Gaza: Über 65.000 Tote – Israel bombardiert Kinderkrankenhaus und zerstört 40 Häuser im Westjordanland.

Bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen sind heute mindestens 51 Palästinenser getötet worden, darunter 38 in Gaza-Stadt, wo die Luft- und Bodenangriffe intensiviert wurden. Die bestätigte Zahl der Todesopfer im Gazastreifen steigt auf über 65.000. Die palästinensische Telekommunikationsaufsichtsbehörde meldet, dass das Internet im Norden des Gazastreifens ausgefallen ist, während Techniker daran arbeiten, die Verbindung wiederherzustellen. In Gaza-Stadt wird ein neuer Evakuierungskorridor entlang der Hauptverkehrsstraße von Norden nach Süden eröffnet, der nur für 48 Stunden und nur für die nächsten zwei Tage geöffnet ist. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu rechtfertigt weiterhin seinen Angriff auf Doha mit dem Argument, Katar „beherberge die Hamas“. Republikanische Kongressabgeordnete drängen das Finanzministerium, linke Organisationen zu untersuchen, insbesondere solche, die einem einzigen Geldgeber verbunden sind, da die Regierung nach dem Mord an Charlie Kirk immer dreister wird. Die demokratische PR-Firma SKDK kündigt ihren Vertrag mit der israelischen Regierung einen Tag, nachdem Berichte über ihre vertraglich vereinbarten Werbemaßnahmen bekannt geworden sind. Syrien wird von der israelischen Regierung ein Plan zur Entmilitarisierung seiner Grenzregionen vorgelegt. Die UNO wirft der südsudanesischen Regierung Korruption vor, und Ecuadorianer wehren sich gegen kanadische Mineralgewinnungsmaßnahmen, die ihre Umwelt gefährden.

Der Völkermord in Gaza

Laut Al Jazeera wurden heute bei israelischen Angriffen in Gaza mindestens 51 Palästinenser getötet, darunter 38 in Gaza-Stadt.

Das Gesundheitsministerium von Gaza meldet, dass in den letzten 24 Stunden mindestens 98 Palästinenser getötet und 385 verletzt wurden. Sieben Palästinenser wurden getötet und 87 verletzt, als sie Hilfe suchten. Die Gesamtzahl der seit dem 7. Oktober 2023 registrierten Todesopfer beträgt nun 65.062 Tote und 165.697 Verletzte.

In den letzten 24 Stunden wurden vier weitere Todesfälle aufgrund von Hunger und Unterernährung registriert, wodurch sich die Gesamtzahl seit Kriegsbeginn auf 432 erhöht hat, darunter 146 Kinder.

In den letzten zwei Tagen haben die israelische Luftwaffe und Artillerieeinheiten mehr als 150 Mal Gaza-Stadt angegriffen, teilte das israelische Militär in einer Erklärung mit. Mehrere Angriffe trafen am Dienstagabend das Al-Rantisi-Kinderkrankenhaus, das laut dem Gesundheitsministerium in Gaza das einzige noch funktionierende Kinderkrankenhaus in Gaza ist. Die oberen Stockwerke des Krankenhauses wurden innerhalb weniger Minuten dreimal angegriffen, teilte das Ministerium mit. In dem Krankenhaus wurden 80 Patienten behandelt, zusätzlich zu vier pädiatrischen Intensivstationen und acht neonatologischen Intensivstationen. Infolge der Bombardierung verließen 40 Patienten das Krankenhaus, während 40 weitere Patienten und ihre Begleiter sowie 30 Krankenhausmitarbeiter zurückblieben.

Das Gesundheitsministerium in Gaza wirft dem israelischen Militär vor, die Versuche der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Treibstoff in die Krankenhäuser in Gaza zu bringen, absichtlich zu vereiteln. Das Ministerium erklärte, israelische Streitkräfte hätten WHO-Teams daran gehindert, alternative Routen zu nutzen, um Treibstoff an Krankenhäuser in Gaza-Stadt und anderen nördlichen Gebieten zu liefern. „Die Verhinderung der Lieferung von Treibstoff, der für den Betrieb von Generatoren in den Krankenhäusern in Gaza benötigt wird, bedeutet einen vollständigen Stillstand der Gesundheitsdienste“, erklärte das Ministerium in einer Stellungnahme. „Die Schließung der zentralen Sauerstoffstation und der Krankenwagen im Gouvernement Gaza bedeutet, dass wir vor einer schweren gesundheitlichen und humanitären Katastrophe stehen.“

Das israelische Militär kündigte an, einen neuen Evakuierungskorridor für die Bewohner von Gaza-Stadt zu öffnen, damit diese nach Süden fliehen können, wie aus einem Online-Beitrag eines arabischsprachigen Sprechers des israelischen Militärs hervorgeht. Die Route verläuft entlang der Salah-al-Din-Straße – der wichtigsten Nord-Süd-Verkehrsader Gazas – und durch Wadi Gaza und wird nur für einen Zeitraum von 48 Stunden von Mittwoch, 17. September, mittags bis Freitag, 19. September, mittags zugänglich sein.

Laut der palästinensischen Telekommunikationsaufsichtsbehörde sind Internet- und Telefondienste aufgrund israelischer Angriffe auf die Hauptnetzleitungen im Norden Gazas unterbrochen.

Beamte in Gaza bestreiten die Behauptung Israels, dass 350.000 Menschen aus Gaza-Stadt und dem Norden geflohen sind, und sagen, dass etwa 190.000 Menschen in den Süden vertrieben wurden – von denen 15.000 aufgrund des Mangels an Grundversorgungsgütern inzwischen zurückgekehrt sind. Sie berichten, dass sich in der „Sicherheitszone” Mawasi im Süden 800.000 Menschen unter wiederholten Luftangriffen ohne Krankenhäuser und sauberes Wasser aufhalten. Sie werfen Israel, den USA und ihren Verbündeten vor, 1,7 Millionen Menschen auf 12 % des Territoriums zu drängen, und bezeichnen dies als Plan, Gaza-Stadt und den Norden zu entvölkern. Sie fordern dringende Maßnahmen der UNO zum Schutz der Zivilbevölkerung.

Berichten zufolge hat das israelische Militär heute Morgen mehrere mit Sprengstoff beladene, ferngesteuerte gepanzerte Mannschaftstransporter in den Stadtteilen Tel al-Hawa und Rimal in Gaza-Stadt gezündet. Ausgemusterte M113-APCs wurden mit Sprengstoff und Fernsteuerungen für Angriffe wie diesen umgerüstet. Ramy Abdu von Euro-Med fügte hinzu, dass Israel heute früh mit groß angelegten robotergesteuerten Sprengungen in den vornehmsten Stadtteilen Gazas begonnen habe.

Chris Sidoti, UN-Kommissar, kritisierte Israels Reaktion auf den Bericht der Kommission zu Gaza mit den Worten: „Die Reaktionen Israels werden langsam langweilig. Sie sagen jedes Mal dasselbe. Sie produzieren derzeit Antworten mit ChatGPT. Sie geben im Außenministerium so viel Geld für Propaganda aus, dass man meinen könnte, sie würden sich etwas Originelles einfallen lassen. Sie setzen sich nie mit den Beweisen auseinander.“

Eine Koalition führender Hilfsorganisationen forderte am Mittwoch die internationale Gemeinschaft auf, strengere Maßnahmen zu ergreifen, um Israels Offensive gegen Gaza-Stadt zu stoppen. „Was wir in Gaza erleben, ist nicht nur eine beispiellose humanitäre Katastrophe, sondern, wie die Untersuchungskommission der Vereinten Nationen nun festgestellt hat, ein Völkermord“, erklärten die Hilfsorganisationen in einer gemeinsamen Erklärung. „Die Staaten müssen alle ihnen zur Verfügung stehenden politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Mittel einsetzen, um einzugreifen. Rhetorik und halbherzige Maßnahmen reichen nicht aus. Der Moment erfordert entschlossenes Handeln.“ Zu den Unterzeichnern gehören über 20 Hilfsorganisationen, die in Gaza tätig sind, darunter Save the Children, der Norwegische Flüchtlingsrat und Anera.

Jeremy Scahill von Drop Site diskutiert aktuelle Aufnahmen aus Gaza, die zeigen, wie „ein Kind nach dem anderen“ aus den Trümmern geborgen wird, und beschreibt Israels Tötungen als vorsätzlich und nicht als zufällig. Er beruft sich auf eine Doktrin, die Noam Chomsky vor Jahrzehnten identifiziert hat, wonach ein Aggressor beweisen will, dass er „tatsächlich keine Grenzen kennt“. Scahill bezeichnete diese Strategie als „kranke, makabre Form der Abschreckung“, die nicht gegen bewaffnete Gruppen, sondern „gegen die Existenz eines Volkes“ gerichtet sei.

Westjordanland

Laut der Nachrichtenagentur Wafa haben israelische Behörden 40 Häuser im Dorf al-Sir in der Negev-Wüste zerstört. Israelische Streitkräfte feuerten wiederholt Schall- und Rauchbomben auf protestierende Bewohner ab und entwurzelten Bäume in der Gegend.

Israelische Streitkräfte stürmten am Mittwoch die Stadt Nablus im besetzten Westjordanland und verhafteten sieben Palästinenser.

Israelische Streitkräfte töteten zwei Palästinenser, Waseem Abu Ali und Khaled Hassan, und verhafteten mindestens 40 weitere im Westjordanland bei Razzien am Dienstag, wie die Palästinensische Gefangenenvereinigung mitteilte. Die meisten der Verhafteten wurden nach Verhören vor Ort wieder freigelassen. Am Dienstag stürmten israelische Streitkräfte Ramallah und brachten die gefangene Hanaa Bedek mit, um ihre Wohnung zu durchsuchen. Bedek wird seit dem 7. September festgehalten; ihr Ehemann Bashar wurde während der Razzia festgenommen, aber kurz darauf wieder freigelassen.

Israels Angriff auf Katar und Waffenstillstandsverhandlungen

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verteidigte am Dienstag den Angriff auf Hamas-Funktionäre in Doha in der vergangenen Woche als „völlig gerechtfertigt“ und beschuldigte Katar, die Gruppe zu beherbergen und zu finanzieren. „Katar steht in Verbindung mit der Hamas, es beherbergt die Hamas, es finanziert die Hamas. Es hat starke Hebel (die es betätigen könnte), aber es hat sich dagegen entschieden“, sagte Netanjahu auf einer Pressekonferenz. Der beispiellose Angriff war der erste israelische Angriff innerhalb Katars.

In der Liveübertragung von Drop Site sagte Jeremy Scahill, die USA hätten „Israel entweder grünes Licht gegeben oder ihm erlaubt, Katar zu bombardieren, ein Land, in dem sich das US-Zentralkommando befindet und das angeblich unter dem Schutzschild der USA steht“. Er bezeichnete die offizielle Darstellung als „unsinnige Tarngeschichte“ über den Trump-Spender Steve Witkoff, der versucht habe, Katar zu spät zu warnen. Er fügte hinzu, dass kein arabisches oder muslimisches Land Israel davon abhalten werde, „den Nahen Osten in Brand zu setzen und sogar Katar zu bombardieren“.

Im selben Livestream sagte Sharif Abdel Kouddous, Redakteur von Drop Site Middle East, dass die Führer der Golfstaaten nach dem israelischen Angriff auf Doha in Panik seien, da sie erkannt hätten, dass selbst jahrzehntelange „unterwürfige Unterstützung“ für Washington und die Normalisierung der Beziehungen zu Israel keinen Schutz bieten. Er verglich Israel mit einem „Serienmörder in der Nachbarschaft“ und sagte, dass ihre Komplizenschaft bei der Belagerung des Gazastreifens nur Demütigung gebracht habe, da die Palästinenser mit dem konfrontiert seien, was er als „ultimativen Plan zur ethnischen Säuberung“ bezeichnete.

US-Nachrichten

Der Vorsitzende des House Oversight Committee, James Comer, und die Abgeordnete aus Florida, Anna Paulina Luna, forderten Finanzminister Scott Bessent auf, den US-Geschäftsmann und Aktivisten Neville Roy Singham und die von ihm finanzierten Netzwerke zu überprüfen, da er angeblich als „Agent der KPCh“ agiere und US-amerikanische linke Gruppen unterstütze. In dem Schreiben wird behauptet, dass fast 1,8 Millionen Dollar an Organisationen wie Code Pink, die Palestinian Youth Movement und BreakThrough Media geflossen seien, denen sie vorwerfen, Desinformation zu verbreiten und pro-KPCh-Narrative zu fördern. Der Ausschuss strebt eine mögliche Einfrierung von Vermögenswerten, die Durchsetzung des FARA und strafrechtliche Sanktionen an und stellt diese Gruppen als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA dar.

Die führende demokratische PR-Firma SKDK hat ihren 600.000-Dollar-Vertrag mit dem israelischen Außenministerium gekündigt. Die Firma hatte Medien produziert, die Israels Botschaft zu Gaza verbreiteten und pro-israelische Stimmen in Nachrichtensendungen verstärkten. Die Firma gab an, die Arbeit am 31. August beendet zu haben und sich aus dem FARA abzumelden, nachdem Sludge in einem Bericht behauptet hatte, dass mit dem Vertrag ein Bot-Verstärkungsprogramm verbunden sei. SKDK bestritt dies und bestand darauf, dass seine Rolle „ausschließlich in den Medienbeziehungen“ bestanden habe.

Auf die Frage nach der Drohung von Generalstaatsanwältin Pam Bondi, gegen Hassreden vorzugehen, sagte Präsident Donald Trump zu einem ABC-Reporter: „Wir werden wahrscheinlich gegen Leute wie Sie vorgehen, weil Sie mich so unfair behandeln. Sie haben viel Hass in Ihrem Herzen. Vielleicht müssen sie gegen Sie vorgehen.”

US-Außenminister Marco Rubio warnte, dass die Hamas nur noch „Tage, vielleicht ein paar Wochen“ Zeit habe, um einem Waffenstillstandsabkommen zuzustimmen, da Israel die schwersten Bombardements auf Gaza-Stadt seit einem Monat durchgeführt habe. Vor seiner Abreise aus Israel nach Katar sagte Rubio: „Wir haben keine Monate mehr Zeit … wir haben wahrscheinlich nur noch Tage und vielleicht ein paar Wochen“, und unterstrich damit den Druck auf die Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Gefangenen.

Laut The Lever könnte das vom Repräsentantenhaus verabschiedete Verteidigungsgesetz in Höhe von 893 Milliarden Dollar es dem Pentagon erstmals ermöglichen, US-Grenzoperationen an private Militärunternehmen auszulagern, darunter Überwachungs-, Transport- und Geheimdienstaufgaben. Kritiker warnen, dass dies Unternehmen wie Palantir, Anduril, Lockheed Martin und Boeing zugutekommen würde, während gleichzeitig die Transparenz und Rechenschaftspflicht verringert würden. Der Änderungsantrag wurde vom texanischen Abgeordneten Pat Fallon vorangetrieben.

Die USA und China haben sich auf einen Rahmen geeinigt, um TikTok unter neuer Eigentümerschaft weiterzuführen. Oracle, Silver Lake und Andreessen Horowitz sollen 80 Prozent der US-Geschäfte von TikTok übernehmen und eine nur für die USA bestimmte Version der App einrichten. Im Rahmen der Vereinbarung werden alle Daten amerikanischer Nutzer auf den Servern von Oracle in Texas gespeichert, und Washington wird die Aufsicht über das Unternehmen auf Vorstandsebene übernehmen. ByteDance wird eine kleine Minderheitsbeteiligung behalten und seinen Empfehlungsalgorithmus lizenzieren, obwohl noch unklar ist, ob die USA versuchen werden, eine separate Version neu zu entwickeln oder weiterhin das lizenzierte chinesische System zu verwenden. Die Frist für die erzwungene Veräußerung wurde bis zum 16. Dezember verlängert, da die endgültigen Bedingungen noch ausgehandelt werden.

Der Demokrat Xp Lee gewann am Dienstag eine Sonderwahl, um den Sitz von Melissa Hortman zu besetzen, der ehemaligen Sprecherin des Repräsentantenhauses von Minnesota, die im Juni zusammen mit ihrem Ehemann in ihrem Haus ermordet wurde. Die Wahl stellt das Gleichgewicht von 67 zu 67 wieder her und bewahrt die Vereinbarung zur Machtteilung zwischen Demokraten und Republikanern.

Fünf US-Familien reisten diese Woche nach Washington, um Rechenschaft für ihre Angehörigen zu fordern, die von israelischen Streitkräften und Siedlern getötet oder inhaftiert wurden. Auf einer Pressekonferenz im Kapitol forderten die Abgeordnete Pramila Jayapal aus Washington und die Abgeordnete Rashida Tlaib aus Michigan Untersuchungen zu den Todesfällen von Sayfollah Musallet, Ayşenur Eygi, Tawfic Abdel Jabbar und Rachel Corrie und forderten die Freilassung des 16-jährigen Mohammed Ibrahim, einem palästinensisch-amerikanischen Jugendlichen, der seit Februar in Israel inhaftiert ist. Die Delegation traf sich mit Mitgliedern des Kongresses und warnte, dass die Unterstützung der USA für Israel die anhaltende Gewalt gegen Amerikaner und Palästinenser gleichermaßen ermöglicht. Jasper Nathaniel, Mitarbeiter von Drop Site, berichtete vor Ort über die Veranstaltung.

Das Repräsentantenhaus verabschiedete am Dienstag zwei Gesetzesentwürfe zur Kriminalität in Washington, D.C.: einen, der das Alter, ab dem Kinder, die bestimmter Gewaltverbrechen beschuldigt werden, als Erwachsene angeklagt werden können, von 16 auf 14 Jahre senkt, und einen anderen, der Richter dazu verpflichtet, sich an die vorgeschriebenen Mindeststrafen für jugendliche Straftäter zu halten.

Internationale Nachrichten

Israelische Kampfflugzeuge flogen 12 Luftangriffe auf den Hafen von Hodeidah im Jemen und beschädigten mehrere Häfen, wie jemenitische Medien berichteten. Der Sprecher von Ansar Allah sagte, die Luftabwehr der Houthis habe israelische Flugzeuge angegriffen und einige davon gezwungen, den jemenitischen Luftraum zu verlassen. Zuvor hatte das israelische Militär behauptet, der Jemen nutze den Hafen, um Waffen aus dem Iran zu empfangen, und gedroht, das Gebiet zu evakuieren. Der Angriff erfolgte weniger als eine Woche nach dem israelischen Angriff auf Sanaa am 10. September, bei dem 31 Journalisten getötet wurden – der tödlichste Angriff auf Journalisten seit Menschengedenken –, wie im Drop Site-Livestream diskutiert wurde.

Israel hat Syrien einen detaillierten Plan für ein neues Sicherheitsabkommen vorgelegt, das entmilitarisierte Zonen vom Südwesten Damaskus‘ bis zur israelischen Grenze, eine Flugverbotszone und Beschränkungen für schwere Waffen in der Nähe der Grenze vorsieht, berichtet Axios. Im Gegenzug würde Israel sich schrittweise aus den besetzten syrischen Gebieten zurückziehen, dabei jedoch seinen Stützpunkt am Hermon und einen Luftkorridor in Richtung Iran behalten. Der syrische Präsident Ahmed al-Sharaa hat noch nicht reagiert, während die trilateralen Gespräche mit Israel und den USA in London vor möglichen Diskussionen in der UN-Generalversammlung fortgesetzt werden. In separaten Gesprächen einigten sich Jordanien und Syrien auf einen von den USA vermittelten Plan zur Wiederherstellung der Sicherheit im Süden Syriens, der Anfang des Jahres von Gewalt zwischen Mitgliedern der syrischen Drusen-Gemeinschaft und lokalen Beduinenstämmen erschüttert wurde.

Die Europäische Kommission schlug am Mittwoch vor, einige der Freihandelsabkommen für israelische Waren aufgrund des Krieges im Gazastreifen auszusetzen. In einer Erklärung erklärte die EU, der Vorschlag sei das Ergebnis der „Blockade humanitärer Hilfe, der Intensivierung der Militäroperationen und der Entscheidung der israelischen Behörden, den Siedlungsplan im sogenannten E1-Gebiet des Westjordanlands voranzutreiben“. Wenn der Vorschlag angenommen wird, werden Zölle auf 37 % der israelischen Waren im Wert von 15,9 Milliarden Euro erhoben, die in die EU importiert werden, was einem Betrag von etwa 230 Millionen Euro (166 Millionen Dollar) entspricht. Die EU, Israels größter Handelspartner, erhebt derzeit aufgrund eines Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel keine Zölle auf diese israelischen Waren. Die Kommission schlug außerdem Sanktionen gegen den israelischen Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und Finanzminister Bezalel Smotrich, israelische Siedler und zehn Hamas-Führer vor. Die vorgeschlagene Aussetzung muss von den Mitgliedstaaten ratifiziert werden, die in dieser Frage tief gespalten sind.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz weinte bei der Eröffnung einer Synagoge in München und schwor, „allen Formen des Antisemitismus den Krieg zu erklären“. Deutschland ist nach den USA der zweitgrößte Waffenlieferant Israels.

Japan wird einen palästinensischen Staat „vorerst“ nicht anerkennen, da Premierminister Shigeru Ishiba laut Asahi Shimbun die UN-Sitzungen auslässt, um sich auf Gespräche mit Partnern aus den USA, Europa und Asien zu konzentrieren. Die USA haben Tokio Berichten zufolge davon abgeraten, die Anerkennung zu unterstützen, und gewarnt, dass dies die Situation verschlimmern und die bilateralen Beziehungen beeinträchtigen könnte. Japan unterstützt weiterhin grundsätzlich eine Zwei-Staaten-Lösung, solange direkte Verhandlungen zwischen Israel und Palästina ausstehen.

Die chinesische Küstenwache beschuldigte ein philippinisches Schiff, eines ihrer Schiffe in der Nähe des umstrittenen Scarborough-Riffs im Südchinesischen Meer gerammt zu haben, während Manila erklärte, chinesische Streitkräfte hätten einen Besatzungsmitglied verletzt, indem sie ihr Schiff mit Wasserwerfern beschossen hätten. China behauptete, mehr als zehn philippinische Schiffe seien in das Gebiet eingedrungen, nachdem es einen Teil des Riffs zum Naturschutzgebiet erklärt hatte. Die Philippinen legten diplomatischen Protest ein, während die Auseinandersetzungen um das Südchinesische Meer aufgrund konkurrierender Territorialansprüche weitergehen.

UN-Ermittler werfen den Führern des Südsudans vor, systematisch Milliarden an öffentlichen Geldern zu plündern, während die Mehrheit des Landes mit einer sich verschärfenden Nahrungsmittelkrise konfrontiert ist. Der Bericht hebt Machenschaften hervor, bei denen Öleinnahmen und Regierungsprogramme an politisch vernetzte Eliten umgeleitet werden, wobei 1,7 Milliarden Dollar aus der „Öl für Straßen”-Initiative nicht nachgewiesen werden können und die meisten Straßen unvollendet sind. Beamte sagen, dass Korruption die Fähigkeit des Staates, grundlegende Dienstleistungen zu erbringen, lähmt.

Das US-Militär verstärkt seine Präsenz in der Karibik angesichts der Spannungen mit der venezolanischen Regierung und einer Reihe von US-Drohnenangriffen auf kleine Schiffe in der Region. Laut Open-Source-Bildern wurden in den letzten Tagen MQ-9 Reaper-Drohnen, die für weitere Angriffe geeignet sind, in Puerto Rico stationiert, zusätzlich zu einer größeren Stationierung von F-35-Kampfflugzeugen und Kriegsschiffen der US-Marine, die bereits in der Nähe von Venezuela stationiert sind. Der venezolanische Präsident Nicholas Maduro verurteilte am Montag die USA für die Planung einer „Aggression” gegen sein Land und erklärte, dass die Kommunikation zwischen den beiden Staaten eingestellt worden sei.

Zehntausende protestierten in der ecuadorianischen Provinz Azuay gegen die Goldmine Loma Larga des kanadischen Unternehmens Dundee Precious Metals und verwiesen dabei auf Gefahren für das 3.200 Hektar große Wasserschutzgebiet Quimsacocha und die umliegenden Hochland-Paramos. Die Regierung hatte eine Umweltgenehmigung erteilt, doch der Bau wurde bis zur Vorlage eines Umweltmanagementplans ausgesetzt, und die lokalen Behörden und Gemeinden lehnten das Projekt entschieden ab. Der Bürgermeister und die Einwohner von Cuenca forderten die Aufhebung der Genehmigung, während Präsident Daniel Noboa angesichts der anhaltenden rechtlichen und ökologischen Bedenken die Verantwortung an die lokalen Behörden abgab.

