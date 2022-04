50% der Frauen hatten nach 10 Jahren ein falsch-positives Mammogramm

Die Daten zeigen erneut, dass Mammogramme das Versprechen eines wirksamen Brustkrebs-Screenings nicht einhalten, da mehr als die Hälfte der Frauen in einer Studie nach 10 Jahren ein falsch-positives Ergebnis hatten

Neben dem zusätzlichen Strahlenrisiko bei Mammographien, das bei bis zu 25 von 100.000 Frauen tödlichen Krebs auslöst, werden durch das Screening nicht alle Krebsarten effizient erkannt, insbesondere bei Frauen mit dichter Brust.

Frauen haben die Wahl zwischen Screeningverfahren, die keine Strahlenbelastung mit sich bringen, wie Thermografie, Ultraschall und klinische Brustuntersuchungen.

Sie können auch einen gesunden Lebensstil pflegen, um das Risiko zu verringern und einen optimalen Gehalt an Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D zu erhalten.

Die Wirksamkeit konsequenter Früherkennungs-Mammogramme wird seit vielen Jahren mit gemischten Ergebnissen untersucht. Aktuelle Forschungsergebnisse, die im März 2022 von der Universität von Kalifornien veröffentlicht wurden, zeigen, dass bei der Hälfte aller Frauen, die sich jährlich einer Mammographie unterziehen, nach 10 Jahren mindestens ein falsch-positiver Test durchgeführt wird.

Falsch-positive Tests bei der Mammographie als Screening-Instrument können zu Überdiagnosen und Überbehandlungen führen, einschließlich unnötiger Biopsien. Eine frühere Studie des John Wayne Cancer Institute zeigte, dass Nadelbiopsien die Ausbreitung von Krebs im Vergleich zu Patientinnen, die eine Exzisionsbiopsie, auch Lumpektomie genannt, erhielten, erhöhen können.

Nach einer falsch-positiven Mammographie werden Nadelbiopsien häufig zur Diagnose von Brustkrebs eingesetzt. Dies kann jedoch dazu führen, dass sich bösartige Zellen versehentlich von der Tumorstelle ausbreiten und die Bildung von Metastasen in anderen Körperregionen fördern. Die Forscher des John Wayne Cancer Institute kamen zu folgendem Schluss:

Die Manipulation eines intakten Tumors durch eine FNA (Feinnadelaspiration) oder eine großkalibrige Nadelbiopsie ist mit einem Anstieg der Inzidenz von SN (Sentinel Node)-Metastasen verbunden, was möglicherweise zum Teil auf die mechanische Störung des Tumors durch die Nadel zurückzuführen ist.

Die jährlichen Mammographie-Screenings sind auch mit erheblichen finanziellen Kosten verbunden. Nach Angaben der Amerikanischen Krebsgesellschaft haben 73 % der Frauen über 45 in den letzten zwei Jahren eine Screening-Mammographie durchführen lassen. In den USA summieren sich diese Prozentsätze zu einer überwältigenden Anzahl von Frauen. Am 1. Juli 2020 gab es in den USA 62,03 Millionen Frauen zwischen 40 und 70 Jahren.

Wenn man davon ausgeht, dass die durchschnittlichen Kosten für eine Mammographie in den USA bei etwa 100 Dollar liegen, ergibt sich ein Gesamtumsatz von mehreren Milliarden Dollar. Doch die finanziellen Kosten sind nicht der einzige Nachteil der jährlichen Mammographieuntersuchung, denn Frauen haben auch andere Möglichkeiten für ein effektives Screening.

Falsch-positive Mammogramme sind keine Seltenheit

Die vorgestellte Studie wurde im März 2022 in JAMA Oncology veröffentlicht. Die Forscher gingen der Frage nach, ob es einen Unterschied zwischen dem Screening auf Brustkrebs mittels herkömmlicher digitaler Mammographie und 3D-Mammographie, auch digitale Brusttomosynthese genannt, gibt.

Die Daten wurden zwischen dem 1. Januar 2005 und dem 31. Dezember 2018 in 126 Einrichtungen erhoben. Sie umfassten 903.495 Frauen im Alter von 40 bis 79 Jahren. Die Ergebnisse zeigten, dass es 2.969.055 Nicht-Basis-Screening-Mammogramme gab, die von 699 Radiologen interpretiert wurden; 58 % dieser Mammogramme wurden bei Frauen unter 60 Jahren durchgeführt.

Wichtig ist auch, dass 46 % dieser Mammographien bei Frauen mit dichtem Brustgewebe durchgeführt wurden. Michael Bissell, Epidemiologe am UC Davis Department of Public Health Sciences und Forscher in der Studie, sagte in einer Pressemitteilung:

Die Screening-Technologie hatte nicht den größten Einfluss auf die Verringerung falsch positiver Ergebnisse. Die Ergebnisse unserer Studie unterstreichen die Bedeutung von Gesprächen zwischen Patient und Arzt über personalisierte Gesundheit. Es ist wichtig, die Präferenzen und Risikofaktoren der Patienten zu berücksichtigen, wenn sie sich für ein Screening-Intervall und eine Screening-Methode entscheiden.

Nach der Datenerhebung analysierten die Forscher die Art der verwendeten Mammographie, das Screening-Intervall, das Alter der Frau und die Brustdichte. Anhand dieser Daten schätzten sie, dass eine Frau ein kumulatives Risiko von mindestens einem falsch-positiven Befund hat, wenn sie 10 Jahre lang jedes Jahr oder jedes zweite Jahr eine Mammographie erhält.

Die Analyse zeigte auch, dass ein falsch positives Ergebnis zu einer erneuten Bildgebung innerhalb von sechs Monaten oder zu einer Biopsieempfehlung führte. Die Wissenschaftler trennten dann die Daten für die digitale 2D- und 3D-Mammografie und stellten die Theorie auf, dass 3D ein geringeres Risiko für einen falsch positiven Test haben könnte.

Die Theorie wurde zwar durch die Daten bestätigt, aber die Risikoreduzierung war minimal. Sie schätzten, dass im Laufe von 10 Jahren 3D-Screening bei 50 % der Frauen mindestens ein falsch-positiver Test auftrat, während 56 % der Frauen mit herkömmlicher digitaler Mammographie mindestens einen falsch-positiven Test hatten. Der Vergleich zwischen den Frauen, denen eine Nachuntersuchung in kurzen Intervallen empfohlen wurde, und denjenigen, denen eine Biopsie empfohlen wurde, wies nur einen Unterschied von 1 % auf.

Mammographien sind für Frauen mit dichten Brüsten möglicherweise nicht geeignet

Die Forscher fanden auch heraus, dass unabhängig davon, ob die Frauen eine 2D- oder 3D-Mammographie hatten, die falsch-positiven Ergebnisse bei Frauen mit extrem dichter Brust höher waren.

Der Unterschied zwischen den falsch-positiven Ergebnissen bei Frauen mit vollständig fetthaltigen Brüsten und solchen mit dichten Brüsten war signifikant. Bei der 3D-Mammographie lag die Wahrscheinlichkeit eines falsch-positiven Tests bei Frauen mit vollständig fetthaltigen Brüsten bei 31 %, bei Frauen mit dichten Brüsten dagegen bei 67,3 %.

Die Forscher fanden auch heraus, dass Frauen mit fast vollständig fetthaltigen Brüsten bei beiden Arten der Mammographie im Allgemeinen eine geringere Wahrscheinlichkeit für einen falsch-positiven Test aufwiesen als Frauen mit extrem dichten Brüsten. Außerdem profitierten Frauen mit dichter Brust nicht von der Krebserkennung durch Tomosynthese.

Zum Problem der Überdiagnose kommt die Tatsache hinzu, dass Mammogramme nicht jeden Brustkrebs erkennen. Der Dokumentarfilm „Boobs: The War on Women’s Breasts“, erhältlich auf DVD oder Vimeo digital, erzählt die Geschichte von Nancy Cappello. Bei Capello wurde Brustkrebs diagnostiziert, nachdem sie zwei normale Mammographien erhalten hatte.

Capellos Krebs wurde übersehen, weil sie dichtes Brustgewebe hatte. Der Krebs wurde erst entdeckt, als ihr Arzt den Grat in ihrer Brust ertastete und zusätzlich zu einer Mammographie eine Ultraschalluntersuchung anordnete. Capello wurde zu einer Pionierin in der Bewegung, die Frauen über dichtes Brustgewebe aufklärte und darüber, dass eine Mammographie „wie die Suche nach einem Eisbären in einem Schneesturm“ ist. Sie sagte:

Also machte ich mich auf die Suche – nach Forschungsergebnissen – und entdeckte, dass fast ein Jahrzehnt vor meiner Diagnose sechs große Studien mit über 42.000 Frauen zu dem Schluss kamen, dass die Ergänzung einer Mammographie durch eine Ultraschalluntersuchung die Erkennungsrate bei Frauen mit dichtem Gewebe von 48 % auf 97 % erhöht. Ich erfuhr auch, dass die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, bei Frauen mit extrem dichtem Gewebe fünfmal höher ist als bei Frauen mit fetthaltigen Brüsten und dass die Forschung über dichtes Brustgewebe als unabhängiger Risikofaktor für Brustkrebs seit Mitte der 70er Jahre betrieben wird.

… Ich habe eine Mastektomie, eine Rekonstruktion, 8 Chemotherapien und 24 Bestrahlungen überstanden. Der pathologische Bericht bestätigte Krebs im Stadium 3c, da der Krebs außerhalb der Brust in meine Lymphknoten gewandert war. Achtzehn Lymphknoten wurden entfernt und dreizehn enthielten Krebs – UND ERINNERN SIE SICH – ein „normales“ Mammogramm nur wenige Wochen zuvor. Ist das Früherkennung?

Cappello erlag 2018 ihrem Brustkrebs und starb nach einem 15-jährigen Kampf gegen den Krebs, aber als Ergebnis ihrer Bemühungen haben 38 Staaten verpflichtende Gesetze zur Meldung der Brustdichte erlassen. Der Film besagt, dass bis zu 90 % der Frauen ein gewisses Maß an dichtem Brustgewebe haben, das das Ergebnis einer Mammographie beeinträchtigen kann, und dass sie von einer Ultraschalluntersuchung der gesamten Brust profitieren könnten – ein Verfahren, das in der Regel als Ergänzung zu einer Mammographie und nicht als primärer Test eingesetzt wird.

Mammographie-Strahlung ist nicht ohne Risiko

Hinzu kommt, dass bei Mammographien ionisierende Strahlung in einer relativ hohen Dosis eingesetzt wird. Dies kann an und für sich schon zur Entstehung von Brustkrebs beitragen. Eine Studie aus dem Jahr 2016 kam zu folgendem Schluss: „… ionisierende Strahlung, wie sie in der Niedrigdosis-Röntgenmammographie verwendet wird, kann mit einem Risiko der strahleninduzierten Karzinogenese verbunden sein.“

Die Forscher wiesen darauf hin, dass Frauen, die eine genetische Variation tragen oder eine vererbte Veranlagung für Brustkrebs haben, Strahlung so weit wie möglich vermeiden sollten. Leider empfiehlt die Schulmedizin häufig eine routinemäßige oder sogar zusätzliche Mammographie für Frauen, die eine erbliche Veranlagung für Brustkrebs oder eine genetische Mutation haben.

Die nächste Generation der Mammographie, die 3D-Tomosynthese, ist im Grunde ein CT-Scan der Brust. Die damit verbundene Strahlenbelastung ist sogar deutlich höher als bei Standard-Mammographien. Laut einer Studie ist das jährliche Screening mit digitaler oder Film-Mammographie bei Frauen im Alter von 40 bis 80 Jahren mit einer induzierten Krebsinzidenz und einer tödlichen Brustkrebsrate von 20 bis 25 Fällen pro 100.000 Mammographien verbunden.

Das bedeutet, dass eine jährliche Mammographie 20 bis 25 tödliche Krebsfälle pro 100.000 Frauen, die sich der Untersuchung unterziehen, verursachen könnte. Eine 3D-Mammographie erfordert mehrere Ansichten, um die Dreidimensionalität zu erhalten. Es liegt auf der Hand, dass die Gesamtstrahlenbelastung erheblich höher ist als bei einer normalen 2D-Mammographie.

Außerdem sprechen die Daten nicht für ein Screening asymptomatischer Frauen, da es keine zusätzlichen Leben rettet. Eine im BMJ21 veröffentlichte Antwort auf die in The Lancet veröffentlichten Forschungsergebnisse wurde von Hazel Thornton verfasst, einer ehrenamtlichen Gastwissenschaftlerin in der Abteilung für Gesundheitswissenschaften an der Universität Leicester. Darin berichtet sie über ihre Aussage vor dem Gesundheitsausschuss des britischen Unterhauses zum Thema Brustkrebsversorgung.

Sie wurde gefragt, warum das NHS-Brustkrebs-Screening-Programm ihrer Meinung nach „ein kostspieliges Schleppnetz für eine asymptomatische Bevölkerungsgruppe … ist, das zu einer enormen kostspieligen psychischen und physischen Morbidität führt“, worauf sie u. a. antwortete, dass es

… konzentriert sich auf die Frauen, die davon profitieren, mit anderen Worten, auf das eine Leben, das gerettet wird, und übersieht die Hunderte von Frauen, die den Prozess durchlaufen und in einigen Fällen für dieses eine Leben psychischen Schaden erleiden. Das ist unausgewogen und unverhältnismäßig und sollte meiner Meinung nach zum jetzigen Zeitpunkt überprüft werden.

In einer Cochrane-Literaturübersicht wurde festgestellt – wie Thornton sagte -, dass von 2.000 Frauen, die über einen Zeitraum von 10 Jahren untersucht werden, eine nicht an Brustkrebs stirbt und 10 unnötig behandelt werden. Darüber hinaus sind über 200 Frauen jahrelang psychisch belastet und verunsichert, nachdem sie einen falsch-positiven Befund erhalten haben.

In einer Kohortenstudie wurden Teilnehmerinnen in Dänemark von 1980 bis 2010 untersucht. Sie ergab ebenfalls, dass das Screening die Inzidenz fortgeschrittener Tumore nicht senkt, und kam zu dem Schluss, „dass 1 von 3 invasiven Tumoren und Fällen von DCIS [duktales Karzinom in situ], die bei Frauen, denen ein Screening angeboten wurde, diagnostiziert wurden, eine Überdiagnose darstellen (Inzidenzanstieg von 48,3 %)“.

Sie haben die Wahl

Obwohl die Mammografie die am häufigsten empfohlene Methode zur Brustkrebsvorsorge ist, haben Sie die Wahl zwischen diagnostischen Tests, die keine Strahlenbelastung beinhalten. Frauen sollten genügend Informationen erhalten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können, und die Möglichkeit haben, ihre Wahl zu treffen. Wenn Sie die Möglichkeiten kennen, können Sie die Untersuchung beantragen, die Ihrer Situation am besten entspricht.

Andere potenziell sicherere Möglichkeiten der Brustuntersuchung sind klinische Brustuntersuchungen, Thermografie und Ultraschall. Thermografie und Ultraschall verwenden keine Strahlung und können Anomalien aufdecken, die bei Mammografien übersehen werden können, insbesondere bei Frauen mit dichter Brust.

Es wird zwar auch behauptet, dass die Mammografie Krebserkrankungen aufspüren kann, die bei einer Ultraschalluntersuchung übersehen werden, aber laut den National Institutes of Health „… wissen die Forscher nicht mit voller Sicherheit, ob die 3D-Mammografie besser oder schlechter als die Standard-Mammografie ist, wenn es darum geht, falsch-positive Ergebnisse zu vermeiden und Krebs im Frühstadium bei allen Arten von Patientinnen zu erkennen“.

Und nicht nur das: Die U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) zum Brustkrebs-Screening räumt ein, dass „… die derzeitige Beweislage nicht ausreicht, um den Nutzen und Schaden der digitalen Brusttomosynthese (DBT) als primäre Screening-Methode für Brustkrebs zu beurteilen.

Obwohl sie wirksam sind, kann der Zugang zu alternativen Tests in den USA aufgrund von Bundesrichtlinien und dem Einfluss der milliardenschweren Mammographie-Industrie schwierig sein. Um Frauen die Nutzung dieser Screening-Programme zu verwehren, behauptet die USPSTF:

.. die derzeitige Beweislage ist unzureichend, um das Gleichgewicht zwischen Nutzen und Schaden eines ergänzenden Brustkrebs-Screenings mithilfe von Brustultraschall, Magnetresonanztomographie, DBT oder anderen Methoden bei Frauen zu beurteilen, die bei einer ansonsten negativen Screening-Mammographie eine dichte Brust aufweisen.

Es ist auch wichtig zu wissen, dass ein Screening Brustkrebs nicht verhindert. Zur Vorbeugung gehören vielmehr eine gesunde Lebensweise, die Beachtung von Ernährungsfaktoren und die Vermeidung von Giftstoffen.

So ist beispielsweise Vitamin D ein wichtiger Ernährungsfaktor, der das Risiko für alle Krebsarten, einschließlich Brustkrebs, senken kann. Tier- und Humanstudien haben außerdem gezeigt, dass Omega-3-Fettsäuren zur Vorbeugung von Brustkrebs beitragen und sich während der Brustkrebsbehandlung positiv auswirken können.

Um Ihr potenzielles Risiko zu verstehen, sollten Sie unbedingt Ihren Vitamin-D-Spiegel und Ihren Omega-3-Index kennen. Die Schulmedizin hat viele Frauen zu der Annahme verleitet, dass ein jährlicher Test sie vor Brustkrebs schützen wird. Ein gesunder Lebensstil und Informationen über Ihre Vorsorgeuntersuchungen können Ihnen helfen, diese potenziell tödliche Falle zu umgehen.

