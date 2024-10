5-Jähriger entwickelt Autismus, nachdem er gezwungen wurde, 18 Impfungen an einem Tag zu erhalten

Von Michael Nevradakis, Ph.D.

Im Rahmen eines Sorgerechtsstreits ordnete ein Richter in Tennessee an, dass alle drei Kinder einer Familie geimpft werden müssen, die alle noch nie geimpft worden waren. Der fünfjährige Isaac erkrankte sofort und wurde schließlich mit schwerem regressiven Autismus diagnostiziert.

2016 zog David Ihben mit seiner Frau und seinen drei Kindern von Chicago nach Jamestown im ländlichen Tennessee, in der Hoffnung auf ein neues und ruhigeres Leben.

Doch der Traum verwandelte sich im Dezember 2019 in einen Albtraum für David und seine Kinder, als ein Scheidungsverfahren und ein anschließender Sorgerechtsstreit zur Zwangsimpfung der Kinder führte – und das Schicksal der Familie für immer veränderte.

Ihben sagte, seine Ex-Frau habe beschlossen, „dass dies nicht das Leben war, das sie wollte“. Sie versuchten also, vor dem Familiengericht einen Erziehungsplan auszuarbeiten, als der Richter Todd Burnett aus Tennessee „das Thema Impfung aufgriff“, nachdem er festgestellt hatte, dass die Kinder des Paares nicht geimpft waren, und die Eltern zwang, ihre Kinder impfen zu lassen.

Ihbens zwei älteste Kinder – Tochter Hannah und Sohn Joseph – blieben nach der Impfung von erheblichen Nebenwirkungen verschont.

Sein jüngster Sohn, Isaac, hatte jedoch nicht so viel Glück. Nachdem er an einem Tag 18 Impfungen erhalten hatte, entwickelte Isaac einen schweren regressiven Autismus. Heute muss er rund um die Uhr betreut werden.

Die Mutter der Kinder verließ die Kinder bald, so dass Ihben sie als Alleinerziehender großziehen musste – obwohl er weiterhin verpflichtet ist, Unterhalt zu zahlen.

Ihben teilte seine Geschichte mit dem Vax-Unvax-Bus von Children’s Health Defense (CHD). In einem anschließenden Interview mit The Defender schilderte er die Herausforderungen, denen er sich bei der Betreuung von Isaac gegenübersieht, und die Schikanen, die er von Beamten in seiner Gemeinde ertragen musste. Ihben übermittelte dem Defender Unterlagen, die seine Geschichte belegen.

Wie kann ein Richter eine medizinische Versorgung ohne die Mitwirkung eines Arztes erzwingen?

Ihben sagte gegenüber The Defender, dass seine gesamte Familie nicht geimpft sei. „Ich habe nie eine bekommen. Mein Vater wurde 1961 von der Armee eingezogen, und auch er wurde nicht geimpft. Wir sind nie geimpft worden“, sagte er. „Unsere Kinder mussten für die Schule religiöse Ausnahmegenehmigungen unterschreiben.

Während des Scheidungsverfahrens nutzte der Anwalt seiner Frau das Thema Impfung jedoch, um einen Keil zwischen die Eltern zu treiben.

„Als wir vor Gericht gingen, wusste ihr Anwalt wohl, dass [Burnett] ein impfbefürwortender Richter war, und das war etwas, womit sie mich kriegen konnten“, sagte Ihben.

Laut Ihben sagte Burnett dem Paar, dass es seine „persönliche Meinung ist, dass es Kindesmissbrauch ist, wenn man seine Kinder nicht impft“. Dann sagte er dem Paar, dass derjenige Elternteil, der bereit sei, die Kinder noch am selben Tag zu impfen, das Gericht mit dem Sorgerecht verlassen würde.

„Ich sagte: ‚Euer Ehren, wir haben Rechte. Das ist eine Sache zwischen der Mutter und dem Vater“, erinnerte sich Ihben. „Ihr Anwalt flüsterte ihr zu: ‚Ich bringe sie runter und lasse sie heute impfen.’“

„Ich war so überrascht, denn meine Ex-Frau und ich waren uns nicht in vielen Dingen einig, aber in diesem Punkt waren wir uns einig“, sagte Ihben und bezog sich dabei auf ihre Ansichten über Impfungen.

Nach der Anhörung wurde Ihben und seiner Frau das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder zugesprochen, mit der Mutter als primärem Vormund. Später an diesem Tag erhielten die Kinder ihre Kinderimpfungen – und Isaac wurde sofort krank.

„Meine Tochter hatte schon früher Allergien … deshalb weigerte sich der Arzt, ihr alle Impfungen an einem Tag zu geben. Sie haben sie aufgeteilt … Soweit ich sehen kann, hatte sie keine Nebenwirkungen“, sagte Ihben. „[Joseph] lag ein paar Tage auf der Intensivstation, aber es scheint ihm gut zu gehen. Aber [Isaac] verbrachte 12 Tage auf der Intensivstation, acht Tage davon mit 106 Grad Fieber.

Isaac, der damals 5 Jahre alt war, war „ein ganz normales, fröhliches Kind“, so Ihben.

Heute leidet Isaac an schwerem regressivem Autismus. Ihben sagte dem Defender:

„Er spricht nicht. Er trägt eine Windel. Er isst 20-30 Mal am Tag aus einer Babyflasche, er bekommt Sprachtherapie und wird für den Rest seines Lebens 24 Stunden Pflege und Überwachung benötigen. „Ich habe seit vier Jahren keine Nacht mehr durchgeschlafen. Er muss alle zwei Stunden gewickelt werden, sonst hat er einen Unfall. Wenn Sie ein Kind mit regressivem Autismus haben oder jemanden kennen, werden Sie verstehen, wie unsere Tage aussehen.“

Ihben erfuhr nicht sofort von Isaacs Verletzungen, denn das Gericht verhängte gegen ihn zunächst eine sechsmonatige einstweilige Verfügung. Als die sechs Monate um waren, machte er schließlich Pläne, seine Kinder zu einem „zweistündigen Besuch unter Aufsicht“ bei einem örtlichen McDonald’s abzuholen.

Mein Jüngster kommt heraus und ich frage: „Was ist hier los?“. Er sagte, seine ältesten Kinder hätten ihm dann erzählt, was mit Isaac passiert sei. „Meine Kinder haben mir alles erzählt, was vor sich geht. Im Grunde hat mir niemand Informationen gegeben. Ich musste mich auf das verlassen, was mir die 10- und 11-Jährigen erzählten“, sagte Ihben.

Ihben versuchte herauszufinden, was mit Isaac geschehen war – stieß aber im Cookeville Regional Medical Center, seinem örtlichen Krankenhaus, auf weitere Hindernisse. „Der Richter hatte die Krankenhausakten versiegelt. Ich kann sie immer noch nicht bekommen“, sagte er.

Erst als er seine Tochter in der High School anmeldete, hatte er die Möglichkeit, Isaacs Akten einzusehen, während er ihre Unterlagen vom örtlichen Gesundheitsamt anforderte. Da sah er, dass Isaac an einem einzigen Tag 18 Impfungen erhalten hatte.

„Wie kann ein Richter eine medizinische Versorgung ohne die Mitwirkung eines Arztes erzwingen?“ fragte Ihben. „Ich denke nicht, dass Richter die medizinische Behandlung vom Richterstuhl aus diktieren sollten.

Laut Ihben sagten Ärzte der Vanderbilt University in Nashville, dass Isaacs Verletzungen „eine direkte Folge der Zwangsimpfung sind“, wobei eine Ärztin zu Ihben sagte, dass „sie nur ein anderes Kind gesehen hat, das sich so verhält wie Isaac“.

Trotz des Verschwindens der Mutter muss er weiterhin Unterhalt für die Kinder zahlen

Kurz nachdem er seine Kinder zum ersten Mal nach dem Sorgerechtsstreit gesehen hatte, wartete eine weitere Überraschung auf Ihben und seine Familie: Ihbens Ex-Frau rief an und teilte mit, dass sie und die Kinder aus dem Haus geflogen seien.

Nachdem er die Kinder eine Woche lang behalten hatte, bekam die Mutter „ein freies Haus, alles eingerichtet und bezahlt“, und die Kinder wurden ihr zurückgegeben.

„Dann wurde sie im Mai 2020 von dort vertrieben“, sagte Ihben. Er holte die Kinder wieder ab – aber das war das letzte, was sie von ihrer Mutter sahen. Laut Ihben verließ sie nach ihrer zweiten Zwangsräumung die Stadt, ohne eine Spur zu hinterlassen.

„Wir haben nichts mehr von ihr gehört oder sie gesehen“, sagte Ihben. „Im Mai werden es fünf Jahre sein.“

Ihben zahlt immer noch Unterhaltszahlungen an den Staat, obwohl er sich allein um die Kinder kümmert. Er sagte, dass das Unterhaltsgeld, das nicht eingezogen wird, in einen staatlichen Fonds fließt – und, wenn es nicht eingefordert wird, vom Staat eingezogen wird, wenn die Kinder volljährig werden.

Ihben sagte, er sei zwar vor Gericht gegangen, um das volle Sorgerecht für seine Kinder oder eine Verringerung der Unterhaltszahlungen zu beantragen, aber er habe sich in einer Zwickmühle befunden.

„Der Richter sagte: Ich kann nichts tun, wenn Sie sie nicht hierher bringen“, sagte Ihben. „Ich habe gesagt: ‚Ich habe sie zugestellt. Niemand weiß, wo sie ist.’“

Ihben sagte, er glaube, die Mutter der Kinder habe nicht geahnt, dass Isaac so schwer verletzt werden würde, und „sie kann es einfach nicht ertragen“. Er fügte hinzu: „Ich verstehe einfach nicht, warum sie immer noch das volle Sorgerecht hat und warum ich immer noch Unterhalt für die Kinder zahlen muss, wenn sie schon fast fünf Jahre weg ist.“

Gesetze in Tennessee, lokale Behörden stellen Herausforderungen für die Erziehung von Isaac dar

Ihben beschrieb den Alltag der Betreuung von Isaac, der nächsten Monat 11 Jahre alt wird und gerade die fünfte Klasse in einem Sonderschulprogramm begonnen hat. Er sagte:

„Unser Leben hat sich für immer verändert. Ich kann keiner normalen Arbeit nachgehen. Ich hebe hier und da etwas auf … Ich habe einen Wecker, der alle zwei Stunden losgeht, um Isaac zu wickeln. Er isst mitten in der Nacht … Wir leben auf dem Land. Es gibt keinen Bus, also bringe ich ihn zur Schule und zurück. „Er spricht nicht, also weiß man nicht, ob er krank ist, ob er sich aufregt, ob er Hunger hat, ob ihm kalt ist, ob er Bauchschmerzen hat … Ich habe eine Liste im Kopf, die ich einfach abhake, und hoffe, dass ich das erwische, was ihn beruhigt und ihm das gibt, was er braucht.“

Auch staatliche Vorschriften stellen ein Hindernis dar. „Man darf ein behindertes Kind nur dann zu Hause betreuen, wenn man keine anderen Kinder unter 18 Jahren im Haushalt hat“, sagte Ihben.

Ihben merkte an, dass Tennessee zu den Staaten mit den geringsten Mitteln für autistische Kinder gehört, und fügte hinzu, dass autistische Kinder häufig misshandelt werden.

„Unser örtlicher Schulbezirk hat Rückhaltesessel für autistische Kinder. Sie dürfen Isaac in einen Stuhl setzen, ihn mit Pfefferspray besprühen, ihn tasern. Die Polizeidienststellen haben keine Ausbildung für den Umgang mit autistischen Kindern“, sagte Ihben.

Ihben sagte, Beamte des Staates, des Bezirks und der Stadt hätten versucht, ihn und seine Familie einzuschüchtern.

Laut Ihben tauchte das Tennessee Bureau of Investigation (TBI) am 5. Dezember 2023 bei ihm zu Hause auf. „Jemand fängt an, an die Tür zu klopfen … da ist ein Lastwagen am Ende der Straße, ein Lastwagen am Ende der anderen Straße und zwei Lastwagen in der Einfahrt. Sie hatten Angriffswaffen.“

Ihben sagte, die Beamten hätten behauptet, ein Sozialarbeiter wolle mit ihm sprechen, aber er habe sich geweigert, ihnen die Tür zu öffnen. Er stellte einen Antrag auf Informationsfreiheit beim Staat, um herauszufinden, warum sein Haus durchsucht wurde, aber ihm wurde gesagt, dass es „keine Aufzeichnungen über irgendetwas“ gibt.

Die Razzia des TBI hat ihn sehr mitgenommen. „Ich hatte in dieser Nacht einen Herzinfarkt“, sagte er. „Ich konnte nicht atmen.“ Er sagte, der Vorfall beeinflusse ihn noch heute. „Ich bin mir sicher, dass ich an einer PTBS leide. Ich bin immer noch in Behandlung“, sagte Ihben.

Im Juni 2023 sagte Ihben, er sei zu einer Sitzung der Bezirkskommission gegangen, um zu erzählen, was seiner Familie zugestoßen war. Der Bezirksbeauftragte, Jimmy Johnson, hinterließ ihm eine Sprachnachricht, in der er ihn davor warnte, eine Kundgebung oder einen Protest abzuhalten.

„Der Kommissar rief den Sheriff an“, sagte Ihben, aber schließlich ‚zogen sie sich zurück‘.

Bei einem anderen Vorfall sagte Ihben, dass er aus seinem örtlichen Walmart-Laden verbannt wurde, nachdem ein Filialleiter die Polizei gerufen hatte, weil Isaac „eine Störung verursachte“. Dadurch war Ihben gezwungen, in einem anderen Walmart einzukaufen, der eine Stunde von seinem Zuhause entfernt ist.

Ihben sagte, es sei auch schwierig, einen Anwalt zu finden, der ihn und seine Familie vertritt. „Kein Anwalt ist bereit, sich mit dem Richter anzulegen.“

Lokale Beamte haben versucht, uns Angst einzujagen“, damit wir das Interview mit dem Vax-Unvax-Bus nicht machen

Ihben dankte dem CHD und seiner Ortsgruppe in Tennessee dafür, dass sie ihm und seiner Familie geholfen haben. „Wir wären nicht hier, wenn CHD uns nicht helfen würde“, sagte Ihben. „Der Ortsverband Tennessee hat uns sehr geholfen.

Ihben sagte, er habe kürzlich mit Mitgliedern des CHD-Landesverbandes „Vaxxed 3“ gesehen. „Was wir jeden Tag durchmachen müssen, ist schrecklich, aber es könnte schlimmer sein“, sagte Ihben und zitierte Geschichten im Film über Kinder, die nach einer Impfung gestorben sind.

Laut Ihben wurden seine Bemühungen, CHD-Initiativen in seiner Gemeinde zu fördern, wie der Besuch des Vax-Unvax-Busses Anfang des Jahres, auch mit Einschüchterung beantwortet.

„Wir haben ein kleines Flugblatt [für den Vax-Unvax-Bus] zusammengestellt und angefangen, es zu verteilen“, sagte Ihben. Aber am 5. Februar, dem Tag seines Businterviews, sagte Ihben, dass der Anwalt seiner Frau, auch ihr Ehemann – der der Anwalt der örtlichen Schulbehörde ist – und Burnett, der das TBI mobilisierte, „versuchten, uns einzuschüchtern, damit wir das Businterview nicht machen.“

Die einzige Waffe, die wir haben, ist, die Botschaft zu verbreiten.

Laut Ihben hat sich Isaac in letzter Zeit etwas gebessert. „Langsam geht es ihm besser … Er nimmt viel an der Therapie teil. Er fängt an, einige Zahlen und Buchstaben selbst zu schreiben. Die Lehrer glauben, dass er lesen kann, aber er hat noch nie ein Wort gesagt.

Ihben sagte, dass dies eine Lernerfahrung für seine ältesten Kinder war, die sich nach seinem Tod „jeden Tag um Isaackümmern müssen “. „Das ist eine lebenslange Verpflichtung.“

Ein weiterer Silberstreif am Horizont ist laut Ihben, dass Isaacs Geschichte zu einer Lernerfahrung für seine Familie und viele Mitglieder der örtlichen Gemeinschaft geworden ist.

„Nicht nur ich habe daraus gelernt. Meine Kinder lernen auch. Hannah und Joseph lernen etwas über ihre Regierung, ihre Lebensmittel und ihre Umwelt. Sie erzählen ihren Freunden davon.“

Für Ihben ist es „die einzige Waffe, die wir haben“, die Botschaft weiterzugeben und zu verbreiten. Er sagte: „Es ist beeindruckend, wenn die Freunde meiner Kinder zu mir kommen und sagen: ‚Es tut uns leid, was dir passiert ist, wir haben das [Vax-Unvax] Interview gesehen.‘“

Ihben sagte, er hoffe, dass die Botschaft anderen Kindern helfen wird, Isaacs Schicksal zu vermeiden. „Ich hoffe, Isaac wird der letzte sein“, sagte er.