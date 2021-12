5-Jähriger stirbt 4 Tage nach Pfizer-Spritze, und was die CDC VAERS-Daten sonst noch zeigen

childrenshealthdefense.org: Die von den Centers for Disease Control and Prevention veröffentlichten VAERS-Daten umfassen insgesamt 927.740 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 19.532 Todesfälle und 146.720 schwere Verletzungen die zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 26. November 2021 gemeldet wurden.

Die Centers for Disease Control and Prevention haben heute neue Daten veröffentlicht, aus denen hervorgeht, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 26. November 2021 insgesamt 927.740 Berichte über unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) übermittelt wurden. VAERS ist das wichtigste von der Regierung finanzierte System zur Meldung von unerwünschten Impfstoffreaktionen in den USA.

Die Daten umfassten insgesamt 19.532 Meldungen von Todesfällen – ein Anstieg um 283 gegenüber der Vorwoche – und 146.720 Meldungen von schweren Verletzungen, einschließlich Todesfällen, im gleichen Zeitraum – ein Anstieg um 3.325 gegenüber der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 26. November 2021 insgesamt 672.373 unerwünschte Ereignisse, darunter 8.986 Todesfälle und 57.143 schwere Verletzungen, gemeldet.

Ausländische Meldungen sind Meldungen, die US-Hersteller von ihren ausländischen Tochtergesellschaften erhalten haben. Gemäß den Vorschriften der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) muss ein Hersteller, der über einen ausländischen Fallbericht informiert wird, der ein schwerwiegendes Ereignis beschreibt, das nicht auf dem Etikett des Produkts aufgeführt ist, den Bericht an VAERS übermitteln.

Von den bis zum 26. November gemeldeten 8.986 Todesfällen in den USA traten 20 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 26 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 61 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

Bis zum 24. November waren in den USA 454 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind 264 Millionen Dosen von Pfizer, 173 Millionen Dosen von Moderna und 16 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS die bis zu einem bestimmten Datum eingegangenen Berichte über Impfstoffverletzungen. Die an VAERS übermittelten Berichte erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann. In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Ereignisse von Impfstoffen meldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 26. November 2021 für 5- bis 11-Jährige zeigen:

2.586 unerwünschte Ereignisse, darunter 34 als schwerwiegend eingestufte und 2 gemeldete Todesfälle. Ein Todesfall ereignete sich bei einem 11-jährigen Mädchen aus Georgia, das am 14. September geimpft wurde, also vor der Zulassung des COVID-Impfstoffs von Pfizer in der Altersgruppe 5 bis 11 Jahre.

Der zweite Todesfall (VAERS I.D. 1890705) ereignete sich bei einem 5-jährigen Mädchen, das vier Tage nach der ersten Dosis von Pfizer starb.

Seit dem 1. November wurden 1.581 unerwünschte Ereignisse in der Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen gemeldet.

Die US-VAERS-Daten vom 14. Dezember 2020 bis zum 26. November 2021 für die 12- bis 17-Jährigen zeigen:

23.871 unerwünschte Ereignisse, darunter 1.453 als schwerwiegend eingestufte und 31 gemeldete Todesfälle.

Der jüngste Todesfall betrifft ein 16-jähriges Mädchen aus Georgia (VAERS I.D. 1865389), das Berichten zufolge zwei Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer an einem Herzleiden und Multiorganversagen starb.

60 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

563 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 553 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

139 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

VAERS-Daten aus den USA vom 14. Dezember 2020 bis zum 26. November 2021 für alle Altersgruppen zusammen zeigen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzerkrankungen zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 42 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 26. November meldeten 4.480 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.411 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.219 gemeldeten Fällen von Bell-Lähmung wurden 51 % auf Impfungen von Pfizer, 41 % auf Moderna und 8 % auf J&J zurückgeführt.

764 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom (GBS), wobei 42 % der Fälle auf Pfizer, 29 % auf Moderna und 27 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2 163 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

11.334 Berichte über Störungen der Blutgerinnung. Davon wurden 5.024 Berichte Pfizer, 4.037 Berichte Moderna und 2.222 Berichte J&J zugeschrieben.

3.257 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, wobei 2.025 Fälle Pfizer, 1.085 Fälle Moderna und 137 Fälle dem COVID-Impfstoff von J&J zugeschrieben wurden.

Verheerende Verletzungen bei Sportlern nach COVID-Impfungen

Wie The Defender am 2. Dezember berichtete, stehen mehrere Spitzensportler vor dem Ende ihrer Karriere, nachdem COVID-Impfstoffe ihre Gesundheit zerstört haben.

Bei Florian Dagoury, einem Weltrekordhalter im Freitauchen mit statischem Atemanhalten, der einst schockierende 10 Minuten und 30 Sekunden lang die Luft anhielt, wurden nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Pfizer Myokarditis, Perikarditis und triviale Mitralinsuffizienz diagnostiziert.

Dagoury sagte, dass er nun Schwierigkeiten hat, eine 8-minütige Atemspanne zu erreichen, dass er bei 40-minütigen Tauchgängen den Drang verspürt, zu atmen, dass er seine Herzfrequenz nicht niedrig halten kann und dass seine Tauchleistung um 30 % abgenommen hat.

Der erfahrene Triathlet Antoine Méchin, 32, steht ebenfalls vor dem möglichen Ende seiner Karriere, nachdem er nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs von Moderna eine Lungenembolie erlitten hat.

Die Symptome, zu denen Atemprobleme und Armschmerzen gehörten, traten nach der ersten Dosis auf, aber die Ärzte taten seine Kurzatmigkeit als Folge von Stress und Müdigkeit ab.

Jeremy Chardy, ein 34-jähriger Profi-Tennisspieler, der in der Weltrangliste an 73. Stelle steht, musste seine Saison aufgrund einer schweren unerwünschten Reaktion auf einen COVID-Impfstoff unterbrechen, die ihn unfähig machte, intensive Aktivitäten auszuüben.

Kyle Warner, ein 29-jähriger professioneller Mountainbike-Rennfahrer, entwickelte nach seiner zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer eine Herzbeutelentzündung, ein posturales orthostatisches Tachykardiesyndrom (POTS) und reaktive Arthritis.

Warners Reaktion war so schwerwiegend, dass er im Oktober immer noch tagelang das Bett hüten musste, weil er von zu großer geistiger oder körperlicher Anstrengung überwältigt war.

Zwei Profifußballer brechen während eines Spiels zusammen

Ein Fußballprofi brach am 25. November während eines Champions-League-Spiels von Real Madrid gegen Sheriff Tiraspol, einen moldawischen Fußballverein, plötzlich zusammen, wie ZeroHedge berichtet.

Adama Traore, 26, Flügelspieler bei Sheriff Tiraspol, wurde dabei beobachtet, wie er sich mitten im Spiel an die Brust klammerte und zu Boden sackte, während Sanitäter ihn wiederbeleben wollten. Die Gründe für Traores Zusammenbruch und seine Schmerzen in der Brust wurden nicht bestätigt.

Traores Zusammenbruch ereignete sich in der Nacht, nachdem ein anderer Spieler, John Fleck von Sheffield United, während eines Spiels gegen Reading zusammengebrochen war. Fleck wurde auf einer Bahre abtransportiert, nachdem er lange behandelt worden war.

Als ein Radiomoderator die Frage stellte, ob Fleck den COVID-Impfstoff erhalten habe, wurde seine Live-Schaltung zur Sendung unterbrochen.

Eine große deutsche Zeitung, die Berliner Zeitung, veröffentlichte vor kurzem einen Bericht, in dem sie zu beantworten versuchte, warum „in letzter Zeit ungewöhnlich viele Profi- und Amateurfußballer zusammengebrochen sind“.

In dem Artikel wurden zahlreiche Fälle von Spielern aufgelistet, die in letzter Zeit Herzprobleme hatten oder auf dem Spielfeld kollabierten – in einigen Fällen mit Todesfolge.

Pfizer beantragt die Zulassung von Auffrischungsimpfungen für 16- und 17-Jährige

Albert Bourla, CEO von Pfizer, erklärte am Dienstag in einem Tweet, dass der Pharmariese zusammen mit BioNTech die FDA formell um die Zulassung von COVID-Auffrischungsimpfungen für 16- und 17-Jährige gebeten hat.

Im Falle einer Genehmigung wäre dies die erste Auffrischungsimpfung für Personen unter 18 Jahren.

Die FDA könnte die Auffrischungsdosen von Pfizer für 16- und 17-Jährige bereits nächste Woche genehmigen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

COVID-Impfstoffe können mit erhöhtem Myoperikarditis-Risiko bei Männern verbunden sein

Um festzustellen, ob ein Zusammenhang zwischen COVID-Impfstoffen und Myoperikarditis besteht, verfolgten die Forscher die Daten von mehr als 268.000 Erwachsenen in Massachusetts, die zwischen August 2020 und Mai 2021 mindestens eine Dosis eines COVID-Impfstoffs erhalten hatten.

Die Forscher verglichen die Daten mit einer Kontrollgruppe, die aus 235.000 der gleichen Patienten bestand – aus den Jahren 2018 und 2019, lange bevor sie eine Dosis eines COVID-Impfstoffs erhalten hatten.

In der im American Journal of Cardiology veröffentlichten Studie fanden die Forscher heraus, dass die altersbereinigte Inzidenzrate der Myoperikarditis bei Männern in der geimpften Population höher war als in der Kontrollgruppe, während die Inzidenzrate der Myoperikarditis bei Frauen in der geimpften Population und in der Kontrollgruppe gleich war.

Sie fanden auch eine erhöhte Inzidenz von Myokardverletzungen sowohl bei Männern als auch bei Frauen im Jahr 2021 im Vergleich zu 2019, obwohl sie vermuteten, dass ein Teil des offensichtlichen Anstiegs der Myoperikarditis-Diagnose nach der Impfung auf Faktoren zurückzuführen sein könnte, die nicht mit den COVID-Impfstoffen zusammenhängen.

Moderna CEO sagt, dass der Omicron COVID-Booster bis März fertig sein könnte

Der Präsident von Moderna, Stephen Hoge, sagte am Mittwoch, dass die Auffrischungsimpfstoffe des COVID-Impfstoffs, die auf die Omicron-Variante abzielen, bereits im März für die Zulassung in den USA bereit sein könnten.

Moderna entwickelt auch einen multivalenten Impfstoff, der auf Omicron und drei andere COVID-Varianten abzielt, obwohl die Spritze erst in einigen Monaten verfügbar sein wird, wie Forbes berichtete.

Nach den derzeitigen FDA-Richtlinien könnte ein Omicron-Booster frühestens im März zugelassen werden, obwohl das Unternehmen mit der Herstellung des Impfstoffs bereits während der Testphase beginnen kann.

Hoge sagte, er glaube, dass die bestehenden Impfstoffe in der Lage sein werden, die Omicron-Variante zu verlangsamen, wenn nicht sogar ganz zu stoppen.