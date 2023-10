CV19-Injektion verursacht »Turbo-Krebs« – Dr. Ryan Cole

Dr. Ryan Cole ist staatlich geprüfter Pathologe. Dr. Cole ist Experte für Autopsien und hat mehr als 500.000 Patienten behandelt. Er kann auf einen angesehenen Lebenslauf zurückblicken, einschließlich einer fünfjährigen Tätigkeit an der Mayo Clinic.

Dr. Cole hat die CV19-Geschichte von der Infektion bis zur Injektion von Anfang an bekämpft und den Menschen geraten, sich nicht gegen Covid impfen zu lassen. Dafür wurde Dr. Cole vom globalistischen Tiefen Staat angegriffen, bis er gezwungen war, seine medizinische Diagnostikfirma mit etwa 80 Mitarbeitern zu verkaufen. Cole wurde arbeitslos, weil er die schreckliche Wahrheit aussprach. Vor mehr als einem Jahr bezeichnete Dr. Cole den globalen CV19-Virus als „absoluten Wahnsinn“, und die heutigen Daten zeigen, dass er recht hatte. Dr. Cole sagt, die Welt erlebe jetzt einen sprunghaften Anstieg von „Turbo-Krebs“, Behinderungen, Tod und Unfruchtbarkeit. Allein in den USA wurden fast 700 Millionen Injektionen verabreicht. Dr. Cole erklärt: „Diese CV19-Spritze war keine Impfung. Die Medien und der Arbeitsplatz haben die Menschen glauben gemacht, es sei ein Impfstoff. Es war eine gentechnische Injektion. Es war von Anfang an ein Verstoß gegen die FDA-Regeln. Die FDA weiß, dass wir Daten zur Langzeitsicherheit benötigen. Wir benötigen Daten zur Reproduktionssicherheit. Wir benötigen Daten zur Mutations- und Krebssicherheit, und sie haben keine dieser Studien mit diesen Injektionen durchgeführt. Denken Sie daran, dass Moderna nie ein sicheres Produkt auf den Markt gebracht hat. Pfizer hat nie ein sicheres mRNA-Produkt auf den Markt gebracht. Wir hatten also ein Experiment mit der Weltbevölkerung.

Dr. Cole sagt, eines der größten Probleme mit der Covid-Injektion sei, dass es das Immunsystem zerstöre und seine Fähigkeit, Krebs zu bekämpfen, aufhebe. In der medizinischen Fachwelt werden diese neuen, aggressiven und sich schnell ausbreitenden Krebsarten als „Turbo-Krebs“ bezeichnet. Dr. Cole erklärt: „Wenn ich um die Welt reise und mit Ärzten spreche, sagen sie mir, dass sie Krebs in Altersgruppen sehen, die sie noch nie zuvor gesehen haben, und das passierte, nachdem der CV19-Impfstoff eingeführt wurde.“

Ed Dowd und seine Gruppe haben den Schaden in Großbritannien untersucht. Im Jahr 2020 gab es einen Anstieg der Krebserkrankungen um etwa 1 %. Im Jahr 2021 gab es einen Anstieg der Krebserkrankungen um etwa 6 oder 7 %. Im Jahr 2022 gab es einen überdurchschnittlichen Anstieg von 35 % bei Krebs. Diese Daten sind wirklich beunruhigend . . . Wir sehen junge Menschen, die mit Leukämie in die Notaufnahme kommen und nach einer Woche wieder verschwunden sind. Wir sehen Menschen, die von ihrem Krebs befreit wurden und 2, 5, 10 und sogar 20 Jahre in Remission waren, wo nach der Impfung ihr Krebs aggressiv zurückgekehrt ist“.

Abschließend sagt Dr. Cole: „Aus meiner medizinischen Sicht war die CV19-Impfung ein reines Risiko und kein Nutzen. . . . Die CV19-Impfung hat keiner einzigen Person geholfen. . . Diese Impfungen müssen aufhören. Wir leben unter einer Tyrannei der Lüge“.

Das 41-minütige Interview enthält noch viel mehr Informationen.

Greg Hunter von USAWatchdog.com spricht am 10.11.23 mit dem Pathologen Dr. Ryan Cole über die Lügen der Covids, die den Planeten lähmen und töten.