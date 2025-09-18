Das öffentliche Leben ist jetzt ein Abonnementdienst

Von James Corbett

Eine Reise in ein fremdes Land ist ein bisschen wie der Eintritt in The Twilight Zone. Konfrontiert mit bizarren Bräuchen und ungewohnten Routinen kann es sich so anfühlen, als würden sich alle um einen herum seltsam verhalten, doch sie behandeln einen selbst wie den Außenseiter.

So erging es mir, als ich kürzlich während einer Reise nach Malaysia versuchte, Frühstück zu bestellen. Oberflächlich betrachtet mag dies wie ein triviales Beispiel dafür erscheinen, dass ein ausländischer Tourist nicht an die lokalen Gepflogenheiten gewöhnt ist, aber diese „triviale” Erfahrung offenbarte mir etwas äußerst Beunruhigendes über die Richtung, in die sich die Zivilisation selbst bewegt.

Kurz gesagt: Was eigentlich eine einfache Frühstücksbestellung hätte sein sollen, hat mir klarer denn je zuvor vor Augen geführt, dass die Menschen auf der ganzen Welt kollektiv in einen Albtraum hineinschlummern. In diesem Albtraum hängt unsere Fähigkeit, am öffentlichen Leben teilzunehmen – unsere Fähigkeit, überhaupt in dieser Welt zu existieren – zunehmend von Abonnementdiensten, Geräten und technologischer Infrastruktur ab. Wenn uns schließlich die Möglichkeit genommen wird, diese Dienste abzulehnen, werden wir vor ein erschreckendes Ultimatum gestellt: Entweder wir nehmen genau die Technologie an, die uns versklavt … oder wir sterben.

Möchten Sie wissen, wie eine Frühstücks-Tortur in einem fremden Land zu solch dramatischen Schlussfolgerungen führen kann? Dann lesen Sie weiter!

Frühstück in Malaysia

Wie Sie vielleicht bereits wissen, war ich kürzlich in Malaysia, um für Global Research über den zwanzigsten Jahrestag der Kuala Lumpur Initiative zur Kriminalisierung von Krieg zu berichten. Wenn Sie noch nichts über diese Reise wissen, können Sie sich meinen Bericht über die Konferenz (einschließlich des Videos meiner Rede) und mein Interview mit dem ehemaligen malaysischen Premierminister Tun Dr. Mahathir Mohamad ansehen, um sich auf den neuesten Stand zu bringen.

Während meines Aufenthalts in Malaysia passierte jedoch etwas Lustiges: Ich nahm morgens das Frühstücksbuffet im Hotel ein, bevor ich zur Konferenz ging. Das ist an sich nicht besonders lustig, es sei denn, man findet die eklektische Mischung aus asiatischen und westlichen Frühstücksspeisen, die typischerweise in solchen Buffets angeboten wird, „lustig”.

Das wirklich Lustige passierte jedoch, als ich nach dem Essen mein Frühstück bezahlen wollte. Ich teilte der Hostess mit, dass ich fertig sei, und holte meine Brieftasche heraus, um einen Teil der malaysischen Ringgit zu bezahlen, die ich bei meiner Ankunft in das Land gewechselt hatte.

Sie sah das Bargeld und warf mir einen unangenehmen Blick zu. „Oh, wir akzeptieren nur bargeldlose Zahlungen.”

„Aber ich habe keine Karte.”

Nach einem weiteren unangenehmen Blick und einer kurzen Rücksprache mit einer anderen Hostess beschlossen sie, jemanden vom Hotel-Check-in-Schalter zu holen, um die Kasse zu öffnen und eine Barzahlung anzunehmen.

Ich gebe zu, dass mich diese Entwicklung nicht völlig schockiert hat. Sie erinnerte mich an meine Reise nach England, wo ich 2023 an der Better Way Conference teilgenommen hatte. Ich erinnere mich an denselben Ausdruck der Bestürzung (oder war es Herablassung?) auf den Gesichtern der Kassierer in verschiedenen Geschäften, als sie mir erklärten, dass sie „nur bargeldlos“ akzeptierten. Und ich erinnere mich, dass mir damals klar wurde, wie abgeschirmt ich von der Realität der kommenden bargeldlosen Gesellschaft bin, da ich in Japan lebe, wo Bargeld (meistens) noch König ist.

Aber erst an meinem zweiten Morgen in Malaysia wurde mir die Realität meiner misslichen Lage bewusst. Auch an diesem zweiten Morgen durchlief ich das gleiche Ritual, das gleiche Frühstück, den gleichen Versuch, bar zu bezahlen, den gleichen Ausdruck der Bestürzung/Herablassung, den gleichen Refrain „nur bargeldlos” … aber dieses Mal war niemand an der Rezeption, um die Kasse zu öffnen. Anscheinend gab es buchstäblich keine Möglichkeit, mein Bargeld als Bezahlung für ihre Dienstleistungen anzunehmen. Wir waren in einer Sackgasse gelandet.

„Dann ist das hier wohl kostenlos?”, scherzte ich halb.

Mit dem gleichen unbehaglichen Gesichtsausdruck sah sie sich um, in der Hoffnung, einen Manager zu finden. Sie war offensichtlich ratlos, was sie tun sollte. Nach ein paar Augenblicken gab sie auf, nickte mir zu und bedeutete mir, zu gehen. Wie sich herausstellte, bedeutete die mangelnde Infrastruktur des Hotels für den Umgang mit Bargeld, dass sie mich lieber kostenlos essen ließen, als die Zahlung mit diesen antiquierten Papiernoten zu akzeptieren.

An meinem dritten und letzten Tag in Malaysia hatte ich genug von dem ganzen Trubel beim Hotelfrühstück, also wagte ich mich vor das Hotel, um in einem der vielen Cafés in der Nähe etwas zu essen. Ein Lokal sah besonders gemütlich aus und hatte eine schöne Speisekarte, also ging ich hinein, entschied mich für etwas und wartete darauf, dass der Kellner kam, um meine Bestellung aufzunehmen. Und wartete noch ein bisschen länger. Und wartete noch länger. Schließlich wurde mir klar, dass die Antwort auf mein Problem mit dem fehlenden Kellner die ganze Zeit vor meinen Augen gelegen hatte: eines dieser „Scan the QR code to order”-Schilder, die (wie ich vermute) auf Restauranttischen weltweit immer häufiger zu sehen sind.

Wieder einmal stellte ich fest, dass zwischen mir und meinem Frühstück eine technologische Barriere stand. Auch dieses Mal gab es für mich keine Möglichkeit, mich an das System zu halten. Ich hatte zwar mein Tablet mit nach Malaysia gebracht (da ich nur zu gut weiß, dass es immer schwieriger wird, ohne eines zu reisen), aber ich hatte in Malaysia keinen Mobilfunkempfang und es gab kein kostenloses WLAN im Café. Daher war es mir völlig unmöglich, den Code zu scannen und zu bestellen.

Angesichts dieses Dilemmas wurde mir klar, dass ich jemanden herbeiwinken oder zur Theke gehen, die Situation erklären und direkt dort bestellen könnte. Aber ich beschloss, das nicht zu tun. In einem zweifellos unbemerkten Akt der Auflehnung entschied ich mich, einem Restaurant, das die Leute zwang, sich in den digitalen Panoptikum-Spielplatz zu begeben, nur um ihr Frühstück zu bestellen, meine Kundschaft zu entziehen. Ich ging hinaus.

Ich fand ein Café in der Nähe, um den Vorgang von vorne zu beginnen. Auch dieses Café bot eine einladende Speisekarte und eine freundliche Atmosphäre. Ich ging zur Kasse, bestellte mein Frühstück und holte meine Brieftasche heraus, um zu bezahlen.

„Oh, wir akzeptieren nur bargeldlose Zahlungen“, sagte die Kassiererin mit diesem vertrauten Ausdruck der Bestürzung/Herablassung … und genau in diesem Moment wurde mir klar, dass ich mich gar nicht an einer „Kasse“ befand, sondern an einer digitalen Zahlungsstelle.

Bereit, das ganze Konzept des Frühstücks aufzugeben, zuckte ich einfach mit den Schultern, drehte mich um und begann, das Café zu verlassen. Vielleicht weil er erkannte, dass schmutziges altes Papiergeld doch noch einen gewissen Nutzen haben könnte, bot mir der Kassierer hilfsbereit an, mit seinem Telefon zu bezahlen, wenn ich ihm das Bargeld geben würde. Am Ende bekam ich mein Frühstück für die Papier-Ringgit, die ich seit zwei Tagen loswerden wollte.

Nun, im Großen und Ganzen war dies vielleicht keine besonders wichtige Abfolge von Ereignissen. Vielleicht war es einfach (Un-)Glück und ich bin zufällig in die wenigen Orte in Malaysia geraten, die kein Bargeld akzeptieren oder keine Kellner haben, die Bestellungen aufnehmen. Vielleicht gibt es keinen Grund zur Sorge. Vielleicht ist eine Diät, die nur bargeldloses Bezahlen zulässt, gut für mich.

Dennoch hat mir die Tortur beim malaysischen Frühstück etwas klar vor Augen geführt, das ich schon seit einiger Zeit wusste, aber nie in Worte fassen konnte.

Nämlich Folgendes: Wir bewegen uns auf das Zeitalter der öffentlichen Beteiligung als Dienstleistung zu.

Das Zeitalter von PPaaS

Erinnern Sie sich noch an die Zeit, als man Software im Laden kaufen konnte? Sie wurde auf einer Diskette geliefert, wissen Sie noch? Man nahm die Diskette mit nach Hause, legte sie in das Laufwerk ein und installierte das Programm auf dem Computer.

Nun, wenn Sie sich an diese Zeit erinnern, habe ich eine schlechte Nachricht für Sie: Sie sind ein Dinosaurier und stehen kurz vor dem Aussterben.

Heutzutage kauft man Software nicht mehr, sie wird nicht mehr auf einer Diskette geliefert, und man geht sicherlich nicht in einen Laden, um sie zu kaufen. Das ist so was von 20. Jahrhundert, Opa! Komm endlich auf den neuesten Stand!

Heutzutage abonniert man Software und verbindet sich mit der Cloud, um darauf zuzugreifen.

Computerfreaks haben dafür einen Begriff: Software as a Service oder „SaaS” (wenn Sie sich frech fühlen).

Dieses Modell hat natürlich seine Vorteile. Es ist schnell, bequem und bedeutet, dass Sie automatisch auf die neuesten Upgrades und Updates für jede Software zugreifen können, die Sie verwenden, sobald diese veröffentlicht werden.

Aber es bedeutet auch, dass Sie die meisten Ihrer digitalen Besitztümer nicht mehr wirklich besitzen. Früher konnte man, wenn man Microsoft Word gekauft hatte, diese Version der Software zumindest so lange nutzen, wie der zunehmend veraltete Computer funktionierte. Aber jetzt ist Word (und alles andere, was in diesem Paket enthalten ist) weg, sobald man das Abonnement für Microsoft 365 nicht mehr bezahlt.

Mit anderen Worten: Die Möglichkeit, SaaS-Software zu nutzen, hängt von einem kontinuierlichen Geldfluss an den Softwarehersteller ab.

Mir wird langsam klar, dass wir nun in das Zeitalter von PPaaS eingetreten sind: Public Participation as a Service (Öffentliche Beteiligung als Dienstleistung).

Man geht nicht mehr in ein Restaurant, bestellt bei einem Menschen und bezahlt mit Bargeld.

Heute geht man in ein Restaurant, scannt mit seinem Smartphone und seinem Mobilfunkvertrag einen QR-Code, um sein Essen zu bestellen, und bezahlt mit seiner elektronischen Zahlungs-App.

Und so sind Dinge, die früher von jedem erledigt werden konnten, nun denen vorbehalten, die über die erforderlichen digitalen Geräte und Serviceabonnements verfügen.

Und das gilt natürlich nicht nur für Restaurants. Wie wir während der „Scamdemic” gesehen haben, können QR-Codes auch als digitale Barriere für den Zugang zu öffentlichen Räumen verwendet werden. Heute sind QR-Codes und bargeldloses Bezahlen zunehmend notwendig, wenn man ein Konzert besuchen, mit der U-Bahn fahren oder sich im Stadion einen Hotdog kaufen möchte.

Je nachdem, wo Sie leben und wie weit Sie auf dem Weg zur digitalen Tyrannei sind, gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, mit Bargeld zu bezahlen oder eine physische Fahrkarte für die U-Bahn oder ein Konzert zu kaufen.

Aber wenn mich meine Erfahrungen in Malaysia eines gelehrt haben, dann ist es, dass die Barzahlungsoption möglicherweise nicht immer zur Verfügung steht. Sie könnte jederzeit verschwinden, und wenn das passiert, kann man nur hoffen, dass ein freundlicher Kassierer sein eigenes Handy benutzt, um einem das Frühstück zu kaufen.

Den Albtraum vermeiden

Ich hoffe, dass Sie mittlerweile erkannt haben, wie groß das Problem dieses Zeitalters der PPaaS tatsächlich ist.

Es geht nicht nur darum, dass wir fast vollständig von Big Tech abhängig sind oder dass unsere Fähigkeit, ein sinnvolles, produktives Leben zu führen, zunehmend davon abhängt, dass wir diesen Tech-Giganten und digitalen Dienstleistern monatlich unser Geld zahlen.

Es geht darum, dass diese Technologie zwangsläufig alle Übel der Technokratie mit sich bringt. Big Tech ist jetzt Big Brother. Sie wissen, wohin Sie gehen, wann Sie ankommen, wann Sie gehen, mit wem Sie zusammen sind, was Sie tun und meistens auch, was Sie denken … manchmal sogar noch bevor Sie es selbst wissen!

Und wenn Big Tech es weiß, dann weiß es auch der Heimatschutzstaat – der, wie wir bereits wissen, der Big Brother von Big Brother ist. Die Bundesbehörden beobachten stillschweigend alle Daten, die über die Server der großen Internetplattformen laufen. Und wenn die Regierung entscheidet, dass ihr nicht gefällt, wohin ihr geht, wie lange ihr dort seid, mit wem ihr zusammen seid oder worüber ihr redet, hat sie die Macht, euch daran zu hindern.

Dazu braucht sie weder Polizisten noch Schlägertrupps, um Sie daran zu hindern, Ihren Geschäften nachzugehen. Sie muss lediglich Ihre Abonnements kündigen, Ihnen den Zugang zu Bankdienstleistungen verweigern, Sie auf eine Sperrliste setzen oder auf andere Weise Ihr digitales Leben lahmlegen, und *PUFF* – schon können Sie nicht mehr am öffentlichen Leben teilnehmen.

Wenn Sie diesen Gedankengang bis zu diesem schrecklichen Schluss mitgegangen sind, dann wissen Sie auch, dass es viel einfacher ist, den Albtraum der öffentlichen Teilhabe als Dienstleistung zu beschreiben, als zu verhindern, dass er Wirklichkeit wird.

Wie können wir als Einzelpersonen in unserem Alltag den außer Kontrolle geratenen Zug bremsen, der unsere Gesellschaft dazu drängt, jede unserer Bewegungen und Handlungen zu digitalisieren? Wie schaffen wir uns den Raum, um zumindest die Option zu bewahren, kein Smartphone, keinen Mobilfunkvertrag und keine bargeldlose Zahlungs-App zu haben?

Wenn ich die Antwort auf diese Fragen wüsste, hätte ich sie natürlich schon umgesetzt, und wir würden jetzt in einer besseren Welt leben. Aber leider gibt es kaum eine Chance, dass wir das ändern können, solange wir nicht einen bedeutenden Teil der Öffentlichkeit davon überzeugen können, dass PPaaS ein Problem ist.

Aus diesem Grund halte ich Dinge wie die Net Zero-Stromausfälle in Europa im vergangenen Sommer oder die Storm Eowyn-Stromausfälle, die im vergangenen Winter Hunderttausende in digitale Dunkelheit stürzten, auf seltsame Weise eigentlich für gute Dinge. Zumindest tragen Ereignisse wie diese dazu bei, die große Mehrheit der Bevölkerung, die sich schlafwandlerisch in den PPaaS-Albtraum begibt, daran zu erinnern, dass es einen Grund gibt, weiterhin Bargeld, Papiertickets und physische Quittungen zu verwenden.

Aber abgesehen von einem EMP-Ausbruch, einem Great Carrington Event oder einer anderen Katastrophe, die die Menschheit zurück in die Steinzeit versetzt und die Uhr unseres digitalen Lebens zurücksetzt, ist es schwer vorstellbar, dass sich der allgemeine gesellschaftliche Trend hin zu Public Participation as a Service in naher Zukunft ändern wird.

Schließlich sollte man bedenken, dass es für alle Malaysier, die ihrem Alltag nachgehen, nicht nur normal, sondern sogar selbstverständlich ist, ihr Frühstück über einen QR-Code zu bestellen und mit einer App zu bezahlen. Aus ihrer Sicht war ich der Seltsame, weil ich Kellner und physische Speisekarten wollte.

Ich weiß nur, dass wir niemals dem Ansturm auf PPaaS entkommen werden, wenn wir nicht bewusst die Unternehmen boykottieren, die die Möglichkeit der Barzahlung, die Möglichkeit, einen Kellner zu rufen, oder die Möglichkeit, einen Raum mit einer physischen Eintrittskarte zu betreten, abschaffen.