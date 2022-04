Biden-Administration reagiert auf Bundesgericht, das die nationale Maskenpflicht für Flugzeuge und öffentliche Verkehrsmittel aufhebt

Die Regierung Biden hat soeben eine Erklärung veröffentlicht, in der sie auf die Aufhebung des nationalen Maskenmandats für Fluggesellschaften und andere öffentliche Verkehrsmittel durch ein Bundesgericht in Florida reagiert.

„Die Behörden prüfen die Entscheidung und überlegen sich mögliche weitere Schritte. In der Zwischenzeit bedeutet die heutige Gerichtsentscheidung, dass die von der CDC angeordnete Maskierung in öffentlichen Verkehrsmitteln derzeit nicht in Kraft ist. Daher wird die TSA ihre Sicherheitsrichtlinien und die Notfalländerung, die das Tragen von Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Verkehrsknotenpunkten vorschreibt, vorerst nicht umsetzen. Die CDC empfiehlt, in öffentlichen Verkehrsmitteln in geschlossenen Räumen weiterhin Masken zu tragen.

Wie bereits berichtet, hat ein Bundesrichter in Florida das nationale Maskenmandat für Flughäfen, Flugzeuge und andere öffentliche Verkehrsmittel aufgehoben. Die US-Bezirksrichterin Kathryn Kimball Mizelle entschied, dass die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention ihre Entscheidung nicht begründen konnten und kein ordnungsgemäßes Verfahren angewandt haben.

United Airlines reagierte auf die Nachricht mit der sofortigen Aufhebung der Maskenpflicht.

„Mit sofortiger Wirkung sind Masken bei United Airlines auf Inlandsflügen, ausgewählten internationalen Flügen (abhängig von den Maskenanforderungen des Ankunftslandes) und auf US-Flughäfen nicht mehr erforderlich“, so UA in einer Erklärung.

Die Richterin, die die nationale Maskenpflicht aufgehoben hat, Kathryn Kimball Mizelle, ist eine 35-jährige Richterin, die für den Richter des Obersten Gerichtshofs Clarence Thomas gearbeitet hat.

The judge who just overturned the mask mandate on airplanes is Kathryn Kimball Mizelle. 35-years-old, former Clarence Thomas clerked, appointed by Trump and confirmed by the Senate right before the lame duck session ended in 2020. pic.twitter.com/lu6ck1FIvT — Greg Price (@greg_price11) April 18, 2022

Die CDC hat vor kurzem das Maskenmandat bis zum 3. Mai verlängert, obwohl es eigentlich am 18. April auslaufen sollte. Als Grund wurde angegeben, dass die CDC mehr Zeit für die Untersuchung der BA.2 Omicron-Subvariante des Coronavirus benötigt.

Ende März kündigte der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, eine Bundesklage gegen die Maskenpflicht für öffentliche Verkehrsmittel an. Der Gouverneur bezeichnete das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit als „COVID-Theater“.

Vor dem Auslaufen der Maskenpflicht für Reisende in Flugzeugen, Zügen und anderen öffentlichen Verkehrsmitteln am 19. März hat die Transportation Security Administration beschlossen, diese zu verlängern.

„Die Transportsicherheitsbehörde verlängert die Vorschrift, dass Reisende in Flugzeugen, Flughäfen, Zügen und Bussen bis zum 18. April Masken tragen müssen, wie die Zentren für Krankheitskontrolle und Prävention am Donnerstag mitteilten“, berichtete CNBC.

„Die Verlängerung der Vorschrift kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Biden-Administration, Städte und Staaten die Maskenpflicht und andere Pandemie-Maßnahmen anderswo zurückgenommen haben, da die Covid-Fälle zurückgehen“, so CNBC.

„Die Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention werden mit den Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um einen überarbeiteten politischen Rahmen für die Aufhebung der Maskenvorschriften in dieser Zeit zu schaffen“, sagte ein Beamter des Weißen Hauses gegenüber NBC News.

Im Dezember hatten sich zwei Vorstandsvorsitzende von Fluggesellschaften gegen die Maskenvorschrift ausgesprochen. Offenbar wurde ihre Aussage in Washington nicht ernst genommen.

Southwest Airlines CEO on masks:



"Masks don't add much, if anything." pic.twitter.com/WeTkYGlRS3 — The First (@TheFirstonTV) December 16, 2021

Southwest-CEO Gary Kelly sagte vor dem Senat aus, und sagte: „Ich denke, es spricht sehr viel dafür, dass Masken in der Kabinenumgebung nicht viel, wenn überhaupt etwas, hinzufügen. Es ist sehr sicher und sehr hochwertig im Vergleich zu anderen Innenräumen“.

Doug Parker, der CEO von American Airlines, stimmte dieser Einschätzung zu.

„Ich stimme zu“, sagte Parker. „Ein Flugzeug ist der sicherste Ort, an dem man sein kann. Das gilt für alle unsere Flugzeuge – sie haben alle die gleichen HEPA-Filter und Luftströme.“

Die CDC beharrt weiterhin darauf, dass Stoffmasken und chirurgische Masken wirksam sind, obwohl eine Fülle von nationalen Daten zeigt, dass dies nicht der Fall ist.