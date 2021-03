Bevölkerung in Australien glaubt der Regierung nicht und will sich nicht Impfen lassen

Nur 53 Prozent der vorgesehenen Anzahl von Australiern haben sich impfen lassen, nachdem der Impfstoff von Pfizer für die Phase 1 zur Verfügung gestellt wurde.

Die australische Regierung ist „drastisch“ hinter ihr Ziel für die erste Woche des nationalen COVID-19-Impfprogramms zurückgefallen, vor allem in Bundesstaaten, die von linken Labor-Regierungen geführt werden.

Nur 53 Prozent der geplanten Anzahl von Australiern haben die Impfung erhalten, nachdem der Impfstoff von Pfizer für Phase 1 des Plans von Premierminister Scott Morrison zur Verfügung gestellt wurde, jedem australischen Erwachsenen eine vollständige Impfung bis Oktober dieses Jahres anzubieten.

Phase 1 soll bis April dauern und besteht aus 60.000 Impfstoffen von Pfizer/BioNTech für Bewohner und Mitarbeiter von Alten- und Behindertenheimen, Quarantäne- und Grenzbeamte sowie medizinisches Personal an vorderster Front.

Die Impfstoffe von AstraZeneca zur Unterstützung der Maßnahme werden ab dem 8. März eingesetzt.

Wäre Australien vom ersten Tag an auf Kurs gewesen, hätten täglich 200.000 Menschen eine Dosis des Impfstoffs erhalten. Aber da Tasmanien als einziger Bundesstaat sein Ziel erreicht hat und Queensland und Victoria nur 22% bzw. 30% erreichten, zeigen die Australier, dass sie die 23,9 Millionen Dollar teuren Bemühungen der Regierung, sie von der Impfung zu überzeugen, nicht abkaufen.

Der australische Gesundheitsminister Greg Hunt hat die langsame Akzeptanz auf zwei Überdosen der vierfachen empfohlenen Menge der Pfizer-Impfung zurückgeführt, die den Bewohnern des Holy Spirit Nursing Home in Brisbane verabreicht wurde.

Aber weder Hunt noch ein anderer australischer Regierungschef hat auf die wachsende Zahl von Bewohnern hingewiesen, die gegen die experimentellen Impfstoffe protestieren, als weiteren Hauptgrund dafür, dass Australien weit hinter dem Zeitplan zurückliegt.

Am 20. Februar, nur wenige Tage vor Beginn der Einführung, demonstrierten Tausende von Australiern in allen Hauptstädten gegen die Einführung des Impfstoffs COVID-19.

Premierminister Scott Morrison hat zwar versprochen, dass der Impfstoff nicht verpflichtend sein wird, aber er sagte, dass seine Regierung die Impfung „so verpflichtend wie möglich“ machen wolle.

Während er versuchte, seine Äußerungen gleich wieder zurückzunehmen, haben die Ministerpräsidenten der Bundesstaaten Impfpässe vorgeschlagen, um Reisen zu bestimmten Orten zu ermöglichen.

Queensland und Victoria, die beiden Staaten, die am meisten hinter dem Zeitplan zurückliegen, sind auch die Staaten mit den am stärksten linksgerichteten Labor-Regierungen.

Während des gesamten Jahres 2020 und bis in das Jahr 2021 hinein waren sie in Bezug auf COVID-Beschränkungen am hartnäckigsten und waren führend bei Hotelquarantänen, Grenzschließungen zwischen den Bundesstaaten und Abriegelungen.