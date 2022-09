Wenn Sie nicht glauben, dass es eine weltweite Koordinierung der Pandemiebekämpfung gibt, hier ist der Beweis

Von Meryl Nass: Sie ist Ärztin und Forscherin, die nachwies, dass die weltweit größte Milzbrand-Epidemie auf biologische Kriegsführung zurückzuführen war. Sie deckte die Gefahren des Anthrax-Impfstoffs auf. Ihre Zulassung wurde ihr wegen der Verschreibung von COVID-Medikamenten und „Fehlinformationen“ entzogen.

Kanada, das Vereinigte Königreich, die Schweiz, die Europäische Union und die USA genehmigen alle gleichzeitig neue Booster und das für eine Bedrohung, die sich verflüchtigt hat. Haftungsfrei, versteht sich und keine Tests an Menschen mit den neuen „bivalenten“ US-Boostern

Und in den USA wurde der Impfstoff noch nicht am Menschen getestet. Moderna hat letzte Woche mit den Injektionen begonnen, aber die Studie wird nicht vor Jahresende abgeschlossen sein. Bis dahin werden die 512 Personen, die an der Moderna-Studie teilnehmen, irrelevant sein im Vergleich zu den zig Millionen Menschen, die diesen neuen Impfstoff bereits erhalten haben, der bisher nur an Mäusen getestet wurde. Mäusen. Können Sie das glauben?

Aber das ist in Ordnung, denn es gibt keine Haftung – Sie können weder die Klinik noch den Hersteller noch die staatlichen Aufsichtsbehörden und Programmplaner verklagen, die Sie zur Impfung gedrängt haben. Sie können das DHHS anflehen, Sie zu bezahlen, wenn Sie sich verletzen oder sterben, aber bisher hat noch niemand einen Penny für eine COVID-Impfstoffverletzung erhalten.

Kanada, die Europäische Union, die Schweiz und die USA haben alle am selben Tag die Einführung der nicht (USA) oder kaum (Vereinigtes Königreich, Kanada und EU) getesteten Auffrischungsdosen des COVID-Impfstoffs genehmigt. Das Vereinigte Königreich genehmigte sie 2 Wochen früher.

Es ist ein Verbrechen, das ganze Land mit einem ungetesteten Impfstoff zu versorgen, ohne dass es dafür einen dringenden Grund gibt – es sei denn, der Minister für Gesundheit und Verbraucherschutz der USA, Becerra, verlängerte den Ausnahmezustand im Juli noch einmal und machte damit die Verwendung nicht zugelassener Impfstoffe und Medikamente legal.

Und am Mittwoch hat die FDA die EUA für den älteren Impfstoff zurückgezogen, so dass die alten Impfstoffe von Pfizer oder Moderna nicht mehr erhältlich sind, selbst wenn Sie sie kaufen möchten. Wenn Sie ein Fläschchen ergattern wollten, um zu testen, was darin enthalten ist, gibt es keine mehr zu kaufen (jedenfalls nicht als Auffrischungsimpfstoff).

Beachten Sie, dass Dr. Sanchez, das einzige ACIP-Mitglied, das gegen die datenfreie Einführung dieses Impfstoffs gestimmt hat, in dem Artikel wird er als „Kinderarzt aus Ohio“ verunglimpft, anstatt als Professor an der Universität von Ohio mit einer sehr bedeutenden Forschungskarriere. Die Propaganda kann sehr subtil sein, wie Sie sehen.

CDC-Gremium empfiehlt aktualisierte COVID-Auffrischungsimpfungen

Während sich die Nation auf einen weiteren möglichen Anstieg der COVID-19-Aktivität vorbereitet, da die Schulen wieder beginnen und das kühlere Wetter die Menschen ins Haus bringt, haben die Impfstoffberater der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) heute zwei aktualisierte COVID-19-Booster empfohlen, die auf die zirkulierenden BA.4/BA.5 Omicron-Untervarianten abzielen. Fortschritte mit den neuen Boostern Wissenschaftler der Unternehmen, die die beiden Auffrischungsimpfstoffe herstellen, erklärten, dass die Omikron-Variante antigenetisch am weitesten vom ursprünglichen SARS-CoV-2-Virus entfernt ist und dass die Hinzufügung von Omikron neben dem ursprünglichen Virus in einem bivalenten (Zwei-Stämme-) Impfstoff das Potenzial hat, den Schutz auf der Grundlage der bisherigen Daten zu erweitern. BA.4 und BA.5 haben das gleiche Spike-Protein.

Die Maßnahme erfolgt nur einen Tag, nachdem die Food and Drug Administration (FDA) bivalente Booster von Moderna und Pfizer-BioNTech für die Notfallverwendung zugelassen hat. Der Moderna-Booster wurde für Personen ab 18 Jahren zugelassen, der Pfizer-Booster für Personen ab 12 Jahren. Nach den heutigen Beratungen, zu denen ausführliche Präsentationen von CDC-Experten, Wissenschaftlern von Moderna und Pfizer sowie Kommentare aus der Öffentlichkeit gehörten, verabschiedete das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) der CDC die Empfehlung mit 13 Ja-Stimmen und einer Nein-Stimme für beide Booster in getrennten Abstimmungen.

Noch keine Daten aus Humanstudien Mehrere ACIP-Mitglieder äußerten Vorbehalte gegen das Fehlen klinischer Daten speziell für die BA.4/BA.5-Version der Auffrischungsimpfung, räumten aber gleichzeitig ein, dass ein Abwarten die Auffrischungsimpfung um einige Monate verzögern würde. Klinische Studien sind im Gange, und die FDA stützte ihre EUA-Genehmigung auf klinische Daten des bivalenten Omikron BA.1-Boosters, der in Europa bereits zugelassen ist, sowie auf präklinische Daten zur BA.4/BA.5-Version. Die aktualisierten Omikron-Booster werden nach der gleichen Methode wie frühere mRNA-Impfstoffe hergestellt und enthalten die gleiche Antigenmenge.

ACIP-Mitglied Pablo J. Sanchez, MD, ein Kinderarzt aus Ohio State, stimmte gegen beide Booster und sagte, er würde lieber die Ergebnisse klinischer Studien abwarten – solche, an denen Menschen teilnehmen. „Wir benötigen wirklich die Daten von Menschen“, sagte er. Dennoch ist er der Meinung, dass die bivalenten Impfstoffe das gleiche Sicherheitsprofil aufweisen wie die aktuellen mRNA-COVID-Impfstoffe von Pfizer und Moderna, und sagt, dass er wahrscheinlich einen der neuen Booster erhalten wird.

Die Auffrischungsimpfungen werden mindestens 2 Monate nach der Erstimpfung oder der letzten Auffrischungsdosis verabreicht. CDC-Beamte erklärten, zur Vereinfachung des Verfahrens würden sich die Impfärzte auf die Zeit seit der letzten Impfstoffdosis konzentrieren und nicht auf die Anzahl der früheren Auffrischungsdosen, die die Menschen erhalten haben. Hoffnungen auf gute Akzeptanz, ähnlich wie bei der Grippeimpfung

Die Bundesbehörden setzen große Hoffnungen auf die Akzeptanz der aktualisierten Auffrischungsimpfungen, um den erwarteten Anstieg im Herbst und Winter abzufedern. Die BA.5-Aktivität ist in vielen Teilen des Landes immer noch hoch, und der Anteil der BA.4.6-Untervariante ist gering, steigt aber langsam an, vorwiegend in einer Handvoll Staaten im Mittleren Westen. Obwohl etwa 77 % der Erwachsenen ihre erste COVID-19-Impfserie erhalten haben, war die Akzeptanz der Auffrischungsimpfung bisher eher gering. Nur etwa die Hälfte der anspruchsberechtigten Erwachsenen hat eine Auffrischungsimpfung erhalten, und nur 34 % der Erwachsenen im Alter von 50 Jahren und älter haben ihre zweite Auffrischungsdosis erhalten.

Sara Oliver, MD, MPH, die die Impfstoffgruppe COVID-19 des ACIP leitet und medizinische Referentin im Nationalen Zentrum für Impfungen und Atemwegserkrankungen der CDC ist, sagte, dass die CDC schätzt, dass 200 Millionen Menschen Anspruch auf die aktualisierte Auffrischungsimpfung haben werden, wobei 171 Millionen Dosen für den Herbst und darüber hinaus zur Verfügung stehen werden, was ihrer Meinung nach ein ausreichendes, aber begrenztes“ Angebot darstellt. Sie sagte, eine im August mit der Universität von Iowa durchgeführte Umfrage der CDC habe ergeben, dass 72 % der Befragten die aktualisierte Auffrischungsimpfung auf jeden Fall oder wahrscheinlich erhalten würden und 63 % sehr oder eher bereit wären, sowohl den Grippeimpfstoff als auch die aktualisierte COVID-Auffrischung zu erhalten.

Auf der Grundlage von Modellrechnungen schätzt die CDC, dass eine breite Einführung des aktualisierten Impfstoffs zu Beginn dieses Herbstes im Vergleich zu einer späteren oder begrenzten Einführung mehr als 100.000 Krankenhausaufenthalte verhindern und direkte medizinische Kosten in Milliardenhöhe einsparen könnte. Da die aktualisierte Auffrischungsimpfung zeitgleich mit der saisonalen Grippeimpfung eingeführt wird, sprachen CDC-Experten heute über die gemeinsame Verabreichung des Impfstoffs und wiesen auf die Komplexität für die Impfer hin, die in einigen Fällen ähnlich aussehende Impfstoffampullen beinhaltet. Elisha Hall, PhD, RD, von der CDC-Impfstoff-Taskforce, sagte, dass beide Impfstoffe gleichzeitig verabreicht werden können, wobei die vorübergehenden Reaktionen ähnlich oder sogar etwas stärker ausfallen. Sie sagte, dass die CDC Ressourcen zur Verfügung stellen wird, um Gesundheitsdienstleister bei der Einführung beider Impfstoffe zu unterstützen.

Nächste Schritte Sowohl Moderna als auch Pfizer haben erklärt, dass sie die Produktion hochgefahren haben, um noch in diesem Monat Dosen liefern zu können. Die Impfung mit den aktualisierten Impfstoffen kann beginnen, sobald der CDC-Direktor die ACIP-Empfehlung formell akzeptiert hat.

Ein Vertreter von Moderna sagte heute, dass das Unternehmen voraussichtlich Ende September bei der FDA einen Antrag auf Notfallverwendung des Impfstoffs für Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren stellen wird. Gestern teilte Pfizer mit, dass es hofft, Anfang Oktober einen Antrag für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren zu stellen. EMA gibt grünes Licht für aktualisierte Booster

Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hat heute die Notfallverwendung der aktualisierten bivalenten Booster für Omikron BA.1 von Moderna und Pfizer-BioNTech befürwortet. In einer Momentaufnahme der COVID-Aktivität in Europa erklärte das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten, dass alle Länder ihren BA.5-Höchststand inzwischen überschritten haben, die Aktivität aber weiterhin relativ hoch ist. Und die jüngste Aktualisierung der Überwachungsdaten aus dem Vereinigten Königreich besagt, dass die meisten COVID-Marker rückläufig sind, die Zahl der Krankenhausaufenthalte jedoch weiterhin bei Personen im Alter von 85 Jahren und älter am höchsten ist.

Anderswo haben die Behörden der chinesischen Stadt Chengdu, in der 21,2 Millionen Menschen leben, eine Abriegelung angeordnet, da sie laut Reuters eine viertägige Massentestaktion durchführen. Chengdu liegt im Südwesten Chinas. Die Abriegelung, die Teil von Chinas „Null COVID“-Politik ist, ist die größte seit dem Frühjahr.