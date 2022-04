Die hässliche Wahrheit über Amerikas Krieg gegen Pakistans freie Regierung

Von Gordon Duff: Er ist ein Marine-Kampfveteran aus dem Vietnamkrieg, der sich seit Jahrzehnten mit Veteranen- und Kriegsgefangenenfragen befasst und Regierungen berät, die mit Sicherheitsfragen konfrontiert sind. Er ist leitender Redakteur und Vorstandsvorsitzender von Veterans Today, insbesondere für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Anfang April kamen eine Reihe merkwürdiger Fakten zusammen, die Insider in Washington verblüfften, von der Presse und dem Weißen Haus jedoch völlig zensiert wurden. Zwei ausländische Staatsangehörige wurden verhaftet, weil sie in den Geheimdienst eingedrungen waren, der Präsident Biden, seine Frau Jill und Vizepräsident Harris schützt. Die Agenten wurden „in den Urlaub geschickt“.

Es gibt nur wenige Gründe, warum so etwas geschehen konnte, etwas, das Millionen von gewaschenen Dollars gekostet hat und auch etwas, das bewiesen hat, dass die höchsten Ränge der amerikanischen Regierung so unfähig und korrumpiert sind, dass man nichts in Washington trauen oder sich darauf verlassen kann.

Es dauerte nicht lange, bis die Beteiligten zu einem Oligarchen mit guten Verbindungen zum türkischen Geheimdienst MIT zurückverfolgt werden konnten. Eine ähnliche Masche gegen den ehemaligen nationalen Sicherheitsberater Michael Flynn wurde zu Beginn der Trump-Administration aufgedeckt und führte zu Flynns Rücktritt.

Der springende Punkt ist jedoch, dass die von der New York Times veröffentlichten Berichte den pakistanischen ISI und nicht die Türkei beschuldigten. Darüber hinaus, und das ist eine Verbindung, die in einer Welt, in der der Glaube an unschuldige Zufälle tödlich sein kann, hergestellt werden muss, hat die New York Times auch auf die Absetzung von Imran Khan gedrängt, zum Teil auf der Grundlage der falschen „Tatsache“, dass Khan sich nur deshalb im Amt hält, weil der ISI, die Organisation, von der sie sagen, dass sie wahrscheinlich Präsident Biden erpresst, mit Khan verbündet ist.

Aber die Wahrheit ist, wie so oft bei der New York Times, das absolute Gegenteil. Der ISI, so Khan, arbeitet auf direkten Befehl der US-Regierung, und Khan hat einen Brief, der dies beweist.

Andere Quellen unterstützen Khans Behauptung und gehen noch viel weiter, nämlich dass die USA Millionen an Bestechungsgeldern aus ihren Drogengeldern aus Afghanistan in die Taschen nicht nur der Führer der Oppositionsparteien, sondern auch des ISI und anderer wichtiger Mitglieder des pakistanischen Militärs gezahlt haben.

Veterans Today hat einige Erfahrung in Pakistan. Im Jahr 2010 habe ich den ISI-Direktor General Pasha u. a. über wichtige Fragen der nuklearen Weiterverbreitung informiert, und natürlich war Pakistans bester und vielleicht berüchtigtster ISI-Direktor, General Hamid Gul, bis zu seinem Tod einige Jahre lang Redakteur bei Veterans Today.

Darüber hinaus sind die ehemaligen Militärchefs Pakistans, Admiral Sirohey und General Beg, seit langem mit VT verbunden, ebenso wie eine Reihe anderer Generaloffiziere des pakistanischen Militärs, die als Korrespondenten für VT Islamabad arbeiten.

Die Schlüsselfrage steht jedoch im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg und den starken Bemühungen der USA, Khan aus dem Amt zu drängen, weil er sich weigerte, die „Parteilinie“ nachzuplappern und die wilden Behauptungen der westlichen Presse über Russland und angebliche Kriegsverbrechen zu unterstützen.

Khan weiß es nicht nur besser, als den Irrsinn zu akzeptieren, sondern hat sich wie kein anderer nationaler Führer den USA widersetzt, als ihm befohlen wurde, zu lügen oder die Konsequenzen zu tragen.

So wird Khan in den nächsten Tagen verschwinden oder Pakistan wird in Flammen aufgehen.

Hintergrund

Am 9. April 2022 wurde der pakistanische Premierminister Imran Khan nach wochenlangen politischen Manövern abgesetzt. Propagandisten und Desinformanten versuchen, dies als ein Scheitern von Khans Wirtschaftspolitik darzustellen. In Wahrheit hatten die USA korrupte Militärs und insbesondere die Spitze des ISI mit Geld versorgt, einer Organisation, die sich seit Jahrzehnten auf dunkle Machenschaften für ihre CIA-Master spezialisiert hat.

Dieser Autor ist seit Jahren mit Khan befreundet und hat viele Stunden damit verbracht, über die steinigen Beziehungen zu den USA zu sprechen. Das Hauptproblem dabei ist laut Khan, wie er in unseren Gesprächen zum Ausdruck brachte, der massive wirtschaftliche Schaden, den Pakistan durch Amerikas falschen Krieg gegen den Terror erlitten hat. Pakistan hat Milliarden verloren, als der Krieg in Afghanistan nach Pakistan überschwappte, aber die Geschichte ist viel umfassender.

Geheimdienste sowohl Indiens als auch Israels, die oft mit dem MI-6 zusammenarbeiten und durch die von USAID nach der amerikanischen Invasion eingerichteten Drogenoperationen stark finanziert wurden, wurden in Destabilisierungsbemühungen gegen Pakistan und den Iran gelenkt. Afghanistan mit seiner gemeinsamen Grenze wurde zur Heimatbasis für „maßgeschneiderte“ Terrorgruppen, die von sicheren Zufluchtsorten in Afghanistan aus gegen die pakistanischen Regionen Swat und Belutschistan und auch gegen weite Teile des Ostiran operierten.

Fazit

Die große Angst, die viele in den USA haben, gilt Joe Biden. Biden hat eine lange Geschichte von cleveren Doppelzüngigkeiten in internationalen Angelegenheiten, meist im Namen der Vereinigten Staaten. Bidens Innenpolitik in Bereichen wie Gesundheitswesen, Umwelt und Wirtschaft ist gut durchdacht und zeugt von Weitsicht und Menschlichkeit.

In der Außenpolitik jedoch ist der „neue“ Joe Biden ein reiner „Bush“.

Bidens Rhetorik, die sich auf halbgare inszenierte Vorfälle in der Ukraine stützt, die jedes Kind durchschauen könnte, ist ein Hinweis darauf, dass etwas ganz und gar nicht stimmt. Dennoch hat Biden gerade einen hervorragenden Kandidaten für den Obersten Gerichtshof gegen heftigen Widerstand durchgesetzt und kann immer noch wortgewandt über seine innenpolitischen Ziele sprechen.

In der Außenpolitik scheint er sich jedoch verirrt zu haben, oder etwas Schlimmeres.

Dann stellen wir fest, dass ein ausländischer Geheimdienst Bargeld, neue Eigentumswohnungen und üppige Geschenke an das Umfeld des Präsidenten, des Vizepräsidenten und ihrer Familien verteilt hat.

Darüber hinaus waren diejenigen, die den US-Geheimdienst „niedergebrannt“ haben, angeblich als Agenten des Ministeriums für Heimatschutz „getarnt“.

Niemand glaubt dies oder irgendetwas von dem, was man uns erzählt.

Was wir ganz oder teilweise annehmen können, ist Folgendes: