Unsere ehemaligen Mitarbeiter bei der Consent Factory ( https://consentfactory.org/ ) haben eine wunderbare Kollektion der großartigen Arbeit unserer geliebten Regierungen zusammengestellt, die uns alle in Sicherheit hält.

Denkt stets daran: Diese Maßnahmen sind zu eurem eigenen Wohl. Das Anzweifeln dieser Maßnahmen ist möglicherweise ein Anzeichen für eine Infektion. Beachten Sie Ihren Behandlungsplan für die nötige Dosis an BBC-Programmierung, um solche Zweifel auszuräumen.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

„Neben der Durchsetzung von Quarantänemaßnahmen erlaubt das Gesetz den Behörden auch, Menschen zur Impfung zu zwingen, obwohl es derzeit keine Impfung gegen das Virus gibt.“ – Dänemark peitscht ein Coronavirus-Gesetz durch (The Local, 13.03.2020)

„Während des Ausnahmezustands dürfen die Menschen nur aus folgenden Gründen auf die Straßen gehen: um Lebensmittel, Grundnahrungsmittel oder Medikamente zu kaufen; um medizinische Einrichtungen aufzusuchen; um zur und von der Arbeit zu gehen…“ – Spanien ordnet landesweiten Lockdown an, um das Coronavirus zu bekämpfen (The Guardian, 14.03.2020)

„Die Polizei patrouilliert auf den Straßen, um sicherzustellen, dass wir unsere Häuser nur aus beruflichen und gesundheitlichen Gründen verlassen … wir müssen Bescheinigungen ausfüllen und bei uns tragen, die unsere Gründe angeben. Wenn wir ohne eine Bescheinigung erwischt werden, müssen wir mit einer Geldstrafe und bis zu drei Monaten Gefängnis rechnen.“ – Das Leben unter dem italienischen Coronavirus-Lockdown (Newsweek, 13.03.2020)

„Wir werden die Befugnisse nutzen, um sicherzustellen, dass wir Menschen unter Quarantäne stellen können, wenn sie ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen, ja, und das ist wichtig.“ – Polizei wird Briten mit Coronavirus inhaftieren, die die Quarantäne ignorieren (Metro, 15.03.2020)

„Wenn man das Haus verlassen wollen, muss man nun ein Dokument ausdrucken, um der Polizei seinen Zeitpunkt, das Ziel und dein Motiv zu erklären.“ – Ordentlich, mürrisch, gebückt: wie sich mein geliebtes Italien durch das Coronavirus verändert (The Guardian, 15.03.2020)

„Es gibt auch Pläne, dass Soldaten mit der Polizei Quarantänezonen schützen, falls diese je eingeführt werden sollten.“ – Coronavirus: Tausende Soldaten könnten wegen der Verbreitung von Covid-19 in Bereitschaft versetzt werden (Sky News, 16.03.2020)

„Israel hat die interne Sicherheitsbehörde des Landes ermächtigt, einen riesigen und bisher nicht offengelegten Fundus an Handydaten anzuzapfen, um die Bewegungen von Menschen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, zurückzuverfolgen und andere zu identifizieren, die unter Quarantäne gestellt werden sollten…“ – Um Coronavirus zu verfolgen, wird Israel den geheimen Schatz der Handydaten anzapfen (NYT, 16.03.2020)

„Wir befinden uns im Krieg – einem Krieg um die öffentliche Gesundheit, sicherlich, aber wir befinden uns im Krieg gegen einen unsichtbaren und schwer fassbaren Feind“, sagte Macron und verbot alle Fahrten außerhalb des Hauses … jeder, der die neuen Vorschriften missachtet, würde bestraft werden, sagte er.“ – Coronavirus: Frankreich verordnet einen Lockdown, während die EU ein 30-tägiges Reiseverbot fordert (The Guardian, 16.03.2020)

„Der Innenminister Christophe Castaner sagte, zur Einhaltung des Lockdowns würden 100.000 Polizeibeamte eingesetzt… Macron sagte, wenn nötig würde die Regierung auch per Dekret Gesetze erlassen…“ – Frankreich ‚im Krieg‘: wie Pariser mit dem Leben im Lockdown umgehen (The Guardian, 17.03.2020)

„Falls nötig werden wir einschreiten, um sicherzustellen, dass die Menschen die einschränkenden Dekrete respektieren.“ – Italien verzeichnet mit 475 Toten den tödlichsten Tag seit dem Coronavirus-Ausbruch (The Guardian, 18.03.2020)

„Das Verteidigungsministerium will die Größe der zivilen Notfalleinheit des Militärs verdoppeln, um eine 20.000 Mann starke Covid-Unterstützungstruppe zu schaffen … die Streitkräfte müssen auf die Gefahr eines Zusammenbruchs der zivilen Ordnung vorbereitet sein.“ – 10.000 Truppen zusätzlich für die Covid-Unterstützungstruppe der britischen Armee (The Guardian, 18.03.2020)

„Die neue Truppe – bestehend aus 10.000 Militärangehörigen, die regelmäßig für zivile Aktivitäten eingesetzt werden, plus zusätzlichen 10.000 als Reaktion auf die Covid-19-Pandemie – wurde in „hohe Bereitschaft“ versetzt.“ – Die britischen Streitkräfte bereiten 20.000 Truppen für die Hilfe in der Krise vor (Financial Times)

„Wir haben die Fähigkeit, das Kriegsrecht auszurufen… wenn wir es für nötig befinden.“ – Coronavirus: Kalifornien bereitet sich auf die Einführung des Kriegsrechts vor, falls es nötig wird, sagt der Gouverneur (Yahoo News)

„Polizei und Einwanderungsbeamte wären in der Lage, gemäß den Plänen Menschen in ‚geeigneten Isolationseinrichtungen‘ unterzubringen.“ – Coronavirus: Umfassende Notfallbefugnisse angekündigt (BBC, 18.03.2020)

„Bereitschaftsbefehle wurden vor mehr als drei Wochen ausgegeben, um diese Pläne vorzubereiten, nicht nur um Washington zu schützen, sondern auch um sich auf die Möglichkeit einer Form von Kriegsrecht vorzubereiten.“ – Exklusiv: Über die streng geheimen Pläne des Militärs, falls das Coronavirus die Regierung übermannt (Newsweek, 18.03.2020

„Twitter wird Tweets entfernen, die Gefahr laufen, Schaden anzurichten, indem sie gefährliche Fehlinformationen über Covid-19 verbreiten … es wird eine neue, breitere Definition von Schaden anwenden, um Inhalte zu adressieren, die direkt gegen Richtlinien von maßgeblichen Quellen verstoßen.“ – Twitter wird schädliche Fake News über das Coronavirus entfernen (The Guardian, 19.03.2020)

„Etwa 100.000 Polizisten haben sich über ganz Frankreich verteilt, um den Lockdown durchzusetzen. Die Menschen dürfen ihre Häuser nur verlassen, um Lebensmittel zu kaufen, zur Arbeit zu gehen, alleine Sport zu treiben oder medizinische Hilfe zu suchen.“ – Frau wird in Paris von Polizei zu Boden gerungen, weil sie den Lockdown missachtete (Metro, 19.03.2020)

„Er befindet sich in einem speziell gereinigten Bereich, der für diejenigen vorgesehen ist, die sich selbst isolieren sollten.“ Minister Quayle sagte: „Wir können nicht zulassen, dass unsere kritischen Gesundheitsdienste überlastet werden und müssen die Mittel haben, diejenigen zu verfolgen, die sich entscheiden, unverantwortlich zu handeln.“ – Coronavirus: Keine Anzeige gegen Mann, der sich „nicht selbst isolierte“ (BBC, 20.03.2020)

„Einwohner von Dane County, Wisconsin, haben jetzt eine Methode, um Verstöße gegen das Verbot des Gouverneurs von Versammlungen von 10 oder mehr Personen zu melden.“ – Dane County richtet Webseite ein, um Versammlungen von 10 oder mehr Personen zu melden, (WKOW, 19.03.2020)

„Den 83 Millionen Einwohner Deutschlands wurde gesagt, sie riskieren ab Montag einen Hausarrest, falls sie sich dieses Wochenende nicht verantwortlich verhalten.“ – Coronavirus: Italien und Spanien verzeichnen den höchsten Todeszoll an einem Tag (The Guardian, 20.03.2020)

„Diese [sozialen Einschränkungen] müssten mindestens für den größten Teil eines Jahres gelten. Unter einer solchen Politik würde mindestens die Hälfte des Jahres unter den strengeren sozialen Distanzierungsmaßnahmen verbracht werden.“ – Soziale Distanzierung könnte weitere 12 Monate notwendig sein (Independent, 20.03.2020)

„Die Regierung hat jetzt zugestimmt, dass das Militär zur Einhaltung des Lockdowns eingesetzt werden kann.“ – Italien ruft das Militär, um den Coronavirus-Lockdown umzusetzen (CNN, 20.03.2020)

„Seit Mittwoch sind die Lager von 19 Uhr bis 7 Uhr morgens abgeriegelt. Tagsüber darf nur eine Person pro Familie raus, und die Polizei kontrolliert ihre Bewegungen.“ – Katastrophe befürchtet, Griechenland stellt Migrantenlager unter Lockdown (The Guardian, 21.03.2020)

„Die Nationalgarde erwartet in den nächsten Wochen einen raschen Anstieg der Aktivierungen von Einheiten, sagten die Verantwortlichen im Pentagon am Donnerstag, um Aufgaben wie Coronavirus-Tests und möglicherweise Strafverfolgung zu erfüllen.“ – Aktivierung der Garde soll rasch zunehmen und könnte zur Durchsetzung von Gesetzen benutzt werden (Military Times, 19.03.2020)

„Das US-Militär bereitet Streitkräfte darauf vor, eine größere Rolle gegen das Coronavirus anzunehmen, einschließlich der umstrittenen Rolle, ‚zivile Störungen‘ niederzuschlagen…“ – Über die Pläne des US-Militärs, ‚zivile Störungen‘ während der Coronavirus-Pandemie aufzuhalten (Newsweek, 20.03.2020)

„Diese Bestimmungen werden durchgesetzt … die Verletzung irgendeiner Bestimmung [der] Verordnung stellt eine unmittelbare Gefahr dar und schafft eine unmittelbare Bedrohung für die öffentliche Gesundheit.“ – Was eine ’stay home‘-Anordnung für New York bedeutet (The Guardian, 21.03.2020)

„Als der Knesset-Abgeornete Yoav Kish (Likud) zu klären versuchte, ob sie eine totale Abriegelung oder eine Ausgangssperre meinte, antwortete Sadetsky … ‚Ein Lockdown und die persönliche Überwachung der Menschen und ein totaler Stopp der persönlichen Freiheiten‘.“ – ‚Eine totale Aufhebung der individuellen Freiheit‘: Über Israels geheime Coronavirus-Debatte (Haaretz, 19.03.2020)

„Eine letzte Option: ‚Permanente Änderungen in unserem Verhalten, die es uns ermöglichen, die Übertragungsraten niedrig zu halten‘ … das könnte strenge Richtlinien für Tests und Quarantäne für jeden beinhalten, der an COVID-19 erkrankt – oder sogar langfristige Verbote für große Versammlungen.“ – Eine ‚exit strategy‘ für Coronavirus könnte Monate – oder Jahre – entfernt sein (New York Post, 21.03.2020)

„Das Justizministerium hat in aller Stille den Kongress um die Möglichkeit gebeten, die obersten Richter zu bitten, Menschen in Notfällen auf unbestimmte Zeit ohne Gerichtsverfahren inhaftieren zu dürfen – Teil eines Vorstoßes für neue Befugnisse, der kommt, da sich das Coronavirus in den Vereinigten Staaten ausbreitet.“ – DOJ will neue Notstandsbefugnisse während der Coronavirus-Pandemie (Politico, 21.03.2020)

„Deutschland hat ein „Kontaktverbot erlassen, das die Interaktionen von mehr als 2 Personen limitiert… es gibt Geldbußen von bis zu 25.000 € für diejenigen, die einen 2 Meter Abstand zwischen den Menschen nicht einhalten. Die Maßnahmen werden von der Polizei durchgesetzt und bleiben bis zum 19. April in Kraft.“ – Coronavirus-Neuigkeiten: Angela Merkel begibt sich In Quarantäne, nachdem sie sich mit einem infizierten Arzt traf (DW, 21.03.2020)

„Das Justizministerium nutzt den COVID-19-Ausbruch, um auf weitreichende neue Befugnisse zu drängen, zu denen auch die Möglichkeit gehört, Amerikaner ohne Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit inhaftieren zu können.“ – (Reason, 21.03.2020)

„Die Polizei von Quebec City hat eine Frau verhaftet, die positiv auf das Coronavirus getestet wurde, weil sie sich trotz einer Quarantäneanweisung im Stadtteil Limoilou aufgehalten hat.“ – (CBC, 20.03.2020)

„Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sagte, er denke über einen sehr drastischen Schritt nach… gewisse Leute mit Risiko in Isolationseinrichtungen zu bringen.“ – (Miami Herald, 21.03.2020)

„Aus technologischer Sicht ist die Coronavirus-Pandemie ein einziges massives Testfeld für den Überwachungskapitalismus … Regierungen rollen Überwachungsmaßnahmen aus, alles in dem Bemühen, sicherzustellen, dass die Politik der massenhaften Verhaltensänderung erfolgreich ist.“ – Coronavirus könnte die privaten und bürgerlichen Freiheiten für immer infizieren (Forbes, 23.03.2020)

„Truppen zur Terrorismusbekämpfung wurden in ganz Italien eingesetzt, um die Polizei zu verstärken … Streifenwagen fahren in jeder größeren Stadt herum, und eine Stimme warnt die Bürger über einen Lautsprecher, ihre Wohnungen nicht zu verlassen … ‚Gehen Sie zurück in Ihre Häuser‘, warnt die Stimme.“ – Lock the F*ck Down or End Up Like Italy (Daily Beast, 22.03.2020)

„Einige Polizeidienststellen in Kalifornien planen den Einsatz von Drohnen zur Durchsetzung eines Coronavirus-Lockdown und teilweise zur Überwachung der obdachlosen Bevölkerung.“ – (Fox News, 23.03.2020)

„Eine Frau in Spanien wurde verhaftet, nachdem sie dabei erwischt wurde, wie sie das Haus eines Mannes besuchte, den sie über eine Dating-App kennengelernt hatte. Damit verstieß sie gegen die Regeln des Hausarrests, die aufgrund der Coronavirus-Pandemie eingeführt wurden.“ – (Newsweek, 23.03.2020)

„Premierminister Édouard Philippe gab in einer nationalen Ansprache Details zu den neuen Regeln bekannt … [Französische Bürger] müssen ihr „Rechtfertigungs“-Papier – unterschrieben, datiert und mit der Uhrzeit, zu der sie ihr Haus verlassen haben – vorzeigen, wenn sie von der Polizei oder von Gendarmen angehalten werden.“ – (The Guardian, 25.03.2020)

„Die britische Regierung hat eine Massen-SMS an so viele Telefone wie möglich geschickt und die Bürger aufgefordert, während des Coronavirus-Lockdown zu Hause zu bleiben: „CORONAVIRUS-ALARM. Neue Regeln jetzt in Kraft: Sie müssen zu Hause bleiben. Bleiben Sie zu Hause. Schützen Sie den NHS. Leben retten.“ – (Independent, 24.03.2020)

„Die Regierung wird diese Woche ihren Gesetzentwurf zum Coronavirus im Parlament veröffentlichen. Es gibt Beamten der Polizei und der Einwanderungsbehörde die Befugnis, Menschen in entsprechenden Isolationszentren festzuhalten, wenn sie ein Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen.“ – (The Argus, 19.03.2020)

„Die Polizei in Texas ist auf der Suche nach einem 18-jährigen Mädchen, das behauptet, positiv auf das Coronavirus getestet worden zu sein und es ‚vorsätzlich zu verbreiten‘ … der Teenager steht einer Anklage wegen einer terroristischen Bedrohung gegenüber.“ – (NBC, 07.04.2020)

„Amerikas oberster Coronavirus-Experte warnte, Covid-19 sei die Neue Normalität – und das das Killervirus womöglich nie verschwinden würde.“ – (Metro, 07.04.2020)

„In mehreren afrikanischen Ländern haben Sicherheitsbeamte Menschen geschlagen, schikaniert und in einigen Fällen sogar getötet, als sie Maßnahmen durchsetzten, die die Ausbreitung von Covid-19 verhindern sollten.“ – (BBC, 09.04.2020)

„Der Exekutivdirektor der Weltgesundheitsorganisation, Dr. Michael Ryan, sagte, dass die Überwachung ein Teil dessen ist, was nötig ist, damit sich das Leben in einer Welt ohne Impfstoff wieder normalisiert.“ – Nach dem Coronavirus wird KI für die Neue Normalität von zentraler Bedeutung sein (Venture Beat, 08.04.2020)

„Jared Kushners Task Force hat eine Reihe von Gesundheitstechnologie-Unternehmen angesprochen, um ein nationales Coronavirus-Überwachungssystem zu schaffen…“ – (Politico, 07.04.2020)

„Ostasiatische Länder haben gezeigt, dass ein robustes Überwachungsregime für die Bekämpfung einer Pandemie unerlässlich ist. Die westlichen Demokratien müssen sich der Notwendigkeit einer „demokratischen Überwachung“ stellen, um ihre eigene Bevölkerung zu schützen.“ – Coronavirus und die Zukunft der Überwachung (Foreign Affairs, 06.04.2020)

„Es ist ein außergewöhnlicher Moment, der außergewöhnliche Überwachungsmethoden erfordern könnte.“ – (The Intercept, 11.04.2020)

„Australien wird Hubschrauber einsetzen, Polizeikontrollpunkte einrichten und saftige Bußgelder verteilen, um Menschen davon abzuhalten, ein Osterreiseverbot zu brechen … Die Polizei sagte, sie werde Straßen blockieren und Nummernschilder-Erkennungstechnologie einsetzen, um diejenigen zu erwischen, die gegen das Verbot verstoßen.“ – (The Guardian, 11.04.2020)

„Beamte sagen, sie reagierten auf eine Synagoge in Monsey nachdem man Beschwerden erhalten habe. Sie fanden 30-50 Männer, die zusammen beteten. Acht wurden wegen ungebührlichen Verhaltens verhaftet. Die Polizei sagt, dass sie mehr Menschen verhaften werden, wenn die Versammlungen weitergehen.“ – (CBS, 09.04.2020)

„Diese Drohnen werden in der ganzen Stadt mit einer automatischen Nachricht des Bürgermeisters unterwegs sein, die Sie auffordert, sich nicht mehr zu versammeln, sich zu zerstreuen und nach Hause zu gehen“, so die Polizeibehörde.“ – (Vanity Fair, 09.04.2020)

*

Unsere Strafverfolgungsbehörden, Politiker und Konzernoberen arbeiten Tag und Nacht hart daran, uns vor dieser schrecklichen Krankheit zu schützen. Denken Sie heute Abend an unsere tapferen Jungs in Schwarz, während des Ihnen zugewiesenen Zeitfensters der Wertschätzung.



MELDEN SIE ALLE LEUGNER IHRER NÄCHSTEN ÜBERWACHUNGSDROHNE. Diejenigen, die sich der Virusleugnung oder anderer Formen der Aufwiegelung schuldig machen, schwächen unsere Moral und können Ausbrüche verursachen.



Denken Sie daran: gute Staatsbürgerschaft wird Ihnen einen besseren Platz auf dem Impfplan verschaffen.