5 Wege, wie man Sie dazu bringen will, den Covid- „Impfstoff“ zu nehmen

Die zunehmend verzweifelten Tricks sind nun alle im Spiel, und wenn Sie nicht aufpassen, könnten gerade Sie darauf hereinfallen

Die Impfstoffeinführung ist jetzt in vollem Gange, die Tagesticker der Medien haben „geimpfte Personen“ zu ihren roten Zählern hinzugefügt, und die unwahrscheinlich große Zahl wird jeden Tag unwahrscheinlicher.

Der Ausverkauf des Jahrhunderts ist in vollem Gange. Die Machthaber wollen, dass jeder einzelne Mensch geimpft wird, und sie ziehen alle Register, um sicherzustellen, dass dies geschieht.

Hier sind die fünf Hauptwege, auf denen das Establishment versucht, Ihre Zustimmung zu fabrizieren

Bestechung

Es wird behauptet, dass jeder geimpft werden muss, um „zurück zur Normalität“ zu gelangen.

Wollen Sie nicht mehr in die Kneipe gehen? Oder ins Fitnessstudio? Oder Oma sehen? Oder Leute umarmen?

Naja, nimm einfach die Spritze. Nehmen Sie die Spritze, und all diese Abriegelung und soziale Distanzierung, der wirtschaftliche Zusammenbruch und die wachsende Armut, all das wird einfach verschwinden.

Das ist ein weit verbreiteter Refrain, der mit der „neuen Normalität“, von der wir seit über einem Jahr hören, ziemlich kollidiert.

In der Tat sieht es so aus, als ob „zurück zur Normalität“ mit einem qualifizierenden Sternchen kommen könnte. Zum Beispiel hat der umkämpfte New Yorker Gouverneur Andrew Cuomo gesagt, dass Impfstoffe dem Staat helfen werden, „zur Normalität zurückzukehren*“…

…wobei „normal“ einen „Excelsior Pass“ beinhaltet.

Sie brauchen mich nicht, um die Komplexität dieser Technik zu erklären. Es ist einfache Nötigung. „Tu, was wir sagen, und du bekommst eine Belohnung.“

Wichtig zu wissen: „Zurück zur Normalität“ ist eine Lüge. So sehr die Leute das Mantra in Soundbites und Social-Media-Posts wiederholen, die „Experten“ sind klarer – viele haben gesagt, dass wir NIE wieder zur Normalität zurückkehren werden, und andere haben gesagt, dass wir die Anti-Covid-Maßnahmen bis mindestens 2022 beibehalten müssen. Der „Impfstoff“ selbst behauptet nicht einmal, die Übertragung einzuschränken, selbst die Geimpften werden immer noch angewiesen, die Einschränkungen zu befolgen.

2. Prominente Werbeträger

Einer der ältesten und am weitesten verbreiteten Marketing-Gimmicks. Zum Teil, weil er funktioniert, aber vor allem, weil er billig und einfach ist: Man sucht sich einen Haufen Werkzeuge und lässt sie arbeiten.

Der NHS war nicht schüchtern bei diesem Ansatz und behauptete, sie planten, „vernünftige Prominente“ zu verpflichten, die „bekannt und beliebt“ sind, um die Anti-Vax-Stimmung zu bekämpfen.

Zum Beispiel, Patrick Stewart:

Wie bedanken wir uns bei den Gesundheitsarbeitern und Wissenschaftlern für ihre Aufopferung und ihren Dienst? Lassen Sie sich so schnell wie möglich impfen, um ihre Belastung zu verringern, und tragen Sie weiterhin eine Maske, um Ihre Mitbürger zu schützen. In meinem 80. Lebensjahr bin ich dankbar und hoffnungsvoll auf bessere Tage, die vor uns liegen.

How do we say thank you to the health workers and scientists for their sacrifice and service? Receive the vaccine as soon as one can to lessen their load and keep wearing a mask to protect fellow citizens. In my 80th year, I am grateful and hopeful for better days ahead. pic.twitter.com/emGDlnYL2E — Patrick Stewart (@SirPatStew) January 22, 2021

Oder Elton John und Michael Caine:

Oder sogar Ihre Majestät:

‘It was very quick. It didn’t hurt at all.’



The Queen shares her experience of getting the #COVIDVaccine with England’s NHS Vaccine Deployment Lead Dr @Emily_JR_Lawson, and encourages those who might be hesitant to get theirs when invited. 👑 @RoyalFamily pic.twitter.com/MsR7uqSmK2 — NHS England and NHS Improvement (@NHSEngland) February 25, 2021

Wichtig zu wissen: Prominente – insbesondere Schauspieler und TV-Persönlichkeiten – werden einfach dafür bezahlt, Sätze zu wiederholen. Selbst wenn ihre Absichten korrekt sind, gibt es keinen Grund anzunehmen, dass einer von ihnen versteht, wovon sie sprechen. Und keiner dieser Menschen hat etwas zu verlieren, sollten Sie oder ein geliebter Mensch durch die Einnahme eines ungetesteten Impfstoffs Schaden erleiden.

3. Erzwungene „Knappheit“

Seit Wochen sehen wir Schlagzeilen über „schwindende Vorräte“ an Impfstoffen. Wie die Menschen in Europa verzweifelt nach Impfdosen suchen oder einige Staaten gegenüber anderen bevorzugt werden. Es geht weiter und weiter und weiter.

Jeder, der schon einmal in einem Laden war, kennt diesen Trick. „Solange der Vorrat reicht“, „zeitlich begrenztes Angebot“ oder tausend andere Varianten, die den Eindruck erwecken sollen, dass Sie Ihre Chance verpassen, wenn Sie Produkt X nicht sofort erwerben.

Eine Folge davon ist die vorgetäuschte Exklusivität, die Art und Weise, wie Kreditkartenunternehmen absolut jedem, den sie anrufen, erzählen, dass er sich „für unseren exklusiven Einführungspreis qualifiziert hat“.

Indem sie den Eindruck erwecken, dass der Impfstoff schwer zu bekommen ist, erwecken sie auch den Eindruck, dass jeder, der eine Dosis in die Hände bekommt, Glück hat oder de facto Mitglied in einem besonderen Club ist.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern: Das ist alles totaler Blödsinn. Es besteht keine Gefahr, dass ihnen die Impfstoffe „ausgehen“. Und selbst wenn es so wäre, ist Knappheit ein Marketing-Trick, kein Argument.

4. Gefälschte „Popularität“

Man darf die Idee des Gruppendrucks nicht unterschätzen, wenn es um Marketing geht. Einer der ältesten Tricks im Buch ist die Kultivierung von Popularität durch die Idee, dass Popularität bereits existiert. Das ist der Grund, warum Leute Likes und Views auf Youtube kaufen und Konzerte Sitzplatzfüller haben.

Und es ist der Grund, warum Matt Hancock dies gesagt haben soll:

Unglaubliche Akzeptanz: Matt Hancock sagt, dass 94 % der Briten einen Coronavirus-Impfstoff genommen haben oder dies tun werden, wenn er angeboten wird.

Incredible take up: Matt Hancock says 94% of Britons have taken a coronavirus vaccine or will do so when offered. — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) March 1, 2021

Ist das wahr? Es wird keine Quelle zitiert, also ist es schwer zu sagen. Sie könnte komplett erfunden sein, das sind viele Statistiken. Selbst wenn die Zahl technisch real ist, ist sie wahrscheinlich nur von einer Meinungsumfrage. Und, wie wir wissen, sind Umfragen völlig bedeutungslos.

Um (ironisch genug) Peter Hitchens zu zitieren:

Meinungsumfragen sind ein Mittel zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, nicht ein Mittel, um sie zu messen.“

Großbritannien meldet, dass 1/3 der Bevölkerung bereits mindestens eine Dosis des Impfstoffs erhalten hat, eine Zahl, die sehr hoch erscheint (sie entspricht etwa 250.000 Impfungen pro Tag, seit die erste Spritze am 8. Dezember verabreicht wurde), dies folgt frühen Berichten, dass die Impfstoffaufnahme „besser als erwartet“ war.

Selbst wenn das der Fall sein sollte – und das vergangene Jahr hat bewiesen, dass es nie einen Grund gibt, den Zahlen der Regierung zu trauen – scheint es sehr unwahrscheinlich, dass Hancocks „94%“ irgendeinen Bezug zur Realität haben, wenn man die Anzahl der Berichte über eine niedrige Impfquote bedenkt – besonders in ärmeren Regionen, unter ethnischen Minderheiten und Mitarbeitern im Gesundheitswesen.

Wichtig zu wissen: Eine Meinungsumfrage ist kein Maßstab für die Realität, Popularität ist kein Maßstab für Qualität, und es liegt im Interesse des Establishments, allen Andersdenkenden das Gefühl zu geben, sie seien in einer winzigen Minderheit.

5. „Widerstand ist zwecklos“

Dies ist ein interessanter Punkt. Es wurde in letzter Zeit viel über Impfpässe gesprochen, und vielleicht werden sie Wirklichkeit, aber die große Mehrheit des öffentlichen Diskurses verbreitet die Idee, dass sie „unvermeidlich“ sind.

Nun ist die Idee der Unvermeidbarkeit ein mächtiges Werkzeug. Man kann sie fördern, um den Boden für eine politische Rolle zu bereiten, sicher, aber man kann sie auch benutzen, um Gefühle der Niederlage bei der Opposition zu erzeugen und so ihre Zustimmung ohne Gewalt zu gewinnen.

Man kann sehen, wie sich diese defätistische Sprache bei einigen bisher überzeugten Covid-Skeptikern durchsetzt.

Peter Hitchens verkündete kürzlich, dass er sich impfen lässt und behauptete, er sei besiegt und Impfpässe seien unvermeidlich:

Lord Sumption Capitulating to Vaccine Passports. pic.twitter.com/oL4jkjYNFy — WE GOT A PROBLEM (@problem_we) March 4, 2021

Desmond Swayne MP, ein weiterer langjähriger Lockdown-Skeptiker, hat heute ebenfalls kapituliert:

Ich hatte gerade meine Schutzimpfung: Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre bekommen, damit wir alle wieder ein normales Leben führen können.

I’ve just had my jab: make sure you can get yours, so that we can all get back to normal life pic.twitter.com/m0ChCRpkTX — Desmond Swayne (@DesmondSwayne) March 4, 2021

„Lassen Sie sich jetzt impfen, denn Sie werden es wahrscheinlich irgendwann müssen“, lautet die Botschaft, und es ist nicht schwer, den Nutzen davon zu erkennen.

Aus rein logistischer Sicht ist es viel, viel einfacher (und billiger), die Leute glauben zu lassen, dass es Impfpässe geben wird, als sie tatsächlich einzuführen.

Wie ein Follower zu uns auf Twitter sagte:

Ich glaube, es ist die nächste Stufe der Psyop – die Leute glauben zu lassen, dass sie die Minderheit sind, obwohl das Gegenteil wahrscheinlich der Fall ist, aber weil der Verstand geschlagen und manipuliert wird, machen mehr einfach „mit“ bei der Fahrt

I believe it is the next level of the psyop- make people believe they are the minority when in fact the opposite is likely true but because the mind is beaten and manipulated more just ‘tag’ along for the ride — S.G Truth (@patriotic1966) March 4, 2021

Werden sie irgendwann Impfpässe ausstellen? Vielleicht.

Vielleicht werden all diese Tricks scheitern und sie werden gezwungen sein, weniger Zuckerbrot und mehr Peitsche einzusetzen. Aber es scheint ebenso möglich, dass sie – zumindest im Moment – Endzeitstimmung bei denjenigen von uns zu fördern, die Widerstand leisten, und dadurch die Impfstoffaufnahme zu erhöhen.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass der Impfpass erst dann „unumgänglich“ wird, wenn die große Mehrheit der Menschen geimpft ist. Wenn genügend Menschen sich weigern, wird das Programm niemals funktionieren.

So, das ist die Aufschlüsselung aller breiten Marketing-Kategorien, die benutzt werden, um diesen Impfstoff zu verkaufen. Aber was ist die endgültige Schlussfolgerung?

Ehrlich gesagt, keine un-positive, würde ich sagen. Denn was all diese Strategien gemeinsam haben, ist der zunehmend hysterische Hauch von Verzweiflung.

Wenn die Durchimpfungsrate wirklich bei 94% läge, gäbe es keinen Grund, den Impfstoff so sehr zu verkaufen. Wenn ihnen wirklich die Impfstoffe ausgingen, würden die Zeitungen nicht damit werben, sondern den Leuten sagen, dass sie nicht in Panik geraten sollen.

Sie haben mehrere namhafte Anti-Lockdown-Stimmen für diese Kampagne öffentlich gemacht, das sind Schlüsselkarten, die sie auf einmal gespielt haben. Das ist ein verzweifelter Schachzug.

Kurz gesagt, es gibt gute Gründe zu der Annahme, dass der Widerstand gegen die „neue Normalität“ viel weiter verbreitet ist, als das Establishment es jemals erwartet hätte.

Man setzt die Königin nicht auf einen Zoom-Anruf, wenn man das Argument gewinnt.