Flüchtlinge ziehen wirklich alle ukrainischen Flüchtlinge nach Europa?

Ein Argument der westlichen Medien dafür, dass man in der Ukraine gegen Russland sei, ist, dass angeblich (fast) alle Ukrainer nach Europa fliehen. Aber stimmt das?

Die Ukraine ist ein gespaltenes Land und die Regierungen nach dem Maidan haben alles getan, um diese Spaltung zu vertiefen. In dem Land empfanden sich vor dem Maidan jeweils etwa 40 Prozent der Bevölkerung als ethnische Russen oder ethnische Ukrainer. Das sagen Angaben der Kiewer Akademie der Wissenschaften aus dem Jahre 2012. Da man Ukrainer und Russen äußerlich und kulturell kaum unterscheiden kann, hat die Akademie in der Ukraine damals jährlich eine Umfrage gemacht und die Menschen gefragt, in welcher Sprache sie zu Hause mit der Familie sprechen.