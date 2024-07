6 virale Missverständnisse und Clickbait

Wiederholung macht es nicht wahr. Hier sind 6 virale Missverständnisse und Klickbaits, die jahrelang kursierten. Halten Sie sich an die Fakten.

Durch Wiederholung wird es nicht wahrer. Fakten sind wichtig, wenn es darum geht, das Gesamtbild zu beurteilen. Gleichzeitig laufen zahllose psychologische Kampagnen, von denen die meisten darauf abzielen, Angst und kognitive Dissonanz hervorzurufen, während andere Ziele erreicht werden. Daneben gibt es übertriebene Clickbait-Posts in den sozialen Medien, die ein falsches Gefühl von Hoffnung, Angst, Wut oder Verwirrung hervorrufen oder Werbeeinnahmen generieren sollen. Das Problem ist, dass viele Menschen aus dem Bauch heraus reagieren und die Informationen weitergeben, ohne genauer hinzuschauen oder ein wenig zu recherchieren. Einige der ärgerlichsten Clickbaits kursieren schon seit Jahren, ja sogar Jahrzehnten, im Internet, und dieser Artikel soll diesen Missverständnissen ein für alle Mal ein Ende setzen.

1) „Wikileaks hat gerade ein riesiges Datenpaket veröffentlicht!“

Nein, nicht wirklich.

Wikileaks hat nicht „einfach“ eine riesige Datenmenge veröffentlicht. Wenn Sie also in den sozialen Medien einen aufgemotzten Beitrag sehen, in dem behauptet wird: „OMG! Wikileaks hat gerade eine riesige Datenmenge über die Clintons und ….. veröffentlicht“, dann ist das nicht wahr. Der Link, den die Leute teilen, ist die Wikileaks-Hauptindexseite zu allen Links auf ihrer Website, die es schon immer gab, und es gibt einen Berg von Informationen zu sichten.

Zur zusätzlichen Bestätigung können Sie einfach die Seite mit den Indexdateien aufrufen, die 2014 (vor zehn Jahren) archiviert wurde, und eine Zeichenzählung, ohne Leerzeichen, zeigt 92.797 Zeichen. Im Vergleich dazu zeigt die aktuelle Indexseite 93.252 Zeichen an. Der Unterschied? Im Laufe von zehn Jahren wurden 455 Zeichen hinzugefügt, was nicht mehr als eine kleine Handvoll Dateien ausmachen würde, die seit 2014 hinzugefügt wurden. Außerdem zeigen alle Leaks das Veröffentlichungsdatum auf ihrer Website.

2) „Deagel ist eine Website des Militärs des tiefen Staates, die behauptet, dass die US-Bevölkerung im Jahr 2025 bei 99 Millionen liegen wird!“

Völlig falsch.

Deagel ist nicht dasselbe wie Deagle, wie Edwin Deagle. Die Beiträge, Artikel und Videos, die seit über einem Jahrzehnt im Umlauf sind, lenken die Aufmerksamkeit der Menschen auf einen Mann, der absolut nichts mit Deagel.com zu tun hat. Auch wird die Website nicht vom tiefen Staat betrieben. Ein kurzer Blick auf die Website selbst ist ein guter Indikator dafür.

Obwohl sie derzeit auf privat eingestellt ist, zeigt eine Suche in den Archiven, dass die Website am 31. August 2003 von einer Adresse in Spanien aus von „Gas Deagel“ registriert wurde.

Auf der Website werden aktuelle Informationen über verschiedene militärische Projekte und Ausrüstungen mit Links zu den Quellen veröffentlicht, auf denen die Informationen gefunden wurden. Außerdem wird eine Tabelle mit den Bevölkerungszahlen der einzelnen Länder veröffentlicht. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wurden auf der Website Bevölkerungsprognosen für die Zukunft veröffentlicht, z. B. die Prognose von 2007 für 2017 oder die Prognose von 2019 für 2025. Dies war der Grund für die viralen Beiträge, denn die Website ging davon aus, dass die Bevölkerung der USA im Laufe der Jahre erheblich zurückgehen würde, und rechnete für 2025 sogar mit einer Bevölkerung von 99 Millionen.

Oben auf der Seite findet sich ein kurzer Hinweis: „Es sind 179 Länder mit einer Prognose für 2025 aufgeführt. Klicken Sie auf die Icons, um die Liste zu sortieren. Diese Website ist nicht gewinnorientiert, wurde in der Freizeit erstellt und wir bieten unsere Informationen und Dienstleistungen ohne weitere Erklärungen und/oder Garantien an. Wir sind nicht mit einer Regierung verbunden. Bitte beachten Sie, dass die Vorhersage nichts weiter als ein Zahlenspiel ist, ob fehlerhaft oder korrekt, basierend auf einigen spekulativen Annahmen.“ Am Ende der Seite befindet sich ein längerer Haftungsausschluss in rosa, der mit Tippfehlern und keiner Verbindung zum Militär versehen ist. Das ist ein ganzer Haufen Unsinn, weshalb sie es wahrscheinlich von ihrer Website entfernt haben, ganz zu schweigen von der Tatsache, dass sie mit ihren „Prognosen“ weit daneben lagen.

Diese Website ist nichts anderes als ein Aggregator von Militärnachrichten von anderen Websites, der eine absurde „Bevölkerungsprognose“ veröffentlicht hat, die auf einer ganzen Menge Nichts basiert. Nachdem ich mir das angeschaut und nachgeforscht hatte, stieß ich auf den Bericht von James Corbett und hörte ihn mir kurz an. Er kam zu den gleichen Schlussfolgerungen.

Es gibt zahlreiche Artikel, Social-Media-Threads, Videos und sogar Behauptungen in Büchern, in denen seit Jahren behauptet wird, dass Edwin Deagle hinter dieser Website steckt, und zwar aufgrund der Schreibweise seines Namens, die beim Domain-Namen und beim Registrar falsch ist. Es gibt keine anderen Daten, die ihn mit dieser Website in Verbindung bringen.

3) „China kauft das gesamte Ackerland in den USA auf!“

Das ist eine ziemliche Übertreibung.

China hat zwar in der Tat Ackerland in den USA gekauft und sogar mit den Gesetzgebern intrigiert, um Ackerland in Missouri zu kaufen (mehr dazu weiter unten), aber Kanada besitzt über 14 Millionen Morgen, während China weniger als eine halbe Million Morgen Ackerland in den USA besitzt.

In den USA gibt es 880 Millionen Hektar Ackerland. Kanadische Investmentfirmen und Einzelpersonen besitzen mehr Ackerland in den USA als jedes andere ausländische Land. Insgesamt befinden sich zum 31. Dezember 2022 43,4 Millionen Hektar Wald- und Ackerland in den USA oder 3,4% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in ausländischem Besitz.

Von den 43,4 Millionen Hektar, die sich in ausländischem Besitz befinden, sind hier einige der Spitzenreiter zu nennen:



Kanada = 32%

Niederlande = 12%

Italien = 6%

Grossbritannien = 6%

Deutschland = 5%

China besitzt weniger als 1%

Nach Angaben des USDA sind „Brazos Highland“ und „Murphy Brown LLC“, eine Tochtergesellschaft von „Smithfield Foods“, die beiden größten chinesischen Unternehmen mit Landbesitz in den USA. „Brazos Highland“ besitzt 102.345 Morgen und „Smithfield“ 97.975 Morgen (Stand: Dezember 2022).

Die fünf Bundesstaaten mit den größten chinesischen Landbesitzanteilen sind Texas, North Carolina, Missouri, Utah und Virginia.

Zum Vergleich: Von 2021 bis 2022 wurden 2,58 Millionen Hektar US-Agrarland von anderen Ländern erworben. Diese Diagramme bieten einen guten Überblick über die gesamte landwirtschaftliche Nutzfläche in US-Besitz ab 2021.

Damit sind die Bedenken über den Erwerb von US-Ackerland durch chinesische Unternehmen oder Bürger nicht ausgeräumt. Ganz im Gegenteil. In einem Bericht von Corey Lynn aus dem Jahr 2020 gibt es sogar einen Abschnitt speziell über „Smithfield Foods“, den größten Schweinefleischproduzenten der Welt. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass das Unternehmen 2013 von der chinesischen „WH Group“ aufgekauft wurde, zu der auch „Premium Standard Farms“ in Princeton, Missouri, gehörte, obwohl das Gesetz von Missouri damals jeglichen ausländischen Landbesitz verbot. Kurioserweise änderte der Gesetzgeber von Missouri nur eine Woche vor dieser Übernahme das Gesetz, so dass 1% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Missouri in den Besitz ausländischer Investoren übergehen konnte (ca. 289.000 Hektar), wodurch der Weg für die „WH Group“ frei wurde, 40.000 Hektar zu erwerben. Bevor die „WH Group“ ihren neuen Namen annahm, hieß sie „CDH“ und wurde von Wu Shangzhi, einem ehemaligen Senior Investment Officer bei der „IFC“ der Weltbankgruppe, gegründet. Die WH-Gruppe ist auch Mehrheitsaktionär der „Henan Shuanghui Investment & Development Co.“, Chinas größtem Fleischproduzenten.

In diesem Fall scheint also die Lebensmittelversorgung – insbesondere Schweinefleisch – ein größeres Problem zu sein als der Landbesitz in den USA selbst.

Andererseits glauben viele, dass Bill Gates mehr US-Ackerland besitzt als jeder andere US-Bürger, aber mit seinen 260.000 Morgen US-Ackerland ist er nicht einmal in der Nähe der Top 20. Nach der Liste der 100 größten Landbesitzer in den USA des Land Reports liegt Bill Gates auf Platz 42, während Jeff Bezos auf Platz 25 rangiert. Das ändert nichts an der Tatsache, dass niemand glücklich darüber ist, dass Bill Gates so viel Ackerland in den USA besitzt, weil er immer etwas Ruchloses im Schilde führt.

4) „China besitzt TikTok! Wir müssen es verbieten!“

China besitzt tatsächlich einen Anteil an TikTok, aber es sind amerikanische Private-Equity- und Risikokapitalfirmen, die das Sagen haben.

Catherine Austin Fitts erklärte in einem Solari-Bericht mit dem Titel Netanyahus Mass Atrocity Machinery: What Will You Do?“ wie folgt:

„Die wahren Geschichten der Massengräueltaten in Gaza kommen immer wieder auf TikTok heraus. Amerikanische Private-Equity- und Risikokapitalfirmen, darunter KKR, besitzen etwa 60% von ByteDance, dem Unternehmen, dem die TikTok-App gehört. Der Kongress, in dem viele Abgeordnete mit doppeltem Pass sitzen, versucht nun sicherzustellen, dass das Verbrechersyndikat die Kontrolle über ByteDance erlangen kann, was es ihnen ermöglichen würde, die chinesischen Gründer und Investoren zu verdrängen, indem sie deren viel geringeren Anteil von 20% billig abkaufen. Die kriminellen Syndikate nutzen das chinesische Feindbild gerne als Strohmann. Sie nutzen Politiker, um den Preis, zu dem sie kaufen können, zu senken und den Preis, zu dem sie verkaufen können, zu erhöhen. Mit diesen Kapitalgewinnen werden politische Spenden und Schmiergelder finanziert.“

5) „China besitzt die Vereinigten Staaten! Sie halten alle unsere Schulden!“

Sicher, China hält eine Menge US-Schulden – 770,7 Milliarden Dollar an Schatzpapieren bis April 2024, aber warum erwähnt niemand die Tatsache, dass Japan mit 1,15 Billionen Dollar an Schatzpapieren weit mehr US-Schulden hält als China? Oder warum erwähnt niemand die Tatsache, dass das Vereinigte Königreich mit 710,2 Milliarden Dollar knapp hinter China liegt? Luxemburg und Kanada halten die viert- und fünftgrößten Schulden der USA. Wollen die Leute nicht alle Fakten wissen, oder schreien sie nur gerne „China, China, China!“?

Wer ist eigentlich der größte Eigentümer der US-Schulden? Das wäre die US-Regierung. Sie halten Staatsanleihen auf Regierungskonten und in Pensionsfonds.

Am 28. Juni 2024 lag die Staatsverschuldung der USA bei 34,83 Billionen Dollar. Das ist ein Anstieg um fast 12 Billionen Dollar seit 2019, kurz vor dem Einsetzen der Covid-Pandemie. Zwischen 2019 und 2020 stiegen sie sogar um 4,7 Billionen Dollar.

Aber wer zählt schon mit? Sicherlich nicht das Pentagon, das sechs aufeinanderfolgende interne Prüfungen nicht bestanden hat. Mehr als 21 Billionen Dollar sind aus den Konten der US-Bundesbehörden beim HUD und dem Verteidigungsministerium verschwunden.

Lesen Sie unbedingt „Who Are THEY?“ von Corey Lynn, um zu verstehen, wie tief und komplex diese Korruption ist und wer dahinter steckt.

um Besseren gewendet? Nein. Warum also die große Debatte und Ablenkung?

Dasselbe gilt für JFK Jr. und Jeffrey Epstein, die noch leben. Trotz aller Beweise, die auf ihren Tod hindeuten, beharren einige Leute darauf, dass sie am Leben sind, ohne den geringsten Beweis dafür zu haben. Es ist eine Sache, über solche Dinge zu diskutieren, aber eine andere, sie zu Tatsachen zu erklären. Sicherlich gibt es viele Bot-Farmen, die diese Geschichten anheizen, aber es gibt auch viele normale Leute, die auf den Zug aufgesprungen sind, um ihm mehr oder weniger Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Tipps und Taktiken

Wie wollen Sie Ihre Zeit verbringen? Willst du den Feind füttern, anstatt deine Seele zu nähren? Der Mensch hat 24 Stunden am Tag, 8.760 Stunden im Jahr, um das Leben zu genießen, abzüglich 2.920 Stunden, die allein für den Schlaf benötigt werden. Einem Bericht des Datenportals Global Overview Report vom Januar zufolge verbringen Internetnutzer zwischen 16 und 64 Jahren weltweit im Durchschnitt fast 7 Stunden pro Tag online, und zwar über alle Geräte hinweg. Die USA sind sogar noch schlimmer, mit mehr als 7 Stunden pro Tag. In dem Bericht heißt es: „Wissenschaftler haben die Datenmenge gemessen, die im Gehirn ankommt, und festgestellt, dass eine heute lebende Durchschnittsperson täglich bis zu 74 GB an Informationen verarbeitet (das ist so viel wie 16 Filme), und zwar über Fernsehen, Computer, Mobiltelefone, Tablets, Werbetafeln und viele andere Gadgets. Jedes Jahr sind es etwa 5% mehr als im Vorjahr“.

Corey Lynns Bericht aus dem Jahr 2021 mit dem Titel Covid-19 Pt. 5: Psychologen, Wissenschaftler und die CIA sagen uns, dass Angst der wahre Killer ist, geht auf folgende Themen ein:

– Kapital aus der Angst schlagen

– Die Wirkung von Angst auf das Gehirn und die Gesundheit

– CIA-Dokumente über Gehirnwäsche und „erlernte Hilflosigkeit“

– Experte für Täuschung, psychologische Operationen und nationale Sicherheit spricht vor Kadetten in West Point

Dies ist eine unglaublich wichtige Lektüre, um die psychologischen Spiele, die Funktionsweise des Gehirns und – noch wichtiger – die Funktionsweise von Gehirnwäsche zu verstehen. Sobald die Menschen einen Punkt der Erschöpfung erreicht haben, was bei den meisten der Fall ist, wird der Verstand viel suggestiver und es ist leicht, in Clickbait-Fallen zu tappen.

Ein paar Zitate aus einem CIA-Dokument, das in diesem Bericht behandelt wird:

Wenn das Individuum auf extreme Abhängigkeit und Verwirrung reduziert ist, ist es bereit, auf jede Person oder Idee positiv zu reagieren, die verspricht, seinen schmerzhaft verwirrten Zustand zu beenden. An diesem Punkt beginnt die Umerziehung.“ „Der Prozess der Gehirnwäsche ist im Wesentlichen einer, bei dem zwei Wege beschritten werden. Der eine ist der demoralisierende Prozess, der dazu führt, dass die Kritikfähigkeit des Opfers so weit reduziert wird, dass es nicht mehr klar zwischen wahr und falsch, logisch und unlogisch unterscheiden kann. Der andere ist der reorganisierende Prozess, bei dem es seine Überzeugungen konstruieren, ausarbeiten, verteidigen und glauben muss.“ „Die kommunistische Kontrolle des Individuums und der Massen unterscheidet sich kaum von der Kontrolle, die von praktisch allen absoluten Regierungsformen in Vergangenheit und Gegenwart ausgeübt wird.“

Hier sind zwei hilfreiche Artikel, die Corey Lynn geschrieben hat, um Menschen dabei zu helfen, Wahrheit von Lügen zu unterscheiden:

– 10 Fake-News-Taktiken

– Verwirrt? Wie man Fakten von Fiktion und Plausibilität trennt

Corey’s Digs beherbergt eine umfangreiche Liste von Ressourcen für Faktenüberprüfung und gründliche Recherche. Es gibt weit über 100 kostenlose Ressourcen, die man erkunden und den Dingen auf den Grund gehen kann.

Der beste Weg, den Überblick zu behalten, besteht vielleicht darin, die Zeit, die man online verbringt, einzuschränken, sich auf die wichtigen Dinge zu konzentrieren und diese dann durch Recherche der Fakten einzugrenzen, bevor man Schlussfolgerungen aufgrund emotionaler Reaktionen zieht. Alle Wirtschaftszweige sind betroffen, von der Lebensmittelversorgung bis hin zu Finanzen, Technologie, Überwachung, Wohnungsbau, Landwirtschaft und vielen anderen. Vielleicht ist es einfacher, zwei oder drei von denen auszuwählen, die den größten Einfluss auf das eigene Leben zu haben scheinen, als sich durch die Gigabytes an Informationen zu wühlen, die das eigene Gehirn täglich herunterlädt.