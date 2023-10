Sturz in die Katastrophe

Paul Craig Roberts

Die Biden-Regierung weigert sich, die US-Grenzen zu verteidigen, zögert jedoch nicht, Flugzeugträgerkampfgruppen und die 101. US-Luftlandedivision zu entsenden, um die Grenzen Israels zu verteidigen. „Wir stärken Israels Rücken“, verkündet Amerikas jüdischer Außenminister endlos. „Amerika kann sich zwei Kriege leisten“, verkündet Amerikas jüdischer Finanzminister. Aber die Verteidigung unserer eigenen Grenze und die Belastungen für die amerikanischen Steuerzahler scheinen in den Hintergrund zu treten.

Es scheint, als sei unsere Regierung in der Gewalt eines anderen Landes und riskiere unser Leben und Wohlstand im Interesse dieses Landes.

Es scheint, als ob jeder in Washington, Republikaner und Demokraten, insbesondere Republikaner, einen intensiven Kriegsfieber hat. Während Washington den Konflikt schnell eskalierte, indem es US-Militärkräfte in die Region schickte, macht der republikanische Senator aus South Carolina, Lindsey Graham, den Iran für die Eskalation verantwortlich und äußert eine Drohung: „Wenn Sie diesen Krieg eskalieren, kommen wir zu Ihnen.“ Graham fährt fort, in unserem Namen Drohungen gegen den Iran auszustoßen und sagt, die USA würden den Iran „aus dem Ölgeschäft verdrängen“. Wie Israel und die jüdisch-amerikanischen Neokonservativen richtet sich Grahams Ziel auf die libanesische Miliz, die Hisbollah: „Ich bin bereit, militärische Gewalt einzusetzen, um die Finanzierung von Hamas und Hisbollah zu zerstören.“

Ein anderer republikanischer Abgeordneter, diesmal aus Texas, der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des Repräsentantenhauses, Michael McCaul, sagt, er arbeite an einer Gesetzgebung, die die Befugnis zur Beteiligung der US-Militärs am Krieg Israels gegen Palästina vorsieht.

Was wir erleben, sind Republikaner, die genauso extrem sind wie die Hamas. Ist dieser Wahnsinn real oder ist dies nur Show, mit Blick auf die politische Kampagnenfinanzierung für den militärisch-sicherheitspolitischen Komplex der USA, der von Amerika „zwei Kriege ermöglichen“ würde?

Wir erleben auch das totale Versagen der westlichen Führung, nicht nur in Washington, sondern in der gesamten westlichen Welt. Anstatt die Situation zu eskalieren, indem Washington Militärkräfte in die Region schickt, hätte Washington seine Bemühungen nutzen sollen, um die Gemüter zu beruhigen. Warum hat Washington die Situation nicht beruhigt, anstatt sie hochzuschaukeln?

Diese Website – https://www.moonofalabama.org/2023/10/us-deploys-large-force-eyes-on-syria.html – spekuliert, dass die sich ansammelnden US-Streitkräfte in der Kriegszone eine „Kriegsflotte“ sind, deren Zweck es ist, endlich einen Regimewechsel in Syrien herbeizuführen und die Russen in einem Racheakt für die Verhinderung von Präsident Obamas geplantem Sturz der Assad-Regierung zu vertreiben.

Ich kann verstehen, dass die Neokonservativen der Biden-Regierung ihre Politik der Säuberung des Nahen Ostens für die israelische Expansion fortsetzen wollen, aber wie sicher ist es zu glauben, dass Putin mit eingezogenem Schwanz davonlaufen wird? Das würde Putin als Führer der dissidenten Welt beenden und wahrscheinlich auch innerhalb Russlands. Eine Demonstration russischer Feigheit würde sicherlich eine Eskalation der NATO-Beteiligung in der Ukraine provozieren. Es scheint sicher, dass ein US-Angriff auf Syrien zu militärischen Konflikten zwischen den USA und Russland führen würde.

Die Israelis haben seit 1947 Palästinenser massakriert und ihnen Stück für Stück ihr Land gestohlen, und niemand hat je etwas dagegen unternommen. Die UN verabschiedet Resolutionen, aber die USA legen ihr Veto ein. Daher erwartet Netanyahu dieses Mal keine Opposition, ja, er erwartet Unterstützung von den USA und ihrem Imperium bei der Begehung seiner Kriegsverbrechen.

Es ist mir klar, dass die Situation von Fehleinschätzungen geprägt ist. Die Hisbollah ist ebenbürtig mit Israel. Tatsächlich hat die Miliz die gefürchtete israelische Armee zweimal besiegt und sie trotz Israels Luftüberlegenheit aus dem Libanon vertrieben. Die syrische Armee ist kampferprobt aus dem Kampf gegen die Söldner, die Washington entsandte, um Assad zu stürzen. Wie die Hisbollah und die Hamas hat der Iran Begeisterung und eine große Anzahl von Raketen, die Israel treffen können. Wenn, wie behauptet wird, 5.000 Raketen von der Hamas das israelische Iron Dome-System überwältigt haben, hat das Iron Dome-System keine Chance gegen 100.000 oder 200.000 Raketen.

Wenn Israels Armee in den Gazastreifen geschickt wird, wird die Hamas sie dort halten, und Israel riskiert, von der Hisbollah, Syrien, dem Irak und dem Iran überrollt zu werden, wenn sie teilnehmen wollen. Angesichts der Niederlage Israels würde Washington seine Kräfte einsetzen, mit katastrophalen Folgen.

Wir erleben aufseiten Israels und der USA ein völliges Versagen des Urteils. Die Risiken werden ignoriert. Es beginnt auszusehen wie das Armageddon, das die Offenbarung beschreibt.

Das Problem für die Menschheit ist, dass sie Waffen entwickelt hat, die in der Lage sind, alles Leben zu zerstören, und diese Waffen sind in den Händen emotionaler Menschen, die zur Zurückhaltung und Vernunft unfähig sind.

Ich war und bin nach wie vor besorgt über die Gefahr einer Eskalation des Konflikts in der Ukraine. Die sich entwickelnde Situation im Nahen Osten ist jedoch gefährlicher. Es scheint, dass diese Gefahr nicht ausreichend erkannt wird. Die Kriegspropaganda der Lügenpresse ist extrem und blendet die Menschen vor der Realität. Diejenigen in der Macht glauben, dass sie die Kontrolle haben, aber das haben sie nicht.

Wo sind die Führer, die eine Katastrophe verhindern können?