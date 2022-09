5 psychologische Experimente, die unsere moderne Welt erklären

Die Welt ist ein verwirrender Ort. Die Menschen tun Dinge, die keinen Sinn ergeben, denken Dinge, die nicht durch Fakten gestützt werden, ertragen Dinge, die sie nicht ertragen müssen, und greifen diejenigen bösartig an, die versuchen, sie auf diese Dinge aufmerksam zu machen.

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, warum das so ist, dann sind Sie hier genau an der richtigen Adresse.

Jeder Gelegenheitsleser der alternativen Medienlandschaft wird auf einen Hinweis auf Stanley Milgram oder Philip Zimbardo, das „Asch-Experiment“ oder vielleicht auf alle drei kommen.

„Kognitive Dissonanz“, „Diffusion von Verantwortung“ und „erlernte Hilflosigkeit“ sind Begriffe, die regelmäßig die Runde machen, aber woher kommen sie und was bedeuten sie?

Nun, hier sind die wichtigen psychosozialen Experimente, die uns etwas über die Art und Weise lehren, wie Menschen denken, aber mehr noch, sie erklären, wie unsere moderne Welt funktioniert und wie wir in diesen Schlamassel geraten sind.

Das Milgram-Experiment

Das Experiment: Beginnen wir mit dem berühmtesten. Ab 1963 führte der Yale-Psychologe Stanley Milgram eine Reihe von Experimenten durch, die heute als die Milgram-Gehorsamsexperimente bekannt sind.

Das Setting ist einfach: Versuchsperson A soll bei Versuchsperson B einen Gedächtnistest durchführen und ihm Elektroschocks verabreichen, wenn er Fehler macht. Natürlich gibt es die Versuchsperson B nicht, und die Elektroschocks sind nicht echt. Stattdessen würden die Schauspieler schreien, um Hilfe bitten oder so tun, als wären sie bewusstlos, während Versuchsperson A ermutigt wird, die Schocks weiter zu verabreichen.

Die überwiegende Mehrheit der Versuchspersonen führte den Test durch und verabreichte die Schocks trotz der Notlage von „Versuchsperson B“.

Die Schlussfolgerung: In seiner Abhandlung über dieses Experiment prägte Stanley Milgram den Begriff „Verantwortungsdiffusion“ und beschrieb damit den psychologischen Prozess, durch den eine Person entschuldigen oder rechtfertigen kann, dass sie jemandem Schaden zufügt, wenn sie glaubt, dass es nicht wirklich ihre Schuld ist, dass sie nicht zur Rechenschaft gezogen wird oder dass sie keine Wahl hat.

Die Anwendung: Buchstäblich endlos. Alle Institutionen können dieses Phänomen nutzen, um Menschen dazu zu bringen, gegen ihren eigenen Moralkodex zu handeln. Die Armee, die Polizei, das Krankenhauspersonal – überall dort, wo es eine Hierarchie oder eine vermeintliche Autorität gibt, werden die Menschen Opfer der Diffusion ihrer eigenen Verantwortung.

HINWEIS: Über Milgram und die Reaktionen auf seine Experimente wurde ein guter Film mit dem Titel Experimenter gedreht. In den letzten Jahren gab es eine große Gegenreaktion auf dieses Experiment, mit Artikeln in den Medien, in denen die Ergebnisse und die Methodik angegriffen wurden, und mit neuen „Forschern“, die behaupteten, „es beweist nicht, was Sie denken, dass es das tut.“

Das Stanford-Gefängnis-Experiment

Das Experiment: Nur wenig weniger bekannt als Milgrams Arbeit ist Philip Zimbardos Gefängnis-Experiment, das 1971 an der Stanford University durchgeführt wurde. Bei diesem Experiment wurde für eine Woche ein Scheingefängnis eingerichtet, wobei eine Gruppe von Versuchspersonen als „Wächter“ und die andere als „Gefangene“ bezeichnet wurde.

Beide Seiten erhielten Uniformen, und die Gefangenen bekamen eine Nummer. Die Wärter wurden angewiesen, die Gefangenen immer nur mit ihrer Nummer und nicht mit ihrem Namen anzusprechen.

Es gab noch eine Reihe weiterer Regeln und Verfahren, die hier im Einzelnen aufgeführt sind.

Kurz gesagt: Im Laufe der Woche wurden die Wärter immer sadistischer, indem sie ungehorsame Häftlinge bestraften und „gute Häftlinge“ belohnten, um sie zu spalten. Viele der Gefangenen ließen sich die Misshandlungen einfach gefallen, und es kam zu Auseinandersetzungen zwischen „Unruhestiftern“ und „guten Gefangenen“.

Obwohl es sich technisch gesehen nicht um ein „Experiment“ im eigentlichen Sinne handelt (es gab keine zu prüfende Hypothese und keine Kontrollgruppe) und die Studie vielleicht durch „Nachfragemerkmale“ beeinflusst wurde, zeigt sie doch interessante Verhaltensmuster bei den Probanden auf.

Die Schlussfolgerung: Die Gefängniswärter wurden sadistisch. Die Gefangenen wurden gehorsam. Und das alles, obwohl keine wirklichen Gesetze gebrochen wurden, keine wirkliche rechtliche Autorität bestand und keine wirkliche Verpflichtung zum Verbleib bestand. Wenn man Menschen Macht gibt und die Menschen unter ihnen entmenschlicht, werden sie sadistisch. Wenn man Menschen ins Gefängnis steckt, werden sie sich so verhalten, als ob sie im Gefängnis wären.

Kurz gesagt, die Menschen werden so handeln, wie sie behandelt werden.

Die Anwendung: wiederum endlos. Wir haben es im Rahmen von Covid gesehen: Wenn man anfängt, Menschen auf eine bestimmte Art und Weise zu behandeln, wird die Mehrheit das mitmachen und der Minderheit, die sich weigert, die Schuld geben. In der Zwischenzeit wurden Polizeikräfte auf der ganzen Welt plötzlich mit neuen Befugnissen ausgestattet, die sie prompt missbrauchten, weil die Maskenlosen und Ungeimpften in ihren Augen entmenschlicht worden waren. Diese Reaktionen waren beabsichtigt, nicht zufällig.

Das Asch-Experiment

Das Experiment: Ein weiteres Experiment zur Konformität, nicht so brutal wie Milgram oder Zimbardo, aber vielleicht beunruhigender in seinen Ergebnissen.

Das Experiment wurde erstmals von Solomon Asch in den 1950er Jahren durchgeführt und ist einfach aufgebaut. Man stellt eine Gruppe von Versuchspersonen zusammen, eine echte Person und eine Handvoll falscher Personen.

Den Versuchspersonen werden nacheinander eine Reihe von Multiple-Choice-Fragen gestellt, bei denen die Antwort immer auf der Hand liegt, und alle falschen Versuchspersonen werden alle Antworten falsch geben. Die Frage ist, ob die echte Versuchsperson ihre eigene richtige Antwort beibehält oder ob sie sich der Gruppe anpasst.

Die Schlussfolgerung: Während die meisten Personen ihre richtigen Antworten beibehielten, betrug die „Fehlerquote“ in der Versuchsgruppe 37 % gegenüber weniger als 1 % in der Kontrollgruppe. Das bedeutet, dass 36 % der Versuchspersonen schließlich begannen, ihre Antworten zu ändern, um sich dem Konsens anzupassen, obwohl sie wussten, dass sie falsch waren.

Etwa ein Drittel der Menschen gibt entweder vor, ihre Meinung zu ändern, um konform zu gehen, oder, was noch alarmierender ist, sie ändern tatsächlich ihre Überzeugungen, wenn sie sich in der Minderheit befinden.

Die Anwendung: Inszenierte oder erfundene Umfragen, gefälschte Stimmenauszählungen bei Wahlen, Bot-Konten in sozialen Medien, Astroturfing-Kampagnen. Schlagzeilen in den Medien, die verkünden, dass „jeder X weiß“ oder „nur 1 % der Menschen Y denkt“.

Es gibt eine Vielzahl von Mitteln, mit denen man den Eindruck eines gefälschten „Konsenses“, einer fabrizierten „Mehrheit“ erwecken kann.

HINWEIS: Das Experiment wurde millionenfach in Dutzenden von Variationen durchgeführt, aber das vielleicht interessanteste Ergebnis ist, dass eine einzige weitere Person in der Runde, die mit der Testperson übereinstimmt, die Konformität um 87 % zu reduzieren scheint. Im Grunde genommen hassen es die Menschen, eine einsame Stimme zu sein, aber sie tolerieren es, in der Minderheit zu sein, wenn sie etwas Unterstützung haben. Gut zu wissen.

Festingers Experiment der kognitiven Dissonanz

Das Experiment: Das am wenigsten bekannte Experiment auf dieser Liste, aber in gewisser Weise das faszinierendste. 1954 führte Leon Festinger ein Experiment durch, um das Phänomen der kognitiven Dissonanz zu untersuchen, und auch hier war der Aufbau recht einfach.

Einer Versuchsperson wird eine sich wiederholende und langweilige körperliche Aufgabe gestellt (ursprünglich das Drehen von Holzpflöcken, aber in anderen Varianten werden auch andere Aufgaben verwendet).

Nach Beendigung der Aufgabe wird die Versuchsperson angewiesen, die nächste Versuchsperson (eigentlich einen Laborassistenten) auf die Aufgabe vorzubereiten, indem sie lügt und ihm/ihr erzählt, wie interessant die Aufgabe war.

An diesem Punkt werden die Versuchspersonen in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei einer Gruppe 20 Dollar für die Lüge angeboten werden, der anderen nur 1 Dollar.

Dies ist das eigentliche Experiment.

Die Schlussfolgerung: Nachdem sie die falschen Versuchspersonen angelogen und ihr Geld erhalten haben, nehmen die echten Versuchspersonen an einem Interview nach dem Experiment teil und halten ihre echten Gedanken über die Aufgabe fest.

Interessanterweise sagten die 20-Dollar-Probanden im Allgemeinen die Wahrheit, dass sie die Aufgabe langweilig und repetitiv fanden. Die Ein-Dollar-Gruppe hingegen gab häufiger an, die Aufgabe wirklich genossen zu haben.

Dies ist kognitive Dissonanz in Aktion.

Im Wesentlichen war das Geld für die 20-Dollar-Gruppe ein guter Grund, ihre Mitprobanden anzulügen, und sie konnten ihr eigenes Verhalten im Kopf rechtfertigen. Für die 1-Dollar-Gruppe hingegen machte die geringe Belohnung ihre Unehrlichkeit innerlich ungerechtfertigt, so dass sie unbewusst ihre eigene Rechtfertigung schaffen mussten, indem sie sich selbst davon überzeugten, dass sie gar nicht gelogen hatten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Menschen, denen man eine kleine Belohnung für eine Tätigkeit anbietet, so tun, als ob es ihnen Spaß macht oder sie sich anderweitig engagieren, um zu rechtfertigen, dass sie nur einen kleinen Gewinn erzielen.

Die Anwendung: Kasinos, Computerspiele und andere interaktive Medien machen sich dieses Prinzip ständig zunutze, indem sie den Spielern nur eine geringe Belohnung anbieten, weil sie wissen, dass sie sich einreden werden, dass ihnen das Spiel Spaß macht. Große Unternehmen und Arbeitgeber können sich ebenfalls auf dieses Phänomen verlassen, um die Löhne niedrig zu halten, da sie wissen, dass niedrig bezahlte Arbeitnehmer über einen psychologischen Mechanismus verfügen, der sie davon überzeugen kann, dass ihnen ihre Arbeit Spaß macht.

ANMERKUNG: Eine Variation dieses Experiments führt eine dritte Gruppe ein, die für ihre Lügen nicht bezahlt wird. Diese Gruppe ist nicht von kognitiver Dissonanz betroffen und wird die Aufgabe genauso ehrlich einschätzen wie die gut bezahlte Gruppe.

Die Affenleiter

Das Experiment: Dies ist ein etwas umstrittener Zusatz auf der Liste, aber dazu kommen wir später. Es ist ein sehr berühmtes Experiment, das Sie wahrscheinlich schon dutzende Male gehört haben.

In den 1960er Jahren setzten Wissenschaftler in Harvard fünf Affen in einen Käfig, in dessen Mitte eine Trittleiter stand. Jedes Mal, wenn ein Affe versucht, die Leiter zu erklimmen, werden sie mit eiskaltem Wasser bespritzt. Mit der Zeit lernen die Affen, die Leiter zu meiden.

Dann wird ein Affe entfernt, und ein neuer Affe wird eingeführt. Er geht natürlich direkt auf die Leiter zu und wird von den anderen vier Affen angegriffen.

Dann wird ein zweiter Affe entfernt, und ein weiterer neuer Affe wird eingeführt. Er geht natürlich direkt auf die Leiter zu und wird von den anderen vier Affen angegriffen… einschließlich desjenigen, der nie besprüht wurde.

Sie fahren fort, jeden Affen der Reihe nach auszutauschen, bis kein Affe mehr da ist, der jemals mit Wasser besprüht wurde, und dennoch weigern sich alle, in die Nähe der Treppe zu gehen, und hindern alle neuen Affen daran, dies zu tun.

Die offensichtliche Schlussfolgerung ist nun, dass Menschen dazu gebracht werden können, Regeln, die sie nicht verstehen, gedankenlos zu befolgen.

Das einzige Problem dabei ist, dass nichts davon jemals passiert ist.

Ja, das ist die Kontroverse, die ich bereits erwähnt habe. Obwohl sie in jeder Ecke des Internets zu finden ist, obwohl es in Zeitschriftenartikeln erklärt und in Animationen gezeigt wird … ist sie nie passiert. Das Experiment scheint völlig apokryph zu sein.

Keine Leiter, keine Affen, kein kaltes Wasser.

Dieses angebliche Experiment lehrt uns zwar nichts über den Herdentrieb, aber es erklärt die moderne Welt, denn es zeigt uns, wie leicht ein Mythos durch bloße Wiederholung zur Realität werden kann.

BONUS: Affenleiter Redux

Richtig, das ist noch nicht alles, es gibt noch eine weitere Wendung.

National Geographic hat das fiktive Affenleiterexperiment tatsächlich mit Menschen nachgestellt:

Eine Versuchsperson betritt ein Wartezimmer eines Arztes, das mit falschen Patienten gefüllt ist. Wenn eine Glocke ertönt, stehen alle falschen Patienten für eine Sekunde auf und nehmen dann wieder Platz.

Nachdem sich dieser Vorgang ein paar Mal wiederholt hat, werden die falschen Patienten langsam einer nach dem anderen entfernt, bis nur noch die Versuchsperson übrig bleibt. Dann werden sekundäre echte Versuchspersonen nacheinander eingeführt.

Mit dem Experiment sollen die folgenden Fragen beantwortet werden:

a) Wird die ursprüngliche Versuchsperson auf die Glocke hin aufstehen, ohne zu wissen, warum?

b) Wird sie weiterhin aufstehen, wenn sie allein im Raum ist?

c) Werden sie dieses Verhalten dann den neuen Versuchspersonen beibringen?

Die Antwort auf alle drei Fragen scheint „ja“ zu lauten.

Dieses Experiment ist zwar weit weniger wissenschaftlich als die anderen vier, aber ich erwähne es hier aus einem ganz bestimmten Grund. Das obige Video des Experiments zeichnet nicht nur das angepasste Verhalten auf, sondern beschreibt es auch als möglicherweise nützlich. Er fügt hinzu, dass das Herdenverhalten in der freien Wildbahn Leben rettet und „wie wir lernen, uns zu sozialisieren“.

Eine sehr interessante Sichtweise, finden Sie nicht auch?

Während also das gefälschte Affenexperiment, das nie stattgefunden hat, dazu diente, uns über die Gefahren des Herdenverhaltens zu belehren, lehrt uns seine Nichtexistenz in Wirklichkeit etwas über die Gefahren nicht primärer Quellen und die Fähigkeit des Gruppenbewusstseins zur Konfabulation.

In der Zwischenzeit wird das echte Affenexperiment genutzt, um uns die Idee zu verkaufen, dass Herdenmentalität zwar existiert, aber potenziell eine gute Sache ist. Es besteht die Möglichkeit, dass das Ganze nur inszeniert wurde, um Konformität zu fördern.

…Ist die Welt nicht ein seltsamer und verwirrender Ort?

*

Da sind sie also. Fünf der kritischsten psychologischen Forschungsarbeiten, die jemals durchgeführt wurden. Hoffentlich wird in Zukunft niemand im Dunkeln gelassen, wenn auf diese Konzepte oder Experimente Bezug genommen wird.

Aber der Sinn dieses Artikels ist nicht nur, dass Sie, der Leser, diese Experimente verstehen… er soll Sie auch daran erinnern, dass sie es tun.

Die Leute, die das Sagen haben, die Elite, die 1%, „die Partei“. Die Mächte, die da sind – oder nicht sein sollten – wie auch immer Sie sie nennen wollen.

Sie kennen diese Experimente. Sie haben sie studiert. Sie haben sie wahrscheinlich unzählige Male in großem Maßstab und auf unethische Weise wiederholt, die wir uns kaum vorstellen können. Wer weiß schon genau, was in den feuchten, dunklen Kerkern des tiefen Staates vor sich geht?

Bedenken Sie nur, dass sie wissen, wie der menschliche Verstand funktioniert.

Sie wissen, dass sie Menschen dazu bringen können, alles zu tun, wenn sie ihnen versichern, dass sie nicht zur Verantwortung gezogen werden.

Sie wissen, dass sie sich darauf verlassen können, dass die Menschen jede Macht, die man ihnen gibt, missbrauchen ODER glauben, dass sie machtlos sind, wenn sie so behandelt werden.

Sie wissen, dass der Gruppenzwang viele Menschen umstimmen wird, selbst wenn sie die Realität nicht leugnen können, vor allem, wenn man ihnen das Gefühl gibt, völlig allein zu sein.

Sie wissen, dass Menschen, denen man nur eine kleine Belohnung für die Erledigung einer Aufgabe anbietet, ihre eigene psychologische Rechtfertigung für die Annahme der Aufgabe finden werden.

Sie wissen, dass die Menschen gedankenlos das tun, was alle anderen tun, ohne jemals nach einem Grund zu fragen.

Und sie wissen, dass die Menschen gerne etwas glauben, was nie passiert ist, wenn es nur oft genug wiederholt wird.

All das wissen sie. Und sie nutzen dieses Wissen ununterbrochen – alle. Die ganze Zeit.

In jeder Werbung, die Sie sehen, in jedem Artikel, den Sie lesen, in jedem Film, den sie herausbringen, in jeder Nachricht, in jedem „viralen“ Social-Media-Post, in jedem Trending-Hashtag.

Jeder Krieg. Jede Pandemie. Jede Schlagzeile.

Sie alle sind nach diesen Prinzipien aufgebaut, um bestimmte emotionale Reaktionen hervorzurufen, die Ihr Verhalten und Ihre Überzeugungen steuern. So arbeiten die Medien, nicht um Sie zu informieren, nicht um Sie zu unterhalten… sondern um Sie zu kontrollieren.

Und sie haben es zu einer Wissenschaft gemacht. Denken Sie immer daran.