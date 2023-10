50 Fehlinformationen, Desinformationen und unverhohlene Lügen von Regierungen und der Aufsichtsbehörden

Als bestätigt wurde, dass Regierungen auf der ganzen Welt Covid-19-„Impfstoffe“ freigegeben haben, die anders hergestellt waren als die „Impfstoffe“ aus den klinischen Studien, und die kommerziellen Chargen mit toxischer DNA und Endotoxinen kontaminiert waren, fügte Dr. Phillip Altman dies seiner wachsenden Liste von Fehlinformationen, Desinformationen und Lügen hinzu, die der Öffentlichkeit erzählt wurden.

Pfizers „Impfstoff“ Covid-19 – Köder und Täuschung

Von Dr. Phillip Altman

Wurde Menschen ein „Impfstoff“ injiziert, dessen Sicherheit nie in einer klinischen Studie getestet wurde?

Die britische Regierung und alle Arzneimittelbehörden kennen Endotoxine. Sie gehören zur Gruppe der toxischsten bekannten Biochemikalien. Eine Endotoxin-Kontamination in einer Injektion ist sehr gefährlich und kann Menschen unmittelbar nach der Injektion töten.

Dies muss Teil jeder ernsthaften Untersuchung der Australian Therapeutic Goods Administration und unserer australischen Gesundheitsbürokraten sein, die es entweder nicht wussten, nicht verstanden oder vertuscht haben. Dies ist eine ernste Angelegenheit.

Es sind 50 geworden!

Die Liste von Fehlinformationen, Desinformationen und Lügen ist jetzt bei 50:

Hier sind die aufgeführten Punkte auf Deutsch:

Versäumnis, anzuerkennen, dass das SARS-CoV-2-Virus aus dem Labor stammt. Umsetzung grausamer Lockdowns ohne wissenschaftliche Evidenz für deren Nützlichkeit. Aussage, dass experimentelle mRNA-Impfungen auf Genbasis „sicher und wirksam“ seien, obwohl dies nicht durch vorhandene Beweise gestützt wurde. Die Behauptung von 95% Wirksamkeit war falsch. Die Covid-„Impfungen“ wurden gemeldet, mehr Todesfälle und Verletzungen zu verursachen als jedes andere Medikament in der Geschichte. Versäumnis der Australian Therapeutic Goods Administration („TGA“), die Covid-Impfungen in Bezug auf Qualität, Sicherheit und Wirksamkeit ordnungsgemäß zu bewerten. Die TGA sagte, die Covid-„Impfungen“ seien ordnungsgemäß geprüft und als sicher erwiesen worden. Versäumnis, sinnlose Impfpflichten zu stoppen, obwohl es niemals Beweise dafür gab, dass die Impfungen die Übertragung stoppen würden. Falsche Behauptung, dass die Covid-Impfungen davor schützen würden, Covid zu bekommen, schwer krank zu werden oder ins Krankenhaus zu kommen. Die Krankenhausstatistiken zeigen, dass dies falsch ist. Falsche Behauptung, dass Masken die Übertragung oder Ansteckung verhindern. Es gibt keine glaubwürdigen Beweise dafür, dass Masken die Übertragung oder Erwerb von luftgetragenen viralen Infektionen verhindern. Falsche Behauptung, es handele sich um eine „Pandemie der Ungeimpften.“ Aufschaukeln der öffentlichen Angst, um Menschen zur Impfung zu zwingen. Ablehnung der frühzeitigen Behandlung, die Tausende von Menschenleben hätte retten können. Eine solche Empfehlung wurde in der Medizin noch nie für eine schwere Infektion gegeben. Inszenierung und Unterstützung von skandalösen epidemiologischen Behauptungen über erwartete Todesfälle (150.000 vorhergesagt vom Doherty Institute for Infection and Immunity, finanziert von Bill und Melinda Gates). Versäumnis, Tausende von Impfstoff-bedingten Todesfällen, die in den Meldesystemen für unerwünschte Arzneimittelereignisse gemeldet wurden, einschließlich der Datenbank für Meldungen unerwünschter Arzneimittelereignisse („DAEN“), ordnungsgemäß zu bewerten. Gerichte berücksichtigen nicht die wissenschaftlichen Fakten bezüglich Covid und des Mangels an Sicherheit und Wirksamkeit der Covid-Impfungen. Beitrag zur Medienzensur von Wissenschaftlern oder Ärzten, die die Regierungsnarrative zur „Impfstoff“-Sicherheit und Wirksamkeit kritisierten. Zulassen, dass die Australian Professional Health Regulation Agency („APHRA“) die Registrierung von Gesundheitspraktikern aussetzt, die nicht mit der Covid-Managementpolitik der Regierung einverstanden sind. Verhindern der ordnungsgemäßen und umfassenden informierten Einwilligung, die Ärzten gegenüber Patienten vor der Covid-Impfung gegeben wurde – Patienten wurden nicht vollständig über die Risiken informiert. Falsche Behauptung, dass es sicher sei, Covid-Impfungen für Babys, Kinder und schwangere Frauen zu verwenden, obwohl es keine glaubwürdigen Daten zur Unterstützung dieser Verwendung gab. Falsche Aufblähung der „Covid-Fall“ -Zahlen und Todesfälle unter Verwendung eines ungeeigneten Tests („PCR“), um flächendeckende Covid-Impfungen zu rechtfertigen. Versäumnis, die natürliche Immunität in Bezug auf die Impfpolitik zu erkennen oder zu untersuchen. Falsche Behauptung, es gebe keine klinischen Beweise zur Unterstützung von Ivermectin oder Hydroxychloroquin bei der Behandlung von Covid-19. Zerstörung von Millionen Dosen von Hydroxychloroquin und Blockierung der Verschreibung von Ivermectin für Covid-19. Manipulation der Mortalitätsdaten und der Daten zu übermäßigen Todesfällen des Australian Bureau of Statistics mit Datenanalyse, die die Auswirkungen der All-Cause-Mortalität nach der Einführung der Covid-„Impfungen“ effektiv minimiert. Erlauben und Unterstützen von Plänen für eine Übernahme der zukünftigen australischen Regierungspandemie-Gesundheitspolitik durch uneingeweihte, nicht rechenschaftspflichtige und nicht gewählte Beamte, die mit der Impfstoffindustrie und den Spitzenprädatoren des World Economic Forum („WEF“) verbunden sind. Aufrechterhalten von vollständiger Geheimhaltung in Bezug auf Vertragsvereinbarungen mit Impfstoffherstellern und unnötige Ausgaben von Hunderten von Milliarden Dollar für unwissenschaftliche und unsinnige Covid-Pandemiepolitiken. Brutales Unterdrücken friedlicher Demonstrationen mit Gummigeschossen und physischer Gewalt, wie es in Australien zuvor noch nie gesehen wurde. Fortsetzen des Baus von pharmazeutischen Anlagen zur Herstellung von „Impfstoffen“ auf der mRNA-Plattform, ohne langfristige Sicherheitsdaten und mit dem vollen Wissen, dass diese Injektionen die höchste gemeldete Inzidenz von Todesfällen und schweren unerwünschten Ereignissen aller Impfstoffe in der Geschichte verursacht haben. Versäumnis, die Ursache der nicht-covid-bezogenen unerwarteten übermäßigen Todesfälle nach der Einführung der Covid-„Impfungen“ zu erklären oder zu untersuchen (geschätzt auf 30.000). Versäumnis einer angemessenen Risiko/Nutzen-Bewertung von Lockdowns, Impfpflichten oder Covid-„Impfungen“ oder die Frage, warum andere Länder trotz viel kleinerer Gesundheitsbudgets wesentlich weniger „Fälle“ und Todesfälle hatten. Versäumnis der TGA, weiterhin Fälle von Myokarditis und Perikarditis im Zusammenhang mit den Covid-„Impfungen“ zu melden. Versäumnis der ordnungsgemäßen Bewertung der fortlaufenden Sicherheit und Wirksamkeit von modifizierten Covid-„Impfungen“ vor dem Hintergrund weltweiter Berichte über schwerwiegende unerwünschte Ereignisse und Todesfälle. Impfstoffhersteller und Arzneimittelregulierungsbehörden waren von der Anzahl der Berichte über unerwünschte Ereignisse überfordert, und es besteht wahrscheinlich ein riesiger Rückstau von Berichten, die noch ausgewertet werden müssen. Versäumnis, den Impfstatus von Covid-Patienten im Krankenhaus, die auf der Intensivstation sind oder „mit“ oder „an“ Covid sterben, angemessen zu erklären. Unzureichende Erklärung von 9 Kindersterbefällen nach der Impfung, die dem Meldesystem für unerwünschte Arzneimittelereignisse („DAEN“) gemeldet wurden. Versäumnis, internationale Berichte über Qualitätskontrollprobleme bei Covid-„Impfstoffen“ (hohe Todesrate nach bestimmten Chargen) zu untersuchen und zu berichten. Versäumnis, der Öffentlichkeit die Eigeninteressen sogenannter „Gesundheitsexperten“, Expertenkomitees und Institutionen, die öffentliche Ratschläge geben, offenzulegen. Die TGA behauptete fälschlicherweise, dass es keine Beweise dafür gebe, dass Covid-„Impfungen“ das eigene DNA beeinträchtigen oder generationsübergreifende Nebenwirkungen haben könnten. Die Regierung wusste und warnte nicht davor, dass die Covid-„Impfungen“ nicht an der Injektionsstelle verbleiben, sondern sich im gesamten Körper ausbreiten und die mRNA in den Injektionen Spike-Proteine produziert, die direkt für beobachtete Herzinfarkte, Schlaganfälle, neurologische Erkrankungen usw. verantwortlich gemacht werden können. Die Regierung hat keinen Unterschied zwischen dem minimalen bis nahezu null Risiko von Covid-19 bei jungen Menschen und dem Risiko für ältere Menschen gemacht und Millionen von jüngeren Australiern unnötigerweise genbasierten mRNA-Injektionen ausgesetzt, die langfristige Nebenwirkungen haben könnten. Die australische Regierung hat die Gesellschaft gespalten und diejenigen dämonisiert, die weise entschieden haben, die Covid-Impfungen nicht zu erhalten, indem sie das Konzept der „Pandemie der Ungeimpften“ beworben hat. Trotz beispielloser Zahlen von Impfgeschädigten wurden Entschädigungen selten und minimal gewährt. Unsere Regierung schützt die Impfstoffhersteller mit vollständiger Haftungsbefreiung – erstaunlich. Die Auswirkungen der Covid-Impfungen auf die Fruchtbarkeit und Fehlgeburten wurden weltweit weit verbreitet gemeldet, dennoch hat unsere TGA keine Bedenken geäußert. Versäumnis, Fehler und Schäden zuzugeben oder sogar zu untersuchen, wie zukünftige Politiken und Strategien verbessert werden könnten, indem eine königliche Kommission eingesetzt wird. Uns wurde nicht mitgeteilt, dass Richter, Parlamentarier und ihre Mitarbeiter von Impfpflichten ausgenommen sind. Die TGA hat nicht auf wiederholte weltweite Beobachtungen und Berichte reagiert, dass die Chargen von Covid-19-„Impfstoffen“ nicht in derselben Weise hergestellt wurden wie die klinischen Versuchschargen. Die kommerziellen Chargen waren durch die Verwendung von Fermentationstechniken mit E. coli-Bakterien kontaminiert, was zu einer Verunreinigung der Impfstoffampullen mit toxischem DNA-Material führen kann, das potenziell in Ihre DNA rücküberschrieben werden kann. Betrug in der Datenverwaltung und -analyse von klinischen Studien (z.B. wurden Menschen, die plötzlich und unerwartet innerhalb von 2 Wochen nach der Injektion gestorben sind, als „ungeimpft“ gezählt). Zulassung der Verwendung von Remdesivir trotz fehlender Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten und Versäumnis, angemessene Warnungen vor Nierentoxizität für Covid-Patienten zu geben. Einstellung der Berichterstattung über den Impfstatus von schwer kranken Covid-19-Patienten im Krankenhaus (ungeimpft gegen geimpft). Die überwiegende Mehrheit der Covid-19-Patienten ist vollständig geimpft und aufgefrischt. Versäumnis der australischen Regierung, mehr als 30.000 nicht-covid-bezogene unerklärliche Todesfälle nach der Einführung der Covid-19-„Impfstoffe“ zu untersuchen. Versäumnis, die Impfgeschädigten und diejenigen, die aufgrund der Covid-19-Impfung gestorben sind, angemessen zu entschädigen. Die Regierung des Bundesstaates Victoria und andere Bundesstaaten blähen manchmal die Zahl der „ungeimpften Covid-19-Todesfälle“ auf, indem sie viele geimpfte Personen einschließen, deren Impfstatus entweder unbekannt ist oder später bestätigt wird. Die Regierungen weltweit haben Covid-19-„Impfstoffe“ freigegeben, die auf eine andere Weise hergestellt wurden als die klinischen Versuchs-„Impfstoffe“. Die kommerziellen Chargen waren mit giftiger DNA und Endotoxinen kontaminiert, die plötzlichen Tod und schwere Nebenwirkungen verursachen könnten, und die Regierungen wussten davon.

Über den Autor

Phillip Altman, PhD, ist ein Pharmakologe im Ruhestand mit mehr als 40 Jahren Erfahrung in der klinischen medizinischen Forschung und der Arzneimittelzulassung in Australien. Er erwarb einen Bachelor-Abschluss in Pharmazie mit Auszeichnung an der Universität Sydney, gefolgt von einem Master-Abschluss und einem Doktortitel in Arzneimittelentwicklung. Er veröffentlicht Artikel auf einer Substack-Seite, die Sie HIER abonnieren und verfolgen können.