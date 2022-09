Plazenta von geimpften Müttern: Dr. James Thorp präsentiert beunruhigende Bilder

Es tut mir leid, wenn der Titel dieses Beitrags schockierend ist. Leider befinden wir uns in einem Moment, in dem wir unverblümt sein müssen, um die Menschen wachzurütteln und uns mit unserer Situation auseinanderzusetzen.

Dr. Naomi Wolf trat gestern Abend in Warroom zusammen mit Steve Bannon auf, um einige neue, erschreckende Informationen zu präsentieren. Es wird immer schwieriger, diese Informationen mitzuteilen, aber der einzige Weg aus dieser Dunkelheit ist, sie zu durchdringen und zu verstehen, womit wir es zu tun haben.

Während die etablierten Medien kein Problem damit hatten, Dr. Wolf in dem Moment an die Gurgel zu gehen, als es einen schnell korrigierten mathematischen Fehler in einem der Berichte des Teams gab, ignorieren die Medien bequemerweise den Rest der Informationen, die das Daily Clout/Warroom-Team entdeckt und veröffentlicht. Die etablierten Medien können nicht beides haben, und da die alternativen Medien von Tag zu Tag stärker werden, werden wir diese Informationen auf jeden Fall an die Öffentlichkeit bringen.

Geimpfte Plazentas

Es gab viele Nachrichten und Datensätze, einschließlich derjenigen, die in den Pfizer-Dokumenten selbst ausführlich dargestellt wurden, die auf große Probleme im Zusammenhang mit der Fruchtbarkeit hinweisen, einschließlich Schwangerschaftsproblemen, Menstruationsstörungen, Fehlgeburten und Schädigung von Neugeborenen und Föten, was wie ein Angriff auf das gesamte menschliche Fortpflanzungssystem wirkt.

Dr. James Thorp ist Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe mit über 43 Jahren Erfahrung in der Geburtshilfe. Während seiner gesamten beruflichen Laufbahn war er sehr aktiv in der klinischen Forschung tätig und hat fast 200 Publikationen veröffentlicht. Dr. Thorp betreut derzeit etwa 8.000 Risikoschwangerschaften pro Jahr. Er hat als Gutachter für große medizinische Fachzeitschriften gearbeitet und war vier Jahre lang Mitglied des Vorstands der Society of Maternal Fetal Medicine. Er diente in der United States Air Force als Gynäkologe und Geburtshelfer und erhielt ein Stipendium für sein Medizinstudium. Dr. Thorp sagte 2003 vor dem US-Senat unter der Bush-Regierung für sein Fachwissen über die Behandlung des Fötus als Patient mit in-utero-Therapien aus. In jüngster Zeit hat Dr. Thorp seine Forschungsanstrengungen auf die COVID-19-Pandemie konzentriert und mehrere von Experten begutachtete wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, die die Gefahren des Impfstoffs für Frauen im gebärfähigen Alter und in der Schwangerschaft dokumentieren

Dr. Wolf fasste ein Videointerview zusammen, in dem Dr. Thorp ein Bild der Plazenta einer Frau zeigte, die sich im dritten Schwangerschaftsdrittel befand und 8 Wochen zuvor den Impfstoff Covid von Pfizer erhalten hatte. Er sagte, dies sei bei einer Plazenta 8 Wochen nach der Impfung nicht ungewöhnlich, und er stelle ein Muster dieses Zustands der Plazenta fest. Es gibt ein Netz von Verkalkungen, die dort nicht hingehören. Der weiße Bereich, der die Plazentalappen umgibt, stellt Verkalkungen dar, die von einer schweren Entzündung herrühren. Typischerweise ist dieser Befund mit einer Verlangsamung des Fötuswachstums, einem verringerten Fruchtwasservolumen und abnormalen fetalen Überwachungstests verbunden. Der dunkle Kreis auf der rechten Seite kann auf ein Blutgerinnsel hindeuten.

Diese Frau hat sich gegen Covid impfen lassen, und jetzt hat sie eine ernsthaft geschädigte Plazenta und ein gefährdetes Baby. Die FDA, die CDC und Pfizer selbst haben alle nachdrücklich empfohlen und in einigen Fällen vorgeschrieben, dass schwangere Frauen einen Impfstoff von Pfizer erhalten sollten (um z. B. ihren Job zu behalten). Das ist nicht das Ergebnis, das bei JEDEM Medikament eintreten sollte, schon gar nicht bei einem, das einer ganzen Bevölkerung auf einmal und ohne angemessene Studien aufgezwungen wurde.

Dr. Chris Flowers, ein Mitglied des Forschungsteams von Daily Clout, hat dieses Bild erstellt, das zeigt, wie eine Plazenta im Vergleich zu einer geimpften Plazenta aussehen sollte.

Natürlich wurde Dr. Wolf vor über einem Jahr von der NYT blockiert und von Twitter de-platformed, weil sie die Behauptung, die Covid-Impfstoffe seien für schwangere Frauen sicher und wirksam, zurückwies und darum bat, die Studien zu sehen.

Hören Sie auf die Frauen!

Als langjährige Journalistin mit dem Schwerpunkt Frauengesundheit und Reproduktionsfragen hat Dr. Wolf schon lange verstanden, dass man den Frauen zuhören muss, wenn man die Signale aufgreifen will, die bei ihnen ankommen. Frauen sprechen miteinander, und Krankenschwestern sprechen miteinander. Anekdoten kamen früh und oft ans Tageslicht: Krankenschwestern erzählten von Frühgeburten aufgrund von Schäden an der Plazenta, und Mütter sprachen über Entwicklungsverzögerungen, die sie bei Babys feststellten, die geboren wurden, nachdem ihre schwangeren Mütter geimpft worden waren.

Es gibt inzwischen einen ständig wachsenden Stapel von Beweisen für die Schädigung geimpfter Frauen und ihrer Babys, und das von Dr. Thorp zur Verfügung gestellte Bild wird der Liste der Anekdoten, Datensätze und Beweise hinzugefügt, die zu diesem Thema gesammelt werden. Um nur ein paar weitere Beispiele zu nennen:

Im April erschien ein Artikel in der Epoch Times, in dem Dr. Thorp seine Erfahrungen als Hochrisiko-Geburtshelfer und die beispiellosen Veränderungen, die er seit der Einführung des Impfstoffs beobachtet hat, ausführlich darlegte

Was ich in den letzten 2 Jahren gesehen habe, ist beispiellos“: Arzt über die Nebenwirkungen des COVID-Impfstoffs auf schwangere Frauen

Ehemalige Vizepräsidentin von Pfizer: „Nachteilige Auswirkungen auf die Empfängnis und die Fähigkeit, eine Schwangerschaft aufrechtzuerhalten, waren vorhersehbar. Quelle

BBC Scotland meldete einen 10-Jahres-Höchststand an Neugeborenen-Todesfällen. Ab November 2021 stieg die Zahl der Todesfälle bei Neugeborenen so stark an, dass sie automatisch Untersuchungen auslöste.

Igor Chudov hat den plötzlichen Einbruch der Geburtenraten in Ländern mit hoher Impfquote akribisch verfolgt.

Alex Berenson präsentierte Informationen aus Singapur, die einen starken Rückgang der Geburtenrate ab 9 Monate nach der Einführung des Impfstoffs belegen.

Aufruf zum Handeln

Dr. Thorp und Dr. Ryan Cole planen eine Zusammenarbeit, um Teile der Plazenta von Frauen, die während ihrer Schwangerschaft geimpft wurden, einer pathologischen Analyse zu unterziehen und sie mit Ultraschallbildern mit Spike-Protein-Färbungen zu vergleichen. Sie benötigen einige Ressourcen, und hoffentlich kann jemand, der dies liest, helfen! Sie benötigen einige Kliniker und finanzielle Mittel, um voranzukommen. Bitte kommentieren Sie unten, wenn Sie helfen können.

Wenn Sie mehr über die Erfahrungen und Bedenken von Dr. James Thorp erfahren möchten, lesen Sie dieses Gespräch, das er letzte Woche geführt hat. Er beschreibt, wie er seine Meinung über die Sicherheit der Covid-Impfstoffe geändert hat – hoffentlich sind viele andere kurz davor, das Gleiche zu tun.