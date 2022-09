Mehr als 70 000 Tschechen protestieren in der Hauptstadt Prag und fordern von der Regierungskoalition eine neutrale Haltung zum Ukraine-Krieg, um sicherzustellen, dass die Energielieferungen aus Russland vor dem Winter nicht unterbrochen werden. Die Demonstranten sind empört über die Sanktionen der Europäischen Union gegen Russland, die die Stromrechnungen in die Höhe schnellen lassen und eine Lebenshaltungskostenkrise ausgelöst haben.

Das Ziel unserer Demonstration ist es, Veränderungen zu fordern, vorwiegend bei den Energiepreisen, insbesondere bei Strom und Gas, die unsere Wirtschaft in diesem Herbst zerstören werden“, sagte der Organisator der Veranstaltung, Jiri Havel, gegenüber dem lokalen Nachrichtensender iDNES und wurde von Reuters zitiert.

Der Protest, der auf dem Wenzelsplatz im Herzen der Hauptstadt stattfand, fand einen Tag, nachdem die tschechische Regierung ein Misstrauensvotum überstanden hatte, weil die Opposition ihr Untätigkeit vorwarf, um die Bürger vor einer Hyperinflation im Energiebereich zu schützen.

Die aufkommende politische Instabilität zeigt, wie die Energiekrise in Europa die Unzufriedenheit der Haushalte schürt. Wir haben am Freitag eine neue Studie zur Kenntnis genommen, die davor warnt, dass in den nächsten sechs Monaten in Teilen Europas Unruhen aufflammen könnten, weil sich der makroökonomische Hintergrund der hohen Inflation verschlechtert.

Die Tschechen sind die westlichen Sanktionen gegen Russland leid, die eine verheerende Energiekrise ausgelöst haben. Sie wollen, dass die tschechischen Interessen Vorrang vor denen der EU haben und fordern billiges russisches Gas und Neutralität.

“The entire Wenceslas Square demands the resignation of the government! We will demand that the current cabinet, which is working against us, resign”: A 70,000-strong rally was held in Prague Also demand lower gas and electricity prices and neutrality on the conflict in Ukraine pic.twitter.com/dDGJb650yM — Dagny Taggart (@DagnyTaggart369) September 3, 2022

Smells like everybody is pissed off by NATO.

◾In Prague, 50 thousand people came to a rally: they demand that the authorities take a neutral position on the conflict in Ukraine



◾The rally that is taking place at these minutes is called "The Czech Republic first of all." pic.twitter.com/q9xF6Dm0bR — yugo antifascist ☭ 🚩komintern affiliated media. (@AntifaYugo) September 3, 2022

In Prague in 100,000 people for freedom. They require direct gas supplies from Russia and food and energy guarantees for the Czech Republic. They hold the EU solely responsible for the European economic disaster and the rise in energy bills. pic.twitter.com/3LlflMsJBZ — RadioGenova (@RadioGenova) September 3, 2022

Europe is on the brink



Over 70000 people came out in support of Russia in Prague and are forcing the Govt to resign for supporting Ukraine pic.twitter.com/lwMAjkBM2U — Mahesh 🇮🇳 (@Mahesh10816) September 3, 2022

Die Sanktionen des Westens gehen nach hinten los, und einige Europäer werden sich bewusst, wie ihre Regierungen ihren Lebensunterhalt für den Stellvertreterkampf der NATO gegen Russland in der Ukraine geopfert haben. Was in Prag geschieht, könnte sich wie ein Lauffeuer in der gesamten EU ausbreiten.