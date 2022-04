Russland lädt den israelischen Botschafter ein und sagt, Israel benutze die Ukraine, um von Palästina abzulenken

Dies ist das zweite Mal, dass Moskau den israelischen Botschafter seit dem Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine einbestellt hat

Der israelische Botschafter in Russland, Alex Ben Zvi, wurde am 18. April vom russischen Außenministerium vorgeladen, um Fragen zu „russlandfeindlichen Äußerungen“ des israelischen Außenministers Yair Lapid in der vergangenen Woche zu beantworten.

Nachdem die UNO Russland wegen der militärischen Sonderoperation in der Ukraine am 14. April aus dem Menschenrechtsrat (UNHRC) ausgeschlossen hatte, gab der israelische Außenminister Lapid eine Erklärung ab: „Es gibt einen Krieg in Europa. Wieder einmal dringt ein großes und mächtiges Land ohne jede Rechtfertigung in das Gebiet eines kleineren und schwächeren Landes ein. Wieder einmal nimmt die Erde das Blut von Unschuldigen auf.“

Lapid verdoppelte dann seine Verurteilung Russlands und erklärte: „Die Bilder und Berichte aus der Ukraine sind entsetzlich. Die russischen Streitkräfte haben Kriegsverbrechen gegen eine wehrlose Zivilbevölkerung begangen. Ich verurteile diese Kriegsverbrechen aufs Schärfste“.

Das russische Außenministerium bezeichnete die von Lapid erhobenen Vorwürfe als „bedauerlich“.

Moskau konterte mit der Behauptung, Israels Fokus auf den Ukraine-Konflikt solle von der Krise in Palästina ablenken.

„Es gab einen schlecht getarnten Versuch, die Situation in der Ukraine auszunutzen, um die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft von einem der ältesten ungelösten Konflikte – dem palästinensisch-israelischen – abzulenken“, erklärte das russische Außenministerium laut TASS.

Israel befindet sich in einer Krise aufgrund eines möglichen neuen Aufstandes der Palästinenser, den es seit der zweiten Intifada nicht mehr gegeben hat.

In den letzten Wochen wurden mehrere Anschläge von Palästinensern auf Israelis verübt, darunter ein Anschlag in Tel Aviv, bei dem der Schütze stundenlang vor einer großen Anzahl israelischer Streitkräfte flüchtete, bevor er gefunden und getötet wurde.

Seitdem haben die Besatzungstruppen Razzien im Westjordanland durchgeführt, die auf heftigen lokalen Widerstand gestoßen sind.

Darüber hinaus versuchen extremistische israelische Siedler, die Al-Aqsa-Moschee zu entweihen, indem sie für das Pessach-Fest Tiere opfern, was der palästinensische Widerstand als eklatante Provokation ansieht und solche Beleidigungen als rote Linie und Einladung zu Vergeltungsschlägen gegen Israel betrachtet.

Seit dem 15. April haben extremistische Siedler täglich versucht, die Al-Aqsa zu stürmen. Obwohl sie am ersten Tag von der Polizei daran gehindert wurden, die islamische heilige Stätte zu betreten, wurden sie am 17. April unter dem Schutz der Besatzungstruppen hineingelassen, die palästinensische Gläubige brutal zusammenschlugen.

Israel hat sowohl vor als auch während der jüngsten Aufstände in Palästina die Aufmerksamkeit auf die Ukraine gelenkt.

Es wurde bestätigt, dass sich israelische Söldner der großen Zahl ausländischer Kämpfer angeschlossen haben, die auf der Seite Kiews gegen die russische Armee kämpfen. Darüber hinaus hat Tel Aviv mit der Türkei an einer potenziellen türkisch-israelischen Gasroute gearbeitet, die in direkter Konkurrenz zu den russischen Exporten nach Europa stehen würde.

Abgesehen davon, dass der israelische Botschafter seit Beginn der militärischen Sonderoperation in der Ukraine zweimal nach Russland einbestellt wurde, hat der russische Präsident Wladimir Putin kürzlich einen Brief an den israelischen Premierminister Naftali Bennett geschickt, in dem er fordert, dass eine alte orthodoxe Kirche in Jerusalem unter russische Kontrolle gestellt wird.