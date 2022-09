Bei der Covid-Impfung für Kinder ab 5 Jahren und jünger, werden die ersten 1000 Nebenwirkungen gemeldet

Nach der COVID-19-Impfung bei Kindern im Alter von 5 Jahren und jünger sind bei den US-Behörden mehr als 1.000 Berichte über unerwünschte Ereignisse eingegangen.

Bis zum 21. August wurden 996 nicht schwerwiegende Meldungen in das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) eingegeben, und zwar für Kinder bis 4 Jahre, die einen Impfstoff von Pfizer erhielten, und für Kinder bis 5 Jahre, die einen Impfstoff von Moderna erhielten, sagte Dr. Tom Shimabukuro am 1. September.

Shimabukuro ist Forscher bei den Centers for Disease Control and Prevention (CDC), die VAERS zusammen mit der US Food and Drug Administration betreiben.

Die meisten der gemeldeten unerwünschten Ereignisse wurden als nicht schwerwiegend eingestuft, d. h. es handelte sich nicht um Todesfälle, lebensbedrohliche Krankheiten, Krankenhausaufenthalte oder deren Verlängerung, dauerhafte Behinderungen, angeborene Anomalien oder Geburtsfehler.

Von den gemeldeten Ereignissen wurden 19 als schwerwiegend eingestuft, davon neun bei Kindern, die einen Moderna-Impfstoff erhielten, und 10 bei Kindern, die einen Pfizer-Impfstoff erhielten.

Details ausgelassen

Die schwerwiegenden Ereignisse wurden nicht näher beschrieben.

„Diese Details hätten in den Informationen, die dem ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices) und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurden, nicht ausgelassen werden dürfen“, erklärte Barbara Loe Fisher, Mitbegründerin und Präsidentin des National Vaccine Information Center, in einer E-Mail an The Epoch Times.

Shimabukuro stellte die Daten dem ACIP vor, das die CDC bei Impfempfehlungen berät.

Die am häufigsten gemeldeten Ereignisse nach der Verabreichung des Impfstoffs von Pfizer waren Fehler bei der Dosierung, z. B. die Verabreichung einer falschen Dosis. Fieber, Hautausschlag, Erbrechen, Müdigkeit und Durchfall wurden ebenfalls häufig gemeldet. Die am häufigsten gemeldeten Ereignisse nach Erhalt des Impfstoffs von Moderna waren Fieber, Hautausschlag, Erbrechen und Nesselsucht.

Die Zahl der Meldungen entsprach 0,06 % der verabreichten Dosen für Kinder unter 5 Jahren, die erst seit Mitte Juni für eine Impfung infrage kommen.

Shimabukuro sagte, dass die Daten aus VAERS und anderen Systemen keine neuen Sicherheitsbedenken aufzeigten.

Jeder kann Meldungen an VAERS machen, aber eine Falschmeldung kann strafrechtlich geahndet werden. Angehörige der Gesundheitsberufe sind verpflichtet, unerwünschte Ereignisse für die Impfstoffe zu melden, für die eine Notfallgenehmigung vorliegt. Sowohl der Impfstoff von Pfizer als auch der von Moderna haben eine Notfallzulassung für Kleinkinder.

Untersuchungen haben jedoch ergeben, dass die Zahl der bei VAERS eingereichten Meldungen die tatsächliche Zahl der unerwünschten Ereignisse unterschätzt.

„Auch wenn nicht jedes unerwünschte Ereignis, das an VAERS gemeldet wird, in kausalem Zusammenhang mit der Impfung steht, schätzt eine von der CDC finanzierte Studie, dass weniger als ein Prozent der unerwünschten Ereignisse, die bei Impfstoffen auftreten, an VAERS gemeldet werden“, so Fisher.

Herzmuskelentzündung

Nach der COVID-19-Impfung bei Kleinkindern wurden keine Fälle von Herzentzündungen gemeldet.

Myokarditis und Perikarditis, Formen von Herzentzündungen, wurden in den ursprünglichen klinischen Studien ebenfalls nicht festgestellt. Inzwischen haben Studien einen eindeutigen Zusammenhang mit den Impfstoffen von Moderna und Pfizer ergeben.

Die gemeldeten Raten von Myokarditis nach Dosis 2 einer Primärserie sind bei Männern im Alter von 5 bis 49 Jahren und bei Frauen im Alter von 12 bis 29 Jahren erhöht. Die höchste gemeldete Rate beträgt 78,7 pro Million verabreichter zweiter Dosen bei Männern im Alter von 16 bis 17 Jahren.

Die gemeldeten Raten bleiben bei Männern zwischen 12 und 29 Jahren nach einer Auffrischungsdosis erhöht, so Shimabukuro. Den VAERS-Daten zufolge bleiben die Raten bei Frauen jeden Alters nach einer Auffrischungsdosis nicht erhöht.

Die CDC hat 131 der Myokarditis-Fallberichte bei Personen ab 5 Jahren nach Auffrischungsimpfungen verifiziert.

Daten aus einem anderen von der CDC betriebenen Überwachungssystem, dem Vaccine Safety Datalink, zeigten ein Sicherheitssignal für eine erste Auffrischungsimpfung bei Myokarditis und Perikarditis nach einer ersten Auffrischung.

Der Impfstoff von Pfizer verursachte bei Männern im Alter von 12 bis 15 Jahren 61,7 und bei Männern im Alter von 16 und 17 Jahren 189 übermäßige Herzentzündungsereignisse. Die Impfstoffe verursachten 30,9 übermäßige Ereignisse bei Männern im Alter von 18 bis 39 Jahren.

Die Raten waren sowohl bei Männern als auch bei Frauen im Alter von 16 und 17 Jahren nach einer Auffrischungsimpfung von Pfizer höher, obwohl die höheren Raten aufgrund der geringen Anzahl von Ereignissen statistisch nicht signifikant waren, sagte Shimabukuro.

