig ist und dass es keine Alternative gibt. Afrika sagt etwas anderes:

Ich glaube, wir erleben gerade den Beginn eines Wendepunkts, an dem viele Länder des Globalen Südens den Dollar nicht mehr verwenden und stattdessen vermehrt den chinesischen Yuan nutzen. Mit anderen Worten: China gewährt den Ländern des Globalen Südens zinsgünstige Kredite, anstatt dass diese Länder teurere Kredite in US-Dollar aufnehmen. Die Beatles hatten Unrecht … Mit Geld kann man sich – oder in diesem Fall China – etwas Liebe kaufen.

Unabhängig davon, aber ebenso beunruhigend ist die Auswirkung, die Trumps Zölle auf per Post versandte Artikel haben. Ehrlich gesagt hatte ich dies nie als mögliche negative Folge für die Wirtschaft in Betracht gezogen, aber die Zahlen sind alarmierend. Laut der Universal Postal Union (UPU):

kam der weltweite Postverkehr in die USA nach der Einführung der neuen Vorschriften am 29. August 2025 fast zum Erliegen, da erstmals die Transportunternehmen oder von der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) zugelassene qualifizierte Parteien für die Erhebung und Überweisung von Zöllen zuständig waren. Transportunternehmen wie Fluggesellschaften signalisierten, dass sie nicht bereit oder in der Lage waren, diese Verantwortung zu übernehmen, und die Postbetreiber hatten noch keine Verbindung zur Liste der von der CBP zugelassenen Parteien hergestellt, was zu erheblichen Betriebsstörungen führte. Die Daten, die zwischen den Postbetreibern über das elektronische Netzwerk der UPU ausgetauscht wurden, zeigen, dass der Verkehr aus den UPU-Mitgliedsländern in die USA am Freitag, dem 29. August – dem Tag der Einführung der Regelung – im Vergleich zum vorherigen Freitag, dem 22. August, um 81 % zurückgegangen war. Darüber hinaus teilten 88 Postbetreiber der UPU mit, dass sie einige oder alle Postdienste in die USA bis zur Umsetzung einer Lösung ausgesetzt haben, was die weitreichenden Auswirkungen der US-Verordnung zur Abschaffung der De-minimis-Ausnahme für Waren von geringem Wert unterstreicht.

Dies sind keine Einzelfälle. Der weltweite Schiffsverkehr verstärkt die Inflationssorgen, da aufgrund des Embargos der Houthis gegen Schiffe mit israelischer Verbindung, die diese Wasserstraße passieren, nun zahlreiche Schiffe um Afrika herumfahren müssen, anstatt den Weg über das Rote Meer und den Suezkanal zu nehmen, was zu höheren Transportkosten und Störungen in der Lieferkette führt.

Gerade jetzt, wo Europa, insbesondere Großbritannien, Frankreich und Deutschland, wirtschaftlich und politisch am schwächsten sind, hat Präsident Donald Trump ihnen mit einer neuen Zollpolitik einen Schlag versetzt, der ihnen die Verantwortung für den Druck auf Russland vollständig aufbürdet… Und diese Last ist zu schwer für sie:

Europa ist gewarnt: Wenn es strenge Sanktionen gegen Russland will, muss es den ersten Schritt machen und auch Indien und China mit knallharten Zöllen belegen. Aber Europa ist dazu nicht bereit, was bedeutet, dass Trump keinen Druck hat, einseitig gegen Russland, Indien oder China vorzugehen. Ich weiß nicht, ob das von Anfang an sein Plan war, aber der Effekt ist brillant.

Vor dem Hintergrund all dieser wirtschaftlichen Turbulenzen und Umwälzungen gewinnt die russische Offensive im Donbass an Fahrt, und die Lage des ukrainischen Militärs wird von Tag zu Tag prekärer.