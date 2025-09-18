Larry C. Johnson

Größere gemeldete Austausche seit Januar 2025

Datum An die Ukraine (von Russland) An Russland (von der Ukraine) Anmerkungen/Quellen 24. Januar 2025 806 (ukrainische Soldaten) Nicht angegeben (vermutlich <50) Fünfter großer Austausch seit Oktober 2024; einer der größten zu Jahresbeginn. Moscow Times, Reuters. 28. März 2025 952 (ukrainische Soldaten) Nicht angegeben (vermutlich ~40) Siebter Austausch seit Oktober 2024 mit jeweils ≥500 ukrainischen Leichnamen; Teil laufender Rückführungen. Moscow Times. 18. April 2025 950 (ukrainische Soldaten) Nicht angegeben (vermutlich ~40) Zweiter Austausch in <1 Monat; setzt Muster asymmetrischer Rückführungen fort. Moscow Times. 11. Juni 2025 1.212 (ukrainische Soldaten) 27 (russische Soldaten) Erste Phase der Istanbuler Vereinbarung (Gespräche am 2. Juni über je 6.000); verzögert durch Logistik. Reuters, Al Jazeera. 13. Juni 2025 1.200 (ukrainische Soldaten) 0 (Russland erhielt keine) Zweite Phase; Gesamtzahl der an die Ukraine überführten Leichname überstieg bis Mitte Juni 4.800. DW, Reuters. 15.–16. Juni 2025 1.245 (ukrainische Soldaten/Zivilisten) + vorherige Phasen ~50 (teilweise russische Soldaten) Letzte Istanbul-Phase; Gesamtzahl an die Ukraine: 6.057. Einige (~20) zunächst als Ukrainer gelistet (mit Pässen), erneut ausgetauscht (3 zurückgegeben am 23. Juni). Kyiv Independent, Reuters, Guardian. Russland behauptet, 6.060 übergeben zu haben. 17. Juli 2025 1.000 (ukrainische Soldaten) 19 (russische Soldaten) Beginn eines neuen 3.000er-Plans nach Istanbul; vermittelt an der Grenze Belarus–Ukraine. Al Jazeera, Reuters, Kyiv Independent. 19.–21. August 2025 1.000 (ukrainische Soldaten) Nicht angegeben (vermutlich ~20) Zweiter Teil des Juli-Plans; umfasst auch fünf, die in Gefangenschaft starben. Forensische Arbeit zur Identifizierung läuft. Kyiv Independent, NYT (6.000 aus Istanbul referenziert, dies zusätzlich). Mitte September 2025 Nicht vollständig gemeldet (~500–1.000 geschätzt) Nicht angegeben Kleinere Austausche dauern an; russisches Angebot für weitere 3.000 unerfüllt. TASS (7.000+ ukrainische Leichname seit Istanbul übergeben). Rückstand bei Identifizierung festgestellt (Reuters, 16. Sept).

Donald Trump wird absichtlich über den Stand des Krieges zwischen Russland und der Ukraine in die Irre geführt. Das wissen wir aufgrund der jüngsten Äußerungen des pensionierten Generals Keith Kellogg. Am Sonntag dieser Woche erklärte Keith Kellogg während der Europäischen Strategiekonferenz von Jalta in Kiew, dass „Russland diesen Krieg tatsächlich verliert“. Er präzisierte: „Wenn Putin gewinnen würde, wäre er in Odessa. Wenn er gewinnen würde, wäre er westlich des Dnipro-Flusses. Wenn er gewinnen würde, hätte er die Regierung gewechselt. In Wirklichkeit verliert Russland diesen Krieg.“

Kellogg bezeichnete die russischen Vorstöße im Donbass als unbedeutend: „Wenn man davon ausgeht, dass sie sich nur um wenige Meter und nicht um viele Kilometer bewegen, dann ist das schon ein Erfolg. Aber bei den Kosten, die sie haben, ist das enorm.“

Er berichtete auch von einem Gespräch mit Präsident Trump, in dem er den Präsidenten aufforderte, General Dan Kaine, den Vorsitzenden der Generalstabschefs, zu bestätigen, der ihm zustimmte: „Sie gewinnen nicht.“ Kellogg lobte das ukrainische Militär und bezeichnete es als weltweit führend in der Drohnenkriegsführung und erklärte: „Nehmen Sie Russlands Aussagen nicht für bare Münze. Sie sind nicht so gut, wie Putin behauptet. Und ich spreche dem ukrainischen Militär große Anerkennung aus, weil es die Russen ein paar Schritte zurückgeworfen hat.“

Kellogg wies auf die immensen russischen Verluste hin und stellte fest, dass Russland „über eine Million Tote und Verwundete“ zu beklagen habe, und er argumentierte, dass Russlands kostspielige Gewinne in der Ostukraine keinen Sieg bedeuten.

Doch nun zu den Fakten. Russland und die Ukraine haben seit Januar 2025 mehrfach die sterblichen Überreste verstorbener Soldaten ausgetauscht, was vor allem durch die Vereinbarungen der Friedensgespräche in Istanbul (Mai–Juni 2025) und die laufenden humanitären Bemühungen erleichtert wurde. Diese Austausche sind dramatisch asymmetrisch, da Russland weit mehr ukrainische Leichen zurückführt als umgekehrt. Einige westliche Analysten erklären diese Diskrepanz damit, dass Russland aufgrund seiner schnellen territorialen Vorstöße mehr Schlachtfelder kontrolliert, was die Ukrainer daran hindert, ihre Leichen zu bergen. Hmmm … das stellt Kelloggs schwachsinnige Behauptung in Frage, dass Russland kaum vorankommt und dabei enorme Verluste erleidet.

Seit dem 1. Januar 2025 hat die Ukraine die Leichen von 9.365 ukrainischen Soldaten erhalten, während die Zahl der verstorbenen Soldaten in Russland geschätzt wird. Mit anderen Worten: Auf jeden toten russischen Soldaten kommen 39 tote ukrainische Soldaten. Dies sind Daten aus neun Monaten, es handelt sich also nicht um eine einmalige Abweichung.